Изверги на Чёрном море: малоизвестные преступления нацистов в районе Новороссийска. Часть 4

Масштабы грабежа города Новороссийска нацистскими бандами, описанные в 3-й части, воистину были эпическими. Однако в предыдущей части я лишь описал поголовный грабёж местного населения, нацеленный на культивирование голода в новороссийском районе, чтобы избавиться от мирных жителей без привлечения карательных сил. Но был и другой вид грабежа, после которого любой «праведный» визг об обворованной Советским Союзом Германии, кажется как минимум нелепым.Не стоит забывать, что Новороссийск, вопреки распространённому мнению, отнюдь не курортный городок. И близко нет. Новороссийск – это рабочий промышленный город, город-порт. К 1942 году в городе находились машиностроительные заводы, такие как «Молот» и «Красный двигатель», цементные заводы – «Октябрь», «Пролетарий» и прочие, Новороссийский судоремонтный завод, Новороссийский вагоноремонтный завод, сам порт с соответствующим оборудованием и инфраструктурой. Это не считая множества различных заводов и фабрик масштабом равным или меньше, включая знаменитый Новороссийский пивоваренный завод, который уже тогда славился качеством и современностью технологий.Естественно всё это добро нацисты не обошли своим вниманием. В начале, конечно, фюрер и отморозки рангом пониже хотели, захватив город нахрапом, сохранить инфраструктуру и использовать уцелевшее после бомбёжек оборудование и железнодорожные пути в своих целях. Не стоит забывать и удобный порт, который по замыслу гитлеровцев должен был принимать и подлодки типа II, и торпедные катера S-26 с плавбазой «Романия» (которую немцы купили у румын), и катера-тральщики Räumboot, и вооружённые транспортники паромы типа «Зибель», и т.д. Однако эффективный огонь береговых батарей, а позже и малоземельский десант поставили крест на этих планах. В феврале возможность развить успех в районе Новороссийска казалась совсем призрачной, а уж использование порта почти невозможным. Немцы теперь надеялись хотя бы удержать оборону и не пустить наши войска в порт, поэтому завалили вход в бухту огромным количеством мин, не считая того, что проход между восточным и западным молами был фактически запечатан.Бесчинства оккупационных войск, способствовавшие голоду среди местного мирного населения, хоть и поощрялось немецким командованием, но самому рейху больших барышей не приносили, не считая уничтожения людей. Более того, после многомесячного грабежа и безусловного ухудшения обстановки на фронте для гитлеровцев, характер немецкого беспредела изменился. Многие очевидцы свидетельствуют, что с начала 1943 года немцы, врываясь в квартиры и дома мирных жителей, теперь уже не старались умыкнуть ценности и одежду (этого уже почти не осталось). Они ставили к стенке хозяев дома, и пока несчастные думали, что за ними явилась сама смерть, немцы бросались к печке или кладовой, насыпали всё съедобное в котелки и, как оголодавшие гиены, сразу бросались прочь, чтобы набить живот.Трезвые умы в командовании немецких войск уже понимали, что у них остаётся надежда хотя бы удержаться на черноморских берегах, на остальное даже надеяться не приходилось. Но оставлять промышленный пускай потрепанный бомбежками, но всё же промышленный, город нашим войскам никто не желал. Естественно, рассчитывать, что эта стая одетых в военную форму гиен будет срезать цветной металл, вывозить станки, электрооборудование или, к примеру, дизель генераторы, чтобы презентовать их своей ненаглядной Марте или Лотте, было бы безумием. Да и рейху от этого никакой пользы. Солдаты фюрера и так не спешили делиться с «фатерляндом» золотом и драгоценными камнями, которые они отобрали у советских граждан.Таким образом, в феврале 1943 года в Новороссийске появилась специально организованная с целью грабежа неизвестная доселе для этих мест структура. Более того эта организация уже старалась не просто обворовать мирное население, хотя и этим они не гнушались. Они, так сказать, вывели грабёж частного имущества граждан на новый «промышленный» уровень, так как оставлять эту маленькую мародёрскую «радость» рядовым шакалам командование никак не хотело.Непосредственный свидетель грабительского разгула нацистов Баранов Пётр Иванович, проживавший по улице Советов дом 35, рассказал комиссии по расследованию преступлений немецких оккупантов, что на территории Новороссийска в самом деле действовала организация известная ему под названием «ВИНДО».Основными функциями «ВИНДО» были грабёж государственного имущества и личного имущества граждан. Упор был сделан на крупногабаритной добыче, которую стандартный Ганс не может свистнуть и положить в карман или пехотный ранец. Под «крышей» новой организации в Новороссийске действовали как рядовые вермахта, так и гестапо.Собственных сил у немцев для проведения грабежа крупных промышленных мощностей не хватало. При этом уж очень не желали видеть гитлеровские офицеры, как их «высшая раса», словно жадные шакалы, срезают цветной металл и выносят из рабочих цехов станки. Поэтому практиковалась мобилизация оставшихся в живых местных жителей. Под страхом расстрела или голодной смерти «ВИНДО» смогли наскрести пару сотен бывших рабочих. Одним из таких рабочих был и свидетель Пётр Иванович Баранов, работавший на «ВИНДО» в качестве сапожника.Командовал этой организацией некто капитан Штраух. По словам Баранова позже на этом посту его сменил обер-лейтенант Мюллер. Эти и многие другие люди напрямую виновны в полном разграблении города. «ВИНДО» официально узаконило воровство советского имущества. Словно саранча немецкие банды прошлись по всем предприятиям Новороссийска. Любое рабочее оборудование немедленно демонтировалось, а охота за цветным металлом дала бы фору мародёрствующим «металлистам» из 90-х. Не обходили немцы вниманием даже мебель – любое изящное изделие из древесного массива, особенно благородных пород, немедленно изымалось.Всё наворованное свозилось в уже упомянутое мной в предыдущих материалах печально известное здание Госбанка. Там уже более дисциплинированные гитлеровцы детально описывали поступившие вещи, упаковывали их и отправляли в сторону Тамани. Оттуда в свою очередь ценные грузы везли в рейх.Таким образом, с февраля 1943 именно «ВИНДО» и её члены внесли свою ещё более масштабную лепту в повальный голод в Новороссийске. Ведь остатки того, что не смогли украсть рядовые гиены рейха, теперь вывозилось со всей систематичностью и упорством, включая скот и продукты питания. Сам Баранов свидетельствовал, что горожане пухли с голода, в городе не стало собак и кошек. Ад «новая Европа» (именно так в свидетельских показаниях очевидцы отзывались об оккупантах) принесла со всем присущим ей документальным прилежанием и планомерностью.