00:16 14 февраля
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Эрдоган - США: Не пора ли прекратить этот спектакль по "борьбе" с ИГИЛ*

Президент Турции в очередной раз раскритиковал позицию Соединённых Штатов Америки по Сирии. По словам Реджепа Эрдогана, американская позиция противоречит духу партнёрства в рамках Североатлантического военного блока. Эрдоган недвусмысленно дал понять, что ожидал от США поддержки затеянной операции в сирийском Африне. Вместо этого, США призвали Турцию остановить операцию против курдских вооружённых отрядов, которые в Анкаре называют террористическими.

Эрдоган - США: Не пора ли прекратить этот спектакль по "борьбе" с ИГИЛ*


Заявление турецкого президента приводит информационная служба «Анадолу»:
Вашингтон нарушает дух партнерства с Турцией по НАТО. США обязаны выполнять пункты договоренностей, так же как это делают все остальные страны-участницы альянса, в том числе Турция. И Вашингтону нужно напомнить, что США – это ещё не весь блок НАТО.


Эрдоган:
Вы говорите, что боретесь против ИГИЛ (*запрещено в РФ). А сколько вы уничтожили игиловцев? Выходит так, кто боролся с ними, теперь борется против Турции. Вы использовали борьбу с ИГИЛ* как повод. Теперь пришло время закончить этот спектакль с ИГИЛ* и снять маски.


На этом фоне из самих США приходит информация о том, что США выделят более полумиллиарда долларов Сирийским демократическим силам (СДС) и так называемым Силам по защите (СЗСГ) сирийских границ. И те, и другие силы состоят преимущественно из курдских вооружённых формирований, с которыми и ведут боевые действия турецкие войска и протурецкая «Сирийская свободная армия». Законопроект о финансовой поддержке СДС и СЗСГ в конгрессе США рассмотрят уже через несколько недель.

Ранее представители СДС достаточно неожиданно обратились с сирийским правительственным войскам с просьбой о помощи в борьбе против турецкой армии в районе Африна.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 35

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  1. Чичиков Вчера, 13:16
    Вы говорите, что боретесь против ИГИЛ. А сколько вы уничтожили игиловцев?

    Опа! Прорвало, Эрдогана...
    Чичиков
    1. Logall Вчера, 13:17
      Не пора ли прекратить этот спектакль

      Вся эта ситуация между США и Турцией похожа на хорошо поставленный спектакль! Режиссёр - Гений! Верю!
      Но пора прекращать...
      Logall
      1. Гигант мысли Вчера, 13:23
        Эрдоган теперь с матрасниками в полной контре, теперь ему, хочешь не хочешь, а надо приставать к крепкому берегу России, иначе США и НАТО сожрут его вместе с его косточками и не подавятся, будем теперь смотреть как будет эволюционировать внешняя политика Турции.
        Гигант мысли
        1. Shurik70 Вчера, 17:00
          Цитата: Logall
          Вся эта ситуация между США и Турцией похожа на хорошо поставленный спектакль! Режиссёр - Гений! Верю!

          Это точно!
          Shurik70
      2. влад66 Вчера, 13:50
        Цитата: Logall
        Но пора прекращать...

        Саня Здрав Будь drinks hi Чего прекращать?Пускай лупят друг друга, и те и те,ещё те шкурки продажные и за спиной не один ножик держат. drinks
        влад66
        1. Logall Вчера, 15:52
          Приветствую, дружище!
          Цитата: влад66
          шкурки продажные и за спиной не один ножик держат.

          В этом то и беда: вроде бы против США, а дело касается - наши самолёты падают... Группировка сбившая су-25 поддерживается турками. "Свободный идлиб", если не ошибаюсь...
          Так с кем турки? А главное - против кого? Говорю же - спектакль! Для нас сие действо...
          Logall
          1. Лексус Вчера, 16:26
            Я пару недель назад предупреждал повременить с "рукоплесканиями" в адрес Эрдогана. Уж больно он от ФША зависит. Так меня "уря" чуть "не загрызли". hi
            Лексус
      3. 210окв Вчера, 14:25
        Александр hi Ему точно...Пора.
        Цитата: Logall
        Не пора ли прекратить этот спектакль

