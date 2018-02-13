00:16 14 февраля
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Наговорил лишнего: за что Клинцевича отправляют в отставку

Комитет по обороне и безопасности верхней палаты российского парламента принял отставку сенатора Франца Клинцевича. До сегодняшнего дня Ф.Клинцевич находился в должности заместителя председателя упомянутого комитета. Теперь его на этом парламентском посту, вероятно, сменит Александр Ракитин, который до работы в Совете Федерации занимал пост главы УФСБ по ЗВО (Западному военному округу). По крайней мере, именно его предложено поддержать в качестве зампреда самими членами комитета по обороне.



В прессе появились высказывания относительно того, почему Франц Клинцевич написал заявление «по собственному». Газета «Ведомости», в частности, пишет, что причиной отставки Клинцевича, вероятно, стали претензии со стороны министерства обороны по поводу публичных выступлений сенатора. Отмечено, что заявления Клинцевича не всегда соответствовали официальной позиции ведомства.


После ухода с поста заместителя главы комитета Совфеда по обороне, как заявлено, Клинцевич «не будет восприниматься как высокопоставленный чиновник».

Вырисовывается странная картина: если Франц Клинцевич покинул свой пост действительно из-за высказываний в эфирах различных ток-шоу в должности зампреда комитета по обороне верхней палаты, то значит ли это, что высказывания его без привязки к руководству комитетом не будут иметь информационного веса? Или Клинцевича теперь нельзя будет увидеть ещё и в эфирах аналитических телепрограмм?

Использованы фотографии: news-front.info
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Комментарии 76

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  1. Logall Вчера, 15:44
    претензии со стороны министерства обороны по поводу публичных выступлений сенатора.

    А мы-то как критиковали! Играл в "капитана-очевидность"...
    А может шапки закончились, закидывать нечем стало?
    Logall
    1. Отец солдата Вчера, 15:53
      Просто он забыл старый плакат "Товарищ-будь бдителен, враг не дремлет". Поменьше по разным ток-шоу на ТВ надо слоняться, у сенаторов ведь ни минуты свободной нет (или не должно быть).
      Отец солдата
      1. Logall Вчера, 16:00
        Отпросился в туалет, а сам на ток-шоу? Наши ток-шоу и есть - туалет! "Проссал" должность...
        Logall
        1. Норд Вчера, 16:07
          Когда ему, болезному, в комитете работать если он из различных шоу не вылазит. По уровню "красноречия" и содержательности своих спичей уже горбатого перещеголял, вот в МО терпение и лопнуло.
          Норд
          1. красноярск Вчера, 16:41
            Как на мой взгляд, Клинцевич мужик кнечно не плохой. Ну не Цицерон, конечно. Но и лишнего никогда не болтал. Для ток-шоу потеря конечно не велика, да беда в том, что всякие Станкевичи там , бл..., неистребимы.
            красноярск
            1. Аристарх Людвигович Вчера, 16:55
              Цитата: красноярск
              Клинцевич мужик кнечно не плохой.

              Любит отдохнуть на шару. Общероссийской общественной организации «Инвалиды войны» – собственнику санатория «Русь» пришлось обращаться в суд после отказа в оплате счета.
              "В начале лета Рузский народный суд Московской области обязал главу Российского союза ветеранов Афганистана, члена Совета федерации Франца Клинцевича оплатить пребывание и лечение в санатории «Русь», где компания, состоявшая из 10 человек (сам Клинцевич, замглавы РСВА Владимир Костюченко, а также две их спутницы и родственники с детьми) отдохнула почти на миллион и уехала, не расплатившись. Персонально Клинцевич, проживавший в президентском люксе с некой дамой, остался должен 285 тысяч рублей. Руководство санатория долгое время не решалось предъявить счет к оплате, но в конце концов обратилось в суд – и получило поддержку в суде первой, а затем и второй инстанции. Московский областной суд подтвердил решение Рузского народного суда о взыскании долга. Сумму, правда, несколько урезали: истец просил вернуть 990 тысяч (стоимость проживания в санатории с усиленным питанием и медицинским обслуживанием, как было указано в выданных путевках), а «присудили» 808 тысяч."
              Источник: https://versia.ru/senatoru-francu-klincevichu-vse
              -zhe-pridetsya-zaplatit-285-tysyach-rublej-za-nov
              ogodnij-otdyx-v-sanatorii-rus
              Аристарх Людвигович
              1. красноярск Вчера, 16:59
                Нет людей знающих абсолютно все.
                красноярск
              2. kapitan92 Вчера, 17:10
                Цитата: Аристарх Людвигович
                Любит отдохнуть на шару. Общероссийской общественной организации «Инвалиды войны» – собственнику санатория «Русь» пришлось обращаться в суд после отказа в оплате счета.

