Легенда отечественной авиации

Туполев Ту-154 - трехдвигательный среднемагистральный пассажирский самолет, разработанный в конце 1960-х. Самый массовый советский гражданский лайнер, который можно увидеть в небе и сейчас. Легенда советского авиапрома и один из самых красивых лайнеров в мире.



Конец 60-х годов прошлого века отметился в СССР резким ростом экономики. Увеличивался рынок авиаперевозок, а бурное развитие технологий в области авиации сделало созданные всего 5 лет назад советские лайнеры устаревшими.



Советскому Союзу требовался новый, современный среднемагистральный самолет, вмещающий до 180 пассажиров.





Уже в 1968 году прототип Ту-154 совершил свой первый полет и всего через год был представлен во Франции, на авиасалоне Ле-Бурже. В 1970 году началось серийное производство нового лайнера.



К 2013 году, когда было прекращена сборка данного самолета, Ту-154 претерпел несколько модернизаций.









