00:17 14 февраля
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МО РФ: Террористы готовят новую провокацию с химоружием в Идлибе

Российское министерство обороны сообщает о получении сведений, касающихся планов террористической группировки «Фронт ан-Нусра» (*запрещена в РФ) на территории Сирии. По заявлению департамента информации Минобороны РФ, террористы «ан-Нусры»* совместно с подконтрольной псевдоправозащитной организацией «Белые каски» готовят очередную провокацию с применением химического оружия в провинции Идлиб.

Сообщается о том, что боевики готовы завести свыше 20 баллонов с хлором в город Серакиб. Также «Фронт ан-Нусра»* занимается распространением между подконтрольными силами средств индивидуальной защиты.

В МО РФ сообщается, что информацию подобного рода сообщил один из местных жителей. RT приводит заявление представителя главного оборонного ведомства РФ:
По словам звонившего, представители местного отделения «Белых касок» проводили репетиции «оказания первой помощи» в индивидуальных средствах защиты якобы пострадавшим местным жителям от отравления. Всё это, обратил внимание сириец, снималось на камеры профессиональными телекорреспондентами, которые, комментируя действия представителей «Белых касок», надевали на микрофон чехол с надписью «CNN».



МО РФ: Террористы готовят новую провокацию с химоружием в Идлибе


Отмечается, что переговоры во время съёмок фейкового материала велись на английском языке.

Напомним, что ранее «Белые каски» обвиняли сирийскую правительственную армию в применении химоружия (зарина) против мирных жителей. При этом демонстрировались видеоматериалы, на которых «правозащитники» бегали среди «жертв заринового удара Асада» без элементарных средств индивидуальной защиты, на что российская сторона неоднократно указывала, призывая провести объективное расследование атаки. Западные партнёры на эти призывы не реагировали, в итоге выдав доклад, даже не посетив территорию, якобы подвергшуюся зариновому заражению.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 13

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  1. Чёрный Вчера, 15:21
    Готовят США. Террористы будут только в роли исполнителей.Пора прямо говорить о таких вещах - со всех трибун....
    Чёрный
    1. Отец солдата Вчера, 15:25
      Пока на территории Сирии будут присутствовать пакостники из вашингтона ничего путного не выйдет.
      Отец солдата
    2. Гигант мысли Вчера, 15:29
      Матрасники большие мастера всякого рода провокаций, они на этом собаку съели, так что сообщение о якобы применении сирийской армией химического оружия большого удивления не вызовет, но матрасники под это дело могут опять нанести удар по Сирии.
      Гигант мысли
      1. Чёрный Вчера, 15:34
        Цитата: Гигант мысли
        ....но матрасники под это дело могут опять нанести удар по Сирии.

        ОНи , к сожалению, это делают с нашего молчаливого согласия. Потому как наше руководство боится лишнее сказать, чтобы дочурок и сынков из США не попёрли.
        Чёрный
    3. влад66 Вчера, 16:18
      Цитата: Чёрный
      Готовят США. Террористы будут только в роли исполнителей.

      Ясен пень yes В ООН Россия заблокировало принятие резолюции по ОСХО,вот полосатые и готовят очередную подлость. yes hi
      влад66
  2. Tektor Вчера, 15:21
    Давно пора испытать Папу всех бомб.
    Tektor
  3. Egorovich Вчера, 15:37
    Не уничтоженное амерс.кое химическое оружие теперь хотят использовать в Идлибе. Потом на Асада все перевалят и Россия будет во всем виновата, так как РФ заблокировала в ООН продолжение работы комиссии ОЗХО.
    Egorovich
  4. Геркулесыч Вчера, 15:37
    Нужно было жестче работать по игилу и нусре! А заодно и попутно отстреливать там американцев! Слиберальничали, вот и ждем теперь кровавую провокацию, и может быть, даже против наших парней!
    Геркулесыч
  5. rodus Вчера, 16:38
    13.02.18. Заметка от военкора Д. Артемьева ("Очищение").

