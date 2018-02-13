00:11 14 февраля
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Почему ВВС США спишут В-1 и В-2, а В-52 останется

В ближайшие годы ВВС США спишут сразу две модели стратегических бомбардировщиков. Пресс-служба американского военного ведомства опубликовала проект бюджета на 2019 финансовый год, в котором указаны планы по списанию самолётов B-1 Lancer и B-2 Spirit.

На сегодняшний день в арсенале ВВС США насчитывается три типа действующих стратегических бомбардировщиков: B-52 Stratofortress, B-1 Lancer и B-2 Spirit. Кроме того, в 2016 году началась работа по созданию нового стратегического бомбардировщика, получившего название B-21 Raider.

Почему ВВС США спишут В-1 и В-2, а В-52 останется



Несмотря на то, что самолёт B-52 Stratofortress впервые поднялся в воздух ещё в 1952 году, именно он продолжит службу вместе с перспективным B-21 Raider, тогда как более «свежие» B-1 Lancer и B-2 Spirit будут списаны по мере производства новых бомбардировщиков. В ВВС США объясняют такой шаг дороговизной обслуживания вышеуказанных самолётов.

Проект по созданию B-21 предполагает сборку ста бомбардировщиков, которые планируется принять на вооружение американских ВВС в середине 2020-х годов. Предварительная сумма контракта составляет $55 млрд, что примерно соответствует $550 млн за каждый самолёт. Изначально планировалось, что новая боевая машина будет работать в тандеме с В-1 и B-2, заменив морально устаревшие бомбардировщики B-52, построенные в середине прошлого века, передает "Warspot"


Использованы фотографии: af.mil
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Комментарии 44

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  1. ul_vitalii Вчера, 14:38
    Хозяин-барин, ВПК Америки балдеет от заказов. smile
    ul_vitalii
    1. Chertt Вчера, 14:46
      Таких статей домыслов, про американские бомбардировщики, будет не одна сотня. Несколько десятков на ВО
      Chertt
    2. тол100в Вчера, 15:07
      Цитата: ul_vitalii
      ВПК Америки балдеет от заказов.

      Проект поддержки ВПК, а точнее очередной Распилотрон!Сумма ( 55 млрд.) заявлена только на создание, а учитывая их опыт, то на доработку потребуется тоже не мало!
      тол100в
    3. Lone gunman Вчера, 15:24
      ...да не только, "америка" владеет "станком", сколько угодно напечатает $, всё равно "миру" расплачиваться...У них был проект 1957 г. "Валькирия ХВ-70" не подтянули потому, что аналогов даже не было, и по цене, и по технологиям...

      ...по мне, так это с виду лучше, чем супер-пупер самолёт Ту-160 М2 ~ 2019-2023 г.
      Lone gunman
  2. КВУ-НСвД Вчера, 14:44
    К вопросу о "древности" 95-го... Старый конь борозды не портит и пашет ровно laughing
    КВУ-НСвД
    1. Сочи Вчера, 15:18
      Старый конь уже много чего не портит... А так да, машинка знатная.
      Сочи
      1. КВУ-НСвД Вчера, 15:22
        Старый конь уже много чего не портит.
        зачёт good laughing
        КВУ-НСвД
  3. Geisenberg Вчера, 14:44
    Знак героя России и пожизненный безвиз ждут автора этого решения )
    Geisenberg
  4. Геркулесыч Вчера, 14:46
    Укроине отдайте! Саломоново решение -и себе приятно, и колонии "весело " , от такого "подарка "! wassat
    Геркулесыч
    1. kot28.ru Вчера, 15:04
      Продадут,причем не факт,что России,им пофигу-кому продавать! hi
      kot28.ru
    2. влад66 Вчера, 15:14
      Цитата: Геркулесыч
      Укроине отдайте! Саломоново решение -и себе приятно, и колонии "весело " , от такого "подарка "! wassat

