Морской компонент могут включить в учения Грузии и США

Военные учения являются важным компонентом для военной боеготовности. В первую очередь хочу выделить учения "Достойный партнер"(Noble Partner) и "Твердый дух" (Agile Spirit). Численность военнослужащих и техники, задействованных в учениях, была значительно увеличена в 2017 году. В рамках Agile Spirit мы хотим добавить морской компонент. Наши тенденции с точки зрения учений возрастают, что является главным фактором в усилении боеготовности

К многонациональным военным учениям Agile Spirit, которые ежегодно проводятся в Грузии совместно с США, может быть добавлен морской компонент, заявил во вторник на заседании парламентского комитета по обороне и безопасности министр обороны Грузии Леван ИзорияИзория отметил, что вопрос внедрения морского компонента рассмотрели в ходе его встречи с американским коллегой Джеймсом Мэттисом в Вашингтоне.- заявил Изория.В сентябре 2017 году организованные Минобороны Грузии и корпусом морской пехоты США многонациональные учения Agile Spirit прошли с участием более 1500 военнослужащих Грузии, США, Украины, Болгарии, Румынии, Латвии и Азербайджана.Целью этих ежегодных учений в Минобороны Грузии назвали сближение со стандартами НАТО, готовность к участию в совместных операциях в составе сил быстрого реагирования Североатлантического альянса, а также отладку взаимодействия с США и странами-партнерами.