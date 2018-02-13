00:09 14 февраля
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Похищенные на границе с Крымом российские военные приговорены в Киеве к тюремным срокам

Украинский суд признал российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова, похищенных Службой безопасности Украины (СБУ) в ноябре 2016 года на границе с Крымом, виновными в дезертирстве и государственной измене. Об этом сообщил их адвокат Валентин Рыбин

Похищенные на границе с Крымом российские военные приговорены в Киеве к тюремным срокам


Подольский районный суд Киева признал Баранова виновным, ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, сейчас мы получили копию приговора. Дарницкий районный суд Киева приговорил Одинцова к 14 годам тюрьмы
— сказал Рыбин.


Рыбин отметил, что готовит апелляционные жалобы на приговор

21 ноября 2016 года Минобороны России заявило о похищении сотрудниками СБУ двух российских военных. На следующий день они были арестованы украинским судом.

Позже стало известно, что сотрудники СБУ заманили российских контрактников на пункт пропуска "Джанкой" якобы для передачи им документов о высшем образовании, где задержали. Обоим военным предъявили обвинения в дезертирстве из украинской армии и госизмене.

Использованы фотографии: © РИА Новости / Стрингер
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 69

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  1. Лесс Вчера, 16:02
    Вроде недавно шпиёна поймали. Может обменяют?
    Лесс
    1. Sam_gosling Вчера, 16:06
      Это никогда не закончится. Украинцы будут ловить заплутавших погранцов/военных/мусоров, наши ихних диверсантов/дивергентов/инсургентов.
      Sam_gosling
      1. Shurik70 Вчера, 16:16
        Полагаю, узнать имена причастных к похищению узнать можно, на Украине сейчас всё продаётся. А затем надо обеспечить, что бы эти похитители предстали перед Российским судом. Это важно для престижа страны.
        А ребят действительно надо обменять на кого-то. Надо бы у донбасовцев попросить, кто там из пленных преступления в России совершал, их вытребовать, для обмена, пару десятков на двоих хватит думаю. Если шум на украинских СМИ поднять "проклятые москали держат в застенках наших хлопцев"
        Ни в коем случае не платить деньгами, а то похищений будет много
        Shurik70
        1. Logall Вчера, 16:23
          Тёзка hi , дело предлагаешь! Ещё бы до ушей власти держащих донести...
          Logall
          1. Андрей К Вчера, 16:36
            Logall
            ...Тёзка hi , дело предлагаешь! Ещё бы до ушей власти держащих донести...

            Тут вспомнилось недавнее прошлое:
            ...в ночь на 4 августа 2014 года 438 украинских военнослужащих перешли на территорию России и обратились к российским пограничникам с просьбой предоставить убежище. Среди перешедших границу 164 украинских пограничника...

            Про благодарность не властей, укровояк в лице их МО, можно и не говорить - "ответка" наглядная.
            В мае 2015 года выцепили двух тольяттинцев: Ерофеева и Александрова - покуражились, поизгалялись.
            В ноябре 2016 года крымских контрактников - погранцов.
            Зато мы гуманные...
            Андрей К
            1. Антарес Вчера, 23:46
              Цитата: Андрей К
              В мае 2015 года выцепили двух тольяттинцев: Ерофеева и Александрова - покуражились, поизгалялись.

              обменяли на Надежду(над ней аналогично "поизаглялись")кстати спецназовцев лечили и взяли в бою, с потерями. Не убили в отметку -а пленили, лечили и отправили на родину.
              А суды аналогичные-террористы/террористка кто с пилой кто мог на столбы без рук и тд..
              Цитата: Андрей К
              В ноябре 2016 года крымских контрактников - погранцов.

