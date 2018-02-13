00:21 14 февраля
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США определились со сроками покорения Луны

В новом проекте бюджета на 2019 финансовый год, опубликованном администрацией президента США Дональда Трампа, возвращение астронавтов на Луну названо одним из «космических приоритетов» государства, пишет The Verge.

США определились со сроками покорения Луны


Согласно опубликованному документу, Америка планирует вновь высадить человека на Луну «в середине 2020-х». Более точные сроки не указываются. Вместе с этим страна выделяет все больше средств на разработку нового оборудования, которое будет необходимо для высадки на спутнике Земли.


The New York Times отмечает, что в 2019 году финансирование НАСА увеличится на 370 миллионов долларов и достигнет 19,9 миллиарда долларов. При этом в последующие годы оно сократится до 19,6 миллиарда и останется неизменным до 2023 года. Издание уверено, что при таком финансировании полет астронавтов на Луну «не состоится, пока Трамп не покинет Белый дом, даже если он победит на следующих выборах».

В декабре 2017 года Трамп подписал директиву о политике в сфере космоса, предусматривающую отправку человека на Луну и Марс.

Это первый шаг в возвращении американских астронавтов на Луну впервые с 1972 года. На этот раз мы не только поставим наш флаг и оставим наши следы — мы создадим основу для возможной миссии на Марс и, возможно, когда-нибудь, ко многим другим мирам
- заявил Трамп

Использованы фотографии: http://uk.pressfrom.com/
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Комментарии 89

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  1. 210окв Вчера, 13:18
    Достройте павильон,и в добрый путь!
    210окв
    1. Монос Вчера, 13:20
      Приветствую, Дмитрий hi
      Что-то они мечутся: то на Марс, то на Луну. Снимали бы уже сразу высадку на Солнце. smile
      Монос
      1. Венд Вчера, 13:24
        Цитата: Монос
        Приветствую, Дмитрий hi
        Что-то они мечутся: то на Марс, то на Луну. Снимали бы уже сразу высадку на Солнце. smile

        Так цены видно скачут на постройку павильонов. laughing
        Венд
        1. Тралл Вчера, 13:29
          На Кинопоиске пока нет анонса smile
          Тралл
        2. 1536 Вчера, 13:31
          Выгодно снимать в Восточной Европе. К/с им. А. Довженко простаивает.
          1536
          1. Андрей К Вчера, 13:34
            Цитата: 1536
            ...Выгодно снимать в Восточной Европе. К/с им. А. Довженко простаивает...

            Там и без киностудии - сплошной лунный пейзаж.
            С ВСУшными "аватарами" laughing
            Андрей К
          2. 210окв Вчера, 13:45
            Там только ужасы и фильмы-катастрофы..
            Цитата: 1536
            Выгодно снимать в Восточной Европе. К/с им. А. Довженко простаивает.
            210окв
        3. Чёрный Вчера, 13:40
          Укро-Шумеры давно уже на Луну, Марс и Венеру права заявили. У них и документы имеются в офисе у Вятровича wassat
          Чёрный
        4. влад66 Вчера, 13:45
          Согласно опубликованному документу, Америка планирует вновь высадить человека на Луну «в середине 2020-х»

          Вот к тому времени и павильон достроят и нового Оливера Стоуна найдут и соответствующую работу с компьютерной графикой проведут. yes
          влад66
      2. Гигант мысли Вчера, 13:26
        Как говорится: мечты, мечты, где ваша сладость, мечты ушли - осталась гадость.
        Гигант мысли
      3. фигвам Вчера, 13:27
        возвращение астронавтов на Луну названо одним из «космических приоритетов» государства, пишет The Verge.

