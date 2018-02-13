...США определились со сроками покорения Луны...

Это первый шаг в возвращении американских астронавтов на Луну впервые с 1972 года. На этот раз мы не только поставим наш флаг и оставим наши следы — мы создадим основу для возможной миссии на Марс и, возможно, когда-нибудь, ко многим другим мирам

В новом проекте бюджета на 2019 финансовый год, опубликованном администрацией президента США Дональда Трампа, возвращение астронавтов на Луну названо одним из «космических приоритетов» государства, пишет The Verge.Согласно опубликованному документу, Америка планирует вновь высадить человека на Луну «в середине 2020-х». Более точные сроки не указываются. Вместе с этим страна выделяет все больше средств на разработку нового оборудования, которое будет необходимо для высадки на спутнике Земли.The New York Times отмечает, что в 2019 году финансирование НАСА увеличится на 370 миллионов долларов и достигнет 19,9 миллиарда долларов. При этом в последующие годы оно сократится до 19,6 миллиарда и останется неизменным до 2023 года. Издание уверено, что при таком финансировании полет астронавтов на Луну «не состоится, пока Трамп не покинет Белый дом, даже если он победит на следующих выборах».В декабре 2017 года Трамп подписал директиву о политике в сфере космоса, предусматривающую отправку человека на Луну и Марс.- заявил Трамп