      Украине в свое время ТУ 160 отдали,судьба их незавидна
      В марте 1993 года В.Захарченко, тогдашний советник военного атташе Украины в России, сказал: «Перед вооруженными силами Украины не стоят задачи для выполнения которых требуются такие самолеты». Это мнение подтвердил командующий ВВС Украины В.Антонец, заявив в своем выступлении перед журналистами в Прилуках 15 февраля 1995 года, что критическое положение в экономике Украины делает невозможным поддерживать в надлежащем состоянии свои Ту-160, поэтому она заинтересована в продаже самолетов России. Однако возникли проблемы с оценкой машин. Предложение России о продаже 10 полностью исправных Ту-160 по цене $25 млн за один самолет показалось украинской стороне смехотворной. Украинская сторона предлагала за счет самолетов списать долги по энергоносителям (что немало удивило «Газпром») или обменять их на Ил-76 из расчета 1:2 (но Илы производятся в Узбекистане...). Постепенно выработка ресурса и нехватка запасных частей и агрегатов заставили снимать требуемое оборудование с однотипных самолетов. Однако к лету 1994 года и эта необходимость отпала – в 184-м ТБАП осталось всего несколько летчиков, летавших на Ту-160, а такая возможность им предоставлялась всего несколько раз в году.Отсутствие необходимых материально-технических ресурсов на эксплуатацию самолетов, а также некоторые политические и экономические причины вынудили Совет национальной безопасности и обороны Украины принять в 1995 г. решение о ликвидации стратегических авиационно-ракетных комплексов Ту-95МС и Ту-160. Небо Украины было слишком тесно для Ту-160.5 декабря 1998 года МО Украины и МО США подписали соглашение о ликвидации 44 тяжелых бомбардировщиков и 1068 крылатых ракет Х-55 воздушного базирования (19 самолетов Ту-160 предполагалось уничтожить в рамках международного договора START-1). По дополнительному соглашению 16 самолетов Ту-160 планировалось утилизировать, 3 - после доработки использовать в качестве первой ступени при запусках космических ракет.16 ноября 1998 г Украина приступила к уничтожению стратегических бомбардировщиков на выделенные США по программе Нанна-Лугара средства. В присутствии американских сенаторов Ричарда Лугара и Карла Левина торжественно препарировали первый украинский Ту-160 с бортовым номером «24», выпущенный в 1989 году и имевший 466 часов налета. Вторым был уничтожен самолет с бортовым номером «14», который принимал участие в проходивших в Полтаве в конце сентября 1994 года юбилейных мероприятиях, посвященных 50-летию американских «челночных» полетов в период второй мировой войны. Этот Ту-160, выпущенный в 1991 году, не налетал и 100 часов. Его утилизацию закончили в ноябре 1999 года.Разделка каждого самолета обошлась в $1 млн. Полностью авиапарк украинских самолетов Ту-160 предполагалось ликвидировать к 2001 году.В марте 1999 г. Министерство обороны Украины получило разрешение Правительства Украины продать три бомбардировщика Ту-160 и запасные части к ним за $20 млн американской компании Platforms International Corporation для переоборудования самолетов в носители ракет для запуска спутников. Организация запуска спутников с помощью ракет-носителей типа Pegasus возлагалась на американскую фирму Orbital Network Services Corporation. Российская сторона указала украинскому и американскому правительствам о нарушении положений Договора СНВ-2. Принципиальная позиция России нашла поддержку в Вашингтоне, который также высказался против любого нарушения Украиной основополагающих положений Договора. Киев отказался от продажи самолетов.В апреле-мае 1999 года обсуждался вопрос об обмене восьми самолетов Ту-160 и трех бомбардировщиков Ту-95МС ВВС Украины на самолеты Ан-22 и Ан-124 ВТА России. В начале августа 1999 года была достигнута договоренность о передаче Украиной России восьми полностью исправных тяжелых бомбардировщиков Ту-160 в счет частичного погашения задолженности за поставки природного газа. В октябре 1999 года на Украину отправилась военно-техническая делегация ВВС России для оценки технического состояния самолетов. 6 ноября 1999 года Ту-160 с бортовым номером «10», взлетев в Прилуках, приземлился на российской авиабазе в Энгельсе. Самолет перегнал российский экипаж в составе подполковника Алексея Серебрякова, майора Алексея Калинина, подполковника Игоря Сазонова и майора Юрия Палтусова.К апрелю 2000 года все самолеты перелетели на аэродром под Энгельсом.Последний из оставшихся стратегических авиационных комплексов Ту-160 ВВС Украины был уничтожен 2 февраля 2001 года. Один бомбардировщик Ту-160, приведенный в состояние, исключающее его боевое применение, находится в Полтавском музее авиации и космонавтики.http://www.kontrabanda.info/index.ph
      p?/topic/5921-ту-160-под-гильотиной-на-разделочно
      й-базе-украины/

      Фото можно найти в инете.постить не буду.сердце кровью обливается. hi
      влад66
      1. Iline Вчера, 16:27
        Цитата: влад66
        В октябре 1999 года на Украину отправилась военно-техническая делегация ВВС России для оценки технического состояния самолетов.