        Ага, возвращение туда, где никогда не были. И наш президент это знает, а у них нет.
        фигвам
        1. антивирус Вчера, 13:38
          "полетит машина..."
          ракета от С700 - радиус действия средний ( Луна- ср, а Марс?) космос.
          много работы для Алмаз-Антей
          антивирус
        2. Симаргл Вчера, 13:40
          Цитата: фигвам
          И наш президент это знает, а у них нет.
          Для начала, он говорил в контексте полёта на Марс.
          Ну и президент - он такой биолог... а ещё - специалист по космической радиации...
          Симаргл
          1. фигвам Вчера, 13:46
            Симаргл

            Какая разница, Луна или Марс, радиационный пояс Ван Аллена в любом случае проходить, вот там живая клетка и превращается в мёртвую.
            фигвам
            1. Tektor Вчера, 14:14
              Сущестует траектория обхода радиационных поясов Ван Алена: при наклонении орбиты около 63 градусов:
              Tektor
            2. Симаргл Вчера, 17:15
              Цитата: фигвам
              радиационный пояс Ван Аллена в любом случае проходить, вот там живая клетка и превращается в мёртвую
              Что за ересь? Это Ван Аллен так сказал? Ну не выходите в открытый космос надолго, не получите дозы!
              А корпус КК сдержит - доказано, как минимум, черепахами из Зонда-5, которые перепугали спасателей, вылавливавших спускаемый аппарат (долбились в дверь, кричали "выпустите нас". Дрозофилы уже точно умерли и подтвердить не смогут...
              Симаргл
              1. фигвам Вчера, 19:45
                Симаргл

                А то что черепашки после возвращения сдохнут через пару дней, а обезьянки через 10, это как бы мелочи.
                фигвам
              2. ALLxANDr Вчера, 21:42
                Это исследования показали. Ван Аллен просто был первым. Мало того, радиационные пояса это меньшее из бед. Солнечные вспышки гарантированно добьют любого, кто неудачно выбрал время для космического полёта. Радиация за считанные минуты доходит до орбиты земли. За это время космический корабль не успевает спрятаться и любой корабль превращается в микроволновку. Прогнозировать вспышки не в 72-ом, не в наше время пока не научились.
                ALLxANDr
      4. SpaceCom Вчера, 13:32
        Не, на солнце горячо! Туда только ночью можно летать. А ночью темно - придётся включать искусственное освещение. Это дополнительные траты на электричество, а бюджет снизят... Может не хватить однако! laughing
        SpaceCom
        1. Hoc vince Вчера, 15:59
          Напомнило:
          Брежнев вызвал группу космонавтов.
          — Товарищи! Американцы высадились на Луне. Мы тут посоветовались и решили, что вы полетите на Солнце!
          — Так сгорим ведь, Леонид Ильич!
          — Не бойтесь, товарищи, партия подумала обо всем. Вы полетите ночью.
          Hoc vince
      5. майор Юрик Вчера, 13:43
        Во как, видать на луне с демократией непорядок, вот янки и потянутся нести её родимую! А кто на луне против будет- тому санкции по полной программе !!!!! sad
        майор Юрик
        1. igordok Вчера, 14:27
          Цитата: майор Юрик
          Во как, видать на луне с демократией непорядок,

          Демократия, недемократия, какая разница, главное- есть ли нефть.
          igordok
      6. рюрикович Вчера, 18:38
        Цитата: Монос
        Снимали бы уже сразу высадку на Солнце.

        Желательно ноччу laughing Потому что если "полетят" днём, то попалятся laughing laughing Люди ж ,поди, не дураки,понимают, что днём там жарко what
        рюрикович
    2. ul_vitalii Вчера, 13:21
      Когда Трамп на горе свистнит.
      ul_vitalii
    3. Отец солдата Вчера, 13:21
      Слишком затратная экономическая составляющая, нам надо идти другим путем (с), беспилотные автоматические станции посылать, тот же Гелий-3 вывозить, а не на мотиках рассекать по лунному песку.
      Отец солдата
    4. nik-karata Вчера, 13:22
      Посмотрим, окупится ли у них этот блокбастер))) good
      nik-karata
    5. Petr1968 Вчера, 15:35
      Цитата: 210окв
      Достройте павильон,и в добрый путь!

      Павильоны у них уже есть, а вот нам пора опять пополнить нашу подводную эскадрилью спутников, давно ничего не топили)
      Petr1968
    6. Проксима Вчера, 16:18
      Цитата: 210окв
      Достройте павильон,и в добрый путь!

