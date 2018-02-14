12:17 14 февраля

О возрождении системы наставничества в России. Есть шанс?

«...до основанья, а затем...» Эта фраза из известного марша может вполне претендовать на девиз, который, к счастью или к сожалению, нередко отражает действительность. Причём «до основанья» с последующим построением - это одно, а когда после «до основанья» ничего не появляется, а лицезреть приходится руины, - совсем другое. Один из примеров воплощения только первой части этого лозунга – горбачёвская перестройка, «плоды» которой дают о себе знать и через три десятка лет после апогея её воплощения.

Под перестроечными девизами об обновлении и ускорении стали проталкиваться такие идеи и решения, которые в конечном итоге разрушили огромную страну, а вместе с ней – систему безопасности, образование, промышленность... список можно продолжать.
Теперь озвучиваются предложения из серии «а не восстановить ли нам то, что было демонтировано» - то, что в своё время давало положительные результаты. Предложения такого рода редки, однако обнадёживает уже сам факт того, что идеи локального возрождения всё же приходят в головы федеральным чиновникам.

В качестве примеров из уже внедрённого: возрождение системы ГТО (пусть пока в достаточно сыром виде, но всё же), создание системы поддержки талантливой молодёжи, популяризация службы в армии (ещё лет 15-20 назад сама служба благодаря либеральному ведру инфопомоев выставлялась чуть ли не как «рабская повинность»), восстановление многих почётных наименований войсковых подразделений и соединений, воссоздание звания «Герой Труда». Да, это всего лишь небольшая часть того, что можно и нужно восстановить для дальнейшего развития, но начало всё же положено.


На днях было озвучено новое предложение, которое касается восстановления ещё одной советской практики. Речь идёт о предложении первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко. Кириенко, который после попадания в администрацию главы государства, явно успел поднабрать медийный вес, предлагает воссоздать в стране систему наставничества и его поддержки. При этом сам Кириенко говорит о том, что такую идею ему «подсказал» Владимир Путин.

Из заявления первого замруководителя (цитирует ИА «Интерфакс»):
Наша задача - возродить ту уникальную систему наставничества, которая, надо отдать должное, была сформирована нашими предшественниками в советские годы. Вся система работы по поддержке наставничества должна стать постоянной и будет приносить огромный результат для тысяч мальчишек и девчонок. (...) Практически невозможно назвать ни одной сферы нашей страны, особенно то, что является прорывными задачами, к которым можно двигаться без наставничества.


Сама система наставничества была фактически разрушена вместе с Советским Союзом. Однако её островки продолжали выживать в таком формате, который при построении рынка явно выбивался из «общей экономической концепции». Речь в первую очередь о наставничестве в профессионально-технической сфере образования, где и в Российской Федерации продолжало существовать понятие «мастер-наставник» или одна из производных - «мастер производственного обучения». Однако некоторое время назад, вследствие очередного этапа образовательной реформы, приказали долго жить профессионально-технические училища, которые молодёжь не только обучали рабочим специальностям, но и (что не менее актуально) старались настолько, насколько это возможно в современных условиях, воспитывать из достаточно «трудных» представителей молодого поколения членов общества, способных найти в этому обществе своё достойное место. Выходило по-разному, но факт в том, что велась по-настоящему колоссальная работа – причём работа на основании вполне себе советской (непорушенной на местах) модели.

О возрождении системы наставничества в России. Есть шанс?


Сегодня профессионально-техническое образование сводится к функционированию техникумов с двумя ступенями обучения – рабочие кадры – профессии (фактически начальный профессиональный уровень) и специальности (средний профессиональный уровень). При этом государство само никак не может определиться, называть ли наставников наставниками или применять куда более изощрённые западные варианты – всевозможные «тьюторы» с целью привлечь большее внимание и проводить популяризацию. Вот только популяризацию чего?

Теперь, судя по всему, здравый смысл начинает брать своё (по крайней мере, на это хочется надеяться), а потому и приходит понимание, что можно сколько угодно применять красивые и непонятные слова, но критерием повышения качества обученности это точно не является.

А система наставничества – продукт того самого СССР, которые долгие годы поливают грязью ультралиберальные элиты. Формировался этот продукт в 20-30 годы прошлого века, которые у нас упомянутыми лицами принято воспринимать исключительно как годы «большого террора». На самом деле, 20-30 годы и стали годами, когда в стране выстраивалась система передачи опыта и знаний не только в формате непосредственно образовательного процесса, но и на производстве, в иных отраслях экономики и общественной деятельности.

Сама идея восстановления наставничества, бесспорно, хороша. Однако есть один нюанс: насколько она жизнеспособна в условиях рынка?

Здесь стоит рассмотреть следующий факт: на днях завершился конкурс «Лидеры практики наставничества». В ходе конкурса были выявлены победители, которых пообещали сделать своими подопечными такие будущие наставники как министры федерального правительства и крупные бизнесмены. Вдобавок каждый победитель получил по 1 млн рублей в виде гранта.