                А там есть другие? Сенатора Керимова с чемоданами кэша ,во Франции в кпз сажают, Клинцевич, почти "шоу - мэн", Собчак - мама, по второму или третьему кругу сенаторша , любопытно, она то знает , что от Тувы? Что вообще такое российский Сенат? Он что, выборный? Фикция верхней палаты! Чему удивляться!? hi
                kapitan92
              3. Монархист Вчера, 17:32
                Санаторий" Русь" не оценил великой чести: принимать Клинцевича?
                А мне интересна такая деталь:"проживавших в президентском люксе с некой дамой", вероятно, эта не состоит в законном браке с сенатором?
                Монархист
                1. Аристарх Людвигович Вчера, 18:16
                  Санаторий" Русь" не оценил великой чести: принимать Клинцевича?

                  Дирекция санатория утверждает, что десятки комиссий и проверок, которые посетили учреждение за полгода, интерес к «Руси» проявили с подачи Клинцевича. Судебный иск был подан 20 ноября 2015 года, после этого организацию проверили угрозыск, УБЭП, прокуратура, счетная палата, управления Роспотребнадора, УФМС, представители уполномоченного по правам человека в Московской области и госинспекции по маломерным судам МЧС РФ. Алексей Ермохин, глава Московской региональной организации «Столица» Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане вышел к зданию Совета федерации с одиночным пикетом. На плакате, который держал Ермохин, написано было: «Сенатор Ф.А. Клинцевич, руки прочь от инвалидов войны». «Я хотел всего лишь сказать Францу Адамовичу: хватит нас терроризировать, присылать к нам проверки», – пояснил бывший афганец
                  Цитата: Монархист
                  А мне интересна такая деталь:"проживавших в президентском люксе с некой дамой",

                  Такое обстоятельство – наличие спутницы, вписанной в путевку как Ирина Лимаева – сенатор отрицал, да и сама дама заявила, что Новый год встречала с ребенком за пределами страны. Руководство санатория, однако, свои претензии подкрепило записями с видеокамер, зафиксировавших пребывание сенатора на территории «Руси», подробными записями в медицинской карте (с перечислением оказанных услуг), записями в журнале учета постояльцев.
                  Аристарх Людвигович
                2. красноярск Вчера, 19:51
                  Цитата: Монархист
                  "проживавших в президентском люксе с некой дамой",

                  Можно подумать, что Вы, имей такую возможность, отказались бы.
                  Не сердитесь. Эта шютка такой.
                  красноярск
          2. ротмистр Вчера, 19:34
            Цитата: Норд
            Когда ему, болезному, в комитете работать если он из различных шоу не вылазит. По уровню "красноречия" и содержательности своих спичей уже горбатого перещеголял, вот в МО терпение и лопнуло.

            Товарищи краснофлажковые! Клинцевич в Афганистане был секретарем комитета 345 ПДП ВДВ. Вы уж на своего бочку не катите. Горбачев то-же комсомольцем был.
            ротмистр
            1. Норд Вчера, 20:10
              ротмистр
              Товарищ чернопогонный. Речь идет не о том, кем он был, а о том, простите, кем есть сейчас. Разницу не улавливаете?
              Норд
        2. Dashout Вчера, 21:26
          Цитата: Logall
          Отпросился в туалет, а сам на ток-шоу? Наши ток-шоу и есть - туалет! "Проссал" должность...