      Шутки шутками, а чтобы американцам повторно высадится на Луну, нужно практически с нуля реанимировать программу "Аполлон", начиная с двигателей F-1 (не говоря уже о "Сатурне-5") и вплоть до лунного модуля) belay
      Ну это ладно, за бешеные деньги можно сделать всё, что хочешь. Но где их столько взять, даже американцам?! Всем известно, что бюджет НАСА сразу после лунной эпопеи упал в 8 раз и держится до сих пор примерно на том же уровне (естественно, с поправкой на инфляцию) и он практически не подымался, даже когда полным ходом реализовывалась программа Space Shuttle.
      Ладно, пришлось подразориться в 60-е годы. Тогда на кон поставлен был престиж и техногенная состоятельность всех развитых стран "свободного мира". А сейчас, кому США пытаются чего-либо доказать, причём, за такие громадные деньги? fellow
      Так что, поверьте, не будет в 20-х годах ни какой высадки на Луну - это пустой трёп человека, который не в теме fool
      Проксима
      1. ASed Вчера, 17:12
        Обожаю новости из разряда: ... а к 2000 году мы построим коммунизм,
        или ...через 4 года здесь будет город-сад... Их писать легче всего. Оссобенно со словами "предпологается", "вероятно" и "возможно".
        ASed
      2. Симаргл Вчера, 17:19
        Цитата: Проксима
        Шутки шутками, а чтобы американцам повторно высадится на Луну, нужно практически с нуля реанимировать программу "Аполлон", начиная с двигателей F-1 (не говоря уже о "Сатурне-5") и вплоть до лунного модуля)
        Это меньшее зло.
        Цитата: Проксима
        А сейчас, кому США пытаются чего-либо доказать, причём, за такие громадные деньги?
        В том то и дело: высаживаться ради высадки им уже не нужно. Нам тоже.
        Луну нужно осваивать! А это - станция на лунной орбите и база на поверхности.
        Симаргл
        1. Вадим237 Вчера, 21:28
          А также корабль Орион
          Вадим237
          1. Вадим237 Вчера, 21:30
            Скорее полетит к Луне в таком варианте
            Вадим237
      3. Вадим237 Вчера, 21:26
        Уже всё на стадии завершения, сверхтяжёлая ракета SLS c грузоподъёмностью 130 тонн и двигателями RS 25 в конце 2019 первый полёт.
        Вадим237
  2. Андрей К Вчера, 13:18
    ...США определились со сроками покорения Луны...

    Фильм:"Тот самый Мюнхгаузен":
    ...Это значит, что от 8 до 10 утра у него запланирован подвиг.
    Ну? Что Вы скажете, бургомистр, о человеке, который ежедневно отправляется на подвиг, точно на службу?...
    Андрей К
    1. cniza Вчера, 13:25
      Не , они "покруче" , чем барон Мюнхгаузен , он все же был благородный.
      cniza
      1. bouncyhunter Вчера, 13:41
        США определились со сроками покорения Луны

        Похоже , в Матрасию поступил свежий урожай из Афгана . wassat
        bouncyhunter
        1. Стропорез Вчера, 13:43
          Цитата: bouncyhunter
          Похоже , в Матрасию поступил свежий урожай из Афгана .

          Там Колумбия географически ближе и кокос забористее. wink
          Стропорез
          1. Андрей К Вчера, 14:01
            Стропорез hi
            ...Там Колумбия географически ближе и кокос забористее..

            С учётом легализованной продажи травки, в лечебных целях, мерины все вылечились laughing
            Андрей К
          2. Лексус Вчера, 16:35
            Там Колумбия географически ближе и кокос забористее

