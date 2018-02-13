США возобновят создание сверхзвукового самолета

X-Plane откроет новые возможности для американских компаний, которые позволят создать более быстрые коммерческие лайнеры, новые рабочие места, а также уменьшит время перелетов в два раза. Гиперзвуковые исследования также имеют решающее значение для национальной обороны

Администрация президента США одобрила финансирование разработки сверхзвукового самолета и утвердили начало эксплуатации QueSST X-Plane. Самолет разрабатывается инженерами НАСА совместно с Lockheed Martin.Суммарно НАСА получит в 2019 году 19,9 миллиарда долларов, однако неизвестно, какая часть этой суммы будет выделена на создание самолета. Разработку полностью профинансируют из бюджета. Первый полет QueSST намечен на 2021 год. Самолет станет платформой для испытания новых технологий.— говорится в документе.Новый самолет должен отвечать требованиям экологической безопасности, перемещаться с как можно более высокой скоростью и быть более тихим по сравнению с аналогичными воздушными судами. X-Plane будет оснащен узкими и длинными крыльями, электрическими двигателями, встроенными в фюзеляж, а в качестве энергии для полетов предполагается использовать биотопливо. Его разработка началась в марте 2016 года.