Как видно, система уже может и не возродиться в прежнем варианте – рынок диктует свои законы. А законы эти в том, что наставничество сразу же пытаются ассоциировать с деньгами. Возможно, это для сегодняшних реалий – вариант наиболее подходящий, и он способен стать золотой серединой в воспитании достойного специалиста на фоне взращивания общества потребления. Но у этой инициативы есть обратная сторона: если действовать только с таким подходом, то не превратится ли новое наставничество в вариант исключительно для элит? Готово ли государство вернуть наставничество в массовом плане? Ведь стране нужны не только, простите, эффективные менеджеры, которых возьмут под крыло другие менеджеры. Экономика воет без достаточно числа профессиональных слесарей, фрезеровщиков, станочников, врачей, инженеров, проектировщиков.

Если идея появилась, то нужно в её реализации идти до конца: наставничество должно стать массовым явлением, а не исключением из рыночных правил для галочки перед выборами. А массовая система наставничества предполагает поощрение самих наставников – и вот тут уже финансовая составляющая вполне актуальна. Как актуальна и системность, а не только разовые конкурсы.
Появилась информация, что Минтруд, Минобрнауки и Минпромторг приступили к проработке соответствующих вопросов. Стоит последить за результатами.
Автор: Володин Алексей


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Комментарии 26

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  1. Vard Сегодня, 06:41
    Идея хорошая... Но я помню что была во многом формальная... И то что про деньги вспомнили .. Это хорошо.. А то когда бесплатно, напрягает...
    Vard
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:47
      Цитата: Vard
      Идея хорошая..

      "идея" у них возникла от того,что ПТУ почти исчезли, вот и приходится способ обучения придумывать.только молодёжь не рвётся работать на производстве это раз,и производства где?-это два. у нас вот два завода больших кончили (совсем) и естественно ПТУ тоже сдохло...
      андрей юрьевич
      1. vladimirZ Сегодня, 07:30
        ... молодёжь не рвётся работать на производстве это раз,и производства где?-это два. у нас вот два завода больших кончили (совсем) и естественно ПТУ тоже сдохло... - андрей юрьевич

        Точно в цель. Правильно. Прежде чем создавать институт наставничества для получения профессии, нужно создать массовое промышленное производство, миллионы рабочих мест. А этого нет.
        Потому затея с наставничеством, в условиях сырьевого капитализма, заведама провальная. Опять Кириенко чудит.
        vladimirZ
        1. Chertt Сегодня, 08:06
          Цитата: vladimirZ
          Прежде чем создавать институт наставничества для получения профессии, нужно создать массовое промышленное производство

          Подумайте, ведь создание предприятий и специалистов на эти производства, процесс неразрывный, и проходящий единовременно. Это и есть уход от "сырьевого капитализма".
          Chertt
          1. vladimirZ Сегодня, 12:04
            Подумайте, ведь создание предприятий и специалистов на эти производства, процесс неразрывный, и проходящий единовременно. Это и есть уход от "сырьевого капитализма". - Chertt

            Где этот массовый процесс "создания предприятий" - новая индустриализация? Нет его. Вместо этого резервные фонды России отправляю в США, вкладывая в американские бумаги, по существу в экономику США, вместо России.
            vladimirZ
            1. Chertt Сегодня, 12:09
              Цитата: vladimirZ
              Где этот массовый процесс "создания предприятий"

              Не так быстро как хотелось бы.
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              Chertt
        2. лесовозник Сегодня, 09:10
          Цитата: vladimirZ
          ... молодёжь не рвётся работать на производстве это раз,и производства где?-это два. у нас вот два завода больших кончили (совсем) и естественно ПТУ тоже сдохло... - андрей юрьевич

          Точно в цель. Правильно. Прежде чем создавать институт наставничества для получения профессии, нужно создать массовое промышленное производство, миллионы рабочих мест. А этого нет.
          Потому затея с наставничеством, в условиях сырьевого капитализма, заведама провальная. Опять Кириенко чудит.

          Согласен - а всё это от того что вроде бы здравые инициативы исходят от тех кто тяжелее ложки ничего не поднимал
          лесовозник
    2. batiscaf1 Сегодня, 08:04
      Согл. Хотя бы небольшую сумму платили бы. Многие новоприбывшие пенсионеры с радостью взялись бы за руководство кружками - от авиа-радио-моделирования до кройки и шитья.
      batiscaf1
      1. a.sirin Сегодня, 11:34
        Самому не смешно? Современное "авиа-радио-моделирование" требует знания и понимания Arduino и программирования. Пенсионеры это знают?
        a.sirin
    3. сибиралт Сегодня, 08:17
      Гранты пилить дело не хитрое. Да только кто кого наставлять собирается? Неужто Орешкин и компания? belay
      сибиралт
      1. rocket757 Сегодня, 10:01
        Не надо было разрушать ... эт не к прежним "командирам" а сегодняшним, такие же они!
        Хотят???? показать что они не такие, как прежние, востанавливайте прям сейчас, а то болтать. обещать все горазды.
        rocket757
  2. Владивосток1969 Сегодня, 06:46
    А можно олигарха в наставники взять?Уж больно ихняя жисть меня привлекает. feel
    Владивосток1969
    1. Вольнопёр Сегодня, 08:27
      Цитата: Владивосток1969
      А можно олигарха в наставники взять?Уж больно ихняя жисть меня привлекает. feel