            Коллега hi
            Они и из Афганистана не торопятся, видимо, по той же причине, неофициальной. smile
            Лексус
  3. Сергей39 Вчера, 13:20
    Покорение луны превращается в голливудский сериал
    Сергей39
    1. faridg7 Вчера, 13:30
      Да ладно, может теперь все таки высадятся не в павильоне, а на Луне. Хотя...Как говорил мой замполит, сделал- напиши, не сделал- напиши два раза. Пока это будет второй раз написать.
      faridg7
      1. Orionvit Вчера, 14:08
        Пусть для начала, хотя бы до МКС сами слетают. laughing
        Orionvit
        1. faridg7 Вчера, 14:37
          Они самостоятельно элементарно по большому сходить нормально не могут, а вы о высоком
          faridg7
  4. КВУ-НСвД Вчера, 13:22
    На этот раз мы не только поставим наш флаг и оставим наши следы — мы создадим основу для возможной миссии на Марс и, возможно, когда-нибудь, ко многим другим мирам
    Обычный громогласный пиар , ну или просто курнул и понеслось.... winked
    КВУ-НСвД
  5. Silinvv Вчера, 13:23
    Я что то пропустил? Что значит фраза про возвращение на Луну? Американцы видимо закупили партию свежей афганской травы. Когда они были на Луне?
    Луноход был, станция Луна была, американцев не видел.
    Жулики!
    Silinvv
    1. БастаКарапузикИ Вчера, 21:24
      Им надо туда попасть раньше других, что бы подбросить "доказательства" своего первого "пребывания".. Что бы место предполагаемой высадки не стало предметом изучения вблизи (другими исследователями).
      БастаКарапузикИ
  6. Балу Вчера, 13:24
    В декабре 2017 года Трамп подписал директиву о политике в сфере космоса, предусматривающую отправку человека на Луну и Марс.

    Луна наш
    Марсиане тоже против амерзких оккупантов
    Летите дальше все вместе за пределы солнечной галактики. angry
    Балу
  7. КОТ БАЮН Вчера, 13:29
    Это первый шаг в возвращении американских астронавтов на Луну впервые с 1972 года. На этот раз мы не только поставим наш флаг и оставим наши следы — мы создадим основу для возможной миссии на Марс и, возможно, когда-нибудь, ко многим другим мирам

    КОТ БАЮН
  8. Геркулесыч Вчера, 13:30
    Лучше пускай на Солнце высаживаются, а полетят туда ночью! fool Сказачники! am
    Геркулесыч
  9. Муссаси Вчера, 13:33
    Да пора бы уже начать изучать влияние космоса на живые организмы при отсутствие земного магнетизма. А для этого надо выходить на дальние орбиты, строить станции, либо на луну высаживаться. Какой к чёрту Марс, до него только трупы долетят или роботы.
    Муссаси
    1. Симаргл Вчера, 13:43
      Цитата: Муссаси
      Да пора бы уже начать изучать влияние космоса на живые организмы при отсутствие земного магнетизма.
      Не начать, а продолжить. Перед американцами вокруг Луны СССР зверьё запускал - вернулись живьём.
      Симаргл
      1. внук Перуна Вчера, 14:45
        Янки в 1969 перед "полетами на Луну" запускали на высокую орбиту шимпанзе Бонни. Тоже вернулся живьем, но вскоре умер от острой лучевой...
        внук Перуна
    2. Lone gunman Вчера, 14:16
      "Не что не стоит на месте - всё меняется" - это же президент РФ Путин сказал... давно летали - летаем и будем летать, а для "быдла верующего"...ну типа - "живая клетка погибнет в условиях жесткого космоса", и самое главное, что он на 100% прав. Вы же знаете как он любит с народом шутить...
      Lone gunman
  10. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 13:43
    Раньше 2030 вряд ли у них что-то получится, ведь РН нужного нет. И пилотируемого корабля тоже нет.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. donavi49 Вчера, 14:36
      SLS (если что Маск тут никаким боком - его в такие проекты пока не пускают, это вотчина реальных тяжеловесов в освоении денег Боинга и ЮЛА) в следующем году летит и сразу на облет луны (первый пуск). Ракета в высокой готовности, благодаря использовании старых добрых RS-25. Модернизированные двигатели уже откатали наземный этап огневых испытаний. Аппарат делают (собственно тут главная задержка, ракета будет в следующем году и следующая технически может через 7 месяцев лететь, но нагрузки нет, аппарат будет только в 21-22 году готов).
      donavi49
      1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 14:47
        Первый полет и сразу на Луну? Хммм. Посмотрим что получится, все равно уже несколько раз переносили.
        Генерал Песчаных Карьеров
        1. Вадим237 Вчера, 21:32
          Что переносили?
          Вадим237
  11. Симаргл Вчера, 13:46
    Заголовок не верный.
    Не покорения, а освоения.
    У нас покорить не получилось, но ввязаться в гонку по освоению - ещё возможно.
    Симаргл
  12. Дормидонт Вчера, 13:46
    Если начать сейчас, к сроку снимут серий 5-6
    Дормидонт
  13. mihey Вчера, 13:50
    Полтиничек отмечать решили? И столы накроют? Может надежнее сразу соточку или, лучше, по полкило и никуда не летим, как в 72-ом? winked
    mihey
  14. HAM Вчера, 13:55
    Больше всего меня в "лунной миссии" американцев занимает вопрос:"кто снимал отбытие американцев с Луны так подробно и с разных точек? Неужели оставили на Луне астронавта с камерой куковать?!!Хотя,и "прибытие" тоже было достаточно подробным.....Он там ЖИЛ!!!
    HAM
    1. voyaka uh Вчера, 14:23
      Снимали телекамеры, которые оставались на поверхности.
      Вот взлет Аполло-17, последнего из шести приземлившихся.
      1972 год.

