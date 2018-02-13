00:12 14 февраля
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Ротный комплект ТОС "Солнцепек" поступил в ЦВО

Ротный комплект из трех пусковых установок тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» поступил по Гособоронзаказу в полк радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированный в Алтайском крае, сообщает пресс-служба округа.

Ротный комплект ТОС "Солнцепек" поступил в ЦВО


Экипажи «Солнцепеков», укомплектованные военнослужащими по контракту, заблаговременно прошли обучение на новые образцы техники
- говорится в сообщении.


ТОС-1А, созданная на шасси танка Т-72, может вести огонь реактивными снарядами в термобарическом и дымозажигательном снаряжении. Система предназначена для поджога и разрушения сооружений и зданий, вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники противника.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 31

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  1. TELEMARK Вчера, 15:02
    Очень хорошо, вот только не пойму, почему 3 машины-это ротный комплект?
    TELEMARK
    1. Андрей К Вчера, 15:05
      Цитата: TELEMARK
      ...Очень хорошо, вот только не пойму, почему 3 машины-это ротный комплект?...

      Ответ тут:

      laughing
      Андрей К
      1. Гигант мысли Вчера, 15:17
        Это хорошо, что Солнцепёки продолжают поступать в войска, тем более, что в Сирии они показали себя с самой лучшей стороны, ведь натовцы признали ужасающую мощь этого нашего оружия, и пусть у нас в армии будет побольше таких систем.
        Гигант мысли
      2. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 15:39
        Огонь) Российскую армию не победить))
        Генерал Песчаных Карьеров
    2. влад66 Вчера, 15:36
      ТОС-1А, созданная на шасси танка Т-72, может вести огонь реактивными снарядами в термобарическом и дымозажигательном снаряжении

      Вот как в Сирии из бармалеев шашлык готовят "Солнцепеки" hi
      влад66
    3. Владыка Ситх Вчера, 15:36
      Тоже задался вопросом, так как:
      Полк: - 36 единиц;
      Дивизион: - 18 единиц;
      Батарея - 6 единиц.
      Владыка Ситх
      1. Герман Вчера, 16:20
        В полку РХБЗ есть огнемётный батальон,две огнеметные роты с ручными огнеметами и одна с тремя солнцепеками.
        Герман
        1. Владыка Ситх Вчера, 16:23
          Вот тоже стал думать и пришел к выводу, что в Инженерных частях возможны отдельные роты.Спасибо вам.
          Владыка Ситх
          1. APASUS Вчера, 20:03
            Цитата: Владыка Ситх
            Вот тоже стал думать и пришел к выводу, что в Инженерных частях возможны отдельные роты

            Не только в инженерных .Есть приставка спец ,позволяет иметь подразделения для решения специальных задач,там выбор техники и оборудования может очень сильно отличаться от стандартных,определенных уставом ВС .
            Так было в советские времена,я так служил и думаю за это время ничего не изменилось.
            APASUS
  2. НЕКСУС Вчера, 15:04
    Меня интересует,когда Тосочка начнет поступать в войска...
    НЕКСУС
    1. Bronevick Вчера, 15:25
      Ещё даже гос испытания не начаты, который обычно длятся 2-3 года, которые идут после заводских испытания 1-3 года. К 2020 первые образцы скорее всего уже появятся.
      Bronevick
  3. Chertt Вчера, 15:05
    ТОС-1А «Солнцепек» поступил по Гособоронзаказу в полк радиационной, химической и биологической защиты

    Да выжечь все, к черту, самая лучшая защита
    Chertt
    1. Отец солдата Вчера, 15:18
      Цитата: Chertt
      ТОС-1А «Солнцепек» поступил по Гособоронзаказу в полк радиационной, химической и биологической защиты

      Да выжечь все, к черту, самая лучшая защита

      Вопрос не к пехоте, на это только РВСН способны.
      Отец солдата
  4. Геркулесыч Вчера, 15:17
    А почему на шасси Т72, а не Т90? recourse belay
    Геркулесыч
    1. Bronevick Вчера, 15:27
      Ты хочешь что бы под нож пустили Т-90? Их свободных нету. Т-72 полно, башню снимают, ставят модуль ТОС.
      Bronevick
      1. Геркулесыч Вчера, 16:01
        Я хочу, чтобы у нее была лучше защита, и под нож пускать ничего не нужно !Нужно увеличить госзаказ на шасси Т90!
        Геркулесыч
        1. Bronevick Вчера, 16:11
          Ни кто ради ТОСа не будет изготавливать шасси Т-90. Т-90 для российской армии уже давно не делают.
          Bronevick
          1. НЕКСУС Вчера, 18:45
            Цитата: Bronevick
            Т-90 для российской армии уже давно не делают.

