Самоприцеливающиеся боевые элементы СПБЭ, СПБЭ-Д и СПБЭ-К



Боевой элемент СПБЭ, которому не досталось цели. Фото Imp-navigator.livejournal.com



СПБЭ с выпущенным парашютом. Фото Imp-navigator.livejournal.com



Разрезной макет кассеты РБК-500 СПБЭ. Фото Russianarms.ru



Выставочный макет СПБЭ-Д. Фото Russianarms.ru



Изделие СПБЭ-Д в конфигурации спуска и поиска цели. Фото Zonwar.ru



Боевой элемент крупным планом. Фото Zonwar.ru



Планирующая бомбовая кассета ПБК-500У "Дрель". Фото Vitalykuzmin.net

По материалам сайтов:

http://airwar.ru/

http://russianarms.ru/

http://dogswar.ru/

http://zonwar.ru/

http://sovetarmy.2x2forum.com/

http://forums.airbase.ru/

https://imp-navigator.livejournal.com/

Типичный современный танк имеет дифференцированное бронирование с мощной лобовой преградой и менее прочными иными участками корпуса и башни. Наиболее слабыми традиционно являются крыши корпуса и башни, в обычных условиях почти не подвергающиеся опасностям. Подобные особенности бронетехники могут использоваться различными средствами поражения. Так, с характерными чертами дифференцированной защиты связан принцип действия отечественного самоприцеливающегося боевого элемента СПБЭ.По состоянию на начало восьмидесятых годов прошлого века в распоряжении советской боевой авиации имелось несколько типов боеприпасов, пригодных для уничтожения бронемашин противника. Такие задачи можно было решать при помощи управляемых и неуправляемых ракет либо бомб, а также с использованием авиационных пушек. При этом все подобные средства могли показывать ограниченную эффективность в реальной обстановке. Для повышения противотанкового потенциала авиации была запущена разработка нового проекта специальной автономной системы вооружения.Не позднее середины восьмидесятых годов научно-производственное объединение «Базальт» (г. Красноармейск, Московская область) начало разработку противотанковой системы, использующей совершенно новые принципы работы. Предлагалось создать сравнительно легкий и компактный боеприпас, способный самостоятельно искать и поражать боевые машины противника. Такое изделие можно было бы использовать как с авиационными бомбовыми кассетами, так и в составе иных ударных средств.По имеющимся данным, изначально новый проект обозначался как ПТАБ-СП – «Противотанковая авиационная бомба самоприцеливающаяся». Также использовался шифр «Мотив-3». Впоследствии проект сменил название на современное, под которым позже получил широкую известность. Теперь изделие именуется СПБЭ – «Самоприцеливающийся боевой элемент». Более поздние модификации сохранили такое обозначение, но его дополнили литерами «Д» и «К».В рамках проекта СПБЭ были созданы два типа устройств с разным предназначением. В состав комплекса «Мотив-3» вошли собственно боевые элементы и командный элемент. Задача последнего состоит в отслеживании некоторых параметров и формировании радиокоманд для боевых элементов. Необходимость использования отдельного командного элемента была связана с большими размерами требуемой аппаратуры. Впоследствии необходимые датчики были уменьшены, благодаря чему модернизированные элементы СПБЭ-Д стали полностью автономными и более не нуждаются в сторонних командах.Командный и боевой элементы системы СПБЭ базовой модификации, несмотря на серьезные отличия, максимально унифицированы. Они имеют одинаковый корпус, состоящий из двух элементов. Часть устройств помещается внутри цилиндрического корпуса, на борту которого закрепляется изогнутый кожух с прочими приборами. На верхней крышке элемента закрепляется несколько раскладных пластин-стабилизаторов. По имеющимся данным, элементы двух типов отличаются внутренним оснащением, что связано с их ролями во время боевой работы.У боевого и командного элементов верхняя часть цилиндрического корпуса вмещает отсек для двух парашютов. На разных этапах работы СПБЭ использует вспомогательный и основной парашют, отличающиеся размерами. Управление парашютами осуществляется по командам электрических систем с применением пиропатронов и штоковых механизмов.Около двух третей корпуса боевого элемента занимает кумулятивный заряд, предназначенный для уничтожения бронированной цели. Элемент несет 4,5 кг взрывчатого вещества. Нижний срез этого заряда выполнен в виде кумулятивной воронки и имеет медную облицовку, повышающую боевые характеристики. Облицовка также выполняет функции нижней крышки корпуса, защищающей взрывчатое вещество от внешних воздействий. Имеющийся кумулятивный заряд при подрыве образует струю, состоящую из раскаленных газов и расплавленного металла. Эта струя развивает высокую скорость и на штатных расстояниях срабатывания способна пробить до 70 мм гомогенной брони при угле встречи 30°.Командный элемент системы «Мотив-3» не имеет боевой части. Вместо нее в цилиндрическом корпусе помещается т.