          Птица - говорун! Говорит, говорит,... как воду льет...
          Dashout
      2. Чёрный Вчера, 16:02
        Подготовка кадров - естественный процесс. Умно и своевременно. Хотя, Клинцевич тоже мужик с мозгами, но слишком уж часто (для его должности) стал светиться на различных ток-шоу.
        Чёрный
      3. Сергей39 Вчера, 17:19
        Пусть радуется. Предыдущего говоруна посадили
        Сергей39
      4. zapfen Вчера, 17:29
        Там такие гонорары, что можно в сенат не ходить...
        zapfen
      5. lis-ik Вчера, 18:04
        Цитата: Отец солдата
        Просто он забыл старый плакат "Товарищ-будь бдителен, враг не дремлет". Поменьше по разным ток-шоу на ТВ надо слоняться, у сенаторов ведь ни минуты свободной нет (или не должно быть).

        А может его высказывания тревожили деньги других высокопоставленных товарищей,лежащих в иностранных банках, ведь деньги любят тишину. laughing
        lis-ik
      6. Летун_64 Вчера, 21:54
        И поделом. Бумеранг прилетел. За воен пенсионеров не вступился. Зато решал глобальные проблемы. Надо быть умным, а не умником.
        Летун_64
    2. Геркулесыч Вчера, 15:58
      Александр hi -его убрали именно за правду -слишком много он ее говорил! Особенно, по поводу нашей внешней политики, которой у нас просто нет! Вообще нет! Есть некие поползновения и телодвижения, а политики нету!
      Геркулесыч
      1. Отец солдата Вчера, 16:00
        Цитата: Геркулесыч
        Александр hi -его убрали именно за правду -слишком много он ее говорил! Особенно, по поводу нашей внешней политики, которой у нас просто нет! Вообще нет! Есть некие поползновения и телодвижения, а политики нету!

        belay я что-то не слышал в его исполнении критики и правды в адрес правительства или правящей ЕР, может что упустил, напомните где и когда.
        Отец солдата
        1. Logall Вчера, 16:29
          Он же член
          Цитата: Отец солдата
          правящей ЕР,

          Как он может?
          Logall
      2. РУСС Вчера, 16:21
        Цитата: Геркулесыч
        Александр hi -его убрали именно за правду -слишком много он ее говорил! Особенно, по поводу нашей внешней политики, которой у нас просто нет! Вообще нет! Есть некие поползновения и телодвижения, а политики нету!

        Какую правду? Тем более он ,что эксперт международник? Лил воду ,был в информационном мейнстриме...
        РУСС
      3. karish Вчера, 16:25
        Цитата: Геркулесыч
        Особенно, по поводу нашей внешней политики, которой у нас просто нет!

        karish
      4. faiver Вчера, 16:29
        не перечислите всю ту правду которую он говорил? он бы лучше почаще молчал
        faiver
      5. DMB_95 Вчера, 16:32
        Цитата: Геркулесыч
        ..его убрали именно за правду -слишком много он ее говорил! Особенно, по поводу нашей внешней политики, которой у нас просто нет! Вообще нет!

        Если бы у нас вообще не было внешней политики , нас бы не обкладывали всевозможными санкциями , не объявляли бы официально главным врагом США , не обвиняли бы во "вмешательстве" в выборы чуть ли не всех стран Мира , в подготовке вторжения в Европу и много ещё в чём . А раз обвиняют (часто на уровне истерики) , значит внешняя политика у нас есть и она Очень не нравится нашим оппонентам .
        DMB_95
      6. Не либероид Русский Вчера, 16:44
        внешней политики не было до мюнхенской речи Путина, после которой у ов явно подгорели задние филейные части
        Не либероид Русский
    3. sgazeev Вчера, 16:06
      Цитата: Logall
      претензии со стороны министерства обороны по поводу публичных выступлений сенатора.

      А мы-то как критиковали! Играл в "капитана-очевидность"...
      А может шапки закончились, закидывать нечем стало?

      Уважаемый человек,но в последнее время стал этаким "свадебным генералом" со всеми вытекающими.!!!
      sgazeev
    4. РУСС Вчера, 16:19
      Цитата: Logall
      А может шапки закончились, закидывать нечем стало?