    "Разгром американцами колонны военных в Сирии, большую часть из которых составляли бойца ЧВК Вагнер. Пройдемся по этой теме. Хотелось бы отметить наше отношение к бойцам ЧВК Вагнер. Вернее я отмечу свое. Отношусь почти что также как руководство Минобороны РФ. Как к наемникам, которые получают свои деньги и больше ничего им поэтому не надо. С чего я должен относиться к ним лучше чем Минобороны РФ которое их нанимает? Неважно через какую контору и как оно их называет при этом. Навеяно выполнением "специфических задач" ЧВК на Донбассе.

    Вопрос другой, как меняет это суть вещей? Собственно никак. Если минобороны РФ вместе с руководством не хочет пачкаться грязными делами, придумав для этого ЧВК, то сути это не меняет всё равно.
    Военные выполняют то что им прикажут именно с минобороны РФ. Поэтому они воюют именно за интересы руководства и согласно приказам главнокомандующего РФ. За деньги разумеется, другой мотивации практически нет, по крайней мере идейной. Ну например освобождение христианства от засилия ИГИЛ.
    Правильно это или нет, вообще неважно. Кто-то герой, которого страна лелеет. Кто-то безвестный 200-ый, которого не внесут в официальные и даже неофициальные потери. При этом война одна и таже. Наша сторона также здесь одна.
    Значит теперь разделяем хороших военных и плохих наемников? А скажите, хорошие военные много меньше денег получают?
    Я считаю это обманом обычного обывателя. Просто наша Родина превращается в суррогат лживого патриотизма. Вообще в суррогат какой-то.
    И главное, ведь как удобно. Теперь американцы могут спокойно убивать, военнослужащих РФ и всегда можно сказать, что атаки не было так как это было ЧВК.
    А еще раз... Суть то это не меняет верно?

    Наибольшую реакцию вызвали сообщения Игоря Стрелкова об этой американской атаке. Немного сократив их приведем.

    Пишет Игорь Стрелков 10 февраля.

    Бои продолжаются и плацдарм, который (мне это давно известно - с декабря месяца) был захвачен на восточном берегу Евфрата и контролировался именно "вагнеровцами" - теперь практически ликвидирован при массированной поддержке артиллерии и авиации США. Возможно, кроме указанной колонны досталось и другим подразделениям.
    Все больше информации, что "под раздачу" вместе с наемниками попало и какое-то подразделение Службы специальных операций Министерства обороны (ССО).
    В общем, ясно только то, что при таких потерях "замести мусор под ковер" (а для кремлевских стратегов все люди - мусор) полностью не получится и, пусть с опозданием, но масштаб катастрофы будет известен во всех подробностях.

    Игорь Стрелков

    П.С. Очень забавны "наезды" троллей по поводу того, что "Гиркин всё соврал" (про потери "Вагнера"). Если я соврал или воспользовался "фейковой" информацией - то почему публично не опровергнуть? Если сказал правду - то почему не наказать за "разглашение"?
    Впрочем, в разгроме ЧВК уверен на 100%. Поскольку получил информацию по нескольким каналам от тех, кто там находится или находился в момент трагедии. Сожалею о безсмысленной гибели многих своих товарищей по Донбассу (не внявших моим предупреждением, что почти неизбежно закончится именно этим).

    Игорь Стрелков

    Кстати кто там усомнился в инсайдах Стрелкова по Сирии, кому Гиркин спать не даёт?
    Вот нашёл одну статью, от прости Господи эксперта по Сирии Витязевой....

    Тема протоукров недоскакунов и недосепаров, которых выписали с украинских хуторов медийно обслуживать ХПП обвиняя Стрелкова, вылизывая ХПП и ВВП, одновременно поругивая партнёра ВВП - ППП (Петро Поросёнка Порошенко), что совершенно не угрожает партнерству оных глав и общему их ХППП, вообще набила оскомину и не буду на этом подробно останавливаться.
    Скажу только что катить бочку на федеральных и провластных военкоров высшего уровня, которые одновременно почти сообщили с самой Сирии о том же самом что и Стрелков (Пегов и Сладков), у этих прихвостней разумеется духа не хватило, повысовывать свои языки из задниц.

    Сам факт того, что военкоры такого уровня пошли чуть ли не наперерез официальной линии, меня несколько смутил, к тому же активизировались в этом же направлении, другие подконтрольные околовоенные круги особого приближения к федеральным силовым инстанциям. Например Разумовский.

