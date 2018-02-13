00:13 14 февраля
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Лавров: США подрывают территориальную целостность Сирии

Власти России полагают, что США хотят остаться в Сирии надолго, если не навсегда.

В целом у нас такое подозрение по некоторым признакам, о которых я скажу, что США хотят там остаться надолго, если не навсегда
- заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим бельгийским коллегой Дидье Рейндерсом.

Лавров: США подрывают территориальную целостность Сирии



По словам Лаврова, раньше США заявляли, что единственной целью пребывания их Вооруженных сил в Сирии является борьба с ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), после поражения террористов, американцы уже по-другому объясняют свое пребывание в Сирии.

Они говорят, что это присутствие необходимо сохранить до тех пор, пока не только военные задачи будут решены, но и пока не завяжется устойчивый политический процесс, который должен завершиться приемлемым для всех, читай для США, переходом власти, т.е. сменой режима
- сказал Лавров.

По словам министра, у России "в целом за последнее время особенно накопилось немало вопросов к действиям США в Сирии".

Действия эти осуществляются без приглашения, как собственно говоря, и действия не только США, а всей возглавляемой американцами коалиции
- напомнил Лавров.

Кроме того, действия США в Сирии опасны, направлены на подрыв территориальной целостности страны и указывают на попытки создать квазигосударство к востоку от Евфрата, добавил Лавров.

Американцы, на мой взгляд, пытаются действовать через опасные односторонние шаги. И кстати, эти шаги выглядят все больше и больше как часть линии на создание некоего квазигосударства на крупной части сирийской территории - на восточном берегу Евфрата и вплоть до иракской границы
- сказал Лавров

По его словам, это "все больше и больше напоминает линию на подрыв территориальной целостности Сирии".

Глава МИД РФ напомнил, что при участии США на территории Сирии создаются неподконтрольные Дамаску органы власти.

Туда направляют финансовые средства для того, чтобы эти органы власти функционировали и оснащались вооружением правоохранительные органы, которые опять же там возникают при поддержке американцев
- сказал Лавров.

Министр добавил, что данные вопросы неоднократно поднимались перед американской стороной, но внятных ответов Москва так и не получила.

Использованы фотографии: РИА Новости / Максим Блинов
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Комментарии 24

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  1. КВУ-НСвД Вчера, 17:27
    Они говорят, что это присутствие необходимо сохранить до тех пор, пока не только военные задачи будут решены, но и пока не завяжется устойчивый политический процесс, который должен завершиться приемлемым для всех, читай для США, переходом власти, т.е. сменой режима
    Заявление очень жёсткое для дипломата . Они редко столь прямолинейны ....
    КВУ-НСвД
    1. Logall Вчера, 17:40
      Цитата: КВУ-НСвД
      Они редко столь прямолинейны ....

      Прямое заявление на прямые, не маскированные действия! Сколько можно говорить, что пакастят, если откровенно гадят!? Гадят - удобряют территорию для взращивания террористов... И нефть!
      Logall
      1. Кроу Вчера, 18:08
        Дипломатия - есть способность завуалированно обозвать своего "визави" гумусоподобным существом так, чтобы собрать авиации, а не оплеухи! А его прямолинейность следствие нехватки оргументов, либо же - терпения. Что его совсем не красит.
        Кроу
        1. влад66 Вчера, 18:22
          Цитата: Кроу
          чтобы собрать авиации, а не оплеухи!

