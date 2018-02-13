00:21 14 февраля
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Россия и Белоруссия проведут совместную штабную тренировку

Совместная штабная тренировка военнослужащих ВВС и войск ПВО Белоруссии и оперативной группы 6‑й армии ВВС и ПВО Западного округа Вооруженных сил Российской Федерации пройдет с 13 по 15 февраля, сообщает Белорусская военная газета (официальный печатный орган Минобороны).

Россия и Белоруссия проведут совместную штабную тренировку


В соответствии с планом подготовки ВВС и войск ПВО на 2017/2018 учебный год в период с 13 по 15 февраля пройдет совместная штабная тренировка. В мероприятии примут участие военнослужащие ВВС и войск ПВО и оперативная группа 6‑й армии ВВС и ПВО Западного округа Вооруженных сил Российской Федерации
— говорится в сообщении.


Отмечается, что в ходе тренировки будут отработаны вопросы планирования применения ВВС и войск ПВО в оборонительной операции Региональной группировки войск (сил), а также совместного применения ВВС и войск ПВО обеих стран в рамках функционирования Единой региональной системы противовоздушной обороны.


Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 11

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  1. Чичиков Вчера, 13:43
    Да что же вы ЕвроПопе не даете покоя? Опять будут не спать месяц и ждать захвата!
    Чичиков
    1. 210окв Вчера, 13:48
      А что Вы за их "покой печетесь"?Главное что бы был покой у нас с Вами.И эти ребята из России и Белоруссии его обеспечивают. hi
      Цитата: Чичиков
      Да что же вы ЕвроПопе не даете покоя? Опять будут не спать месяц и ждать захвата!
      210окв
    2. влад66 Вчера, 14:03
      Цитата: Чичиков
      Да что же вы ЕвроПопе не даете покоя? Опять будут не спать месяц и ждать захвата!

      Пускай гундосят laughing Они проводят учения и не заморачиваются. yes
      влад66
      1. ul_vitalii Вчера, 14:21
        Неудобство для них в том, что штабные учения не отследить с беспилотника, спутника и т.д. и т.п., а это беспокоит, навязчивые мысли появляются.
        ul_vitalii
  2. Rusland Вчера, 13:43
    А вот это уже конкретика. Тем более что ПВО объединенная.
    Rusland
  3. svp67 Вчера, 13:44
    пройдет с 13 по 15 февраля
    А воплей "зарубежных партнеров" и "не братьев" то будет на год....
    svp67
    1. 210окв Вчера, 13:49
      Да хоть на два.главное что бы толк был..
      Цитата: svp67
      пройдет с 13 по 15 февраля
      А воплей "зарубежных партнеров" и "не братьев" то будет на год....
      210окв
  4. Геркулесыч Вчера, 13:44
    Да, я так думаю, что можно и не штабную, и далеко не одну! Нужно же армии готовить к слиянию воедино, как и наши государства!
    Геркулесыч
    1. 210окв Вчера, 13:57
      good hi
      Цитата: Геркулесыч
      Да, я так думаю, что можно и не штабную, и далеко не одну! Нужно же армии готовить к слиянию воедино, как и наши государства!
      210окв
  5. Bronevick Вчера, 15:10
    Отражение атаки диверсантов на стратегический картофелепровод.
    Bronevick
  6. Лексус Вчера, 17:09
    Несмотря на козни врагов, мы ВМЕСТЕ! Спасибо, братья-белорусы! hi soldier
    Лексус
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