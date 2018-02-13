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МВД Украины признаёт наличие рынка торговли людьми
Украина за последние годы стала лидером в списке стран Европы по торговле людьми. В министерстве внутренних дел Украины заявлено, что по итогам 2017 года полиция совместно с сотрудниками государственной пограничной службой выявили в три раза больше каналов торговли людьми, чем в 2016 году. Названо число преступлений (только выявленных) указанного характера – 321 по итогам прошлого года. Это абсолютный рекорд на Европейском континенте.
В МВД Украины заявляют, что на фоне выявление трёхсот с лишним преступлений фактически работорговли раскрыто лишь 25 случаев. При этом задержано примерно 600 человек, которые стали фигурантами уголовных дел. Как отмечает Пётр Цигикал (глава Госпогранслужбы, слова которого приводит портал depo.ua), операции проводились совместно с польскими и литовскими пограничниками.
По оценкам правозащитников, наибольший трафик торговли украинскими гражданами идёт в направлении стран восточных окраин Евросоюза, а также в Турцию и страны Аравийского полуострова. До 80% всех выявляемых случаев – так называемое сексуальное рабство.
Ситуация такого рода объясняется низким уровнем социальной защиты на территории самой Украины и действующим безвизовым режимом с ЕС. Кстати, именно после отмены виз с Евросоюзом и проявил себя резкой всплеск трансграничной торговли людьми в 2017 году на Украине.
В МВД Украины заявляют, что на фоне выявление трёхсот с лишним преступлений фактически работорговли раскрыто лишь 25 случаев. При этом задержано примерно 600 человек, которые стали фигурантами уголовных дел. Как отмечает Пётр Цигикал (глава Госпогранслужбы, слова которого приводит портал depo.ua), операции проводились совместно с польскими и литовскими пограничниками.
По оценкам правозащитников, наибольший трафик торговли украинскими гражданами идёт в направлении стран восточных окраин Евросоюза, а также в Турцию и страны Аравийского полуострова. До 80% всех выявляемых случаев – так называемое сексуальное рабство.
Ситуация такого рода объясняется низким уровнем социальной защиты на территории самой Украины и действующим безвизовым режимом с ЕС. Кстати, именно после отмены виз с Евросоюзом и проявил себя резкой всплеск трансграничной торговли людьми в 2017 году на Украине.
Использованы фотографии: kyiv.web2ua.com
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