              В РФ аналогично бы влепили. И тут бы все зааплодировали бы.
              В Крыму украинцев арестовывали-как раз для обмена хватит. Украина все Сенцова хочет обменять. Можно предложить. Там 26 человек есть-аналогичное количество у РФ. В общем партнеры друг друга стоят. А нам предложено ненавидеть друг друга.
              Антарес
        2. Чёрный Вчера, 16:46
          Цитата: Shurik70
          А ребят действительно надо обменять на кого-то

          Обменять то надо. Да только им головой надо было думать, когда на нейтралку шли для встречи .....сами себя подставили и командиров подвели...С юридической точки зрения тут нам предъявить к сожалению нечего - они действительно ранее были украинскими военнослужащими.
          Чёрный
          1. Shurik70 Вчера, 16:52
            Цитата: Чёрный
            Да только им головой надо было думать, когда на нейтралку шли для встречи .....сами себя подставили и командиров подвели

            Ну балбесы молодые ... С возрастом проходит, особенно после подобных уроков
            Shurik70
          2. красноярск Вчера, 16:56
            Цитата: Чёрный

            Обменять то надо. Да только им головой надо было думать, когда на нейтралку шли для встречи .....сами себя подставили и командиров подвели...С юридической точки зрения тут нам предъявить к сожалению нечего - они действительно ранее были украинскими военнослужащими.

            Нелигитимная смена власти освобождает военнослужащего от присяги.
            Так что, никакого преступления перед Украиной они не совершили и суду не подлежат.
            красноярск
            1. Чёрный Вчера, 18:59
              Цитата: красноярск
              Нелигитимная смена власти освобождает военнослужащего от присяги.
              Так что, никакого преступления перед Украиной они не совершили и суду не подлежат.

              Охотно вас поддержу. Да только факт налицо - их ОСУДИЛИ...
              Чёрный
            2. revnagan Вчера, 19:47
              Цитата: красноярск
              Нелигитимная смена власти освобождает военнослужащего от присяги.

              А где,в каком Кодексе Законов это написано?Или Вы так просто решили-и баста?
              revnagan
              1. красноярск Вчера, 20:05
                Цитата: revnagan
                А где,в каком Кодексе Законов это написано?Или Вы так просто решили-и баста?

                Я ни в коем случае не буду утверждать, что я знаток в юриспрюденции, но согласитесь, если появляется некто, кто назначает себя ИО верховного, должность которая ни в каком уставе не записана, то почему я должен подчиняться ему? А если завтра опять, в результате какого-то полит. катаклизма придет другой и обьявит себя верховным, я что и ему должен подчиняться? Власть сменилась в результате выборов? Нет. Значит присяга недействительна. И она была недействительна до тех пор пока не был избран Президент, а значит и Верховный. А те ребята перешли в ВС РФ до того, как появился лигитимный Президент. Отсюда я и думаю, что они не виноваты в нарушении присяги.
                красноярск
                1. Чёрный Вчера, 20:24
                  Цитата: красноярск
                  Отсюда я и думаю, что они не виноваты в нарушении присяги.

                  А украинский суд думает по другому .( к сожалению)
                  Чёрный
                2. KaPToC Вчера, 21:21
                  Цитата: красноярск
                  Власть сменилась в результате выборов? Нет. Значит присяга недействительна.

                  Вы присягали не президенту
                  KaPToC
                  1. красноярск Вчера, 23:34
                    Цитата: KaPToC
                    Вы присягали не президенту

                    Вообще-то я присягал своему народу, своей Родине - СССР, и своему правительству. По приказу которого, доведенного до меня моими командирами, я обязан и т.д. В то время не было верховного. А с появлением верховного все изменилось. Если тогда приказы отдавало легитимное правительство (понятно, что через министра обороны, генштаб и пр.) То сегодня приказы отдает легитимный Верховный (понятно, что через министра обороны, генштаб и далее по нисходящей.) Офицеры в Крыму в 14 г. не получив приказа не предпринимали никаких действий. Не от кого его было получать.
                    Они нарушили присягу?
                    красноярск
                    1. KaPToC Сегодня, 00:00
                      Цитата: красноярск
                      Вообще-то я присягал своему народу, своей Родине - СССР,

