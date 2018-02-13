00:15 14 февраля
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Пьяные немецкие военные устроили дебош в центре Каунаса

Литовские СМИ сообщают о неподобающем поведении представителей натовского военного контингента, дислоцированного в городке Рукла. По информации портала BaltNews, немецкие военнослужащие, входящие в состав сводного ударного батальона НАТО, перебрав с алкоголем, решили выяснить отношение с местными жителями.

Пьяные немецкие военные устроили дебош в центре Каунаса


На пути у разгулявшихся немецких военных оказался молодой литовец, который, как показалось натовцам, был с ними «невежлив» в питейном заведении. В итоге началась драка - в одном из баров центра Каунаса. После драки молодого человека госпитализировали и через некоторое время в клинике диагностировали многочисленные травмы и ушибы. В частности, литовцу сломали нос.


В бар нагрянула каунасская полиция, которая констатировала, что пьяные немецкие солдаты дрались уже между собой. Все трое были доставлены в участок для выяснения обстоятельств случившегося. В крови натовских защитников Литвы было обнаружено значительно содержание алкоголя: от 1,21 до 1,62 промилле.

Сообщается о том, что о задержании после инцидента была проинформирована военная полиция, которая в свою очередь сообщила о случившемся командованию батальона НАТО. Имена и звание дебоширивших немцев не сообщаются.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 40

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  1. ul_vitalii Вчера, 14:05
    Курка, млеко, видно не дополучили ам, ам. Срамота, Меркель позорят.
    ul_vitalii
    1. Spartanez300 Вчера, 14:08
      Обычный кабачный мордобой angry Плохо только что потом стенка на стенку не стыканулись , местные видать забздели wassat А че пусть друг другу морды бьют good
      Spartanez300
      1. 210окв Вчера, 14:23
        Терпите "терпилы"...Вам еще счет выставят за то что немецкие ботинки были испачканы неарийской кровью.
        210окв
        1. Ныробский Вчера, 14:54
          Цитата: 210окв
          Терпите "терпилы"...Вам еще счет выставят за то что немецкие ботинки были испачканы неарийской кровью.

          Им то это в радость. Как никак союзники лупят, а не "оккупанты", при которых был мир, работа и порядок.
          Ныробский
          1. Shurik70 Вчера, 15:57
            А разве ГРАЖДАНСКАЯ полиция Литвы имеет право задерживать военных НАТО ?
            Они должны были вызвать военную полицию, и только. Налицо нарушение прав натовских военных. Надо им с этих полицейских компенсацию за моральный ущерб стребовать. Обнаглели прибалты.
            Shurik70
      2. Ратник с пулеметом Вчера, 14:24
        стенка на стенка было бы в России,у лимитрофов так не принято,а в России(если предположить гипотетически такую ситуацию)этим "цивилизованным" дупы порвали бы еще до приезда полиции,учитывая их нац.принадлежность))
        Ратник с пулеметом
        1. Лексус Вчера, 17:18
          у лимитрофов так не принято

          У них этому взяться неоткуда, учитывая, что они немчуре испокон веков прислуживали. Пострадавший, скорее всего, русскоязычный был. Сзади чем-нибудь огрели и допинали на полу. А местные сидели и втихаря радовались.
          Лексус
      3. Ванёк Вчера, 14:46
        Цитата: Spartanez300
        Обычный кабачный мордобой


        Пилоты послали танкистам тарелки сложенные в шахматном порядке laughing
        Ванёк
        1. Shurik70 Вчера, 15:58
          Цитата: Ванёк

          Пилоты послали танкистам тарелки сложенные в шахматном порядке laughing

          Кто-то ещё помнит классику? drinks
          Shurik70
      4. Pete Mitchell Вчера, 18:03
        Цитата: Spartanez300
        ...местные видать забздели :

        Мельчают бралюкасы request, а помнится в Шауляе метелили "защитничков" с поводом и без... Да, были люди в наше время, не то что...
        Pete Mitchell
    2. влад66 Вчера, 14:21
      Цитата: ul_vitalii
      Курка, млеко, видно не дополучили ам, ам. Срамота, Меркель позорят.

