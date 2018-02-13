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Морской компонент могут включить в учения Грузии и США
К многонациональным военным учениям Agile Spirit, которые ежегодно проводятся в Грузии совместно с США, может быть добавлен морской компонент, заявил во вторник на заседании парламентского комитета по обороне и безопасности министр обороны Грузии Леван Изория
Изория отметил, что вопрос внедрения морского компонента рассмотрели в ходе его встречи с американским коллегой Джеймсом Мэттисом в Вашингтоне.
В сентябре 2017 году организованные Минобороны Грузии и корпусом морской пехоты США многонациональные учения Agile Spirit прошли с участием более 1500 военнослужащих Грузии, США, Украины, Болгарии, Румынии, Латвии и Азербайджана.
Целью этих ежегодных учений в Минобороны Грузии назвали сближение со стандартами НАТО, готовность к участию в совместных операциях в составе сил быстрого реагирования Североатлантического альянса, а также отладку взаимодействия с США и странами-партнерами.
Изория отметил, что вопрос внедрения морского компонента рассмотрели в ходе его встречи с американским коллегой Джеймсом Мэттисом в Вашингтоне.
Военные учения являются важным компонентом для военной боеготовности. В первую очередь хочу выделить учения "Достойный партнер"(Noble Partner) и "Твердый дух" (Agile Spirit). Численность военнослужащих и техники, задействованных в учениях, была значительно увеличена в 2017 году. В рамках Agile Spirit мы хотим добавить морской компонент. Наши тенденции с точки зрения учений возрастают, что является главным фактором в усилении боеготовности- заявил Изория.
В сентябре 2017 году организованные Минобороны Грузии и корпусом морской пехоты США многонациональные учения Agile Spirit прошли с участием более 1500 военнослужащих Грузии, США, Украины, Болгарии, Румынии, Латвии и Азербайджана.
Целью этих ежегодных учений в Минобороны Грузии назвали сближение со стандартами НАТО, готовность к участию в совместных операциях в составе сил быстрого реагирования Североатлантического альянса, а также отладку взаимодействия с США и странами-партнерами.
Использованы фотографии: http://www.grushevskogo5.com/
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