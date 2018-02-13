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Лавров: США подрывают территориальную целостность Сирии
Власти России полагают, что США хотят остаться в Сирии надолго, если не навсегда.
По словам Лаврова, раньше США заявляли, что единственной целью пребывания их Вооруженных сил в Сирии является борьба с ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), после поражения террористов, американцы уже по-другому объясняют свое пребывание в Сирии.
По словам министра, у России "в целом за последнее время особенно накопилось немало вопросов к действиям США в Сирии".
Кроме того, действия США в Сирии опасны, направлены на подрыв территориальной целостности страны и указывают на попытки создать квазигосударство к востоку от Евфрата, добавил Лавров.
По его словам, это "все больше и больше напоминает линию на подрыв территориальной целостности Сирии".
Глава МИД РФ напомнил, что при участии США на территории Сирии создаются неподконтрольные Дамаску органы власти.
Министр добавил, что данные вопросы неоднократно поднимались перед американской стороной, но внятных ответов Москва так и не получила.
В целом у нас такое подозрение по некоторым признакам, о которых я скажу, что США хотят там остаться надолго, если не навсегда- заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим бельгийским коллегой Дидье Рейндерсом.
По словам Лаврова, раньше США заявляли, что единственной целью пребывания их Вооруженных сил в Сирии является борьба с ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), после поражения террористов, американцы уже по-другому объясняют свое пребывание в Сирии.
Они говорят, что это присутствие необходимо сохранить до тех пор, пока не только военные задачи будут решены, но и пока не завяжется устойчивый политический процесс, который должен завершиться приемлемым для всех, читай для США, переходом власти, т.е. сменой режима- сказал Лавров.
По словам министра, у России "в целом за последнее время особенно накопилось немало вопросов к действиям США в Сирии".
Действия эти осуществляются без приглашения, как собственно говоря, и действия не только США, а всей возглавляемой американцами коалиции- напомнил Лавров.
Кроме того, действия США в Сирии опасны, направлены на подрыв территориальной целостности страны и указывают на попытки создать квазигосударство к востоку от Евфрата, добавил Лавров.
Американцы, на мой взгляд, пытаются действовать через опасные односторонние шаги. И кстати, эти шаги выглядят все больше и больше как часть линии на создание некоего квазигосударства на крупной части сирийской территории - на восточном берегу Евфрата и вплоть до иракской границы- сказал Лавров
По его словам, это "все больше и больше напоминает линию на подрыв территориальной целостности Сирии".
Глава МИД РФ напомнил, что при участии США на территории Сирии создаются неподконтрольные Дамаску органы власти.
Туда направляют финансовые средства для того, чтобы эти органы власти функционировали и оснащались вооружением правоохранительные органы, которые опять же там возникают при поддержке американцев- сказал Лавров.
Министр добавил, что данные вопросы неоднократно поднимались перед американской стороной, но внятных ответов Москва так и не получила.
Использованы фотографии: РИА Новости / Максим Блинов
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