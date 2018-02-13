00:13 14 февраля
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Спецназ США ищет в Сирии места захоронений американцев, убитых боевиками

Спецназ США проводит в Сирии поисковую операцию по обнаружению мест захоронений останков граждан западных стран, включая американцев, которые были взяты в плен и убиты террористами, передает ТАСС сообщение телекомпании АВС.

Спецназ США ищет в Сирии места захоронений американцев, убитых боевиками


По словам источников компании, речь идет о «первой реальной попытке обнаружить, извлечь и вывезти на родину останки двух американских журналистов и еще двух гуманитарных работников из США, убитых в Сирии террористами в 2014-2015 годах».


Как отмечают собеседники, пока такие усилия ограничены, но «вскоре могут быть расширены».

Сообщается, что помощь спецназовцам на местах оказывают агенты военной разведки и сотрудники ФБР. Как отмечают журналисты, «тела убитых пленников захоронены в нескольких районах».

Основными источниками информации для спецназовцев служат показания захваченных в плен месяц назад боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ).

В частности, игиловцы рассказали о двух выходцах из Лондона, которые состояли в небольшом отряде, известном своими пытками и убийствами пленников из западных стран, в том числе американских журналистов Джеймса Фоули и Стивена Сотлоффа. Данному отряду приписываются убийства 27 заложников.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 33

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  1. Alex_Rarog Вчера, 13:36
    Да не уже ли хоть одна бесскорыстная цель?
    Alex_Rarog
    1. Чёрный Вчера, 13:38
      Ничего они там не ищут. им нужен повод остаться. Спецназ США действует там исключительно в интересах игилов-шмигилов ....
      Чёрный
      1. 210окв Вчера, 13:53
        Может этих самих ИГИЛ приберет..
        Цитата: Чёрный
        Ничего они там не ищут. им нужен повод остаться. Спецназ США действует там исключительно в интересах игилов-шмигилов ....
        210окв
        1. влад66 Вчера, 14:04
          Цитата: 210окв
          Может этих самих ИГИЛ приберет..

          Свои своих не трогают. soldier
          влад66
          1. Ванёк Вчера, 14:41
            Цитата: влад66
            Свои своих не трогают.


            Человек человеку волк.
            Ванёк
    2. КВУ-НСвД Вчера, 13:39
      Ребята делают нужное дело , Бог в помощь . Можно и помочь , если попросят...
      КВУ-НСвД
      1. Балу Вчера, 13:41
        Цитата: КВУ-НСвД
        Ребята делают нужное дело , Бог в помощь . Можно и помочь , если попросят...

        Или страховые компании заерзали.
        Балу
      2. 210окв Вчера, 13:56
        Спецназ США?Нужное дело?Ну Вы смайлик не ставите,значит серьезно говорите..Можно помочь.Вырыть им всем братскую могилу.
        Цитата: КВУ-НСвД
        Ребята делают нужное дело , Бог в помощь . Можно и помочь , если попросят...
        210окв
        1. КВУ-НСвД Вчера, 14:02
          Спецназ США?Нужное дело?
          Да , они ищут останки своих соотечественников . К врагу можно относится с ненавистью , но есть дела , где есть место человеческой этике . У нормальных военных всегда есть неписанные правила .
          КВУ-НСвД
          1. Балу Вчера, 14:19
            Цитата: КВУ-НСвД
            Спецназ США?Нужное дело?
            Да , они ищут останки своих соотечественников . К врагу можно относится с ненавистью , но есть дела , где есть место человеческой этике . У нормальных военных всегда есть неписанные правила .

            С каких пор американский военнослужащий стал нормальным военным? Это вот эти воины достойны уважения:
            Уважения достойны за что?
            А вот эти вьетнамские дети что плохого сделали америке:
            Девочка без одежды-потому что на ней она сгорела. На кадрах хроники видны лоскутья обгоревшей кожи.
            Балу
            1. Sam_gosling Вчера, 14:41
              Ох уж эта оголтелая пропаганда про "мальчиков в трусиках". На фото девятилетняя Ким Фук, которая бежит из деревни соженной по ошибке пилотами ввс Южного въетнама. Фото снято в 72 году американским фотографом, когда мурриканские войска ушли из въетнама. Если интересно историю девочки можно почитать на вики https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Фан_Тхи_Ким_Фук. Она до сих пор жива. В следующий раз тащите сонгми и не надо фальсифицировать историю.
              Sam_gosling
              1. Балу Вчера, 14:45
                Цитата: Sam_gosling
                Ох уж эта оголтелая пропаганда про "мальчиков в трусиках". На фото девятилетняя Ким Фук, которая бежит из деревни соженной по ошибке пилотами ввс Южного въетнама

                Не смешите меня авиацией южного вьетнама. американский военнослужащий-палач и убийца и никаких оправданий этому нет.
                Балу
                1. Sam_gosling Вчера, 15:08
                  Если вас смешит любое убийство совершенное всеми, кто не является проклятыми мурриканцами то мне искренне вас жаль. Указанный случай является примером ревностной и неумелой попытки выдать желаемое за действительное. Мы сами боремся с тем, что другие страны и/или люди из других стран пытаются сделать с нашей историей, но при этом сами даем ужасный пример в непойми каких целях (является ли это разжиганием межнациональной ненависти?). Я вам дал ссылку, даю еще одну.
                  http://vnafmamn.com/TrangBang_incident.html
                  Sam_gosling
      3. Николай Фёдоров Вчера, 16:54
        Цитата: КВУ-НСвД
        Ребята делают нужное дело , Бог в помощь . Можно и помочь , если попросят...

