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Почему ВВС США спишут В-1 и В-2, а В-52 останется
В ближайшие годы ВВС США спишут сразу две модели стратегических бомбардировщиков. Пресс-служба американского военного ведомства опубликовала проект бюджета на 2019 финансовый год, в котором указаны планы по списанию самолётов B-1 Lancer и B-2 Spirit.
На сегодняшний день в арсенале ВВС США насчитывается три типа действующих стратегических бомбардировщиков: B-52 Stratofortress, B-1 Lancer и B-2 Spirit. Кроме того, в 2016 году началась работа по созданию нового стратегического бомбардировщика, получившего название B-21 Raider.
Несмотря на то, что самолёт B-52 Stratofortress впервые поднялся в воздух ещё в 1952 году, именно он продолжит службу вместе с перспективным B-21 Raider, тогда как более «свежие» B-1 Lancer и B-2 Spirit будут списаны по мере производства новых бомбардировщиков. В ВВС США объясняют такой шаг дороговизной обслуживания вышеуказанных самолётов.
Проект по созданию B-21 предполагает сборку ста бомбардировщиков, которые планируется принять на вооружение американских ВВС в середине 2020-х годов. Предварительная сумма контракта составляет $55 млрд, что примерно соответствует $550 млн за каждый самолёт. Изначально планировалось, что новая боевая машина будет работать в тандеме с В-1 и B-2, заменив морально устаревшие бомбардировщики B-52, построенные в середине прошлого века, передает "Warspot"
На сегодняшний день в арсенале ВВС США насчитывается три типа действующих стратегических бомбардировщиков: B-52 Stratofortress, B-1 Lancer и B-2 Spirit. Кроме того, в 2016 году началась работа по созданию нового стратегического бомбардировщика, получившего название B-21 Raider.
Несмотря на то, что самолёт B-52 Stratofortress впервые поднялся в воздух ещё в 1952 году, именно он продолжит службу вместе с перспективным B-21 Raider, тогда как более «свежие» B-1 Lancer и B-2 Spirit будут списаны по мере производства новых бомбардировщиков. В ВВС США объясняют такой шаг дороговизной обслуживания вышеуказанных самолётов.
Проект по созданию B-21 предполагает сборку ста бомбардировщиков, которые планируется принять на вооружение американских ВВС в середине 2020-х годов. Предварительная сумма контракта составляет $55 млрд, что примерно соответствует $550 млн за каждый самолёт. Изначально планировалось, что новая боевая машина будет работать в тандеме с В-1 и B-2, заменив морально устаревшие бомбардировщики B-52, построенные в середине прошлого века, передает "Warspot"
Использованы фотографии: af.mil
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