        Вся эта ситуация между США и Турцией похожа на хорошо поставленный спектакль! Режиссёр - Гений! Верю!
        Но пора прекращать...
        210окв
    2. nik-karata Вчера, 13:20
      Очень интересно продолжение этого сериала!
      Что-то больно "далеко" заносит нынче Эрдогана....
      nik-karata
    3. Соломон Кейн Вчера, 13:21
      Не только его одного, СМИ Турции поддерживают своего босса смешивая амерсов с верблюжьей колючкой.
      турецкая газета "Дейли Сабах":
      Согласно публикации информационного агентства, пин......сы по ошибке уничтожили 300 курдов в юговосточном регионе провинции Дейр ез-Зор в окрестностях н.п. al-Souseh. Причиной этого подвига стали ложные данные, поступившие из местных источников. Чтобы скрыть свою ошибку от мироваых СМИ, американцы начали распространять фейковые новости об уничтожении бойцов ЧВК "Вагнер".

      ***
      Соломон Кейн
      1. bouncyhunter Вчера, 13:31
        Костя , привет ! hi
        Вы говорите, что боретесь против ИГИЛ (*запрещено в РФ). А сколько вы уничтожили игиловцев? Выходит так, кто боролся с ними, теперь борется против Турции. Вы использовали борьбу с ИГИЛ* как повод. Теперь пришло время закончить этот спектакль с ИГИЛ* и снять маски.

        И это говорит президент страны , которая помогала ИГИЛ оружием и лечила у себя их раненых ? Как можно такому верить ?
        bouncyhunter
        1. Соломон Кейн Вчера, 13:39
          Совесть и честь не знакомы г-ну Эрдогану, он, как флюгер вращается в направлении , удобном для него самого, вообще-то скользкая позиция belay
          Павел, моё почтение! hi
          Соломон Кейн
    4. Отец солдата Вчера, 13:24
      Так пусть сердобольные американцы выделят средства на переселение курдов на североамериканский континент и создадут курдскую народную республику на своей территории.
      Отец солдата
      1. Vita VKO Вчера, 13:43
        Прямое финансирования в 0.5 млрд.$ в год, для страны экономику которой рушили десятилетия довольно серьезная сумма. Это не считая перспектив доп.финансирования от нелегальных продаж оружия террористам и ворованной нефти. Поэтому для избежания негативных последствий России, Турции и Ирану придется объединится для совместных операций. Одна Турция против СДС и СЗСГ точно не потянет.
        Vita VKO
  2. ul_vitalii Вчера, 13:16
    Значит ни этого ожидал Эрдоган от американцев, вляпался по полной, головную боль себе нажил и без имиджевых потерь ему не обойтись.
    ul_vitalii
  3. cniza Вчера, 13:17
    Законопроект о финансовой поддержке СДС и СЗСГ в конгрессе США рассмотрят уже через несколько недель.

    Ранее представители СДС достаточно неожиданно обратились с сирийским правительственным войскам с просьбой о помощи в борьбе против турецкой армии в районе Африна.


