Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Ротный комплект ТОС "Солнцепек" поступил в ЦВО
Ротный комплект из трех пусковых установок тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» поступил по Гособоронзаказу в полк радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированный в Алтайском крае, сообщает пресс-служба округа.
ТОС-1А, созданная на шасси танка Т-72, может вести огонь реактивными снарядами в термобарическом и дымозажигательном снаряжении. Система предназначена для поджога и разрушения сооружений и зданий, вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники противника.
Экипажи «Солнцепеков», укомплектованные военнослужащими по контракту, заблаговременно прошли обучение на новые образцы техники- говорится в сообщении.
ТОС-1А, созданная на шасси танка Т-72, может вести огонь реактивными снарядами в термобарическом и дымозажигательном снаряжении. Система предназначена для поджога и разрушения сооружений и зданий, вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники противника.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти