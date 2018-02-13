Эрдоган - США: Не пора ли прекратить этот спектакль по "борьбе" с ИГИЛ*

Вашингтон нарушает дух партнерства с Турцией по НАТО. США обязаны выполнять пункты договоренностей, так же как это делают все остальные страны-участницы альянса, в том числе Турция. И Вашингтону нужно напомнить, что США – это ещё не весь блок НАТО.

Вы говорите, что боретесь против ИГИЛ (*запрещено в РФ). А сколько вы уничтожили игиловцев? Выходит так, кто боролся с ними, теперь борется против Турции. Вы использовали борьбу с ИГИЛ* как повод. Теперь пришло время закончить этот спектакль с ИГИЛ* и снять маски.