      Летом 2017 Клинцкевич вообще отчибучил -В ближайшее время мы шесть заложим" ,и это он об российских авианосцах laughing
      РУСС
      1. faiver Вчера, 19:02
        видимо сам закладывать собирался laughing
        faiver
    5. Черный_Ватник Вчера, 16:44
      Мужик правильный... Но, думаю, верно сделали, что попросили его отдохнуть.
      Вроде бы боевой офицер, вроде бы специалист, но, бывало, такую наивную очевидность задвигал, что складывалось не очень хорошее впечатление.
      Черный_Ватник
      1. Turk_az Вчера, 21:43
        Боевой офицер на ток шоу ж..у рвал на камеры как последняя??? Боевой офицер он на бумаге... Боевые офицеры себя на камере так не ведут, тем более те которые в Афгане были
        Turk_az
        1. Черный_Ватник Вчера, 23:31
          Самый что ни на есть боевой офицер. Боевые офицеры себя на камере ведут по-разному. А знаете почему? А потому, что ( тут вы наверное удивитесь) все люди разные. И совершенно глупо заявлять, что тот боевой потому, что ведет себя вот так, а этот не боевой потому, что его поведение мне не нравится.
          Черный_Ватник
    6. РУСС Вчера, 17:03
      7 февраля Клинцевич заявил, что сирийский спецназ движется к месту падения сбитого российского штурмовика Су-25 в провинции Идлиб. Однако в реальности в это время российские и турецкие спецслужбы уже проводили операцию с целью получить тело погибшего пилота Романа Филипова, отмечает источник в Минобороны.

      По его словам, в министерстве посчитали, что должность заместителя председателя комитета в Совфеде придает словам Клинцевича официальный вес, а это часто не соответствовало действительности. Поэтому ему лучше стать рядовым сенатором, тогда его слова не будут вызывать подобный резонанс, поясняет собеседник «Ведомостей».
      РУСС
      1. Вольнопёр Вчера, 18:26
        РУСС Сегодня, 17:03
        7 февраля Клинцевич заявил, что сирийский спецназ движется к месту падения сбитого российского штурмовика Су-25 в провинции Идлиб. Однако в реальности в это время российские и турецкие спецслужбы уже проводили операцию с целью получить тело погибшего пилота Романа Филипова, отмечает источник в Минобороны.

        Возможно это лишь предлог. А главный его "прокол", воможно, кроется в этом
        ... Чепурной заявил, что Клинцевич угрожает афганцам листовками, в которых сказано, что спикер Госдумы Вячеслав Володин – преемник президента. В этом было поручено разобраться первому замруководителя администрации Сергею Кириенко. Чиновники, знакомые с ситуацией, тогда отмечали, что конфликт не мог вылиться в публичное пространство без ведома администрации президента.

        Источник - перепечатка статьи газеты "Ведомости",на которую ссылается автор обсуждаемого материала
        http://rucompromat.com/articles/senator_klintsevi
        ch_poplatilsya_za_razgovorchivost
        Видео с сайта газеты "МК" от канала "RT"

        Возможно "слил" информацию раньше времени. ИМХО
        Вольнопёр
        1. SOF Вчера, 18:57
          Цитата: Вольнопёр
          Возможно "слил" информацию раньше времени. ИМХО

          ...бомба!!! Спасибо за видео!
          SOF
        2. faiver Вчера, 19:09
          сказал что постарается разобраться и разобрался...
          faiver
        3. Черный_Ватник Вчера, 19:59
          Староват Володин будет для преемника.
          Ставлю на Дюмина)
          Черный_Ватник
  2. Lone gunman Вчера, 15:49
    )))...неожиданный ход...теперь настоящий сенатор...

    ..."Клинцевич «не будет восприниматься как высокопоставленный чиновник»...Здравствуйте
    Lone gunman
  3. Геркулесыч Вчера, 15:55
    Не националист, но скажу честно -еврей Клинцевич очень хорошо отстаивал на этом месте интересы России! Честный мужик, душой не кривил, за это его и ушли! Ему место губернатором, или даже примьером страны!
    Геркулесыч
    1. Logall Вчера, 16:03
      Цитата: Геркулесыч
      Ему место губернатором, или даже прЕмьером страны!

