00:14 14 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Дума отказалась перечислять в бюджет ПАСЕ взнос за 2018 год

Совет Думы решил не перечислять взнос в бюджет Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

Напомним, что в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию ряда основных прав, в том числе права голоса, из-за событий на юго-востоке Украины и воссоединения Крыма с РФ. В знак протеста делегация приостановила свое участие в работе Ассамблеи. Летом 2017 года Москва сообщила о приостановке выплаты части взноса в бюджет СЕ в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ.

Дума отказалась перечислять в бюджет ПАСЕ взнос за 2018 год



Совет Думы принял решение об оплате взносов Российской Федерации на 2018 год в бюджеты международных организаций
- сообщил Мельников.

Он перечислил те организации, куда принято решение перечислить взносы Российской Федерации: это Межпарламентская ассамблея православия, Парламентская Ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, парламентская Ассамблея Черноморского экономического сотрудничества, Межпарламентский Союз, Международная Федерация библиотечных сообществ и ассоциаций и секретариат Парламентской конференции Каспийского моря.

Как вы, наверное, заметили, среди этих организаций нет ПАСЕ
- сказал Мельников.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий констатировал, что из-за неуплаты взноса Россией в ПАСЕ в 2018 году организации придется сокращать важные программы.

Если вдруг регламентные изменения будут подготовлены, внесены в регламент ПАСЕ, тогда мы будем участвовать, соответственно, рассмотрим вопрос нашего взноса, но не раньше
- сказал журналистам Слуцкий.

Как ранее сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, российская сторона исходит из соображения, что взнос в полном объеме платить нужно только в том случае, если права делегации РФ в ПАСЕ будут восстановлены в полном объеме. Таким образом, ассамблея должна внести изменения в свой регламент.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
52

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 42

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. тлауикол Вчера, 14:49
    ОФфтоп : пишут, на Горшкове опять двигатель полетел...
    тлауикол
    1. Чёрный Вчера, 14:50
      Да пора уже не про взносы вопрос ставить, а про само участие в этой абсолютно безполезной организации.....Кстати,т ак что там , "Украина скинется за весь мир? ". Пеца - банкуй. laughing
      Чёрный
      1. ul_vitalii Вчера, 14:54
        Нам не место в этом курятнике, где присутствуют одни петухи, вместо нас пусть орла примут.
        ul_vitalii
        1. LSA57 Вчера, 15:18
          Цитата: ul_vitalii
          вместо нас пусть орла примут.

          да какой это орёл.
          "На гербе США изображён не условный геральдический орёл, а вполне конкретный вид птиц – белоголовый орлан (Haliaeetus leucocephalus)."
          "Птица охотно отбирает пойманную добычу у других пернатых хищников, а также подбирает всплывшую дохлую рыбу или кормится тушами павших наземных животных."
          ну и каков орёл?
          LSA57
          1. влад66 Вчера, 15:25
            Цитата: LSA57
            ну и каков орёл?

            Здарова Сергей! drinks
            Чего орлан как орлан/ soldier
            влад66
            1. LSA57 Вчера, 15:37
              Цитата: влад66
              Здарова Сергей!

              Привета hi drinks
              ну питается падалью и што? вся нация такая laughing
              LSA57
              1. влад66 Вчера, 15:40
                Цитата: LSA57
                ну питается падалью и што? вся нация такая

                Эта точна. laughing drinks
                влад66
                1. Лексус Вчера, 18:51
                  Это уже ослан. lol
                  Лексус
        2. Гигант мысли Вчера, 15:33
          Очень хорошее решение, которое надо было вынести ещё позавчера, а так , как серпом по я..ам двуличным западникам.
          Гигант мысли
          1. Shurik70 Вчера, 16:37
            Цитата: Гигант мысли
            Очень хорошее решение, которое надо было вынести ещё позавчера, а так , как серпом по я..ам двуличным западникам.

            Да вроде давно уже решили, что не будем платить. Чего из пустого в порожнее переливать, каждый раз подтверждать своё решение. Один раз сказали, и хватит.
            Цитата: Чёрный
            Да пора уже не про взносы вопрос ставить, а про само участие в этой абсолютно безполезной организации

            Уйти не проблема, но если голос вернут, ПАСЕ будет важна для координации действий. Взносы не платим, так что карман не тянет. Пусть будет, не всегда же там будут только американские подстилки рулить.
            Shurik70
          2. DMB_95 Вчера, 16:41
            Цитата: Гигант мысли
            Очень хорошее решение, которое надо было вынести ещё позавчера, а так , как серпом по я..ам двуличным западникам.