                      В данном случае фраза "вы" образная, речь о тех, о ком статья.
                      KaPToC
                  2. Антарес Вчера, 23:51
                    Цитата: KaPToC
                    Вы присягали не президенту

                    в тексте присяги про президента ни слова. Там и парламента нет
                    Я, (прізвище, ім'я та по батькові), вступаю на військову
                    службу і урочисто присягаю Українському народові завжди бути йому
                    вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет,
                    територіальну цілісність і недоторканність, сумлінно і чесно
                    виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно
                    дотримуватися Конституції України та законів України, зберігати
                    державну таємницю.

                    там народу присягают. По конституции Носителем суверенитета и единственным источником
                    власти в Украине является народ.
                    Учитывая качество наших политиков и президентов...им не стоит присягать.
                    Антарес
        3. антивирус Вчера, 17:00
          в Харьков ехать в командировку. кого отправить туда решили ?
          проще присоединить Вост и Центр окраины и всех в Охотск( тоже море)
          антивирус
      2. Logall Вчера, 16:20
        Цитата: Sam_gosling
        дивергентов/инсургентов.

        Эда, как Вас понесло good
        Не можем мы защитить наших граждан, не можем! Янки своих вызволяют даже из плена врагов... Пример: пилот сбитого бомбардировщика в Югославии!
        Logall
        1. Sam_gosling Вчера, 22:27
          Вся проблема в том, что власть в Киеве все еще имеет существенные рычаги давления и получения информации в крыму и в самой "материковой" России. Ровно тоже самое имеет и сама Россия. Все про всех знают, но ограничиваются лишь тычками в бок. В принципе обе стороны подобный статус-кво устраивает, а рядовые "кузьмичи" страдают.
          Sam_gosling
      3. 210окв Вчера, 19:39
        Это закончится.Надеюсь.Когда наши снесут эту мразь в Киеве..Мечты..блин.Ау!В Кремле!
        Цитата: Sam_gosling
        Это никогда не закончится. Украинцы будут ловить заплутавших погранцов/военных/мусоров, наши ихних диверсантов/дивергентов/инсургентов.
        210окв
        1. Sam_gosling Вчера, 22:30
          Это нереально. Как говорил суворов, чтобы победить надо удивить. По сравнению с 14 годом наша "удивлялка" ссохлась и как-то не в ту сторону направлена.
          Sam_gosling
    2. Тралл Вчера, 16:07
      Вот что тяга к знаниям делает с людьми...
      С головой нужно дружить, сами полезли на рожон, сроки неадекватные, дорогая наука получилась.
      Тралл
      1. avt Вчера, 16:59
        Цитата: Тралл
        С головой нужно дружить,

        Так жадность фраеров сгубила - решили с дипломами на службе бабла поднять побольше.
        Цитата: Зяблицев
        Мутные все это истории..

        Ни на мулиметр . в башке по извилине одной на двоих и та прямая. Купились как лохи.
        avt
    3. Зяблицев Вчера, 16:11
      Мутные все это истории...., вот что я скажу по этому поводу! Здесь отец с матерью умирают на Украине - детей, военнослужащих нашей армии, из России не выпускают...,а здесь дипломы, херня какая то!
      Зяблицев
      1. Тралл Вчера, 16:16
        Парни левые дипломы втихаря замутить хотели.
        Тралл
        1. антивирус Вчера, 17:02
          так наши особисты подкинули ? штоб самим не светиться против "липовых" дипломов
          антивирус
      2. oldseaman1957 Вчера, 16:17
        Цитата: Зяблицев
        Мутные все это истории..
        - Эта история показывает шкурность и пакостность нынешней бандеровской Украины. При любой возможности гадят и будут гадить. НАСТОЯЩИЕ ХОХЛЫ!
        oldseaman1957
        1. неглавный Вчера, 21:19
          Цитата: oldseaman1957
          Цитата: Зяблицев
          Мутные все это истории..
          - Эта история показывает шкурность и пакостность нынешней бандеровской Украины. При любой возможности гадят и будут гадить. НАСТОЯЩИЕ ХОХЛЫ!

