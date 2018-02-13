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Спецназ США ищет в Сирии места захоронений американцев, убитых боевиками
Спецназ США проводит в Сирии поисковую операцию по обнаружению мест захоронений останков граждан западных стран, включая американцев, которые были взяты в плен и убиты террористами, передает ТАСС сообщение телекомпании АВС.
По словам источников компании, речь идет о «первой реальной попытке обнаружить, извлечь и вывезти на родину останки двух американских журналистов и еще двух гуманитарных работников из США, убитых в Сирии террористами в 2014-2015 годах».
Как отмечают собеседники, пока такие усилия ограничены, но «вскоре могут быть расширены».
Сообщается, что помощь спецназовцам на местах оказывают агенты военной разведки и сотрудники ФБР. Как отмечают журналисты, «тела убитых пленников захоронены в нескольких районах».
Основными источниками информации для спецназовцев служат показания захваченных в плен месяц назад боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ).
В частности, игиловцы рассказали о двух выходцах из Лондона, которые состояли в небольшом отряде, известном своими пытками и убийствами пленников из западных стран, в том числе американских журналистов Джеймса Фоули и Стивена Сотлоффа. Данному отряду приписываются убийства 27 заложников.
По словам источников компании, речь идет о «первой реальной попытке обнаружить, извлечь и вывезти на родину останки двух американских журналистов и еще двух гуманитарных работников из США, убитых в Сирии террористами в 2014-2015 годах».
Как отмечают собеседники, пока такие усилия ограничены, но «вскоре могут быть расширены».
Сообщается, что помощь спецназовцам на местах оказывают агенты военной разведки и сотрудники ФБР. Как отмечают журналисты, «тела убитых пленников захоронены в нескольких районах».
Основными источниками информации для спецназовцев служат показания захваченных в плен месяц назад боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ).
В частности, игиловцы рассказали о двух выходцах из Лондона, которые состояли в небольшом отряде, известном своими пытками и убийствами пленников из западных стран, в том числе американских журналистов Джеймса Фоули и Стивена Сотлоффа. Данному отряду приписываются убийства 27 заложников.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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