О возрождении системы наставничества в России. Есть шанс?

Наша задача - возродить ту уникальную систему наставничества, которая, надо отдать должное, была сформирована нашими предшественниками в советские годы. Вся система работы по поддержке наставничества должна стать постоянной и будет приносить огромный результат для тысяч мальчишек и девчонок. (...) Практически невозможно назвать ни одной сферы нашей страны, особенно то, что является прорывными задачами, к которым можно двигаться без наставничества.

«...до основанья, а затем...» Эта фраза из известного марша может вполне претендовать на девиз, который, к счастью или к сожалению, нередко отражает действительность. Причём «до основанья» с последующим построением - это одно, а когда после «до основанья» ничего не появляется, а лицезреть приходится руины, - совсем другое. Один из примеров воплощения только первой части этого лозунга – горбачёвская перестройка, «плоды» которой дают о себе знать и через три десятка лет после апогея её воплощения.Под перестроечными девизами об обновлении и ускорении стали проталкиваться такие идеи и решения, которые в конечном итоге разрушили огромную страну, а вместе с ней – систему безопасности, образование, промышленность... список можно продолжать.Теперь озвучиваются предложения из серии «а не восстановить ли нам то, что было демонтировано» - то, что в своё время давало положительные результаты. Предложения такого рода редки, однако обнадёживает уже сам факт того, что идеи локального возрождения всё же приходят в головы федеральным чиновникам.В качестве примеров из уже внедрённого: возрождение системы ГТО (пусть пока в достаточно сыром виде, но всё же), создание системы поддержки талантливой молодёжи, популяризация службы в армии (ещё лет 15-20 назад сама служба благодаря либеральному ведру инфопомоев выставлялась чуть ли не как «рабская повинность»), восстановление многих почётных наименований войсковых подразделений и соединений, воссоздание звания «Герой Труда». Да, это всего лишь небольшая часть того, что можно и нужно восстановить для дальнейшего развития, но начало всё же положено.На днях было озвучено новое предложение, которое касается восстановления ещё одной советской практики. Речь идёт о предложении первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко. Кириенко, который после попадания в администрацию главы государства, явно успел поднабрать медийный вес, предлагает воссоздать в стране систему наставничества и его поддержки. При этом сам Кириенко говорит о том, что такую идею ему «подсказал» Владимир Путин.Из заявления первого замруководителя (цитирует ИА «Интерфакс» ):Сама система наставничества была фактически разрушена вместе с Советским Союзом. Однако её островки продолжали выживать в таком формате, который при построении рынка явно выбивался из «общей экономической концепции». Речь в первую очередь о наставничестве в профессионально-технической сфере образования, где и в Российской Федерации продолжало существовать понятие «мастер-наставник» или одна из производных - «мастер производственного обучения». Однако некоторое время назад, вследствие очередного этапа образовательной реформы, приказали долго жить профессионально-технические училища, которые молодёжь не только обучали рабочим специальностям, но и (что не менее актуально) старались настолько, насколько это возможно в современных условиях, воспитывать из достаточно «трудных» представителей молодого поколения членов общества, способных найти в этому обществе своё достойное место. Выходило по-разному, но факт в том, что велась по-настоящему колоссальная работа – причём работа на основании вполне себе советской (непорушенной на местах) модели.Сегодня профессионально-техническое образование сводится к функционированию техникумов с двумя ступенями обучения – рабочие кадры – профессии (фактически начальный профессиональный уровень) и специальности (средний профессиональный уровень). При этом государство само никак не может определиться, называть ли наставников наставниками или применять куда более изощрённые западные варианты – всевозможные «тьюторы» с целью привлечь большее внимание и проводить популяризацию. Вот только популяризацию чего?Теперь, судя по всему, здравый смысл начинает брать своё (по крайней мере, на это хочется надеяться), а потому и приходит понимание, что можно сколько угодно применять красивые и непонятные слова, но критерием повышения качества обученности это точно не является.А система наставничества – продукт того самого СССР, которые долгие годы поливают грязью ультралиберальные элиты. Формировался этот продукт в 20-30 годы прошлого века, которые у нас упомянутыми лицами принято воспринимать исключительно как годы «большого террора». На самом деле, 20-30 годы и стали годами, когда в стране выстраивалась система передачи опыта и знаний не только в формате непосредственно образовательного процесса, но и на производстве, в иных отраслях экономики и общественной деятельности.Сама идея восстановления наставничества, бесспорно, хороша. Однако есть один нюанс: насколько она жизнеспособна в условиях рынка?Здесь стоит рассмотреть следующий факт: на днях завершился конкурс «Лидеры практики наставничества». В ходе конкурса были выявлены победители, которых пообещали сделать своими подопечными такие будущие наставники как министры федерального правительства и крупные бизнесмены. Вдобавок каждый победитель получил по 1 млн рублей в виде гранта.Как видно, система уже может и не возродиться в прежнем варианте – рынок диктует свои законы. А законы эти в том, что наставничество сразу же пытаются ассоциировать с деньгами. Возможно, это для сегодняшних реалий – вариант наиболее подходящий, и он способен стать золотой серединой в воспитании достойного специалиста на фоне взращивания общества потребления. Но у этой инициативы есть обратная сторона: если действовать только с таким подходом, то не превратится ли новое наставничество в вариант исключительно для элит? Готово ли государство вернуть наставничество в массовом плане? Ведь стране нужны не только, простите, эффективные менеджеры, которых возьмут под крыло другие менеджеры. Экономика воет без достаточно числа профессиональных слесарей, фрезеровщиков, станочников, врачей, инженеров, проектировщиков.Если идея появилась, то нужно в её реализации идти до конца: наставничество должно стать массовым явлением, а не исключением из рыночных правил для галочки перед выборами. А массовая система наставничества предполагает поощрение самих наставников – и вот тут уже финансовая составляющая вполне актуальна. Как актуальна и системность, а не только разовые конкурсы.Появилась информация, что Минтруд, Минобрнауки и Минпромторг приступили к проработке соответствующих вопросов. Стоит последить за результатами.