        Необходимо уточнить информацию, слишком много неточностей.
        Для оценки технического состояния самолётов мы как раз летали в апреле - мае 1999 года. И исходя из их состояния принимались решения по количеству и номерам необходимых самолётов. А вот с августа и далее с очень короткими перерывами мы начали "реанимацию" этих самолётов, т.к. фактически на них не проводилось абсолютно никаких работ по обслуживанию. Плюс ко всему отбирали необходимое оборудование на складах.
        Iline
        1. влад66 Вчера, 16:35
          Цитата: Iline
          Необходимо уточнить информацию, слишком много неточностей.
          Для оценки технического состояния самолётов мы как раз летали в апреле - мае 1999 года.

          Спасибо Коллега за информацию.Я скачал по ссылке.С уважением Коллега! hi
          влад66
    3. Кот_Кузя Вчера, 16:17
      У шумеров денег нет чтобы даже Су-24 содержать, а такой "подарок" просто будет стоять, ржаветь и растаскиваться на цветмет как подвидный чон "Запорижжя".
      Кот_Кузя
  5. Геркулесыч Вчера, 14:49
    Кстати, не пора ли начать списывать Ф22? lol Раз умишки, или дурости хватает, на списание В1, и В2, так почему бы не пойти еще дальше?
    Геркулесыч
  6. Касым Вчера, 14:56
    Если В-1 и В-2 дороги в обслуживании, то В-21 будет дешевле? Очень сомневаюсь. Ф-22 сняли с производства из-за дорогивизны. Они наверняка новый бомбер будут делать по стелс технологии, и ВПК постарается его "нафаршировать" не хуже Ф-22(35). Одно стелс покрытие такого "монстра" (по размерам) сколько будет съедать. Да и вообще, что у них получилось дешевым в обслуживании в последнее время - ВПК это не выгодно?! hi
    Касым
  7. Игорь В Вчера, 14:58
    А всё бегали как курица с яйцом: "стелс, стелс!" Оказалось дорого и не нужно. tongue
    Игорь В
  8. НЕКСУС Вчера, 15:11
    Что за бред? Списывать бомберы под 2 лярда каждый в количестве 19 штук,да еще Лансеров 61 штук,которые помоложе В-52 будут...с какой планеты автор статьи прилетел?
    НЕКСУС
    1. Alexey RA Вчера, 15:53
      Цитата: НЕКСУС
      Что за бред? Списывать бомберы под 2 лярда каждый в количестве 19 штук,да еще Лансеров 61 штук,которые помоложе В-52 будут...с какой планеты автор статьи прилетел?

      Так полста второй - это носитель КРВБ с СБЧ. А В-1В с 2011 не является носителем ядерных вооружений. Впрочем, он и до конверсии нёс в основном только бомбы - потому как SRAM протухли.
      Ирония судьбы: древний В-52 оказался более продвинутым в плане носимого арсенала ядерных вооружений, чем новый В-1В.
      Alexey RA
      1. Кот_Кузя Вчера, 16:20
        Просто Б-1 и Б-2 это проекты для распила денег. А Б-52 заказывали и проектировали во второй половине 40-х, когда война с СССР казалась реальной, и потому самолет делали на полном серьезе. К 70-м гг же стало ясно, что войны с СССР не будет, и начали прожектерством заниматься, главное чтобы побольше бабла у конгресса выбить на НИОКР и последующие испытания и производство. Уверен, что Б-21 такой же мертворожденный проект для распила бабла.
        Кот_Кузя
      2. Владыка Ситх Вчера, 18:01
        Верно пишите, люблю читать ваши комментарии.
        Владыка Ситх
      3. НЕКСУС Вчера, 18:37
        Цитата: Alexey RA
        Ирония судьбы: древний В-52 оказался более продвинутым в плане носимого арсенала ядерных вооружений, чем новый В-1В.

        Это все понятно...но списывать те же В-1 ,при том,что там ресурс модернизации еще не исчерпан,это идиотизм.Ну да,несет он только бомбы на данный момент. Но кто сказал,что завтра,под него матрассы не выстругают КР ? Там 61 борт ,пусть половина в боевом функциональном состоянии...и даже в этом случае,сделать из него ракетоносец вполне себе здравая мысль.К тому же в варианте B-1B,вроде как под него есть КР- AGM-158.
        НЕКСУС
        1. Игорь В Вчера, 20:01
          На кого работаете? sad Сказали умерла, значит умерла!
          Игорь В
  9. инженер74 Вчера, 15:14
    Выскажу крамольную мысль: то, что делалось для войны (B-52), будет служить вечно, а то на чем пилили бюджет (B-2), надо, по возможности, тихо выбросить....
    инженер74
  10. Bronevick Вчера, 15:17
    На стоянку поставят и всё. Резать как ТУ-160 уж явно не будут. Или может они хотят что бы мы им заплатили за утилизацию?
    Bronevick
    1. Норд Вчера, 16:34
      Bronevick
      На какую стоянку? В-2 могут храниться только в специализированных хранилищах (по 46 млн$) c климат-контролем. На открытом воздухе за 3 дня все стелс покрытие облазит. В год все это удовольствие на один борт влетает в 32 - 34 млн зеленых. Вот и списывают эти пепелацы из-за непомерных трат на их содержание.
      Норд
  11. Иван Тарава Вчера, 15:47

    Списывать так будут?
    Иван Тарава
    1. MadCat Вчера, 16:09
      нет конечно, законсервируют в пустыне в рабочем состоянии да и все.
      MadCat
      1. Vlad.by Вчера, 16:38
        И много Вы видели в Мохаве самолетов "в рабочем состоянии"?
        Vlad.by
  12. Des10 Вчера, 16:46
    Безусловно и В-52, и В-2 - чудо авиации.
    Удивляет всё же то, что новый будет летающим крылом - вроде б уже поняли, что не даёт эта форма качественного скачка характеристик (кроме "стелс"). Получается - другого то нет пока решения или задумки.
    Des10
    1. рюрикович Вчера, 18:35
      Цитата: Des10
      что не даёт эта форма качественного скачка характеристик (кроме "стелс").

      Дык они ж думают, что будут преспокойненько лететь так у нябёсах и никто не будет их видеть lol на радарах... request
      Интересно, а "Воронежы" их видят? what
      Хотя кто ж расскажет военную тайну winked
      рюрикович
  13. Лексус Вчера, 17:31
    Бабушка надвое сказала (фразеологизм)

    Пентагон уже А-10 таким образом лет 10, как "списал". А он ещё с пяток полетает, как минимум.
    Лексус
    1. Владыка Ситх Вчера, 18:03
      Согласитесь, тенденция хорошая
      Владыка Ситх
      1. Лексус Вчера, 18:45
        Мне по духу ближе полагаться на свои силы, гордиться нашей армией, а не дожидаться, когда "у соседа корова сдохнет". Тем более, фша не раз использовали подобные заявления, как доказательства своего "миролюбия", а на практике выходило, увы, иначе. Учитывая продвинутость современных КР, не столь важно, с какого носителя их запустят. Запросто могут и на пассажирские самолёты интегрировать, если понадобится.
        Лексус
        1. Владыка Ситх Вчера, 18:50
          Ну да, поэтому регулярно отслеживаем поступления в нашу армию.
          Владыка Ситх
          1. Лексус Вчера, 19:00
            Советские люди могли себе позволить не опасаться любого внешнего врага, сегодня, увы, мы не можем этим похвастаться. Когда есть "что с чем" сравнивать, ощущения удручают. Пытаюсь научиться радоваться "капле в море", которая доходит до армии.
            Лексус
            1. Владыка Ситх Вчера, 19:09
              Тут не соглашусь.
              Щит и меч в виде ядерной триады - есть.
              Щит в виде ПВО модернизированных Торов, Буков, С-300 (последняя третья модернизация закончилась в 2012), новых С-400 (25 полков), Панцирь-С1 - есть.
              Меч в виде тактических комплексов Искандер-М 12 бригад - есть.
              Меч в виде крылатых ракет Калибр - есть.
              Сухопутные войска также техникой снабжаются, лучше чем последние 10 лет.
              Владыка Ситх
              1. Лексус Вчера, 19:55
                Тут не соглашусь.