н. радиометрический датчик. При помощи компактного радиовысотомера элемент способен определять расстояние до земли. Эта информация используется автоматикой при управлении боевыми элементами. Данные с высотомера поступают в приборы, помещенные в боковом контейнере. В определенный момент времени, получив требуемые данные, аппаратура командного элемента передает по радио боевым элементам необходимые команды.Аппаратура бортового контейнера боевого элемента отличается большей сложностью. Внутри изогнутого кожуха помещается приемник инфракрасного излучения, используемый в качестве средства поиска целей. Светочувствительные элементы такого оптико-электронного прибора помещаются в отверстии дна кожуха. По известным данным, приемник способен работать в диапазонах с длиной волны 3-5 мкм и 8-14 мкм, что позволяет ему находить тепловое излучение, характерное для боевых машин. Поле зрения оптики – конус шириной 45 угловых минут. Малые размеры поля компенсируются оригинальным способом ведения наблюдения.По определенным причинам, связанным со способом применения, боевой и командный элемент получили одинаковые размеры и не отличаются по массе. Каждый из элементов комплекса СПБЭ в транспортном положении имеет высоту 270 мм. Диаметр цилиндрического корпуса боевой части или радиовысотомера – 186 мм. Поперечный размер с учетом кожуха приборного отсека – 290 мм. Масса боеготового элемента – 16 кг.Самоприцеливающиеся боевые элементы СПБЭ «Мотив-3» могут использоваться с разными платформами-носителями. Одним из основных средств их транспортировки и доставки к цели являются разовые бомбовые кассеты разных типов. Элементы могут снаряжаться в кассеты РБК-250 или РБК-500. В случае с последней в корпус длиной 2,5 м и диаметром 450 мм помещается 14 боевых элементов и 1 командный. Бомбовая кассета с такой нагрузкой весит 478 кг и может использоваться различными самолетами, способными нести и применять неуправляемые бомбы.Не так давно появился еще один вариант бомбовой кассеты. При сохранении основных особенностей существующего изделия кассета ПБК-500У отличается от него наличием собственных средств управления. Благодаря этому перед сбросом 15 боевых элементов бомба может пролететь до 50 км.Еще одной платформой для боевых элементов со временем стал реактивный снаряд 9М55К1, предназначенный для реактивной системы залпового огня 9К58 «Смерч». Кассетная боевая часть такого снаряда имеет пять ячеек для боевых элементов. По некоторым данным, в ней используются модернизированные изделия СПБЭ-Д, которым не требуется отдельный командный элемент. Среди прочего, это позволяет заметным образом увеличить количество боевых элементов и нарастить вероятность поражения целей.Необычные противотанковые боеприпасы семейства СПБЭ имеют соответствующий принцип работы, представляющий большой интерес. После сброса или старта разовая бомбовая кассета или реактивный снаряд доставляет несколько боевых элементов в район цели. Далее происходит раскрытие корпуса с выбросом элементов. Сброс осуществляется на высотах не менее нескольких сотен метров. Сразу после выброса из кассеты набегающий поток воздуха вытягивает вспомогательные парашюты, призванные снижать скорость падения изделий. Имея одинаковые размеры и вес, корпуса и парашюты, командные и боевые элементы снижаются с одинаковой скоростью.При достижении высоты 170 м командный элемент, оснащенный радиовысотомером, подает команду на отстрел вспомогательных парашютов и раскрытие основных. После этого командный элемент выключается из работы, и все дальнейшие задачи решаются только боевыми. Стропы основного парашюта закреплены на корпусе боевой части, из-за чего при спуске асимметричный боевой элемент наклоняется на 30° в сторону кожуха приборного отсека. Такое положение он сохраняет вплоть до срабатывания боевой части или падения на землю.Спуск боевого элемента происходит с установившейся скоростью 15 м/с. За счет имеющихся стабилизаторов элемент вращается вокруг вертикальной оси со скоростью порядка 6-8 оборотов в секунду. Правильное сочетание скорости спуска, скорости вращения, ширины поля зрения и наклона боевого элемента приводит к тому, что во время снижения оптико-электронная система постепенно «осматривает» круг радиусом около 90-100 м. Поле зрения инфракрасной системы движется по сужающейся спирали, причем в каждый момент времени в нем оказывается участок местности диаметром (в зависимости от высоты нахождения боевого элемента) не более 1,5-2 м.При обнаружении теплового излучения, характерного для боевых бронированных машин, оптико-электронный прибор отдает команду на подрыв боевой части. Взрыв формованного заряда приводит к образованию кумулятивной струи, состоящей из газов и расплавленной меди. Энергия струи достаточна для пробития 70 мм гомогенной брони.