00:16 14 февраля
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США возобновят создание сверхзвукового самолета

Администрация президента США одобрила финансирование разработки сверхзвукового самолета и утвердили начало эксплуатации QueSST X-Plane. Самолет разрабатывается инженерами НАСА совместно с Lockheed Martin.

США возобновят создание сверхзвукового самолета


Суммарно НАСА получит в 2019 году 19,9 миллиарда долларов, однако неизвестно, какая часть этой суммы будет выделена на создание самолета. Разработку полностью профинансируют из бюджета. Первый полет QueSST намечен на 2021 год. Самолет станет платформой для испытания новых технологий.


X-Plane откроет новые возможности для американских компаний, которые позволят создать более быстрые коммерческие лайнеры, новые рабочие места, а также уменьшит время перелетов в два раза. Гиперзвуковые исследования также имеют решающее значение для национальной обороны
— говорится в документе.

Новый самолет должен отвечать требованиям экологической безопасности, перемещаться с как можно более высокой скоростью и быть более тихим по сравнению с аналогичными воздушными судами. X-Plane будет оснащен узкими и длинными крыльями, электрическими двигателями, встроенными в фюзеляж, а в качестве энергии для полетов предполагается использовать биотопливо. Его разработка началась в марте 2016 года.

Использованы фотографии: http://www.wallpaperdx.com/
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Комментарии 44

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  1. Muvka Вчера, 17:09
    А мы раньше решили tongue . Для некоторых это сарказм.
    Muvka
    1. Logall Вчера, 17:21
      Цитата: Muvka
      А мы раньше решили

      Ага, только корёбит от их доли участия в нашем проекте...
      Янки Решили две рыбки съесть! На всякий случай... А на что сядут - будем посмотреть. request
      Logall
      1. Serg Koma Вчера, 19:23
        Цитата: Logall
        А на что сядут - будем посмотреть.

        В очередной раз на "....(только не на руку) Москвы" laughing И пусть включают деньгАделающий станок, может тогда Китай мировые "нефтеюани" введет и купит оставшуюся часть "самой демократичной страны".
        Serg Koma
    2. НЕКСУС Вчера, 18:51
      Цитата: Muvka
      А мы раньше решили tongue . Для некоторых это сарказм.

      Скорее всего нет. Видимо наша разведка сработала,и ВВП ляпнул про гражданскую версию ТУ-160. Но я как говорил ранее,повторюсь,сверхзвуковые большие лайнеры появятся еще не скоро. Вся эта гражданская сверхзвуковая авиация пока может найти применение в виде Джетов на 20-30 человек,которым это будет по карманы. Для "смертных" это пока сказки.
      НЕКСУС
      1. NN52 Вчера, 22:02
        НЕКСУС

        Слово ляпнул.... ну никак от Вас не ожидал услышать, в адрес кого написали...
        Не расстраивайте меня по поводу себя...
        NN52
        1. НЕКСУС Вчера, 22:30
          Цитата: NN52
          Не расстраивайте меня по поводу себя...

          Он меня сам расстроил по поводу ОИ и ТУ-160 гражданского.
          НЕКСУС
          1. NN52 Вчера, 22:59
            НЕКСУС

            Понял...
            Прорвёмся...
            NN52
            1. НЕКСУС Вчера, 23:01
              Цитата: NN52
              НЕКСУС

              Понял...
              Прорвёмся...

              Сейчас ,как никогда нужны волевые решения,которых я не вижу,от слова совсем. А усидеть на трех стульях пытаться...ну либо стулья разьедутся,либо зад порвется.
              НЕКСУС
              1. NN52 Вчера, 23:08
                НЕКСУС

                Ну теперь я Вас точно не понял....
                Что вы предлагаете? Я Вас считал последовательным во всём..
                NN52
                1. НЕКСУС Вчера, 23:17
                  Цитата: NN52
                  НЕКСУС

                  Ну теперь я Вас точно не понял....
                  Что вы предлагаете? Я Вас считал последовательным во всём..

