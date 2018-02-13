00:21 14 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Администрация США намерена увеличить расходы на «сдерживание России»

Американская администрация запрашивает у конгресса 6,3 млрд. долларов в рамках оборонного бюджета на 2019 финансовый год на программу по «сдерживанию российской агрессии» в Европе, что на 1,7 млрд больше, чем в текущем году, сообщает Взгляд.



Кроме того, белый дом запросил $ 24 млрд на модернизацию «ядерной триады США».


Проект бюджета предполагает также выделение $20 млн на оказание военной помощи Украине, в целях «поддерживания суверенитета и противодействия российской агрессии».

«Эти средства будут и впредь способствовать политической реорганизации Украины для движения в сторону Трансатлантического альянса, улучшения взаимодействия с НАТО и другими западными силами, увеличения возможностей Украины по обеспечению собственной обороны», – говорится в документе.

В проект бюджета, помимо всего прочего, заложен $661 млн для Совета управляющих по вопросам вещания (BBG, Broadcasting Board of Governors) США, который занимается антироссийской пропагандой.

Отмечается, что бюджет BBG ориентирован «на поддержку приоритетов внешней политики», в том числе на «противодействие распространению дезинформации средствами массовой информации, подконтрольными правительствам и террористическим организациям».

Решено «модернизировать BBG с целью более уверенного использования цифровых СМИ и телевидения».

«BBG продолжит создавать круглосуточную русскоязычную цифровую телесеть Current Time ("Настоящее время")», отмечается в проекте. К пропаганде будут также привлечены «Голос Америки» и «Радио Свобода».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 11

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ul_vitalii Вчера, 14:04
    Да у них каждый расход против нас, открыли Америку.
    ul_vitalii
    1. Logall Вчера, 14:12
      Цитата: ul_vitalii
      открыли Америку.

      «BBG продолжит создавать круглосуточную русскоязычную цифровую телесеть Current Time ("Настоящее время")», отмечается в проекте. К пропаганде будут также привлечены «Голос Америки» и «Радио Свобода».

      Гос поддержка сегментов требующих денежных дотаций... А оформлено как сдерживание РФ! Чистой воды спекуляции, многие верят...
      Logall
      1. Чёрный Вчера, 14:22
        Как хорошо быть генералом,
        Как хорошо быть генералом,
        Лучшей работы,
        Я вам, сеньоры,
        Не назову!
        wassat ....особенно американским
        Чёрный
    2. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
      2. Logall Вчера, 14:28
        Цитата: Chertt
        вы хотите то чего?

        Богатств Сибири - Ермаком подаренных самодержцу, царю и великому князю всея Руси!
        Logall
  2. Vard Вчера, 14:13
    Хотел было предложить разделить эти деньги на всех россиян... Получилось 45 долларов... Не на эти деньги нас не купить...
    Vard
  3. CooL_SnipeR Вчера, 14:17
    У нас же экономика порвана в клочья... а они деньги все тратят fool
    CooL_SnipeR
  4. Геркулесыч Вчера, 14:42
    Они хоть знают, как и отчего нужно сдерживать нашу страну, и насколько это возможно вообще?Кроме нас самих никто и никогда не сумеет сдержать Россию! Так что, все их потуги бессмысленны и напрасны.
    Геркулесыч
  5. мерцание Вчера, 14:57
    Администрация США намерена увеличить расходы на «сдерживание России»
    Пентагон построил банкиров и финансистов, попробовали бы они не увеличить расходы ... самих бы потом пустили в расход
    мерцание
  6. Лексус Вчера, 17:19
    Решили увеличить закупки памперсов и туалетной бумаги?
    Лексус
  7. Dedall Вчера, 19:58
    Наверное,в статье не дописано, что американцами минимум полмиллиарда "зелёных" из выделенных должны уйти на подкуп наших думских деятелей. По "лимону" каждому депутату - и приняты законы по повышению пенсионного возраста, дальнейшей отмены индексации зарплат и прочее. Это я к тому, что наличием здравого смысла многие законопроекты наших политиканов никак не объяснить.
    Dedall
  8. tihonmarine Вчера, 20:23
    Больше вони на Россию, больше грошив от США, больше прилипнет к шаловливым ручкам.
    tihonmarine
Картина дня