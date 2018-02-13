00:18 14 февраля
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Песков: госпрограмма вооружений до 2027 года пока не подписана

Президент России Владимир Путин пока не подписал государственную программу вооружений до 2027 года. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пока мы не выпускали соответствующих документов. Она (госпрограмма) дорабатывалась по различным ведомствам, мы дадим соответствующее сообщение, как только документ будет подписан
- сказал Песков.

Песков: госпрограмма вооружений до 2027 года пока не подписана



В конце 2017 года сообщалось, что основным приоритетом новой ГПВ станет развитие систем ядерного сдерживания. Особое внимание в новой ГПВ будет также уделено высокоточному оружию, речь, в частности, идет об авиационных и космических системах высокоточного оружия, а также о наземных системах. Запланирована в рамках новой ГПВ и работа по созданию самолета вертикального взлета. Речь идет о создании самолетов с укороченным взлетом и посадкой и о самолетах с вертикальным взлетом.

Новая ГПВ предполагает выделение 19 трлн рублей на поставки вооружений и 1 трлн - на синхронизацию.

Государственная программа вооружения (ГПВ) - документ среднесрочного планирования технического переоснащения армии и флота. Учитывает анализ и оценки возможных угроз национальной безопасности России. Создание ГПВ координируется Министерством обороны РФ, которое привлекает к разработке документа другие министерства и силовые ведомства, предприятия оборонно- промышленного комплекса, передает ТАСС.

Использованы фотографии: Kremlin.ru
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Комментарии 28

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  1. Пытливый Вчера, 15:12
    Самолёт с вертикальным взлетом... топтались уже на этих граблях... это недосамолет с малым радиусом действия. Сейчас американцы с одной из форм Ф_35, с вертикальным взлётом тоже бьются, но не выходит каменный цветок, утяжеленный и аварийный.
    Тут вон один раз в новостях якобы нечаянно показали схему беспилотной подлодки и американцы до сих пор кирпичи на неё выкладывают, потому как нет против неё защиты. Таким путём и надо идти: дёрнитесь и никого не будет. Северная Корея их вон обломала
    Пытливый
    1. Chertt Вчера, 15:15
      Цитата: Пытливый
      Самолёт с вертикальным взлетом.это недосамолет с малым радиусом действия

      Сей час заплакал конструктор F-35b
      Chertt
      1. Геркулесыч Вчера, 15:19
        Ага, и создатели ЯК141 в истерике тоже бьються! fool
        Геркулесыч
        1. Logall Вчера, 15:30
          Песков: госпрограмма вооружений до 2027 года пока ...
          Logall
          1. влад66 Вчера, 15:45
            Цитата: Logall
            Logall

            Саня,ну не о том речь то сейчас. drinks
            влад66
            1. Logall Вчера, 15:57
              Почему? Причинноследственная связь улавливается... Я вижу, а ты?
              Logall
              1. влад66 Вчера, 16:02
                Цитата: Logall
                Почему? Причинноследственная связь улавливается... Я вижу, а ты?

                Ага вижу причинноследственный предвыборный срач request Дело не в Пескове это отдельная тема,дело в госпрограмме вооружений.Ну уж от тебя то не ожидал Друже. drinks
                влад66
                1. Logall Вчера, 16:37
                  Цитата: влад66
                  дело в госпрограмме вооружений

                  Братка, дело в верхах, что хотят того, чего "низы не могут"... Завязанно всё к одному! Бардак если не разгребать в одной комнате, то он перетекает во все...
                  Если плесень завелась на кухне, то её споры летают по всей квартире! Даже книги пострадают, хоть они к еде никакого отношения не имеют...!
                  Logall
      2. Отец солдата Вчера, 15:22
        Цитата: Chertt
        Цитата: Пытливый
        Самолёт с вертикальным взлетом.это недосамолет с малым радиусом действия

        Сей час заплакал конструктор F-35b

        Все верно Пытливый озвучил, такой тип авиации дорого, не эффективно, бессмысленно. Печально проверено на Як-141.
        Отец солдата
    2. Геркулесыч Вчера, 15:21
      Пытливый -вам бы все по граблям потанцевать, а в СССР просто сделали очень хороший самолет Як141, который не пошел в серию не по вине создателей!
      Геркулесыч
      1. Гигант мысли Вчера, 15:24
        Интересно, что же сдерживает подписание программы, нехватка средств или ожидание окончания испытания какого-нибудь нового оружия, чтобы включить его в программу.
        Гигант мысли
        1. Альф Вчера, 20:51
          Цитата: Гигант мысли
          Интересно, что же сдерживает подписание программы,

          Решают, где взять бабло. Пенсионеров снова ошкурить или подоходный поднять ? Или Платон на легковушки ввести ? Или бензин до полтинника рвануть ?
          Альф
      2. Андрей из Челябинска Вчера, 15:30
        Цитата: Геркулесыч
        а в СССР просто сделали очень хороший самолет Як141