                  А что тут понимать то? Играем в какие-то игры с ЕС,оправдываемся за Минск,терпим все то,что творится на Украине...политика по СНГ,то есть на территориях наших стратегических интересов вялая,как прибор у импотента,да еще из выборов сделали цирк с Собчак и Берковой...при этом коррупционеров все больше,а оборонный бюджет все меньше...ну чему тут радоваться?Где воля главы государства и вообще нашей политической элиты?
                  НЕКСУС
                  1. NN52 Вчера, 23:28
                    НЕКСУС

                    Ну понятно, Вы сразу за всё радеете... В мегаплане...
                    А я переживаю, не так масштабно, например, что бы ещё в госпрограмме до 27 г выделили деньги хотя бы ещё на модернизацию тоже 60 бортов МиГ 31, к той , которая заканчивается....
                    И моим, воспитанникам было бы на чём летать...
                    Без обид....
                    NN52
                    1. НЕКСУС Вчера, 23:30
                      Цитата: NN52
                      А я переживаю, не так масштабно, например, что бы ещё в госпрограмме до 27 г выделили деньги хотя бы ещё на модернизацию тоже 60 бортов МиГ 31, к той , которая заканчивается....

                      Могу вас и себя поздравить...уже ставят новое остекление на МИГ-31 БМ...и уже разогнали его до 3400 км/ч. Судя по всему все 31-е будут модернизировать до варианта МИГ-31 БМ. Так сказать -умыли "дрозда".
                      НЕКСУС
                      1. NN52 Вчера, 23:46
                        НЕКСУС

                        Ну Вы блин даёте...
                        Мы же с вами общались, и вы знаете кто я...
                        Новый фонарь давно, разогнали слегка не до такой скорости..
                        До БМ модернизировали 53 борта, пока не все ещё, и денег пока больше нет... Очень много надо, миллиарды , в инете найдёте ...
                        А с приходом нового пехотинца, могут дальнейшую модернизацию 60 бортов и не подписать///
                        NN52
                    2. НЕКСУС Вчера, 23:52
                      Цитата: NN52
                      До БМ модернизировали 53 борта, пока не все ещё, и денег пока больше нет... Очень много надо, миллиарды , в инете найдёте ...
                      А с приходом нового пехотинца, могут дальнейшую модернизацию 60 бортов и не подписать///

                      Попадалась инфа,что их тоже модернизируют.Не переживайте. Пока замены этому "коню" у нас нет и в ближайшие лет 10 не будет,хоть и инет кишит заявлениями об испытаниях МИГ-41...но думаю,его мы увидим не скоро.
                      НЕКСУС
                      1. NN52 Вчера, 23:57
                        НЕКСУС

                        Я в Нижнем Новгороде живу.....Около Сокола...
                        И мой воспитанник их испытывает ...

                        И пока деньги на модернизацию дальнейшую не заложены....
                        Вы думаете в Елизово какие борты летают?
                        NN52
                    3. НЕКСУС Вчера, 23:59
                      Цитата: NN52
                      Я в Нижнем Новгороде живу.....Около Сокола...

                      Я тоже...Сормово...земляки)

                      Цитата: NN52
                      И мой воспитанник их испытывает ...

                      И дай Бог ему здоровья,как и Вам. Машина действительно классная. Ей бы ракеты подальнобойнее,да радар по глазастее и не перехватчик был бы,а песня.
                      НЕКСУС
                      1. NN52 Сегодня, 00:03
                        НЕКСУС

                        Я на Ефремова.

                        А так Истомино был дом родной...
                        NN52
                  2. kapitan92 Вчера, 23:58
                    Цитата: НЕКСУС
                    Где воля главы государства и вообще нашей политической элиты?

                    1. Известно что младшая дочь нашего Гаранта Екатерина, живет на постоянной основе в Германии, в городе Мюнхене.

                    В 2013 году состоялась свадьба Катерины Путиной и Юн Джун Воном(корейцем) и прошла в одном из отелей Марокко в 2013 году и была грандиозной по своему размаху.

                    Старшая — Мария живет в Голландии, в городке Ворсхоотен, недалеко от Гааги, и живёт не одна, а с 33-летним голландцем Йорритом Фаассеном. Известен и конкретный район проживания пары — KrimwijkHeet. Мария Путина живёт в элитном доме, где занимает пентхаус на последнем этаже.
                    2.Единственная дочка министра иностранных дел Сергея Лаврова Екатерина живет и учится в США.

