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Россия и Белоруссия проведут совместную штабную тренировку
Совместная штабная тренировка военнослужащих ВВС и войск ПВО Белоруссии и оперативной группы 6‑й армии ВВС и ПВО Западного округа Вооруженных сил Российской Федерации пройдет с 13 по 15 февраля, сообщает Белорусская военная газета (официальный печатный орган Минобороны).
Отмечается, что в ходе тренировки будут отработаны вопросы планирования применения ВВС и войск ПВО в оборонительной операции Региональной группировки войск (сил), а также совместного применения ВВС и войск ПВО обеих стран в рамках функционирования Единой региональной системы противовоздушной обороны.
В соответствии с планом подготовки ВВС и войск ПВО на 2017/2018 учебный год в период с 13 по 15 февраля пройдет совместная штабная тренировка. В мероприятии примут участие военнослужащие ВВС и войск ПВО и оперативная группа 6‑й армии ВВС и ПВО Западного округа Вооруженных сил Российской Федерации— говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе тренировки будут отработаны вопросы планирования применения ВВС и войск ПВО в оборонительной операции Региональной группировки войск (сил), а также совместного применения ВВС и войск ПВО обеих стран в рамках функционирования Единой региональной системы противовоздушной обороны.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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