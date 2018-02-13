Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Пьяные немецкие военные устроили дебош в центре Каунаса
Литовские СМИ сообщают о неподобающем поведении представителей натовского военного контингента, дислоцированного в городке Рукла. По информации портала BaltNews, немецкие военнослужащие, входящие в состав сводного ударного батальона НАТО, перебрав с алкоголем, решили выяснить отношение с местными жителями.
На пути у разгулявшихся немецких военных оказался молодой литовец, который, как показалось натовцам, был с ними «невежлив» в питейном заведении. В итоге началась драка - в одном из баров центра Каунаса. После драки молодого человека госпитализировали и через некоторое время в клинике диагностировали многочисленные травмы и ушибы. В частности, литовцу сломали нос.
В бар нагрянула каунасская полиция, которая констатировала, что пьяные немецкие солдаты дрались уже между собой. Все трое были доставлены в участок для выяснения обстоятельств случившегося. В крови натовских защитников Литвы было обнаружено значительно содержание алкоголя: от 1,21 до 1,62 промилле.
Сообщается о том, что о задержании после инцидента была проинформирована военная полиция, которая в свою очередь сообщила о случившемся командованию батальона НАТО. Имена и звание дебоширивших немцев не сообщаются.
На пути у разгулявшихся немецких военных оказался молодой литовец, который, как показалось натовцам, был с ними «невежлив» в питейном заведении. В итоге началась драка - в одном из баров центра Каунаса. После драки молодого человека госпитализировали и через некоторое время в клинике диагностировали многочисленные травмы и ушибы. В частности, литовцу сломали нос.
В бар нагрянула каунасская полиция, которая констатировала, что пьяные немецкие солдаты дрались уже между собой. Все трое были доставлены в участок для выяснения обстоятельств случившегося. В крови натовских защитников Литвы было обнаружено значительно содержание алкоголя: от 1,21 до 1,62 промилле.
Сообщается о том, что о задержании после инцидента была проинформирована военная полиция, которая в свою очередь сообщила о случившемся командованию батальона НАТО. Имена и звание дебоширивших немцев не сообщаются.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти