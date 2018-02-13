00:12 14 февраля

Легенда отечественной авиации

Туполев Ту-154 - трехдвигательный среднемагистральный пассажирский самолет, разработанный в конце 1960-х. Самый массовый советский гражданский лайнер, который можно увидеть в небе и сейчас. Легенда советского авиапрома и один из самых красивых лайнеров в мире.

Конец 60-х годов прошлого века отметился в СССР резким ростом экономики. Увеличивался рынок авиаперевозок, а бурное развитие технологий в области авиации сделало созданные всего 5 лет назад советские лайнеры устаревшими.

Советскому Союзу требовался новый, современный среднемагистральный самолет, вмещающий до 180 пассажиров.


Уже в 1968 году прототип Ту-154 совершил свой первый полет и всего через год был представлен во Франции, на авиасалоне Ле-Бурже. В 1970 году началось серийное производство нового лайнера.

К 2013 году, когда было прекращена сборка данного самолета, Ту-154 претерпел несколько модернизаций.



9

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 6

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Spartanez300 Вчера, 14:33
    Впервые совершил полет 3.10.1968 г. В серийное производство поступил в 1970 г. и выпускался до 1998 г., при этом несколько раз модернизировался. Он был в некоторые годы настолько востребован, что собирали до 5 летательных агрегатов в месяц. С 1998 г. и вплоть до 2013 г. производство перемещается на завод «Авиакор» (Самара), но идет гораздо слабее. И в феврале 2013 года, после выпуска с конвейера 998-гл самолет Ту-154, его производство закрывают. Этот авиалайнер по праву носит звание основного реактивного пассажирского самолета России средней дальности маршрутов.
    Spartanez300
  2. Лексус Вчера, 17:21
    Прекрасный самолёт. Довелось полетать на нём в качестве пассажира.
    Лексус
  3. FalconD Вчера, 19:14
    За границу его вроде не пускают...,из-за уровня шума
    FalconD
    1. Bronevick Вчера, 22:07
      И эмиссии вредных веществ
      Bronevick
  4. axxmanm Вчера, 20:43
    были проекты Ильюшина создания авиалайнеров на 144 и на 110 пассажиров путем переделки Ил-62 с 4 х двигателей соответственно до 3х и 2х двигателей с уменьшением длины фюзеляжа.
    Но Туполевское КБ ,в соответствуешей ему манере , затоптало конкурента использовав как политическое давление через связи в верхушке ЦК, так и прямой обман(путем занижения обещанной итоговой массы(70 обещано более 90 в реале) самолета против указанной честной массы проекта КБ Ильюшина) и уволокло заказ на самолет себе.
    axxmanm
    1. axxmanm Вчера, 20:50
      Ил-74(проект 1966г.)-средне-магистральный самолёт с тремя ДТРД Д-30И тягой по 6800 кгс. каждый. Дальность полёта-3900км с загрузкой 15т( 144 пассажира). Скорость крейсерская-950. Потребная длинна ВПП-2000м. Отличный был бы самолёт.
      axxmanm
Картина дня