          Подскажите пожалуйста, как Вам это удаётся? У меня куча предупреждений за то, что назвал украинцев таким же словом, и братьев их из Израиля своим словом.
          неглавный
          1. Зяблицев Вчера, 21:50
            У меня то же куча предупреждений...На Гоголя ссылаюсь! laughing Но лучше придерживаться политкорректности! Хотя, впрочем, у меня мама хохлушка - поэтому мне немного можно! hi
            Зяблицев
            1. Антарес Вчера, 23:53
              Цитата: Зяблицев
              .На Гоголя ссылаюсь!

              Гоголю можно, а на сайте строгие правила.
              Антарес
    4. sgazeev Вчера, 16:27
      Цитата: Лесс
      Вроде недавно шпиёна поймали. Может обменяют?

      Виновата наша штабная бюрократия.Эти олухи ничего лучше не нашли,как перется напропалую.Укрошпиён ценнее тем что его можно выжать как лимон.Обменяют через ЛДНР,скакуны ещё многих не представили к обмену.
      sgazeev
    5. словак Вчера, 20:15
      Да их в России миллионов 5. Можно собрать укроговорунов с российских телеканалов и оптом ....
      словак
      1. Антарес Вчера, 23:55
        Цитата: словак
        укроговорунов с российских телеканалов и оптом

        у них высокооплачиваемая работа -"украинцами"
        Косвенно они все же Украине помогают..с их помощью и СМИ РФ дезориентируя/дезинформируя российское общество.
        Антарес
  2. КВУ-НСвД Вчера, 16:08
    сотрудники СБУ заманили российских контрактников на пункт пропуска "Джанкой" якобы для передачи им документов о высшем образовании, где задержали
    Обстоятельства конечно мутные , но должны же были головой думать..
    КВУ-НСвД
  3. zivXP Вчера, 16:10
    Заманили без оружия
    zivXP
  4. Дормидонт Вчера, 16:10
    Пора весь свинералитет повязать и контейнерах для животных в Ростов вывезти
    Дормидонт
  5. IMH Вчера, 16:11
    Вчера шпионов поймали там, да? Ну вот и надо обменять.
    IMH
  6. Геркулесыч Вчера, 16:14
    Не хочется комментировать, а то окажусь "в бане "как минимум! Хочу только узнать -когда мы перестанем это недогосударство терпеть и подкармливать? Я бы лично и визы ввел, и республики помог от укробанд зачистить, по самую Одессу! И висел бы над славным Русском городом наш Российский триколор, и плевал бы я с высокой колокольни на сша, нато и евросоюз!
    Геркулесыч
  7. рус-5819 Вчера, 16:17
    суд Киева признал Баранова виновным, ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, Дарницкий районный суд Киева приговорил Одинцова к 14 годам тюрьмы

    Срочно выслать по 200 укрогастробайтеров с запретом появляться в России в течении 5 лет. И так за каждого нашего"псевошпигуна"!!!
    ГЛЯДИШЬ, ПОЛТОРА МИЛЛИОНА ЗРОБИТЧАН, ВОЗВРАЩЁННЫХ НА НЭНЬКУ, ВПРАВЯТ МОЗГИ ТЕМ, У КОГО ОНИ ЕЩЁ НЕ ЗАКИСЛИ...
    рус-5819
  8. dsm100 Вчера, 16:22
    Смех, смехом а парни то попали по полной и что то я не вижу особого желания вернуть их как то. 13 и 14 лет это не мало.
    dsm100
    1. ul_vitalii Вчера, 16:34
      Дезертирство, придательство как при военном положении или войне, подмена понятий и абсурд.
      ul_vitalii
    2. Комментарий был удален.
  9. Ураган70 Вчера, 16:27
    Цитата: Sam_gosling
    Это никогда не закончится. Украинцы будут ловить заплутавших погранцов/военных/мусоров, наши ихних диверсантов/дивергентов/инсургентов.