      Бойтесь своих желаний. no laughing
      Вольнопёр
    2. ul_vitalii Сегодня, 08:30
      Можно, только заразитесь от них и нам вас на форуме будет не хватать. smile
      ul_vitalii
      1. Владивосток1969 Сегодня, 08:34
        Согласен.Такое не лечится.У лучше где то здесь,с Вами. laughing
        Владивосток1969
  3. Владивосток1969 Сегодня, 06:57
    Наставничество-вторая ступень обучения.В СССР молодой человек получал профессиональное образование (не важно высшее или среднее)и распределялся на предприятие,где и продолжал обучение у наставника.Сейчас об этом даже и говорить нечего.Где у нас осталось распределение?Почти все учебные заведения выполняют план по ВАЛУ.За деньги учат студентов.Во Владивостоке ежегодно выпускают больше тысячи матросов ,мотористов,электриков(младший состав) Но им даже практику пройти негде.А на фарпосте 30 вакансий для работы в море(капитаны,старпомы и тд)Так где взять наставника?ЗНАЮ.Грузчик дядя Коля наставит на путь истинный. hi
    Владивосток1969
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 07:15
    В РОСАТОМе и не прекращалось.Всегда молодого опекают минимум двое старожилов.Хотя\-наставником числится один.При успешной сдаче экзаменов-наставнику неплохая денюшка падает. Никто ещё не завалил.Гоняем молодых не по детски.
    ВЕРЕСК
    1. Владивосток1969 Сегодня, 07:29
      Ну параллели Росатома с Кириенко проводить не будем.
      Владивосток1969
      1. ul_vitalii Сегодня, 07:47
        В энергетике также, стажировки.
        ul_vitalii
    2. alstr Сегодня, 10:18
      На самом деле наставничество в том или ином виде присутствует во всех более или менее адекватных компаниях. Просто его хорошо замаскировали новыми терминами.
      Про производство я вообще молчу - там это в порядке вещей.
      alstr
  5. ul_vitalii Сегодня, 07:49
    Очень хорошо показали наставничество в добром и душевном фильме "Афоня". smile
    ul_vitalii
    1. Шмель_3 Сегодня, 08:08
      ul_vitalii
      А я своего наставника, до сих пор добрым словом вспоминаю.Он учил меня по настоящему, доводил меня до "автомата". Я скрутки проводов делал закрытыми глазами, а если увидит, что я напряжение не снял и копаюсь в щитке, подзатыльник обеспечен.
      Шмель_3
  6. bandabas Сегодня, 08:28
    Это который "киндер-сюрприз"? Сам принимал участие в разрушении, сам и возрождает? Ну ну.
    bandabas
  7. Monster_Fat Сегодня, 10:55
    Есть шанс?

    "Шанса"- нет. Никогда не забуду слова одного старого рабочего, который напрочь отказался обучать "себе замену": "Кто на....б, тот-пусть и учит". Времена изменились, каждый, кто смог найти применение своему труду, держится за место и ненамерен обучать себе конкурентов. Помню как писали, что на одном предприятии хотели пенсионеров к этому привлечь, так рабочие сразу предупредили этих пенсионеров о "повышенном травматизме на тротуарах и о дорогих лекарствах в аптеках"-сразу всем расхотелось передавать свой опыт молодежи...
    Monster_Fat
    1. Шмель_3 Сегодня, 11:46
      Monster_Fat
      Борис, ты не прав! (с). Я так думаю! (с). Если не ошибаюсь, одна восточная мудрость гласит: "Настоящий мастер - готовит ученика!". Что бы дело не пропало, вместе с мастером. Видимо, вам не повезло с наставниками и учителями в жизни. Мой наставник, относился ко мне, как к своему сыну и не видел во мне конкурента! К слову, своих преподавателей в институте, я тоже вспоминаю сейчас только добрыми словами, хотя гоняли нас так, что мы "пищали".
      Шмель_3
  8. шурави Сегодня, 11:51
    Удивляют эти постоянные инициативы с попытками внедрять лучшие наработки социализма в капиталистической экономике.
    С таким же успехом можно внедрять узлы и агрегаты Ту-160 на Ан-2.
    Хотя, за всей этой красивой обёрткой, банальное желание наших капиталистов получить подготовленный персонал на халяву. Ведь после СССР помимо всего прочего досталась и масса инженеров, профессиональных рабочих готовых работать за мизерную зарплату. Какая была лафа!
    И теперь она кончилась. Вот и возмутились наши капиталисты. Им теперь что, забыть о новых яхтах, дорогих автомобилях для чад и вкладываться в подготовку персонала? Не, на это они не согласны.
    Скорее предложат некий модернизированный вариант крепостного права.
    шурави
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