          Коллега авиации точно собирают. laughing А овации срывают! yes
          Цитата: Кроу
          А его прямолинейность следствие нехватки оргументов, либо же - терпения. Что его совсем не красит

          Каждому свое,Тут он прав миндальничание не ведет к выигрышному варианту и такой момент,редакторы вырывают куски из полного текста.,так было и со словами Чемезова,многого не знаем,а судить по куску не имея целого по крайней мере не обьективно.А с другой стороны пресс конференция Лаврова и Рейндерса была около часа и все выкладывать тут не целеобразно.
          влад66
    2. Kars Вчера, 18:13
      Что то не видно требований о выводе войск,о санкция к США за агрессию против суверенной державы.
      Kars
  2. Геркулесыч Вчера, 17:33
    Во как! Дошло! По моему мнению, на сайте это поняли давным -давно, что сша из Сирии сами и мирно не уйдут! Может быть, кто-то с сайта в МИД позвонил, и высказал Лаврову свои мысли?
    Геркулесыч
    1. Logall Вчера, 17:45
      Ссылочку скинул... wink
      Logall
  3. dojjdik Вчера, 17:34
    не понятно что так повязало Лаврова с бриттами и евреями- уж сколько раз они нас кидали через пипиську а он им все какието "предложения" пытается всучить; неужто потратить свой талант и ум его не возможно применить к другим странам- Китай Индия а страны латинской америки да там дипработы край непочатый; так нет же он опять лезет к этим кидалам; его три года водил за нос обамский кери а теперь еще рекс будет лапшу на уши вешать
    dojjdik
  4. Бомба Вчера, 17:36
    Таааак.....это мы уже давно поняли. И что дальше Зин?????
    Бомба
    1. Кент0001 Вчера, 18:54
      ...а ничего. Песков че нить протрындит и все. У Самого не спросят - он в дебатах не участвует. У него до выборов никто ничего не спросит wink
      Кент0001
  5. тимофей61 Вчера, 17:37
    Лавров вас забыл спросить , что ему делать и с кем вести переговоры.
    тимофей61
    1. Кент0001 Вчера, 18:52
      Ну так-то дааа..
      Кент0001
  6. taiga2018 Вчера, 17:51
    это понятно,план А по устранению Асада не удался,теперь в дело пущен план Б...
    taiga2018
  7. Bosch Вчера, 18:05
    Йой! А хто этого не знал?
    Bosch
  8. Гардамир Вчера, 18:32
    у нас такое подозрение
    Какой подозрительный. а раньше был озабоченный. Ещё немного лет и возможно займётся своими прямыми обязанностями.
    Хотя давно ему пора на пенсию.
    Гардамир
    1. Кент0001 Вчера, 18:52
      Не. он очень умный армянин. И грамотный. И опытный. Он работает в рамках, которые задает ВВП и власть вообще.
      Кент0001
  9. 1536 Вчера, 18:38
    Всем сирийским силам следовало бы об'единиться и ударить по американским оккупационным войскам. Устроить негодяям второй Вьетнам.
    1536
    1. Кент0001 Вчера, 18:50
      Узбагойтесь, ответный удар США томагавками из средиземного моря - и Сирии нет. От слова вообще.
      Кент0001
  10. Кент0001 Вчера, 18:49
    Москва не получит никаких ответов. Что бы их получить нужно быть сильными и не продажными. Ни то не другое нам не грозит. Скоро нас все лесом посылать начнут, некоторые уже начали. Кто не согласен опровергните.
    Кент0001
  11. zyzx Вчера, 18:55
    Ну так ГАРКНИ,расставь все точки над Ё!
    zyzx
  12. словак Вчера, 20:12
    Я конечно извиняюсь, но пока матрасники не начнут массово погибать в Сирии по самым разным причинам, их оттуда поганой метлой не вымести
    словак
  13. Radikal Вчера, 21:49
    Цитата: Кент0001
    Москва не получит никаких ответов. Что бы их получить нужно быть сильными и не продажными. Ни то не другое нам не грозит. Скоро нас все лесом посылать начнут, некоторые уже начали. Кто не согласен опровергните.

    good yes
    Radikal
  14. сталевар Вчера, 22:34
    А почему бы нам не создать самим какую нибудь оппозицию? Которая бы воевала против всех, но за нас? Но не только в Сирии, но и в Афганистане. И пусть поласатых мочат!
    сталевар
    1. Sauron80 Вчера, 23:35
      оппозиция любит хорошо кушать, спонсировать ее лично вы будете?
      Sauron80
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