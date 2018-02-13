Лавров: США подрывают территориальную целостность Сирии

В целом у нас такое подозрение по некоторым признакам, о которых я скажу, что США хотят там остаться надолго, если не навсегда

Они говорят, что это присутствие необходимо сохранить до тех пор, пока не только военные задачи будут решены, но и пока не завяжется устойчивый политический процесс, который должен завершиться приемлемым для всех, читай для США, переходом власти, т.е. сменой режима

Действия эти осуществляются без приглашения, как собственно говоря, и действия не только США, а всей возглавляемой американцами коалиции

Американцы, на мой взгляд, пытаются действовать через опасные односторонние шаги. И кстати, эти шаги выглядят все больше и больше как часть линии на создание некоего квазигосударства на крупной части сирийской территории - на восточном берегу Евфрата и вплоть до иракской границы

Туда направляют финансовые средства для того, чтобы эти органы власти функционировали и оснащались вооружением правоохранительные органы, которые опять же там возникают при поддержке американцев

Власти России полагают, что США хотят остаться в Сирии надолго, если не навсегда.- заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим бельгийским коллегой Дидье Рейндерсом.По словам Лаврова, раньше США заявляли, что единственной целью пребывания их Вооруженных сил в Сирии является борьба с ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), после поражения террористов, американцы уже по-другому объясняют свое пребывание в Сирии.- сказал Лавров.По словам министра, у России "в целом за последнее время особенно накопилось немало вопросов к действиям США в Сирии".- напомнил Лавров.Кроме того, действия США в Сирии опасны, направлены на подрыв территориальной целостности страны и указывают на попытки создать квазигосударство к востоку от Евфрата, добавил Лавров.- сказал ЛавровПо его словам, это "все больше и больше напоминает линию на подрыв территориальной целостности Сирии".Глава МИД РФ напомнил, что при участии США на территории Сирии создаются неподконтрольные Дамаску органы власти.- сказал Лавров.Министр добавил, что данные вопросы неоднократно поднимались перед американской стороной, но внятных ответов Москва так и не получила.