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Песков: госпрограмма вооружений до 2027 года пока не подписана
Президент России Владимир Путин пока не подписал государственную программу вооружений до 2027 года. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В конце 2017 года сообщалось, что основным приоритетом новой ГПВ станет развитие систем ядерного сдерживания. Особое внимание в новой ГПВ будет также уделено высокоточному оружию, речь, в частности, идет об авиационных и космических системах высокоточного оружия, а также о наземных системах. Запланирована в рамках новой ГПВ и работа по созданию самолета вертикального взлета. Речь идет о создании самолетов с укороченным взлетом и посадкой и о самолетах с вертикальным взлетом.
Новая ГПВ предполагает выделение 19 трлн рублей на поставки вооружений и 1 трлн - на синхронизацию.
Государственная программа вооружения (ГПВ) - документ среднесрочного планирования технического переоснащения армии и флота. Учитывает анализ и оценки возможных угроз национальной безопасности России. Создание ГПВ координируется Министерством обороны РФ, которое привлекает к разработке документа другие министерства и силовые ведомства, предприятия оборонно- промышленного комплекса, передает ТАСС.
Пока мы не выпускали соответствующих документов. Она (госпрограмма) дорабатывалась по различным ведомствам, мы дадим соответствующее сообщение, как только документ будет подписан- сказал Песков.
В конце 2017 года сообщалось, что основным приоритетом новой ГПВ станет развитие систем ядерного сдерживания. Особое внимание в новой ГПВ будет также уделено высокоточному оружию, речь, в частности, идет об авиационных и космических системах высокоточного оружия, а также о наземных системах. Запланирована в рамках новой ГПВ и работа по созданию самолета вертикального взлета. Речь идет о создании самолетов с укороченным взлетом и посадкой и о самолетах с вертикальным взлетом.
Новая ГПВ предполагает выделение 19 трлн рублей на поставки вооружений и 1 трлн - на синхронизацию.
Государственная программа вооружения (ГПВ) - документ среднесрочного планирования технического переоснащения армии и флота. Учитывает анализ и оценки возможных угроз национальной безопасности России. Создание ГПВ координируется Министерством обороны РФ, которое привлекает к разработке документа другие министерства и силовые ведомства, предприятия оборонно- промышленного комплекса, передает ТАСС.
Использованы фотографии: Kremlin.ru
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