            Серьезно?
            "Уралвагонзавод" (УВЗ, Ростех) планирует в марте начать поставки Минобороны РФ боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", сообщили в корпорации.
            "Терминатор", который получит российская армия, будет на узлах и агрегатах основного танка Т-90A, сообщили в корпорации УВЗ

            При этом заключен контракт на поставку 31-го Т-90 М(Прорыв-3) ...
            Пять контрактов с «Уралвагонзаводом» на сумму 24 млрд руб. предусматривают закупку боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», новых танков Т-90, модернизацию имеющихся танков Т-90, Т-72 и Т-80. Судя по сумме, речь может идти о закупке батальонного комплекта (31 танк) танков Т-90М, а ранее объявлялось, что БМПТ будет закуплено 10 единиц
            НЕКСУС
            1. Bronevick Вчера, 18:52
              Вы чувствуйте разницу, делают и будут делать? Крайний Т-90 был изготовлен в 2006 г. Не могу с уверенностью сказать что Терминатор будет сделан именно из тех танков 2006 г или ранее, но ТОС изготавливается из Т-72 которые уже послужили в армии и были отправлены на кап ремонт.
              Bronevick
              1. НЕКСУС Вчера, 18:58
                Цитата: Bronevick
                Вы чувствуйте разницу, делают и будут делать?

                А вы в каком году застряли? Они УЖЕ делаются и в этом году их поставят в войска.Например БМПТ в марте обещают,то есть через месяц.
                НЕКСУС
                1. Bronevick Вчера, 19:24
                  БМПТ из ново изготовленного шасси или из б/у танка? Т-90 М Прорыв это прям свеже изготовленный на заводе танк или всё таки модернизированный уже стоящий в войсках Т-90А?
                  Bronevick
                  1. НЕКСУС Вчера, 19:28
                    Цитата: Bronevick
                    БМПТ из ново изготовленного шасси или из б/у танка? Т-90 М Прорыв это прям свеже изготовленный на заводе танк или всё таки модернизированный уже стоящий в войсках Т-90А?

                    На шасси Т-90А вроде как. Возможно все переиграют.Вы же говорите,что для нашей армии шасси Т-90 не делает УВЗ.
                    НЕКСУС
                    1. Bronevick Вчера, 19:37
                      С 2006 г не делали. Берут 15 летний танк Т-90А, снимают с него башню и ставят модуль хочешь от БМПТ, хочешь от ТОС. Вновь созданных Т-90 пока нет в армии, вот появятся будет другой разговор.
                      Bronevick
                      1. НЕКСУС Вчера, 19:40
                        Цитата: Bronevick
                        Берут 15 летний танк Т-90А, снимают с него башню и ставят модуль хочешь от БМПТ,

                        С какого перепуга? БМПТ новые,а не собранные при помощи "канибализма" танков. При этом еще не понятно,будет ли это ходовая от Т-90А или Т-90М.
                        НЕКСУС
                    2. Bronevick Вчера, 19:43
                      Ладно,я не могу до вас достучаться. Как появятся в войсках, тогда будем обсуждать.
                      Bronevick
  5. Витас Вчера, 15:20
    Видал как по железке их гнали
    Витас
  6. san4es Вчера, 15:22
    Ротный комплект ТОС "Солнцепек" поступил в ЦВО
    soldier
    san4es
    1. Svarog51 Вчера, 15:40
      Саня, приветствую hi
      Ротный комплект из трех пусковых установок тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» поступил по Гособоронзаказу в полк дислоцированный в Алтайском крае

      Кажись конных водолазов усиливают. good wink
      Svarog51
      1. san4es Вчера, 16:00
        Здорова Серёг.
        ...Смотри чё МК пишет bully :
        http://www.mk.ru/politics/2018/01/19/v-rossii-raz
        rabotali-modifikaciyu-adskikh-ognemetov-buratino-
        i-solncepek.html
        san4es
  7. Egorovich Вчера, 15:26
    Эти бы ТОС "Солнцепеки" да в ЛДНР на передовую, шашлык готовить из бандерофашистов! Был бы класс!!! am
    Egorovich
  8. faterdom Вчера, 19:35
    Один такой волшебный девайс за один залп создает "зону примеривания деревянных костюмов" в 4 кв. км. Три таких - соответственно 12 кв.км. Надо нусрачей в Идлибе порадовать и примирить.
    faterdom
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