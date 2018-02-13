МО РФ: Террористы готовят новую провокацию с химоружием в Идлибе

По словам звонившего, представители местного отделения «Белых касок» проводили репетиции «оказания первой помощи» в индивидуальных средствах защиты якобы пострадавшим местным жителям от отравления. Всё это, обратил внимание сириец, снималось на камеры профессиональными телекорреспондентами, которые, комментируя действия представителей «Белых касок», надевали на микрофон чехол с надписью «CNN».

Российское министерство обороны сообщает о получении сведений, касающихся планов террористической группировки «Фронт ан-Нусра» (*запрещена в РФ) на территории Сирии. По заявлению департамента информации Минобороны РФ, террористы «ан-Нусры»* совместно с подконтрольной псевдоправозащитной организацией «Белые каски» готовят очередную провокацию с применением химического оружия в провинции Идлиб.Сообщается о том, что боевики готовы завести свыше 20 баллонов с хлором в город Серакиб. Также «Фронт ан-Нусра»* занимается распространением между подконтрольными силами средств индивидуальной защиты.В МО РФ сообщается, что информацию подобного рода сообщил один из местных жителей. RT приводит заявление представителя главного оборонного ведомства РФ:Отмечается, что переговоры во время съёмок фейкового материала велись на английском языке.Напомним, что ранее «Белые каски» обвиняли сирийскую правительственную армию в применении химоружия (зарина) против мирных жителей. При этом демонстрировались видеоматериалы, на которых «правозащитники» бегали среди «жертв заринового удара Асада» без элементарных средств индивидуальной защиты, на что российская сторона неоднократно указывала, призывая провести объективное расследование атаки. Западные партнёры на эти призывы не реагировали, в итоге выдав доклад, даже не посетив территорию, якобы подвергшуюся зариновому заражению.