Если во время спуска боевой элемент не смог найти цель, то он просто падает на землю. По некоторым данным, после этого инфракрасная система продолжает наблюдение за местностью и ищет цели с характерной тепловой сигнатурой. В таком режиме самоприцеливающийся боевой элемент оказывается неким подобием наземной противотанковой мины. Работа в этом режиме продолжается вплоть до выработки заряда батарей. После этого изделие отключается.По известным данным, боевые элементы СПБЭ «Мотив-3» были приняты на вооружение в конце восьмидесятых годов. Изначально это оружие предназначалось только для авиации, и должно было использоваться с разовыми бомбовыми кассетами. Кассета с боевыми элементами получает обозначение по типу РБК-500 СПБЭ.Через несколько лет был создан усовершенствованный вариант СПБЭ. Проект СПБЭ-Д «Мотив-3М» предусматривал некоторую перестройку боевого элемента, позволившую отказаться от отдельного командного устройства. В случае с СПБЭ-Д элемент одновременно несет и боевую часть, и радиовысотомер с требуемыми параметрами. При этом были сохранены цилиндрический корпус с дополнительным боковым кожухом. СПБЭ-Д для авиации был принят на вооружение до начала девяностых годов и предлагался для использования с имеющимися бомбовыми кассетами. За счет отказа от командного элемента 500-кг кассета теперь вмещала 15 устройств боевого назначения.В 1996 году на вооружение сухопутных войск был принят реактивный снаряд 9М55К1 для РСЗО «Смерч». Каждый такой снаряд несет по пять самоприцеливающихся боевых элементов версии «Д», не нуждающихся в командах со стороны. Характеристики двигательной установки снаряда позволяют доставить боевые элементы на дальность от 20 до 70 км.В 2016 году НПО «Базальт» представило новую разработку, развивающую идеи существующих проектов. На форуме «Армия-2016» была показана планирующая бомбовая кассета ПБК-500У «Дрель», снаряженная боевыми элементами СПБЭ-К. Кассета с особым аэродинамическим обликом, используя спутниковую и инерциальную навигацию, способна планировать на дальность до 50 км и доставлять в район цели 15 боевых элементов.Глубоко модернизированный элемент под названием СПБЭ-К отличается немного увеличенными размерами и иной формой корпуса. Цилиндрический корпус парашютного отсека и боевого отделения теперь имеют большее удлинение, а приборный отсек отличается увеличенной высотой. Вероятно, все эти доработки прямо связаны с использованием комбинированной системы поиска целей. Помимо инфракрасного оптико-электронного прибора для обнаружения бронетехники теперь используется радиолокационная система. Последняя имеет функцию опознавания государственной принадлежности наземного объекта.Насколько известно, до недавнего времени самоприцеливающиеся боевые элементы семейства СПБЭ не применялись в реальных операциях. Они появились слишком поздно, чтобы попасть на войну в Афганистане, а террористические организации в Чечне не располагали достаточным количеством бронетехники. Тем не менее, оригинальное оружие все же удалось опробовать на практике. В октябре 2015 года – всего через несколько дней после начала операции Воздушно-космических сил в Сирии – стало известно, что в боекомплект российских бомбардировщиков входят кассеты РБК-500 СПБЭ.Имеются сведения о нескольких случаях применения такого оружия против скоплений техники и живой силы террористических организаций. Во всех случаях речь шла об успешном поражении нескольких боевых бронированных машин. Одновременно с этим часть боевых элементов, не найдя под собой цели, падала на землю. В разных источниках появлялись фотографии лежащих на земле изделий СПБЭ, но снимки сожженной бронетехники почему-то не публиковались. Вероятно, таким способом противник пытался сохранить хорошую мину при чрезвычайно плохой игре.Известно, что системы нескольких моделей семейства «Мотив-3» производятся серийно и поставляются российским вооруженным силам, которые используют их вместе с рядом средств доставки. НПО «Базальт» регулярно показывает свои разработки на различных военно-технических выставках, но экспортные заказы на СПБЭ, насколько известно, отсутствуют. Не последнюю роль в таком развитии событий сыграли существующие международные соглашения. В 2008 году более сотни государств – что любопытно, в основном не имеющих развитой оборонной промышленности и собственного производства современных систем – подписали Конвенцию по кассетным боеприпасам. Вследствие этого международный рынок такого оружия, вне зависимости от его предназначения, резко сократился.Задача поражения танка или другой бронемашины из верхней полусферы может решаться разными способами. Проекты самоприцеливающихся боевых элементов «Мотив-3», созданные специалистами НПО «Базальт», предлагают и реализуют не самый сложный вариант атаки бронетехники, но при этом имеют ряд характерных преимуществ. Боевые элементы могут использоваться авиацией и реактивной артиллерией для нанесения эффективных ударов по скоплениям техники. При этом вероятность успешного поражения достаточно велика, что было подтверждено как на испытаниях, так и в ходе реального конфликта.