      Айфонщик уже не устраивает?
      Витальевич hi
      Logall
      1. Геркулесыч Вчера, 16:21
        Александр hi -ведмедева пора отправить в отставку! am
        Геркулесыч
        1. Logall Вчера, 17:28
          А может в утиль? Как устаревшую модель... Его любимый айфон каждый год перевыпускают, с доп.функцичми, а у него уже и старые подвисают.!
          Logall
        2. SOF Вчера, 19:04
          Цитата: Геркулесыч
          Александр -ведмедева пора отправить в отставку!

          ... поддерживаю. Хотя, он и сам, похоже, уже ни на что не рассчитывает.
          Твиттеризация и фесбукизация всей страны уже достали. Индустриализации не хватает...
          SOF
    2. Lone gunman Вчера, 16:07
      На ТВ почти все евреи начиная с недалёкого Урганта и "Соловьиного помёта"...
      Lone gunman
    3. sgazeev Вчера, 16:15
      Цитата: Геркулесыч
      Не националист, но скажу честно -еврей Клинцевич очень хорошо отстаивал на этом месте интересы России! Честный мужик, душой не кривил, за это его и ушли! Ему место губернатором, или даже примьером страны!

      Потрудились бы заглянуть в его биографию.Франц Адамович Клинцевич (белор. Франц Адамавіч Клінцэвіч, род. 15 июня 1957 года, Ошмяны, Гродненская область, Белорусская ССР. И даже не "пархатый" поляк.Сенатор Франц Клинцевич поплатился должностью в комитете по обороне за несогласованные комментарии.
      sgazeev
      1. Геркулесыч Вчера, 16:23
        Как же я не заметил сугубо белорусского имени его отца Адам! wassat
        Геркулесыч
        1. 30 вис Вчера, 18:32
          В Белоруссии полно католических имён -Адамы , Францы , ... и т.далее . Вы не знали этого. ?Зачем здесь на страницах ВО разводить националистическую муть .? Лучше внимательней изучайте историю государства Российского .
          30 вис
    4. mikh-korsakov Вчера, 16:17
      Не еврей - а белорус
      mikh-korsakov
      1. Геркулесыч Вчера, 16:24
        Видать в Белоруссии каждый второй носит гордое имя Франц wassat как у нас было самым популярным Иван!
        Геркулесыч
      2. Lone gunman Вчера, 16:30
        Поддерживаю...но похож Франс Адамович на немецкого еврея "разумного".
        Lone gunman
      3. lesnik1978 Вчера, 18:01
        Не белорус - а поляк.
        lesnik1978
  4. Alexey-74 Вчера, 15:55
    Уходит очередной балабол....толку от его высказываний???
    Alexey-74
  5. Hariton Laptev Вчера, 15:56
    Просто он поменьше секретов будет знать
    Hariton Laptev
    1. avt Вчера, 16:07
      Цитата: Hariton Laptev
      Просто он поменьше секретов будет знать

      wassat Он и раньше то не шибко что знал . Пробился на верх исключительно печенью.
      avt
      1. Наблюдатель2014 Вчера, 17:03
        avt
        Пробился на верх исключительно печенью.
        wassat laughing good
        Наблюдатель2014
      2. Соломон Кейн Вчера, 18:45
        Пробился на верх исключительно печенью.

        Может ещё чем..... what
        У меня и печень посажена и легкие прокурил....а все равно в "Ж". Может пил не с теми? belay
        Соломон Кейн
        1. faiver Вчера, 19:11
          явно не с теми и не в тех местах laughing
          faiver
  6. Стирбьорн Вчера, 16:06
    Производил впечатление откровенного балабола, поэтому его отставку приветствую
    Стирбьорн
  7. КВУ-НСвД Вчера, 16:06
    Ввод нового лица в более высокие коридоры власти . Посмотрим за дальнейшей карьерой . А Клинцевич видно стал несдержан в комментариях и оценках , не смог сдержать в себе военного...
    КВУ-НСвД
    1. Karabin Вчера, 17:02
      Цитата: КВУ-НСвД
      А Клинцевич видно стал несдержан в комментариях и оценках