            Давно пора принять решение о целесообразности нашего участия и в других подобных (никому не нужных) международных организациях .
            DMB_95
      2. НЕКСУС Вчера, 15:03
        Цитата: Чёрный
        Да пора уже не про взносы вопрос ставить, а про само участие в этой абсолютно безполезной организации..

        Ну сперва контрольный в воздух-перестали платит взносы...не поймут,тогда будет скорее всего и выход из этого зоопарка.
        НЕКСУС
    2. Chertt Вчера, 14:52
      Цитата: тлауикол
      пишут, на Горшкове опять двигатель полетел..

      Полетел, не уплыл, не страшно
      Chertt
    3. Logall Вчера, 14:53
      Цитата: тлауикол
      на Горшкове опять двигатель полетел...

      И что? Предлагаете перенаправить средства? Те, что остались от невыплат в ПАСЕ... К чему Ваша инфа?
      Logall
      1. Dym71 Вчера, 14:56
        Цитата: Logall
        Цитата: тлауикол
        на Горшкове опять двигатель полетел...

        И что? Предлагаете перенаправить средства? Те, что остались от невыплат в ПАСЕ... К чему Ваша инфа?

        УК РФ Статья 285.1. Нецелевое расходование бюджетных средств wink
        Dym71
      2. Радио-няня Вчера, 15:26
        Он проводит аналогию : поелетел двигун - полетит ПАСЕ :)))))))))))
        Радио-няня
    4. Зяблицев Вчера, 15:02
      Это правильное решение! Главное что бы сэкономленные средства на пользу пустили, а то через два дня - депутаты повысили себе оклады... laughing
      Зяблицев
      1. dsk Вчера, 15:23
        Дума отказалась перечислять в бюджет ПАСЕ взнос за 2018 год
        Броский заголовок, а по факту:
        взнос в полном объеме платить нужно только в том случае, если права делегации РФ в ПАСЕ будут восстановлены в полном объеме
        Взнос будет уплачен на 70%, 100% - если права делегации РФ в ПАСЕ будут восстановлены в полном объеме.
        dsk
    5. Отец солдата Вчера, 15:16
      Причем тут "дума отказалась", у них что есть свои доходы ? Это должна быть четкая политика государства ! Категорически не платить ни каких взносов ни в какие ПАСЕ, МОКи, WADA и прочие русофобские приблуды.
      Отец солдата
    6. donavi49 Вчера, 15:39
      Нет. Вернее впервые (прошлые проблемы были на форсажной турбине, а тут маршевый дизель) - лопнул коленвал на коломенском Д49.
      Работает комиссия пока две версии - "причинами аварии могут быть заводской брак или эксплуатационная ошибка."

