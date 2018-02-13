Легенда отечественной авиации
Туполев Ту-154 - трехдвигательный среднемагистральный пассажирский самолет, разработанный в конце 1960-х. Самый массовый советский гражданский лайнер, который можно увидеть в небе и сейчас. Легенда советского авиапрома и один из самых красивых лайнеров в мире.
Конец 60-х годов прошлого века отметился в СССР резким ростом экономики. Увеличивался рынок авиаперевозок, а бурное развитие технологий в области авиации сделало созданные всего 5 лет назад советские лайнеры устаревшими.
Советскому Союзу требовался новый, современный среднемагистральный самолет, вмещающий до 180 пассажиров.
Уже в 1968 году прототип Ту-154 совершил свой первый полет и всего через год был представлен во Франции, на авиасалоне Ле-Бурже. В 1970 году началось серийное производство нового лайнера.
К 2013 году, когда было прекращена сборка данного самолета, Ту-154 претерпел несколько модернизаций.
Конец 60-х годов прошлого века отметился в СССР резким ростом экономики. Увеличивался рынок авиаперевозок, а бурное развитие технологий в области авиации сделало созданные всего 5 лет назад советские лайнеры устаревшими.
Советскому Союзу требовался новый, современный среднемагистральный самолет, вмещающий до 180 пассажиров.
Уже в 1968 году прототип Ту-154 совершил свой первый полет и всего через год был представлен во Франции, на авиасалоне Ле-Бурже. В 1970 году началось серийное производство нового лайнера.
К 2013 году, когда было прекращена сборка данного самолета, Ту-154 претерпел несколько модернизаций.
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