      Хотя бы один пример несдержанности? Думаю, он просто надоел и кому то понадобилось место зам главы комитета.
      Karabin
  8. Ураган70 Вчера, 16:32
    Ох и статья, вам на радость! Зальёте и забросаете сейчас нечистотами всю ветку! Впечатление, что вы лично с ним знакомы, аналитики доморощенные...
    Ураган70
  9. Пленник Вчера, 16:33
    Язык до Киева доведет, а в некоторых случаях до оргвыводов. Нечего при такой должности из себя телезвезду строить.
    Пленник
  10. Симон Вчера, 16:44
    Цитата: Геркулесыч
    Александр hi -его убрали именно за правду -слишком много он ее говорил! Особенно, по поводу нашей внешней политики, которой у нас просто нет! Вообще нет! Есть некие поползновения и телодвижения, а политики нету!

    Есть вещи такие,о которых нельзя говорить! stop
    Симон
  11. Симон Вчера, 16:46
    Цитата: Hariton Laptev
    Просто он поменьше секретов будет знать

    Да, болтун - находка для шпиона!
    Симон
  12. Симон Вчера, 16:48
    Цитата: Геркулесыч
    Не националист, но скажу честно -еврей Клинцевич очень хорошо отстаивал на этом месте интересы России! Честный мужик, душой не кривил, за это его и ушли! Ему место губернатором, или даже примьером страны!

    Как покажет себя! Тогда народ его и выберет. yes
    Симон
  13. Karabin Вчера, 16:55
    что причиной отставки Клинцевича, вероятно, стали претензии со стороны министерства обороны

    Ну надо же!? Человек старался, состоял в ЕдРе, по всем вопросам был согласен с Главкомом, имел собственное мнение всегда совпадающее с "линией партии". Видимо пришло его время выхода в тираж. Ротация , она и среди "согласных со всем", ротация.
    то значит ли это, что высказывания его без привязки к руководству комитетом не будут иметь информационного веса?

    А до этого, высказывания Клинцевича имели вес? таких Францев на ток-шоу пруд пруди. Модно у нас последнее время патриотствовать на ТВ. Думаю, отряд не заметит потери бойца.
    Karabin
  14. dojjdik Вчера, 17:10
    не надо горевать у нас почти все правительство евреи-может праильно сказывают что у туркмен нет евреев и там газ и свет бесплатные
    dojjdik
  15. Сержант71 Вчера, 17:13
    Правильно! Одна из никчёмных говорящих голов. good
    Сержант71
  16. SergeyZel Вчера, 17:14
    Как то сразу вспомнились слова Мюллера (Броневого) о том, что не очень то он любит болтунов, которые много кричат на партийных митингах (а ныне, на ток-шоу).
    SergeyZel
  17. Bosch Вчера, 18:09
    Клинцевич - правильный человек, в отличие от остальных.
    Bosch
  18. Безразличный Вчера, 18:33
    Клинцевич никога не изрекал лишнего. Скорее всего ему нашлась замена в виде красивого и нежного сынка. Кого именно - узнаем скоро.
    Безразличный
    1. faiver Вчера, 19:14
      совет федераций это клуб пенсионеров, какие сынки? laughing
      faiver
    2. SOF Вчера, 19:25
      [quote=Безразличный]Клинцевич никога не изрекал лишнего. Скорее всего ему нашлась замена в виде красивого и нежного сынка. Кого именно - узнаем скоро.[/quote]
      ...да ладно вам...
      Вот гляньте... Безразличный выше выложил...:

      [quote=Безразличный]Источник - перепечатка статьи газеты "Ведомости",на которую ссылается автор обсуждаемого материала
      http://rucompromat.com/articles/senator_klintsevi
      ch_poplatilsya_za_razgovorchivost
      Видео с сайта газеты "МК" от канала "RT"
      SOF
  19. andrej-shironov Вчера, 19:18
    Видимо будут использовать как противовес для президентских выборов! Чтоб больше человек проголосовали за Путина после слов Клинцевица. Очень это просто.
    andrej-shironov
  20. Светлана Вчера, 22:55
    Цитата: andrej-shironov
    Видимо будут использовать как противовес для президентских выборов! Чтоб больше человек проголосовали за Путина после слов Клинцевица. Очень это просто.

    laughing good
    Светлана
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