      Есть и видео: Apollo 17 Liftoff from Moon - December 14, 1972 - YouTube


      After three days exploring the Taurus-Littrow lunar valley, Apollo 17 astronauts Eugene Cernan and Harrison Schmitt
      lit the engine on the upper (ascent) stage of their lunar module "Challenger"
      and launched off the surface at 5:55 p.m. EST (2255 GMT) on Dec. 14, 1972
      voyaka uh
      1. Винни76 Вчера, 14:42
        Цитата: voyaka uh
        Снимали телекамеры, которые оставались на поверхности.
        Вот взлет Аполло-17, последнего из шести приземлившихся.
        1972 год.

        )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
        )))))))))))
        Вояка, у меня клавиша от вас западает
        Винни76
        1. voyaka uh Вчера, 14:46
          Понял! stop Моя ошибка. hi Для Винни-Пухов буду постить более простые фотки.
          voyaka uh
      2. dauria Вчера, 14:50
        Вот взлет Аполло-17, последнего из шести приземлившихся


        Не старайтесь, фотки посадочного модуля с орбиты Луны объявят монтажом , привезёте колесо от лунного транспорта - заставят доказывать, что с Луны, а не со свалки. Очевидцу скажут - врёт или под гипнозом. Даже если к флагу на Луне подвести и ткнуть - скажут " Флаг закинули, а самих не было". Эти люди хотят верить,что блеф. Удивляюсь, что и верхушка наша подкармливает туманом эту ерунду.
        И вот ведь диво - в СССР полёт американцев считался фактом всем населением и правительством. Впрочем, и это сумеют "объяснить" каким-нибудь сговором.
        dauria
        1. KondratKo Вчера, 15:32
          Не мудрено, что матрасам многие не верят, это как в притче про мальчика, который кричал "волки, волки". Слишком много ЛЖИ из уст "партнёров", слишком много, она давно стала их кредо.
          А патологическим лжецам мало кто захочет верить, даже по мелочам.
          KondratKo
          1. Topgun Вчера, 23:37
            ну при чем тут вера? при чем?
            когда такая миссия, такого масштаба вы все будете видеть (вы будите знать с какой ноги встала уборщица компании которая производит носовые платки для космонавтов, про самих космонавтов и корабль и говорить не приходится, каждый день будут показывать в новостях где на небе найти "звезду" (корабль) пока он будет виден не вооруженным глазом потом как ловить сигнал от него на радиолюбительские станции, екскурсии на ближайшие обсерватории с возможностью наблюдать корабль в телескопы итд итп) и никаких сомнений в происходящем у вас не будет, как не было сомнений у советских людей в полете амереканцев, как не было сомнений у амереканцев что Гагарин летал (ну никто же не сказал что корабль был пуст и всему миру подсунули КГБшника)...
            Topgun
      3. Curious Вчера, 15:29
        Вояка, не расходует силы на метание бисера. Неужели чтение комментариев оставляет у Вас какие то иллюзии?
        Curious
        1. voyaka uh Вчера, 16:02
          Я верю в постепенное (эволюционное) просвещение и прогресс.
          (Со всеми периодическими откатами назад, неравномерностями, "спиралями" и т.д).
          Выход в космос - часть биологической эволюции людей, как вида.
          И первые шаги уже сделаны: Гагарином, орбитальными станциями, Аполлонами,
          луноходами и марсоходами.
          Может, какой-нибудь "не винни-пух" подросток в России увидит мой пост с Аполлоном,
          воодушевится fellow и станем новым Королевым?
          voyaka uh
          1. Антарес Вчера, 22:35
            Цитата: voyaka uh
            Я верю в постепенное (эволюционное) просвещение и прогресс.