      Будут ставить корабль и снимать двигатель что тот еще геморой. Скорей всего Горшков ушел в 2019... crying
      donavi49
      1. Кент0001 Вчера, 18:40
        Лопнуло колено - предъявы к заводу. Либо максимально допустимые нагрузки были занижены при расчетах, либо из "сырца", того что подешевле сварганили, либо рукожопость при сборке и была нарушена геометрия, и какая -нибудь соосность, что и привело к таким последствиям. Не можем мы пока, НЕМОЖЕМ делать нормальные вещи. То что раньше делали теперь не можем, а это новый продукт при нашем техническом отставании.
        Кент0001
  2. axxmanm Вчера, 14:49
    лучше поздно чем никогда
    axxmanm
  3. Ратник с пулеметом Вчера, 14:50
    пускай у незалежных свидомитов займут на программы для их европедроинтеграции))
    Ратник с пулеметом
  4. Геркулесыч Вчера, 14:53
    Мы еще в ПАСЕ? Пора бы и покинуть эту лавочку, где нам давно уже не место! Они среди нас как бельмо на нашем глазу!
    Геркулесыч
    1. юра яковлев Вчера, 15:00
      А как же загранкомандировки? Вы что хотите депутатов сладкого лишить?)))
      юра яковлев
    2. BerBer Вчера, 15:02
      Действительно. В полный игнор, а то размельтешились.
      BerBer
  5. Bosch Вчера, 15:02
    ГД еще способна совершать подвиги.
    Bosch
  6. Пытливый Вчера, 15:05
    Кроме депутатов эта лавочка не нужна никому. Мы не участвовали в выборах руководства этой шарашкиной конторы, были забанены:) Вот и пускай оголтело ругают нас, но без нашего присутствия при этом. Пора выходить из этих контор в которые были втянуты на волне «как нас все любят и ждут». Идёт война: экономическая, информационная, практически в локальных местах прямые боевые действия... ну а на войне как на войне
    Пытливый
  7. КОТ БАЮН Вчера, 15:08
    Ну и ладно.. Приняли решение не платить - и правильно. Я б еще и возврата финансовых средств потребовал... И по поводу компенсации "за пользование чужими денежными средствами" в суд обратился..
    Ну не понимают они другого языка.
    КОТ БАЮН
  8. Heterosigma Вчера, 15:14
    понаглее, понаглее ,давно пора, а то одни озабоченности.
    Heterosigma
  9. Стас Снежин Вчера, 15:23
    "Межпарламентская ассамблея православия"
    Я так понял, наши (государственные) деньги уходят в религию..
    Стас Снежин
  10. Дормидонт Вчера, 15:32
    Иран до сих пор существует как суверенное государство только благодаря тому, что не состоит в сатанистских кагалах
    Дормидонт
    1. Кент0001 Вчера, 18:42
      Ему своего внутреннего хватает. Почти средневековье по многим вопросам. Государство не светское..и это в наше время? Весьма спорный пример.
      Кент0001
  11. К-50 Вчера, 15:36
    В 2014 были лишены права голоса а уплата была. Точно так же дело обстояло с 15-м и 16-м годами, так что они нам ещё три года должны бесплатной работы. Ну а если отношение к России не поменяется, то вообще пусть лесом идут. Примерно как Сусанин сказал: панове, водки не обещаю, но погуляееемм!!!! laughing
    К-50
  12. Altona Вчера, 15:50
    С МОК надо также поступить. Ничего ему не платить пока не восстановят наших атлетов и наши квоты в полном объеме.
    Altona
    1. Кент0001 Вчера, 18:46
      Да успокойтесь вы все. Всем (МОКУ, шмоку и т.д.) заплатим. Иначе нас отовсюду просто вышвырнут не скажу как кого. Вот и все. А в последнее время у нас авторитет упал ниже плинтуса, так что наши власти оплатят все и всем, включая те 15 лямов евро на ньюВАДА. Жуков извинился за то, чего "официально" не было. Значит признали вину. Ну и т.д. и т.п.
      Кент0001
  13. Лелёк Вчера, 16:04
    Если вдруг регламентные изменения будут подготовлены, внесены в регламент ПАСЕ, тогда мы будем участвовать, соответственно, рассмотрим вопрос нашего взноса, но не раньше
    Очень правильное решение. И вообще участие России в этом клубе болтунов совершенно бесполезно, а уж без права голоса - контрпродуктивно.
    Лелёк
  14. Monster_Fat Вчера, 16:23
    Надо-ж, сподобились, наверное с "зубным скрипом"-теперь-же некуда будет в коммандировки ездить-суточные, бесплатные(за счет взносов) фуршетики и все такое....ляпота была-синекура....
    Monster_Fat
  15. рус-5819 Вчера, 17:20
    в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию ряда основных прав, в том числе права голоса, из-за событий на юго-востоке Украины и воссоединения Крыма с РФ.

    "Кто не не работает - не ест"!!
    рус-5819
  16. Лексус Вчера, 17:35
    Не пойму, на что ЧЕТЫРЕ года надеялись? Думе впору эстонские паспорта получать.
    Лексус
    1. Кент0001 Вчера, 18:47
      Нееее, у них небось Мальтийские в почете (свежий тренд). laughing
      Кент0001
  17. andrej-shironov Вчера, 19:19
    Ну слава богу! За столько лет одно правильное решение!
    andrej-shironov
Картина дня