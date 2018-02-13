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Морской компонент могут включить в учения Грузии и США

К многонациональным военным учениям Agile Spirit, которые ежегодно проводятся в Грузии совместно с США, может быть добавлен морской компонент, заявил во вторник на заседании парламентского комитета по обороне и безопасности министр обороны Грузии Леван Изория

Морской компонент могут включить в учения Грузии и США


Изория отметил, что вопрос внедрения морского компонента рассмотрели в ходе его встречи с американским коллегой Джеймсом Мэттисом в Вашингтоне.


Военные учения являются важным компонентом для военной боеготовности. В первую очередь хочу выделить учения "Достойный партнер"(Noble Partner) и "Твердый дух" (Agile Spirit). Численность военнослужащих и техники, задействованных в учениях, была значительно увеличена в 2017 году. В рамках Agile Spirit мы хотим добавить морской компонент. Наши тенденции с точки зрения учений возрастают, что является главным фактором в усилении боеготовности
- заявил Изория.

В сентябре 2017 году организованные Минобороны Грузии и корпусом морской пехоты США многонациональные учения Agile Spirit прошли с участием более 1500 военнослужащих Грузии, США, Украины, Болгарии, Румынии, Латвии и Азербайджана.

Целью этих ежегодных учений в Минобороны Грузии назвали сближение со стандартами НАТО, готовность к участию в совместных операциях в составе сил быстрого реагирования Североатлантического альянса, а также отладку взаимодействия с США и странами-партнерами.

Использованы фотографии: http://www.grushevskogo5.com/
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Комментарии 9

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  1. Тралл Вчера, 13:32
    Срочно нужно закупить купальники для грузинских морпехов smile
    Тралл
    1. Гигант мысли Вчера, 13:34
      Видимо, матрасники задумали какую-то провокацию против Абхазии с высадкой морского десанта.
      Гигант мысли
    2. Злой543 Вчера, 13:36
      Пусть отработают спасение личного состава с подбитых катеров лучше, как это было надеюсь не забыли.
      Злой543
    3. влад66 Вчера, 13:57
      Наши тенденции с точки зрения учений возрастают, что является главным фактором в усилении боеготовности

      Угу так ведь уже было такое обучение,переучиваться пришлось.
      влад66
      1. Лексус Вчера, 16:54
        Какое правильное название у морских учений.
        В первую очередь хочу выделить учения "Достойный партнер"(Noble Partner) и "Твердый дух" (Agile Spirit).

        В военном деле современная Грузия - самый что ни на есть "твёрдый дух". laughing
        Потому, вполне себе, если будут за американцами нижнее бельё стирать и гальюны чистить представители "маленького, но очень гордого народа".
        Лексус
  2. Геркулесыч Вчера, 13:33
    А еще и космический добавте fool !Из всего делают шоу! А выходит цирк, с очень плохими циркачами!
    Геркулесыч
  3. svp67 Вчера, 13:34
    То есть сейчас американские эсминцы будут ходить не только в Одессу, но и в Поти...Не весело.
    svp67
  4. Rusland Вчера, 13:34
    Американец, а за ним грузинские катера, как шавки. Это у них боевое слаживание. smile
    Rusland
  5. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 16:58
    "Достойный партнер"(Noble Partner) и "Твердый дух" (Agile Spirit).


    Двойка по инглишу. "Благородный партнер и Проворный дух."
    Генерал Песчаных Карьеров
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