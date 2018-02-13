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Наговорил лишнего: за что Клинцевича отправляют в отставку
Комитет по обороне и безопасности верхней палаты российского парламента принял отставку сенатора Франца Клинцевича. До сегодняшнего дня Ф.Клинцевич находился в должности заместителя председателя упомянутого комитета. Теперь его на этом парламентском посту, вероятно, сменит Александр Ракитин, который до работы в Совете Федерации занимал пост главы УФСБ по ЗВО (Западному военному округу). По крайней мере, именно его предложено поддержать в качестве зампреда самими членами комитета по обороне.
В прессе появились высказывания относительно того, почему Франц Клинцевич написал заявление «по собственному». Газета «Ведомости», в частности, пишет, что причиной отставки Клинцевича, вероятно, стали претензии со стороны министерства обороны по поводу публичных выступлений сенатора. Отмечено, что заявления Клинцевича не всегда соответствовали официальной позиции ведомства.
После ухода с поста заместителя главы комитета Совфеда по обороне, как заявлено, Клинцевич «не будет восприниматься как высокопоставленный чиновник».
Вырисовывается странная картина: если Франц Клинцевич покинул свой пост действительно из-за высказываний в эфирах различных ток-шоу в должности зампреда комитета по обороне верхней палаты, то значит ли это, что высказывания его без привязки к руководству комитетом не будут иметь информационного веса? Или Клинцевича теперь нельзя будет увидеть ещё и в эфирах аналитических телепрограмм?
В прессе появились высказывания относительно того, почему Франц Клинцевич написал заявление «по собственному». Газета «Ведомости», в частности, пишет, что причиной отставки Клинцевича, вероятно, стали претензии со стороны министерства обороны по поводу публичных выступлений сенатора. Отмечено, что заявления Клинцевича не всегда соответствовали официальной позиции ведомства.
После ухода с поста заместителя главы комитета Совфеда по обороне, как заявлено, Клинцевич «не будет восприниматься как высокопоставленный чиновник».
Вырисовывается странная картина: если Франц Клинцевич покинул свой пост действительно из-за высказываний в эфирах различных ток-шоу в должности зампреда комитета по обороне верхней палаты, то значит ли это, что высказывания его без привязки к руководству комитетом не будут иметь информационного веса? Или Клинцевича теперь нельзя будет увидеть ещё и в эфирах аналитических телепрограмм?
Использованы фотографии: news-front.info
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