00:11 14 февраля
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DARPA занимается созданием дрона-сонара

Американское управление перспективных исследований DARPA занимается разработкой «стелс»-сонара, который будет использоваться для мониторинга морских глубин и выявления в них тех или иных объектов с передачей информации на операторский «мостик». Гидроакустическое средство должно оставаться незаметным для подводных лодок, дронов и надводных кораблей.

Разработкой сонара по контракту с DARPA занимаются две американских компании. Это Systems & Technology Research (штат Массачусетс), а также APS (штат Коннектикут). Обе компании действуют в рамках принятой в США программы «Акустический канал», которая ставит целью создание подводного роботизированного устройства для различных видов мониторинга.

DARPA занимается созданием дрона-сонара



В DARPA отмечают, что новый сонар может отправляться в подводное «путешествие» в автономном режиме и получать сведения о подводной обстановке с использованием многочисленных передатчиков-приёмников акустических волн – главным образом, ультразвукового диапазона.

Отмечено, что при разработке учитывается возможность не только фильтрации звуков, которые издаются подводными животными, но также распределения шумов по спектрам частот, соответствующим той или иной подводной технике. Техника способна сопоставлять полученные акустические данные, связывая деятельность нескольких подводных объектов.

На данном этапе DARPA вкладывается в разработку дрона-сонара в объёме примерно 23,4 млн долларов.


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Комментарии 11

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  1. Зяблицев Вчера, 14:38
    Молодцы, а лодку аргентинскую найти так и не смогли....
    Зяблицев
    1. Геркулесыч Вчера, 14:44
      Или не хотят ее по настоящему искать. Видемо, есть что скрывать!
      Геркулесыч
    2. НасРать Вчера, 14:44
      Найти лодку = подставить пентагон... laughing
      НасРать
      1. marlin1203 Вчера, 16:54
        Была такая фигня - радиолокационый буй называлась. Целые ПЛО рубежи были развернуты. Это примерно тоже самое, ограниченное автономностью этого "дрона", а по сути торпеды - с ГАКом.
        marlin1203
        1. marlin1203 Вчера, 17:19
          И вообще... вот примет наш "служивый" дельфин такого дрона за самку... laughing
          marlin1203
  2. Геркулесыч Вчера, 14:44
    Чтобы они его потеряли а мы наоборот, нашли!
    Геркулесыч
  3. КВУ-НСвД Вчера, 14:50
    DARPA занимается созданием дрона-сонара
    Ну и флаг им в руки , барабан на шею и ветер в спину... А мы продолжим периодически всплывать в Мексиканском заливе и иногда в виду города Нью-Йорка... smile
    КВУ-НСвД
  4. Стойкость Вчера, 15:40
    Бросить в район патрулирования этой штуки 50-150 ЛДЦ, и посмотреть, как она всех обнаружит и сдаст
    Стойкость
  5. Лексус Вчера, 17:23
    Да, прогресс не стоит на месте. Неприятно будет, если СОСУС реинкарнируют.
    Лексус
  6. ljoha_d Вчера, 19:45
    Очень интересный и в тоже время опасный для наших ВМС проект.
    ljoha_d
    1. ljoha_d Вчера, 19:47
      Они уже использовали в своё время автономные буи для разведки за нашими подлодками
      ljoha_d
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