        Угу, лучше не придумаешь. По отдельным (но далеко не всем) параметрам дотягивал до МиГ-29, но был более чем в 2 раза сложнее в изготовлении, про пилотирование на 3 двигателях - лучше не вспоминать вообще, пилоты конструктора чуть не прибили...
        Андрей из Челябинска
    3. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 15:24
      Таким самолетам особо большой радиус и не нужен. Не те задачи.
      Генерал Песчаных Карьеров
      1. Андрей из Челябинска Вчера, 15:31
        Давайте не будем фантазировать - радиус это важнейший параметр любого самолета, а "не те задачи" - это какие "не те"? Самолету воевать не надо, побеждать в воздушном бою, или что?
        Андрей из Челябинска
        1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 15:46
          Не обязательно в воздушном бою, даже мне, сухопутчику, известно, что кроме истребителей есть штурмовики и бомбардировщики, которые по земле работают. Радиус конечно важный параметр, но при возможности вертикального взлета надо чем-то жертвовать.
          Генерал Песчаных Карьеров
        2. NN52 Вчера, 16:19
          Думаю заложат деньги на ОКР для вертикалки, не более, пока.... И чего шуметь то?
          Подгоняют наверное под сроки создания авика небольшого...А он не скоро, но будет..
          NN52
        3. НЕКСУС Вчера, 19:20
          Цитата: Андрей из Челябинска
          Самолету воевать не надо, побеждать в воздушном бою, или что?

          Тут есть один момент...палубник пока уступает истребителю наземного базирования практически во всем. Я говорю о вертикалках. Хотя и тот же СУ-33 против даже СУ-30 ...ну не знаю. Думаю и тут 33-й выглядит слабее,хоть и оба этих самолета созданы на базе 27-го.
          НЕКСУС
    4. Владыка Ситх Вчера, 15:30
      Вообще-то 21 трн. (20 трлн. + 1 трлн. на ремонт баз, аэродромов и складов).
      Владыка Ситх
  2. М72 Вчера, 15:24
    У нас действующий Президент будет условно до 2024 года. Программа до 2027 года. Я не совсем понимаю, это делается для того, чтоб новый Президент уже двигался в рамках утвержденной программы, хотя новому Президенту в 2024 году ни чего не мешает изменить программу? Тогда какой прок разрабатывать её до 2027 года, если гарантировать её реализацию можно максимум до 2024 года?
    М72
    1. Chertt Вчера, 15:32
      Цитата: М72
      Тогда какой прок разрабатывать её до 2027 года, если гарантировать её реализацию можно максимум до 2024 года?

      Не обязательно после "Темнейшего", придет болван. Если госпрограмма вооружения будет толковая (а надежды на это высоки), зачем новому президенту ее ломать
      Chertt
  3. Геркулесыч Вчера, 15:28
    Прежнюю программу успешно завалили, особенно в части надводного флота! И с новой будет то же самое, пока не подумают реально о людях -тех, кто технику создает в КБ и кто ее потом на заводах делает! Их то все меньше и меньше становится! Нету у властей кадрового задела! Юристоменеджеров табуны наплодили, а хорошего станочника скоро будут искать уже и в дальнем зарубежье! Не желает власть учить людей работать ,как наше покаление, у станков вкалывало! А нехватка спецов и ведет к срыву госзаказа.
    Геркулесыч
  4. Bronevick Вчера, 15:31
    А для чего этот самолёт, на что он собрался садится и взлетать? На Кузю что ли?
    Bronevick
  5. Tektor Вчера, 15:32
    Вы там тщательней работайте мозгами... У нас к 2020 году должна быть достигнута начальная готовность к ведению боевых действий на нескольких фронтах: нужно иметь необходимое вооружение и обученные кадры в рамках всеобъемлющего тактического замысла. Тактический замысел - это блиц-криг, когда противник обезглавливается, становится глух и нем, теряет способность к разумным боевым действиям в считанные минуты за счёт применения средств РЭБ и высокоточных средств: лишается оперативного командования и авиационной компоненты. Главное - выбить у них самолёты. Остальное - приложится
    Tektor
  6. genpolitproekt Вчера, 15:32
    еврей песков женат на американке ???
    genpolitproekt
  7. Ураган70 Вчера, 17:12
    Цитата: Logall
    Песков: госпрограмма вооружений до 2027 года пока ...

    Уже отметились, уважаемый? Тут Пескова, там Клинцевича... У вас хобби такое что ли? Поливать нечистотами персонажей статей. А статья то ведь не о личности Пескова!
    Ураган70
  8. Гардамир Вчера, 17:18
    Думаю основным приоритетом должно быть развитие катапульт и баллист.
    Гардамир
  9. Лексус Вчера, 19:08
    При подсчёте своих % (мзды) сбились?
    Лексус
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