                Ваше право.
                Щит и меч в виде ядерной триады - есть.

                "Булава" всё так же неуверенно летает. Ракеты советской постройки уже за пределами всех разумных сроков эксплуатации, "Сармат", "Рубеж" "сдвинуты вправо"."Баргузин" "прикрыт". На "стратегов" сильно полагаться не стоит - в случае полномасштабного конфликта даже взлететь не успеют.
                Щит в виде ПВО модернизированных Торов, Буков, С-300 (последняя третья модернизация закончилась в 2012), новых С-400 (25 полков), Панцирь-С1 - есть.

                Модернизированных Торов и Буков (т.н. версии М2) - единичные дивизионы. 25 полков С-400 в масштабе России достаточно только для обеспечения "очаговой" ПВО, без взаимного прикрытия и подстраховки. В боевых условиях система не проверена. "Панцирь" конструктивно (вторая ступень не имеет двигателя) слабо приспособлен для перехвата высокоманевренных целей.
                Сухопутные войска также техникой снабжаются, лучше чем последние 10 лет.

                Лучше, чем "никак" - слабое утешение.
                Не спешите меня "клеймить позором" и записывать во "всепропальщики". У меня чёткая грань между "сказано", "сделано" и "как следует сделать".
                Лексус
                1. Стилет_71 Вчера, 21:22
                  Цитата: Лексус
                  "Булава" всё так же неуверенно летает.

                  Данные по отказам в студию!

                  Цитата: Лексус
                  Панцирь" конструктивно (вторая ступень не имеет двигателя) слабо приспособлен для перехвата высокоманевренных целей.

                  Для работы по высокоманевренным целям как правило производят запуск более одной ракеты, что значительно сокращает варианты противозенитных маневров. Не, ну конечно если НЛО... тут вам виднее hi
                  Стилет_71
                  1. Лексус Вчера, 21:44
                    Данные по отказам в студию!

                    Почитайте на досуге
                    http://militaryrussia.ru/blog/topic-864.html
                    Лексус
        2. Игорь В Вчера, 20:05
          Цитата: Лексус
          Мне по духу ближе полагаться на свои силы, гордиться нашей армией, а не дожидаться, когда "у соседа корова сдохнет". .

          Но всё-таки когда сдохнет, как-то спокойней. smile
          Игорь В
          1. Лексус Вчера, 20:27
            Но всё-таки когда сдохнет, как-то спокойней.

            Если нет возможности этот процесс ускорить, то хотя бы нужно перестать "подкармливать", как это делает Центробанк РФ - появились деньги - быстрее сбагрить их в американские ценные бумажки под 1%, чтобы потом свои выпустить под 5%.
            Лексус
  14. Servisinzhener Вчера, 20:05
    А где же комментаторы которые писали про наши модернизированные самолёты. Про Ту-95МС, Ту-160, Ил-76 что мы застряли в прошлом веке. Технологии четверть вековой давности. Авиация да и вся страна безнадёжно устарела. Интересно почему они не хотят высказаться по поводу списания американцами B-1 и B-2? И продления эксплуатации B-52 последний из которых был изготовлен аж в 1962 году. Пол века назад.
    Servisinzhener
  15. Старый26 Вчера, 22:00
    Цитата: НЕКСУС
    Что за бред? Списывать бомберы под 2 лярда каждый в количестве 19 штук,да еще Лансеров 61 штук,которые помоложе В-52 будут...с какой планеты автор статьи прилетел?

    Статья какая-то мутная. Ничего в последнеее время об этом не говорилось и вдруг с бухты-барахты списывают 2 десятка стратегов? Не говорю уж о В-1В. То В-1В планировали использовать до 2038, то вдруг списывают в 2019. БРЕД какой-то
    Старый26
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