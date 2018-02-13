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Эрдоган - США: Не пора ли прекратить этот спектакль по "борьбе" с ИГИЛ*
Президент Турции в очередной раз раскритиковал позицию Соединённых Штатов Америки по Сирии. По словам Реджепа Эрдогана, американская позиция противоречит духу партнёрства в рамках Североатлантического военного блока. Эрдоган недвусмысленно дал понять, что ожидал от США поддержки затеянной операции в сирийском Африне. Вместо этого, США призвали Турцию остановить операцию против курдских вооружённых отрядов, которые в Анкаре называют террористическими.
Заявление турецкого президента приводит информационная служба «Анадолу»:
Эрдоган:
На этом фоне из самих США приходит информация о том, что США выделят более полумиллиарда долларов Сирийским демократическим силам (СДС) и так называемым Силам по защите (СЗСГ) сирийских границ. И те, и другие силы состоят преимущественно из курдских вооружённых формирований, с которыми и ведут боевые действия турецкие войска и протурецкая «Сирийская свободная армия». Законопроект о финансовой поддержке СДС и СЗСГ в конгрессе США рассмотрят уже через несколько недель.
Ранее представители СДС достаточно неожиданно обратились с сирийским правительственным войскам с просьбой о помощи в борьбе против турецкой армии в районе Африна.
Заявление турецкого президента приводит информационная служба «Анадолу»:
Вашингтон нарушает дух партнерства с Турцией по НАТО. США обязаны выполнять пункты договоренностей, так же как это делают все остальные страны-участницы альянса, в том числе Турция. И Вашингтону нужно напомнить, что США – это ещё не весь блок НАТО.
Эрдоган:
Вы говорите, что боретесь против ИГИЛ (*запрещено в РФ). А сколько вы уничтожили игиловцев? Выходит так, кто боролся с ними, теперь борется против Турции. Вы использовали борьбу с ИГИЛ* как повод. Теперь пришло время закончить этот спектакль с ИГИЛ* и снять маски.
На этом фоне из самих США приходит информация о том, что США выделят более полумиллиарда долларов Сирийским демократическим силам (СДС) и так называемым Силам по защите (СЗСГ) сирийских границ. И те, и другие силы состоят преимущественно из курдских вооружённых формирований, с которыми и ведут боевые действия турецкие войска и протурецкая «Сирийская свободная армия». Законопроект о финансовой поддержке СДС и СЗСГ в конгрессе США рассмотрят уже через несколько недель.
Ранее представители СДС достаточно неожиданно обратились с сирийским правительственным войскам с просьбой о помощи в борьбе против турецкой армии в районе Африна.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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