      Да что им будет,не литовцы там хозяева.
      Последний скандал с участием военных НАТО — дебош, устроенный пьяными немецкими солдатами в литовском городе Рукла. Между солдатами произошла ссора. Словесное выяснение отношений быстро переросло в драку, в результате которой один из военнослужащих был госпитализирован.Такие драки происходят в Прибалтике постоянно. В ноябре прошлого года пьяные британские солдаты устроили драку с местными жителями в рижском «Макдональдсе». Начавший драку британец спешно уехал из Латвии, чтобы избежать уголовной ответственности за избиение латыша Акселя Айзкалнса. Британская пресса углядела в драке провокацию «руки Москвы».В феврале в Клайпеде драку устроили пятеро пьяных чешских военных, в июне четырех пьяных немецких солдат избили в Йонаве, месяц спустя пьяные голландские солдаты устроили драку из-за счета в ресторане. Все дебоширы в конечном счете отправлялись на родину: литовская полиция задерживала их, но каждый раз отпускала. Литва и другие страны Балтии не имеют права судить военнослужащих НАТО за преступления, совершенные на прибалтийских территориях.В апреле прошлого года военнослужащие США сорвали флаг Литовской Республики со здания прокуратуры в Клайпеде и надругались над ним. Об инциденте стало известно только месяц спустя.Об осквернении флага не сообщалось ни в местной полицейской сводке, ни в общереспубликанской сводке Департамента полиции. Однако Литва — страна маленькая и скрыть происшествие оказалось невозможно. Правоохранительные органы вынуждены были оправдываться, что не распространяли информацию об инциденте, поскольку сверху приказали ее засекретить. Никто из американских солдат, надругавшихся над флагом Литвы, ответственности не понес.Летом 2014 года мэр Вентспилса Айварс Лембергс направил тогдашнему генеральному секретарю Североатлантического альянса Андерсу Фог Расмуссену жалобу на поведение моряков НАТО в своем городе. Лембергс заявил, что действия военнослужащих НАТО в Вентспилсе дискредитируют Альянс в глазах населения Латвии. «Моряки НАТО в Вентспилсе вели себя по-свински, игнорировали законы Латвии и правила самоуправления. Напившись, они справляли нужду в общественных местах и на витрины, блевали, публично употребляли спиртное, что не разрешено. Они также срывали цветы с клумб, чтобы дарить их проституткам», — сообщил мэр Вентспилса.Затем Лембергс добавил, что иностранные военные ведут себя «как оккупанты, которые не признают суверенитет и законы Латвии».Айварс Лембергс оправдал также избиение моряков НАТО жителями Вентспилса, сказав, что это местные мужчины защищали женщин от домогательств. Власти Латвии и штаб-квартира НАТО предпочли спустить скандал в Вентспилсе на тормозах. Так происходит во всех подобных случаях.Информацию о пьяных дебошах военных НАТО стараются засекретить, дебоширов высылают из Прибалтики на родину, а когда публичные скандалы всё-таки происходят, в них обвиняют «руку Москвы» и «кремлевскую пропаганду», которые пытаются очернить интернациональных защитников Литвы, Латвии и Эстонии от новой оккупации.Хотя то, что вытворяют эти «защитники» в странах Прибалтики, — это и есть самая настоящая оккупация. https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshch
      estvo/17102017-chto-pozvolyayut-sebe-soldaty-nato
      -v-pribaltike/
      За что боролись,на то и напоролись,были витриной Европы в СССР,стали отхожим местом в ЕС и НАТО.
      влад66
    3. собаковод Вчера, 14:26
      ul_vitalii Сегодня, 14:05 Новый
      Курка, млеко, видно не дополучили ам, ам. Срамота, Меркель позорят.
      Старушка забыла в дорогу узелок собрать?
      собаковод
    4. Зяблицев Вчера, 14:34
      Парадокс европейской цивилизации - арабы безнаказанна насилуют немок в центре Берлина, а бравые дольчень зольдатен унд официрен в усмертинушку "защищают" задницы прибалтов от мифической агрессии России.... laughing
      Зяблицев
  2. HAM Вчера, 14:06
    Тоже мне новость-хозяева холуёв побили!
    HAM
  3. Scoun Вчера, 14:07
    Ну отколотили своего холопа а задержали их за то что свои господячьи морды бить начали)))
    Scoun
  4. Галеон Вчера, 14:08
    Эх, хоть где-то немцы могут повести себя, как бывшие немцы fellow . Неплохо для них, что у них появился такой зоопарк - вспомнить о германском и прусском духе angry . С кем еще можно так себе позволить...
    Галеон
  5. askort154 Вчера, 14:10
    belay Как показала история, участь у прибалтов одна - кто приходит, тот и бьёт по морде. Только одних называют оккупантами, а других освободителями belay
    askort154
    1. Василенко Владимир Вчера, 14:17
      Цитата: askort154
      кто приходит, тот и бьёт по морде.