    Очень умная и глубокая мысль, умник! А мусорами их (полицейских) почему называешь? Пээром прилетало?
    Ураган70
  10. Ураган70 Вчера, 16:28
    Цитата: Геркулесыч
    Не хочется комментировать, а то окажусь "в бане "как минимум! Хочу только узнать -когда мы перестанем это недогосударство терпеть и подкармливать? Я бы лично и визы ввел, и республики помог от укробанд зачистить, по самую Одессу! И висел бы над славным Русском городом наш Российский триколор, и плевал бы я с высокой колокольни на сша, нато и евросоюз!

    Михана флаг подняли? Несите высоко и гордо!
    Ураган70
    1. Геркулесыч Вчера, 16:39
      Ураган 70 -В чем я не прав? Страна ДОЛЖНА за своих граждан биться, а не бросать их в пасть врагу! Нужно было в 14ом году отправить в помощь республикам наш спецназ, или разрешить пройти на помощь не двум из тысячи добровольцев! Дальше то все будет еще хуже -рано или поздно, но активизируются "спящие "агенты и диверсанты, и тогда вы сами себя за свое легкомыслие будите еще как ругать!
      Геркулесыч
      1. DenZ Вчера, 16:49
        Цитата: Геркулесыч
        Дальше то все будет еще хуже -рано или поздно, но активизируются "спящие "агенты и диверсанты, и тогда вы сами себя за свое легкомыслие будите еще как ругать!

        Согласен полностью. Дальше это болото будет только хуже.
        DenZ
  11. частное лицо Вчера, 16:37
    Подольский районный суд Киева признал Баранова виновным, ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, сейчас мы получили копию приговора. Дарницкий районный суд Киева приговорил Одинцова к 14 годам тюрьмы
    Так хохлы в чём то да правы они предали свою страну хотя давали присягу. А если вспомнить предысторию похищения эти вояки сами виноваты хотели дипломы надыбать а получили сроки. Кто предал один раз тот предаст и во второй раз.
    частное лицо
  12. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 16:39
    Какая-то мутная история... Заманили, якобы для передачи. История шита белыми нитками.
    Генерал Песчаных Карьеров
  13. Lone gunman Вчера, 16:46
    Кто-то сказал..."своих не бросаем"...да ?!
    Lone gunman
    1. частное лицо Вчера, 17:40
      Где свои ? Это были перебежчики с ВСУ, присяга даются один раз.
      частное лицо
      1. Lone gunman Вчера, 18:15
        ...а потом "сидят" лет 14? И где логика...У русских так всегда- "пойди туда не знаю куда, возьми то, не знаю что" - и напоследок успей "посидеть" лет надцать?!!
        Lone gunman
  14. Romka47 Вчера, 16:48
    Мне конечно жаль парней, но извините меня, можно было подумать головой перед тем как лезть в нейтралку к врагу, которому лично ты не просто враг а еще и предатель. Да к тому же враг далеко не из благородных, а как раз расположен ко всяким мелким подлостям. Неужели не было способа по безопаснее забрать документы? курьер или почта в конце концов.
    Romka47
  15. rehev931 Вчера, 16:52
    как бы там ни было, а на обмен они не пойдут!!! это показательный процесс!!! типа, так будет с каждым... я так думаю...
    rehev931
    1. антивирус Вчера, 17:06
      против показательного надо свои меры показать --чтоб знали кто мышка, а-кто кот или медвед
      антивирус
  16. Симон Вчера, 16:58
    Цитата: Лесс
    Вроде недавно шпиёна поймали. Может обменяют?

    У х...ов - это уже отработанный материал, они уже давно про него забыли. fool
    Симон
  17. Симон Вчера, 17:01
    Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
    Какая-то мутная история... Заманили, якобы для передачи. История шита белыми нитками.