                    Сейчас оканчивает Колумбийский университет в Нью-Йорке и планирует остаться жить в США на постоянной основе.
                    3. Семья вице-спикера госдумы С.Железняка

                    Три дочери вице-спикера ГД Сергея Железняка учатся за границей.

                    Екатерина - в элитной швейцарской школе (обучение стоит 2,4 млн руб. в год с 6-го по 12-й класс), Анастасия - в Лондоне, в университете (плата за обучение в год - около 630 тыс. руб.).

                    Самая младшая, Лиза,на данный момент тоже проживает в Лондоне.
                    4.Семья вице-спикера гос.думы Сергея Анденко

                    Дочь учится и живёт в Германии.
                    5. Семья вице-премьера Д.Козака

                    Старший сын вице-премьера Дмитрия Козака — Алексей уже минимум лет шесть живет за границей и занимается строительным бизнесом

                    Является совладельцем нескольких иностранных фирм: «Рэд», «Макбрайт» и «Юна». Одновременно он работает и в государственной Группе ВТБ.

                    Младший брат Алексея Козака, Александр, работает в Credit Suisse.
                    6.Семья бывшего главы РЖД В.Якунина

                    Дети и внуки "главного патриота России" главы РЖД Владимира Якунина живут за пределами страны - в Англии и Швейцарии.
                    7.Семья депутата гос.думы от фракции "СР" Е.Мизулиной

                    У главного борца за традиционные православные ценности есть сын Николай.

                    Сначала Николай учился в Оксфорде, получил дилом и переехал жить на постоянной основе в толерантную Бельгию, где разрешены однополые браки.

                    Сегодня работает в Бельгии в крупной международной юридической фирме Mayer Brown.
                    Можно дальше перечислять нашу "политическую элиту", но зто начинает вызывать тошнотворный эффект.
                    Просто напомню, что жена Медведева двоюродная сестра Васильевой, "подруги" Сердюкова.

                    Цитата: НЕКСУС
                    при этом коррупционеров все больше,а оборонный бюджет все меньше...ну чему тут радоваться?

                    Действительно! Откуда они берутся , эти коррупционеры ??? laughing А радоваться действительно не чему!!!
                    kapitan92
            2. НЕКСУС Сегодня, 00:05
              Цитата: NN52
              НЕКСУС

              Я на Ефремова

              Далековато...но мимо Сокола частенько проезжаю...
              НЕКСУС
              1. NN52 Сегодня, 00:11
                НЕКСУС

                Ну вообщето Ефремова, это центр Сормово.
                А вы наверное с 7 ...
                NN52
                1. НЕКСУС Сегодня, 00:12
                  Цитата: NN52
                  А вы наверное с 7 ...

                  Да...7-й мик-он...
                  НЕКСУС
                  1. NN52 Сегодня, 00:14
                    НЕКСУС

                    И я думаю служили в Истомино?
                    NN52
    3. Кент0001 Вчера, 21:28
      Вы наверное очень молоды, поэтому в силу возраста, или возможно других причин не знаете амеровские проекты "Валькирия" и "Черный дрозд", мы их технически так и не превзошли в лучшие времена, не то что сейчас. Но как всегда у мерикосов все было слишком дорого, поэтому не было массовости, но платформы для разработок у них есть, причем весьма серьезные.....
      Кент0001
  2. Сергей39 Вчера, 17:16
    Биотопливо для электродвигателей?
    Сергей39
    1. трассер Вчера, 18:08
      От страха его пассажиры ьулут в больших количествах вырабатывать
      трассер
  3. Kars Вчера, 17:16
    Проще уже в телепортатор деньги вкладывать.
    Kars
    1. Pirogov Вчера, 17:22
      Цитата: Kars
      Проще уже в телепортатор деньги вкладывать.

