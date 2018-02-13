Похищенные на границе с Крымом российские военные приговорены в Киеве к тюремным срокам

Подольский районный суд Киева признал Баранова виновным, ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, сейчас мы получили копию приговора. Дарницкий районный суд Киева приговорил Одинцова к 14 годам тюрьмы

Украинский суд признал российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова, похищенных Службой безопасности Украины (СБУ) в ноябре 2016 года на границе с Крымом, виновными в дезертирстве и государственной измене. Об этом сообщил их адвокат Валентин Рыбин— сказал Рыбин.Рыбин отметил, что готовит апелляционные жалобы на приговор21 ноября 2016 года Минобороны России заявило о похищении сотрудниками СБУ двух российских военных. На следующий день они были арестованы украинским судом.Позже стало известно, что сотрудники СБУ заманили российских контрактников на пункт пропуска "Джанкой" якобы для передачи им документов о высшем образовании, где задержали. Обоим военным предъявили обвинения в дезертирстве из украинской армии и госизмене.