    Вроде, как им хотели дипломы об окончания военных училищ отдать. request
    Симон
  18. Cer59 Вчера, 17:18
    почему не отправили армейскую группу для восстановления конституционного права Российских граждан?, отбить огнём и свинцом. попавших под руку фашистов и бандеровцев в Донецк и Луганск на перевоспитание.
    Cer59
  19. Елизар Задунайский Вчера, 17:26
    похищение человека-статья , правильно предлагают-доставить в суд и осудить
    Елизар Задунайский
  20. ultra Вчера, 17:32
    Этих идиотов даже не жалко,но вытаскивать надо.
    ultra
  21. Bosch Вчера, 18:07
    Сугс! Чи не?
    Bosch
  22. PValery53 Вчера, 18:37
    А с каких это пор наши же власти прекратили защищать наших же граждан?!!. - Кто разрешил?! (Це шо за "минерал"?!)
    PValery53
  23. pogis Вчера, 19:01
    Я помню эту историю в деталях, в отличии от некоторых. Моё резюме-хитрожопых долбо..бов, ну не капельки не жалко.Зато больше ни одного рецидива! Урок пошёл в прок!
    pogis
  24. singless Вчера, 19:39
    Это наши граждане мои братья. Я думаю дипломаты работают.
    singless
  25. zan_parti Вчера, 19:42
    США похищают граждан других стран, Израиль похищает граждан других стран, даже Украина теперь похищает чужих граждан. Может быть для того, чтобы вправить всем им мозги, нужно действовать их же методами?

    Показать класс. Начать с тех, кто принимал участие в похищении.
    zan_parti
  26. tihonmarine Вчера, 20:15
    Ну какими идиотами нужно быть, чтобы поверить украинцам !
    tihonmarine
  27. Bondik05 Вчера, 20:23
    Жалко парней - встряли всерьез и надолго.. Наше руководство может только "Глубоко озаботиться" и сидеть на попе ровно с умным видом, типа соблюдаем международное право и тому подобное. При любых обстоятельствах! Ничего не изменится, пока "все нажитое непосильным трудом" не перестанет храниться в иностранных банках.
    Пы Сы: Смотрим на пешее эротическое путешествие Америкосии, в кое её послало КНДР и потихоньку завидуем.
    Bondik05
  28. bogart047 Вчера, 21:16
    они не очень умные. И если они давали присягу Украине, то приговор вполне логичен.
    bogart047
  29. Метан Вчера, 22:13
    Цитата: красноярск
    Цитата: Чёрный

    Обменять то надо. Да только им головой надо было думать, когда на нейтралку шли для встречи .....сами себя подставили и командиров подвели...С юридической точки зрения тут нам предъявить к сожалению нечего - они действительно ранее были украинскими военнослужащими.

    Нелигитимная смена власти освобождает военнослужащего от присяги.
    Так что, никакого преступления перед Украиной они не совершили и суду не подлежат.

    Ага.А кто эту власть лигитимной признал?Ась?
    Метан
  30. Антарес Сегодня, 00:03
    редкая статья о российских гражданах...и то в тюрьме
    к сожалению тут РФ ничего не сделает(поскольку обменять не хочет, а свои нафиг не нужны)
    может появиться шанс..пока все за РФ(официальные лица ничем не помогают)делают родственники, знакомые из РФ и Украины.
    Недавно Украина предложила обмен(в ходе обмена с ОРДиЛО) Порошенко вот что сказал
    россиян, которые сидят в украинских тюрьмах, специально не выдали — их будут менять только на тех украинцев, которые находятся в российских тюрьмах
    «Будет прилагаться больше усилий, чтобы вытянуть наших граждан из российских тюрем, из Крыма оккупированного — и ради этого мы сегодня не отдали ни одного россиянина. И более 15 граждан России, которые пребывают в наших тюрьмах, должны быть направлены на возвращение домой Сущенко, Сенцова, Кольченко, Клыха, Карпюка и многих других»
    Антарес
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