      к сожалению не всегда при Союзе этих ... считали культурной нацией
      Василенко Владимир
      1. ul_vitalii Вчера, 14:27
        Немцам нужно прибалтийской полиции присвоить статус вспомогательной, как в былые времена.
        ul_vitalii
      2. Игорь В Вчера, 15:04
        Цитата: Василенко Владимир
        Цитата: askort154
        кто приходит, тот и бьёт по морде.

        к сожалению не всегда при Союзе этих ... считали культурной нацией

        Пытались перевоспитать, но гены взяли своё.
        Игорь В
    2. Romka47 Вчера, 15:00
      Кто сильнее бьет тот и освободитель
      Romka47
  6. mavrus Вчера, 14:13
    Литовская полиция... даже не заметила, литовца... Люди (арийцы) дерутся, а что по морде "второсороные" получают, то холопы не в счёт, сами такую судьбу выбрали. И это литовская полиция литовцев за людей не считает, что уж говорить про остальных.
    mavrus
  7. Какой-то Компот Вчера, 14:18
    Кто бы мог подумать
    Что натовская шушара будет бухать в нашей Литве
    Вот она - эффективность нашей власти за последние 30 лет
    Какой-то Компот
    1. Огонёк Вчера, 14:26
      "Кошка бросила котят...?" - не надоело искать вокруг себя только негатив и обвинять в этом власть?
      Огонёк
      1. Какой-то Компот Вчера, 14:28
        Факты упрямая вещь.
        Сдали когда-то республики, союзников.
        Ищите позитив в таких фактах, и радуйтесь натовским бухарям в Каунасе
        Какой-то Компот
      2. Какой-то Компот Вчера, 14:45
        Хотя чего удивляться - вам, натовским империалистам это душу греет.
        И, конечно, не какому-то исландцу поучать - обвиняем ли мы нашу власть или балдеем от нее
        Какой-то Компот
  8. КВУ-НСвД Вчера, 14:27
    1,21 до 1,62
    Нехило тяпнули . Их бы на советскую "губу" , совместить протрезвление с воспитанием . А так кроме похмелья ничо не грозит.. laughing
    КВУ-НСвД
  9. Архивариус Вася Вчера, 14:30
    Перебрала зольден-команда шнапса видать. drinks Даст ист фантастишь! fellow
    Архивариус Вася
  10. Ferdinant Вчера, 14:31
    Немцы ж культурная нация,неможет такого быть,ложь.
    Ferdinant
    1. Ясен Пинь Вчера, 17:50
      ну перебрали чуток на вассальных землях че такого))
      Ясен Пинь
  11. Демон Вчера, 14:31
    Яйки, млеко, партизанен пуф-пуф!!!
    Демон
  12. Геркулесыч Вчера, 14:39
    Захотели быть рабами, сдали в вечную аренду страну -терпите, такой ваш теперь удел! !!!!
    Геркулесыч
  13. мерцание Вчера, 14:54
    Пьяные немецкие военные устроили дебош в центре Каунаса
    Ну, устроили и что? А что они должны стесняться каких то там ... то ли эстонцев ... то ли латышей...?
    мерцание
  14. Кокарев Михаил Вчера, 15:04
    Ну не могут прибалты без окуппантов, не мо гут! Ну всем это понятно, акромя прибалтов. Сколько бы они не боролись с окуппацией, но после победы все равно кого-нибудь позавут. ДАЕШЬ КАЖДОМУ ПРИБАЛТУ ПО ОККУПАНТУ, чтоб им спалось спокойнее!!! good
    Кокарев Михаил
  15. Bosch Вчера, 15:05
    Настоящие европейские ценности.
    Bosch
  16. Bronevick Вчера, 15:13
    Как же это символично.
    Bronevick
  17. temirtau72 Вчера, 15:19
    Бундесы наверняка русские немцы были, литовец ляпнул не то теме и "...раззужись рука, размахнись кулак"
    temirtau72
  18. Радио-няня Вчера, 15:41
    Аборигены возмущаются?! Оборзели в натуре!! Им несут свет цивилизации, а они еще выпендриваются....
    Радио-няня
  19. Волька Вчера, 16:28
    впредь литам наука, а вообще немчура только у себя дома культурная и воспитанная, вне германии они типичные свиньи, еще хуже только англичанишки...
    Волька
  20. behemot Вчера, 16:43
    Ну выхватил абориген, ну и что? его защищают от русской угрозы, пусть радуется.
    behemot
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