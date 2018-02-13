Дума отказалась перечислять в бюджет ПАСЕ взнос за 2018 год

Совет Думы принял решение об оплате взносов Российской Федерации на 2018 год в бюджеты международных организаций

Как вы, наверное, заметили, среди этих организаций нет ПАСЕ

Если вдруг регламентные изменения будут подготовлены, внесены в регламент ПАСЕ, тогда мы будем участвовать, соответственно, рассмотрим вопрос нашего взноса, но не раньше

Совет Думы решил не перечислять взнос в бюджет Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.Напомним, что в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию ряда основных прав, в том числе права голоса, из-за событий на юго-востоке Украины и воссоединения Крыма с РФ. В знак протеста делегация приостановила свое участие в работе Ассамблеи. Летом 2017 года Москва сообщила о приостановке выплаты части взноса в бюджет СЕ в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ.- сообщил Мельников.Он перечислил те организации, куда принято решение перечислить взносы Российской Федерации: это Межпарламентская ассамблея православия, Парламентская Ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, парламентская Ассамблея Черноморского экономического сотрудничества, Межпарламентский Союз, Международная Федерация библиотечных сообществ и ассоциаций и секретариат Парламентской конференции Каспийского моря.- сказал Мельников.В свою очередь председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий констатировал, что из-за неуплаты взноса Россией в ПАСЕ в 2018 году организации придется сокращать важные программы.- сказал журналистам Слуцкий.Как ранее сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, российская сторона исходит из соображения, что взнос в полном объеме платить нужно только в том случае, если права делегации РФ в ПАСЕ будут восстановлены в полном объеме. Таким образом, ассамблея должна внести изменения в свой регламент.