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Администрация США намерена увеличить расходы на «сдерживание России»
Американская администрация запрашивает у конгресса 6,3 млрд. долларов в рамках оборонного бюджета на 2019 финансовый год на программу по «сдерживанию российской агрессии» в Европе, что на 1,7 млрд больше, чем в текущем году, сообщает Взгляд.
Кроме того, белый дом запросил $ 24 млрд на модернизацию «ядерной триады США».
Проект бюджета предполагает также выделение $20 млн на оказание военной помощи Украине, в целях «поддерживания суверенитета и противодействия российской агрессии».
«Эти средства будут и впредь способствовать политической реорганизации Украины для движения в сторону Трансатлантического альянса, улучшения взаимодействия с НАТО и другими западными силами, увеличения возможностей Украины по обеспечению собственной обороны», – говорится в документе.
В проект бюджета, помимо всего прочего, заложен $661 млн для Совета управляющих по вопросам вещания (BBG, Broadcasting Board of Governors) США, который занимается антироссийской пропагандой.
Отмечается, что бюджет BBG ориентирован «на поддержку приоритетов внешней политики», в том числе на «противодействие распространению дезинформации средствами массовой информации, подконтрольными правительствам и террористическим организациям».
Решено «модернизировать BBG с целью более уверенного использования цифровых СМИ и телевидения».
«BBG продолжит создавать круглосуточную русскоязычную цифровую телесеть Current Time ("Настоящее время")», отмечается в проекте. К пропаганде будут также привлечены «Голос Америки» и «Радио Свобода».
Кроме того, белый дом запросил $ 24 млрд на модернизацию «ядерной триады США».
Проект бюджета предполагает также выделение $20 млн на оказание военной помощи Украине, в целях «поддерживания суверенитета и противодействия российской агрессии».
«Эти средства будут и впредь способствовать политической реорганизации Украины для движения в сторону Трансатлантического альянса, улучшения взаимодействия с НАТО и другими западными силами, увеличения возможностей Украины по обеспечению собственной обороны», – говорится в документе.
В проект бюджета, помимо всего прочего, заложен $661 млн для Совета управляющих по вопросам вещания (BBG, Broadcasting Board of Governors) США, который занимается антироссийской пропагандой.
Отмечается, что бюджет BBG ориентирован «на поддержку приоритетов внешней политики», в том числе на «противодействие распространению дезинформации средствами массовой информации, подконтрольными правительствам и террористическим организациям».
Решено «модернизировать BBG с целью более уверенного использования цифровых СМИ и телевидения».
«BBG продолжит создавать круглосуточную русскоязычную цифровую телесеть Current Time ("Настоящее время")», отмечается в проекте. К пропаганде будут также привлечены «Голос Америки» и «Радио Свобода».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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