        Не стоит быть таким легковерным. Информация от врага бывает только и исключительно лживой. Спецназ нашего реального противника (не вероятного, а реального!) не может делать нужное для нас дело, в принципе. А просто происходит усиление и перегруппировка противостоящей нам и нашим союзникам группировки войск противника.
        Да и вообще - называть ребятами вражий спецназ - совсем неправильно, мягко говоря. Этак можно ребятами назвать и военнослужащих зондеркоманды СС. Хотя до суда в Нюрнберге многие так и говорили...
        Николай Фёдоров
        1. КВУ-НСвД Вчера, 17:16
          вражий спецназ -
          Буду по разные стороны прицела , буду рассуждать именно так.
          Этак можно ребятами назвать и военнослужащих зондеркоманды СС.
          Не надо демагогии . притягивать кота к хвосту глупо .
          Информация от врага бывает только и исключительно лживой.
          Не ищите кошку в тёмной комнате , иногда стоит быть проще .
          КВУ-НСвД
    3. Ныробский Вчера, 14:59
      Цитата: Alex_Rarog
      Да не уже ли хоть одна бесскорыстная цель?
      Ага. Щаз. Им скоро понадобится ограниченный контингент войск НАТО в Сирии, что бы оказали помощь в "поисках" захоронок. ООН как всегда поддержит эту "гуманитарную" миссию, чем узаконит их присутствие в САР.
      Ныробский
  2. Rusland Вчера, 13:37
    Обычно у них принцип: умер Максим ну и хрен с ним, а здесь что-то задумали матрасники.
    Rusland
    1. BAI Вчера, 13:48
      Ничего подобного. После Вьетнама всех нашли, вывезли, опознали и перезахоронили. Остался только один неопознанный труп и тот до сих пор лежит в холодильнике. У них государство к своим убитым относится гораздо лучше, чем наше государство к своим погибшим.
      BAI
      1. KondratKo Вчера, 14:22
        "У них государство к своим убитым относится гораздо лучше, чем наше государство к своим погибшим."
        ? Что-то не припомню, чтобы наши бросали своих погибших в каких либо конфликтах последних лет - последние трагические случаи в Сирии тому пример. Может быть я плохо информирован? И Великую Отечественную, не бросали (если вы это имели ввиду), тогда из-за большого числа погибших и быстро меняющейся обстановки на фронтах просто невозможно было за всем уследить, хоронили в братских могилах или там где могли.
        KondratKo
      2. Николай Фёдоров Вчера, 16:59
        Цитата: BAI
        Ничего подобного. После Вьетнама всех нашли, вывезли, опознали и перезахоронили. Остался только один неопознанный труп и тот до сих пор лежит в холодильнике. У них государство к своим убитым относится гораздо лучше, чем наше государство к своим погибшим.

        Вы так благодарны им за полученные гранты?
        Николай Фёдоров
      3. BAI Вчера, 17:18
        После Великой Отечественной всех погибших до сих пор не собрали. В Афганистане остались без вести пропавшие, После Чечни не всех собрали. Какие гранты? Если наше государство наплевательски относится к своим гражданам вообще и военнослужащим, которые умирают за него в частности, то это так и есть, как бы не противно это признать.
        Израиль и США за своих горой стоят, и делают все чтобы вернуть тела своих граждан и солдат обратно. А у нас -НИЧЕГО! От слова "совсем".
        Можете дальше кивать на гранты, не думаю, что погибшим будет от этого легче.
        BAI
  3. Геркулесыч Вчера, 13:42
    Через искать -рапортички игиловцев и их отчеты пусть посмотрят, там все указано! Лицемеры и лжецы эти янки!
    Геркулесыч
  4. Дормидонт Вчера, 13:45
    То есть тушки убитых сирийской армией их не интересуют?
    Дормидонт
  5. мерцание Вчера, 13:55
    Спецназ США ищет в Сирии места захоронений американцев, убитых боевиками
    В Идлибе, за последние дни, похоже амеров захоронили прилично ... правда не боевики, а на стороне боевиков, но это уже мало существенно...
    мерцание
  6. Чичиков Вчера, 13:57
    Чудилы, на букву "М". Тела, в горячих точках, ищут компетентные международные организации и волонтеры, а не спецназ.
    Чичиков
    1. CooL_SnipeR Вчера, 14:29
      Ты не понимаешь, это поиск трупов боем laughing
      CooL_SnipeR
  7. XXXIII Вчера, 14:30
    Спецназ США ищет в Сирии места захоронений американцев, убитых боевиками
    И как они это делать собираются?! Лопатами?! Наверняка знают сколько и где положили и за что..... yes
    XXXIII
  8. Homos Вчера, 14:50
    Это новость перевернула все мое сознание.
    Так пираты тоже искали своих павших собратьев, особенно в мирных городах, на мирных судах и на необитаемых островах, куда вела карта с крестиком?
    Homos
  9. Bronevick Вчера, 15:08
    Скажут что останки находятся в нефтеносном слое земли, и нужно всю нефть перевезти в сша и там искать останки.
    Bronevick
    1. Балу Вчера, 15:44
      Цитата: Bronevick
      Скажут что останки находятся в нефтеносном слое земли, и нужно всю нефть перевезти в сша и там искать останки.

      Вполне вероятно, чтобы мы делали без американских и британских ученых. Жизнь на земле остановилась бы.
      Балу
  10. Дмитрий Танцюра Вчера, 16:43
    марадёры трупов грабят .
    Дмитрий Танцюра
  11. Лексус Вчера, 17:00
    "А был ли мальчик?"
    Будут захоронения искать, а, по обыкновению, глядишь, нефть найдут.
    Лексус
  12. Radikal Вчера, 21:59
    Цитата: КВУ-НСвД
    Ребята делают нужное дело , Бог в помощь . Можно и помочь , если попросят...

    Помогите.
    Radikal
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