            термин «отрицательная селекция» вам же знаком.
            Цитата: voyaka uh
            Выход в космос - часть биологической эволюции людей, как вида.

            эволюцию даже не биологического вида,а разумного, отягощенного биологическими недостатками вида. Именно из за биологических особенностей мы научились летать в космос и именно из за своих биооболочек -испытываем трудности в нем.
            Только человек в ходе своей эволюции смог сделать такое. Впрочем многие не хотят в это верить из за политических предпочтений. Не хотят верить в достижения всего человечества из за политических предпочтений и религиозных предубеждений.
            Цитата: voyaka uh
            Может, какой-нибудь "не винни-пух" подросток в России увидит мой пост с Аполлоном,
            воодушевится fellow и станем новым Королевым?

            Простому пареньку из Житомира крылья дали мечта и страна. Несомненно будут новые КОролевы, Глушко, Брауны и пр..главное чтобы они мечтали о космосе и у них были возможности.
            Антарес
      4. ШУРУМ -БУРУМ Вчера, 19:08
        Уважаемый Вояка! Я видел эти кадры на сайте НАСА. Есть одно НО. По утверждению операторов, управлявших нашим луноходом, задержка управления с учетом расстояния туда - сюда составляла 4 сек. Как американцы с Земли могли сопровождать взлет камерой при такой задержке? Посмотрите видео, камера идет по углу места вслед за поднимающимся модулем.
        ШУРУМ -БУРУМ
  15. Лесс Вчера, 14:02
    Ну, в принципе, им надо торопится, иначе у того, кто будет первым, появится желание посетить место предыдущего "прилунения" американцев.
    Лесс
    1. voyaka uh Вчера, 14:28
      Наоборот, надо чтобы в тех местах прилунились другие -
      не американцы. Китайцы, желательно.
      Американцам опять не поверят товарищи с ... recourse альтернативными способностями
      восприятия действительности..
      А китайцам - поверят. Вряд ли заподозрят, что НАСА подкупило богатый Китай.
      voyaka uh
  16. Orionvit Вчера, 14:06
    В декабре 2017 года Трамп подписал директиву о политике в сфере космоса, предусматривающую отправку человека на Луну и Марс.
    Один как то уже разлогольствовал о том, что "американцы должны высадится на луну в конце этого десятилетия". Так высаживались, аж несколько раз, что места посадки до сих пор показать не могут. laughing Как говаривал один персонаж - "Что, опять?"
    Orionvit
  17. Горменгаст Вчера, 14:11
    А В ЭТО ВРЕМЯ В РОСКОСМОСЕ...

    Да ладно, у нас болтунов еще поболе будет. И лунных Обещалкиных в том числе.
    Горменгаст
  18. axxmanm Вчера, 14:29
    Трамп знает что американцев не было на Луне и хочет войти в историю как президент при котором человек впервые высадился на Луне, и вообще вышел за пределы земной орбиты.
    Для его огромного честолюбия это идеальный вариант - великое достижение,
    особенно на контрасте с жуликами Никсона
    и покрывавшим этот обман последующими президентами,
    ...особенно Обамой который в глаза как-то(есть видео)