    Первые и основные свидетельства того шума который поднялся, стали опубликованные аудиозаписи каналом WarGonzo, сейчас ныне активно выдвигаемого на первый план, который ведёт Семен Пегов (с сокращением)

    Текстовая расшифровка аудиозаписей «свидетельств» атаки американцев на наших в Сирии.

    Голос 1: ы конкретно и четко знали что это мы идем, русские вот наши шли завод отжимать, а они на этом заводе сидели короче мы ..ды получили ваще жестких, вот щас мне пацаны отзвонились много очень пропавших без вести».

    Голос 2: Брат, ну смотри. Там 177 убитых - только 5-я рота. 2-ку практически не зацепило. Короче 5-ку всю уничтожили, их раскатали там авиацией, вертушками, артиллерией и курды с американцами на них поперли, у пацанов просто не было шансов, 5-ка легла почти вся

    Голос 3: «Короче парняга сейчас отзвонился, они в колонну выстроились, они метров триста не доехали. Эти американский флаг подняли и по ним арта начала жестко ...ить, а потом вертушки подлетели и начали..
    Сейчас парняга отзвонил - в общей сложности 215 «двухсотых», вроде так, короче раскатали просто жестко. Кого-то вообще опознать не могут, там народу до фига.
    rodus
    1. rodus Вчера, 16:42
      Борис Рожин

      Ну и большую волну подняли публикации в американской прессе, которые не только подтвердили факт расстрела российских ЧВКшнков (видео 2 со ссылкой на курдского генерала Хасана), но и радующиеся и откровенно смакующих этот факт.

      Пишет Андрей Разумовский (также близок к Кассаду)

      Есть информация о поступлении раненных под Дейр-эз-Зором в военные госпитали Краснодара и Питера. (В СПб - ВМА им. Кирова).
      Всех причастных к теме (в первую очередь, "вагнеровцев") сейчас жестко прессуют на предмет неразглашения (как по линии "композитора", так и по линии "контриков"). И, как вы понимаете, не уголовным кодексом перед носом трясут.

      Андрей Разумовский

      Под постом у Разумовского написал Михаил Полынков, что сейчас раненые ЧВКшники, раскидываются и по московским госпиталям, - Вишневского, Бурденко и. т. д.

      P.s. Вот еще ссылку нашел, пока еще не удалили и есть в общем доступе:
      https://www.znak.com/2018-02-13/intervyu_s_suprug
      oy_pogibshego_v_sirii_uralskogo_boyca_chvk_vagner
      a
      rodus
      1. rodus Вчера, 16:53
        P.s.2
        общее количество двухсотых приближено к цифре 600. Точные данные отсутствуют, ввиду того, что "мясо" и требуется экспертиза ДНК, ясный пень никто ее делать не будет. Ппц .
        rodus
        1. rodus Вчера, 16:56
          Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что у Кремля нет информации о людях, которые могут участвовать в военных действиях в Сирии не в составе вооруженных сил России, передает «Интерфакс». Таким образом пресс-секретарь прокомментировал информацию CBS о гибели российских наемников.

          «Но в данном случае мы призываем все-таки не использовать сообщения СМИ как первоисточник. И, конечно же, давайте отдавать себе отчет, что во многих странах мира находится довольно значительное количество наших соотечественников-россиян, и, конечно, здесь обладать какой-то детальной информацией очень сложно», — сказал Песков.

          Ранее источник CBS Пентагоне сообщал, что 7 февраля возле Хишама после ударов коалиции, возглавляемой США, погибли российские наемники. Исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) назвала имена четырех россиян, предположительно погибших при обстреле. Речь идет об Алексее Ладыгине из Рязани, Станиславе Матвееве и Игоре Косотурове из города Асбеста Свердловской области, а также о Владимире Логиновом. Все они, по данным CIT, были бойцами «ЧВК Вагнера».

          Сопредседатель партии «Другая Россия» Александр Аверин рассказал «Медиазоне», что во время удара также погиб бывший нацбол Кирилл Ананьев
          rodus
  6. Лексус Вчера, 22:35
    Мда, давненько "пингвины" в совбезе ООН пробиркой не трясли...
    Лексус
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