    Вот будет завиток так завиток.
    cniza
  4. solzh Вчера, 13:18
    Толку от заявления Эрдогана, как от козла молока. Штаты скорее всего даже не обратят внимания на речь Эрдогана.
    solzh
    1. BerBer Вчера, 13:21
      Вы знаете, говорят вода камень точит? Эрдоган имеет свой вес в политике и возглавляет государство, поэтому США, не могут не прореогировать.
      BerBer
      1. woron333444 Вчера, 13:44
        Вторая ария в НАТО. Эрдоган может свою политику гнуть. Тем более курды это его головная боль и ему с ней бороться.
        woron333444
  5. КВУ-НСвД Вчера, 13:24
    Эрдоган недвусмысленно дал понять, что ожидал от США поддержки затеянной операции в сирийском Африне. Вместо этого, США призвали Турцию остановить операцию против курдских вооружённых отрядов, которые в Анкаре называют террористическими.
    Реджепушка ! не грусти... Не ты первый , не ты последний в американском кидалове . laughing
    КВУ-НСвД
  6. viktor. Вчера, 13:29
    Он ВВП послание зачитал??? belay
    viktor.
  7. teron Вчера, 13:34
    Договорится он. Светозарные паладины запада или устроят ему очередной переворот, или просто грохнут.
    teron
  8. Рысь33 Вчера, 13:35
    Я ведь так Эрдогана скоро уважать начну, в отличие от нашего трусливого правительства он мне начинает нравится. Правду матку начал резать на раз, а наши боятся совет безопасности ООН лишний раз собрать. Скоро янки нашу армию не в Сирии бомбить начнут а прямо на территории России, а наши так и будут озабоченность проявлять и то через раз.
    Рысь33
    1. NEOZ Вчера, 14:30
      в отличие от нашего трусливого правительства
      - наше "трусливое" правительство не болтает лишнего если это не приносит никаких результатов, не собирают совбез ООН т.к. это бесполезно. янки не бомбят нашу армию в Сирии! "проявлять озабоченность" - это стандарт в дипломатии (как "спасибо" у воспитанных людей).
      вы, сударь, манипулятор!
      NEOZ
      1. Рысь33 Вчера, 16:23
        Я не манипулятор, а просто констатирую факт, что нельзя так трусливо вести себя с западом. Где вызов на ковёр ихних дипломатов? Где массовые иски в западные суды на ВАДА по притеснениям наших спортсменов? И прочая и прочая. Чиновники совсем работать не хотят, а запад пользуясь этим всё глубже садится на шею. Чего ждут? Что само рассосётся? Так не рассосётся, т.к. слабых на западе не любят. А молчание дипломатии рассматривается в данном случае именно как проявление слабости. Не ответим сейчас, придумают новую подлость.
        Рысь33
        1. NEOZ Вчера, 16:44
          почему нельзя себя так вести? - обоснуйте
          зачем вам массовые иски? - суды будут как спортивные арбитражи... с неправильными решениями на расформирование!
          запад в 90е сел на шею, а теперь слазить не хочет...
          можно истерить как Эрдоган, а смысл?
          NEOZ
    2. MIG00001 Вчера, 14:32
      Дружище а ты не забыл как Эрдоган включил заднюю когда сбили наш самолет
      MIG00001
      1. Turk_az Вчера, 21:15
        сказав kusura bakmiyarak.... что в переводе- мы сожалеем (не сказав uzr bekliyorum- что в переводе извините), и на следующий день заявив в парламенте на камеру, что если это( нарушение воздушных границ), повторилось бы сегодня, то мы поступили бы также? это по вашему задняя?)))))

        видать вы лучше знаете турецкий чем я))
        Turk_az
  9. Геркулесыч Вчера, 13:35
    Эрдогад начал что то неладное замечать? Понял, что его имеют янки как хотят, и не желают с него слезать?
    Геркулесыч
  10. Silver Fox_2 Вчера, 13:47
    Эдик - жги дальше !
    Silver Fox_2
  11. мерцание Вчера, 13:51
    Эрдоган - США: Не пора ли прекратить этот спектакль по "борьбе" с ИГИЛ*
    Ну что сказать? Эрдоган, безлишней политкорректности , со всего размаха треснул янкесам между ног.
    мерцание
  12. askort154 Вчера, 13:58
    Эрдоган лично обижен на США за попытку переворота. Понимая, что значит Турция в блоке НАТО против России, он играет на два фронта.
    Посмотрев как "Ы" опустил США, Эрдоган повышает свой тон. А у него есть больший козырь чем "бомбочка Ына" - выход из НАТО и прямое содружество с Китаем и Россией. Этого англосаксы очень боятся, на этом и будет спекулировать Эрдоган. Сейчас его первый этап - загнать курдов под плинтус.
    askort154
  13. tekinoral Вчера, 14:08
    Нам говорят: "если нас ударят, мы жестко ответим". Те, кто это говорит это, никогда в жизни не пробовал османского кулака", — добавил президент Турции. Далее: https://news.rambler.ru/middleeast/39129933/?utm_
    content=rnews&utm_medium=read_more&utm_so
    urce=copylink
    tekinoral
    1. ASG7 Вчера, 16:32
      Как бы кому не хотелось, но Турция с ослиным упорством идет к исполнению предсказаний Паисия Святогорца о её судьбе. Наверно поэтому сейчас ей очень многое прощается - она должна испить сию чашу до дна.
      ASG7
  14. Turk_az Вчера, 21:03
    Цитата: BerBer
    Вы знаете, говорят вода камень точит? Эрдоган имеет свой вес в политике и возглавляет государство, поэтому США, не могут не прореогировать.


    В мире 1.6 млрд мусульман, как минимум 1 млрд его поддерживает, уважает и любит(из разных стран не зависимо от этноса) от того его запад и пытается слить
    Turk_az
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