    подкалывал Трампа - что
    не хочет ли он стать президентом и
    не хочет ли он сказать что полетов на луну не было.
    На первую подколку уже ответил - президентом стал.
    На вторую планирует ответить делом.
    axxmanm
    1. Lone gunman Вчера, 15:41
      Все американские президенты в душе "Задорновы"...а разве это плохо?!
      Lone gunman
  19. Ныробский Вчера, 14:56
    Не выйдет у них ни черта. Нет там нефти.
    Ныробский
  20. LVMI1980 Вчера, 14:59
    Пускай сначала научаться двигатели делать...
    LVMI1980
    1. Вадим237 Вчера, 21:34
      У них свои двигатели есть.
      Вадим237
  21. Bronevick Вчера, 15:02
    Неужели человечество таки побывает на Луне.
    Bronevick
  22. Лексус Вчера, 16:37
    США определились со сроками покорения Луны

    Голливуд аплодирует возобновлению сотрудничества с NASA. smile
    Лексус
  23. кедр Вчера, 16:57
    Брехуны, каких Луна не видывала.
    кедр
    1. Вадим237 Вчера, 21:37
      Как раз таки видывала - в полном объёме - 14000 фото Луны и высадки в HD https://www.flickr.com/photos/projectapolloarchiv
      e/page136
      Вадим237
      1. axxmanm Вчера, 22:09
        Цитата: Вадим237
        14000 фото Луны и высадки в HD


        эта серая мазня , на фоне ярких красочных фоток даже далеких планет и их спутников, только усиливает уверенность не только в бездарной фальсификации фото аполлона " с луны",но и в ангажированности(либо в умственной неполноценности) защитников версии истинности полетов американцев на Луну 1968-72 годов
        axxmanm
        1. axxmanm Вчера, 22:16
          глядя на это фото можно подумать что Титан это близкий к Земле и очень важный для её развития объект, а Луна очень далекое, невзрачное ,ничего не значащее
          для Земли небесное тело, которое пару раз между делом сфоткали на черно-белую(и где только такую нашли?) мыльницу на всякий случай:
          нажать для увеличения.
          Несмотря на то что цвет Титана на этом коллаже показан искаженным, все равно никто не пытается его показать церно-белым.
          axxmanm
        2. axxmanm Вчера, 22:17
          уникальный феномен!! на всех фото и изображениях (не только на представленном)начиная с 90х годов(когда наступила возможность указывать всем что правильно , а что нет) - луна ЕДИНСТВЕННОЕ небесное тело имеющее строго идеологически правильный(надо держаться линии выдержанной в аполловских "фото-документах") серый, а точнее даже примитивно черно-белой, цвет:
          нажать для увеличения-
          axxmanm
          1. axxmanm Вчера, 22:17
            ..еще одно фото-сравнение:где невразумительный черно-белый цвет (помимо зашкваренной аполлонами Луны)имеет только Mimas, который является самым маленьким известным космическим телом, имеющим округлую форму из-за собственной гравитации - 400 км. , и представляет интерес помимо этого, только из-за того что имеет очертания близкие, к столь милой сердцу каждого задрота-ботана, (почувствовавшего свою значимость после выхода TBBT) , "звезды смерти" . Для справки - находится в почти в 5000 раз дальше Луны от Земли и в отличии от Луны, не оказывает никакого влияния ни на историю Земли , ни на её текущее состояние.(не говоря уже о том что без Луны на Земле не было бы ни разумной жизни, ни жизни вообще) :
            нажать для увеличения -
            axxmanm
  24. Комментарий был удален.
  25. axxmanm Вчера, 22:23
    Неужели в 2018 году найдется кто-то невидящий что это (так же как и фото в теле новости) бездарный позорный фотомонтаж!??


    Это как в старых экшн - фильмах (бондиана и прочие) смотрели 20-30 лет назад и вроде вкупались в действие, а сейчас пересматриваешь и просто режет глаз от монтажа..
    То же с роликами и фотками "аполлонов"
    axxmanm
    1. axxmanm Вчера, 22:28
      особенно доставляет кукла у которой левая рука зафиксирована в этом неестественном положении на КАЖДОМ фото, и на ВСЕХ видеороликах
      axxmanm
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