      Да очередной грандиозный распил, одна формулировка ,создание сверхзвукового самолета, без характеристик говорит о многом.................
      Pirogov
  4. marlin1203 Вчера, 17:20
    Неужто купились буржуи?
    marlin1203
  5. КВУ-НСвД Вчера, 17:23
    . X-Plane будет оснащен узкими и длинными крыльями, электрическими двигателями, встроенными в фюзеляж, а в качестве энергии для полетов предполагается использовать биотопливо. Его разработка началась в марте 2016 года.
    Звёздные войны отдыхают . Уж сколько было проектов - хороших и разных . Хотя какието полезные наработки сделают . Но
    Первый полет QueSST намечен на 2021 год.
    сомнительно
    КВУ-НСвД
  6. Смехотворец Вчера, 17:24
    А потом выяснится, что Путин пошутил, а бабло НАСА уже вдуло.
    Смехотворец
  7. Геркулесыч Вчера, 17:30
    И каждый американский презик очередную блажь пытается реализовать! Если бы они серьезно хотели создать такой самолет, то давно капитально бы вложились в исследования и сейчас имели бы как минимум, прототип, или даже пару серийных образцов !Им нужны новые технологии, и технические решения. Они со всего мира соберут спецов, высосут их идеи, и закроют в сотый раз проект! Так что, это просто пиар акция, по получению на халяву новых идей и технических решений для авиации будущего.
    Геркулесыч
  8. Симон Вчера, 17:35
    Пускай деньги вваливают, этот проект им поможет свой гос.долг увеличить! laughing У нас подобное уже давно есть. wink
    Симон
  9. Симон Вчера, 17:40
    Цитата: marlin1203
    Неужто купились буржуи?

    Еще, как! Путин молодец, правильно делает - мстит им за Союз! negative laughing
    Симон
  10. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 17:40
    Lockheed Martin самая обалдевшая корпорация в мире)))
    Вместе с вояками пилят бюджет на ура.
    Генерал Песчаных Карьеров
  11. taiga2018 Вчера, 17:47
    ну чисто дети,если у кого то это есть,им тоже обязательно подавай...
    taiga2018
  12. Denis Obukhov Вчера, 17:47
    американцы об этом Х-самолёте говорят уже 15 лет, по крайней мере как с того дня я начал читать журнал NI
    Denis Obukhov
  13. Denis Obukhov Вчера, 17:49
    Как только дочитал до электрических двигателей и биотоплива, понял - попил.
    Denis Obukhov
  14. Lone gunman Вчера, 17:50
    Не "жалко", удачи...а что там у РФ - опять ...пассажирская версия "грузовичка" Ту-160?!!... да вы серьёзно...
    Lone gunman
    1. Leonardos Вчера, 18:21
      Увы мы к сожалению для всего мира деньги не рисуем/
      Leonardos
      1. Lone gunman Вчера, 18:39
        Ну наверное потому, что у русских рисование "планов" с детсада преподаётся...

        ...а потом люди вырастают и рисуют те же самые "планы"...на бумаге.
        Lone gunman
        1. vladafer Вчера, 23:58
          Вы только частично правы, рисуют-то они на бумаге, но воплощают ... в металле!
          vladafer
  15. astepanov Вчера, 18:23
    Пассажирам, производящим биотопливо в полете, будет предоставляться скидка из расчета два цента за килограмм. Использование слабительных предполагается расценивать как прием допинга, и будет караться выдворением за борт. На борту предусмотрено место для офицера ВАДА с тремя тоннами оборудования.
    astepanov
  16. axxmanm Вчера, 18:27
    сама идея сверхзвукового транспорта в нижних слоях атмосферы тупиковая.
    Это подтверждено временем — за последние 30 лет сколько
    было анонсов что вот-вот кто-то создаст сверхзвуковой лайнер…
    … и все тихо сдувалось.
    Даже такая радикальная идея как перевозка пассажиров с помощью баллистической ракеты с вертикальным стартом и посадкой
    имеет больше права на жизнь — и скорость больше и проблем меньше.
    Американцы пусть резвятся на этом мертвом направлении.
    Одно меня пугает - как бы ,надежно и комфортно устроившиеся , попильщики бюджета рф не решили, указав на эти работы американцев, создать еще одну черную финансовую дыру, затеяв "ответ супостату" по надежной и проверенной временем схеме "ходжа ишак эмир"
    axxmanm
  17. Freelancer7 Вчера, 21:39
    "разработки сверхзвукового самолета" - непонимаю, никого не смущается что сверхзвук - это V>M1? Что подразумевается - преодоление звукового барьера? Это новость уже боян вроде как....
    Freelancer7
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