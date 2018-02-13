00:13 14 февраля
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МВД Украины признаёт наличие рынка торговли людьми

Украина за последние годы стала лидером в списке стран Европы по торговле людьми. В министерстве внутренних дел Украины заявлено, что по итогам 2017 года полиция совместно с сотрудниками государственной пограничной службой выявили в три раза больше каналов торговли людьми, чем в 2016 году. Названо число преступлений (только выявленных) указанного характера – 321 по итогам прошлого года. Это абсолютный рекорд на Европейском континенте.

МВД Украины признаёт наличие рынка торговли людьми


В МВД Украины заявляют, что на фоне выявление трёхсот с лишним преступлений фактически работорговли раскрыто лишь 25 случаев. При этом задержано примерно 600 человек, которые стали фигурантами уголовных дел. Как отмечает Пётр Цигикал (глава Госпогранслужбы, слова которого приводит портал depo.ua), операции проводились совместно с польскими и литовскими пограничниками.


По оценкам правозащитников, наибольший трафик торговли украинскими гражданами идёт в направлении стран восточных окраин Евросоюза, а также в Турцию и страны Аравийского полуострова. До 80% всех выявляемых случаев – так называемое сексуальное рабство.

Ситуация такого рода объясняется низким уровнем социальной защиты на территории самой Украины и действующим безвизовым режимом с ЕС. Кстати, именно после отмены виз с Евросоюзом и проявил себя резкой всплеск трансграничной торговли людьми в 2017 году на Украине.

Использованы фотографии: kyiv.web2ua.com
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Комментарии 37

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  1. Венд Вчера, 17:31
    Очередное достижение майдана.
    Венд
    1. майор Юрик Вчера, 17:50
      Как у Ж.Верна- торговец "чёрным деревом" Себастьян Перейра,он же Негоро. Вот теперича и протокаклы, прочитав книжку пустились в работорговлю, а чтоб жертвы самовывозом доставлялись к покупателям петюня для них безвиз пробил! am
      майор Юрик
      1. Magic Archer Вчера, 18:17
        А что вы хотите?!По хохло тв прямым текстом рассказывается как хорошо за границей и что всем надо сваливать!Я как то раз родственнику по скайпу сказал,вот вся молодёж свалит из незалежной,кто тогда жить то и строить страну будет?!Он смутился и не нашёлся что ответить..Страна на продажу...
        Magic Archer
        1. Злой543 Вчера, 18:38
          А я лучше промолчу, хотя сами этого хотели, либо прямо - майданили, либо косвенно -хатаскрайники.
          Злой543
          1. Shurik70 Вчера, 22:26
            Цитата: майор Юрик
            торговец "чёрным деревом" Себастьян Перейра

            Это не Негоро. Это Песец. Да и дерево не чёрное
            Shurik70
        2. Чёрный Вчера, 18:55
          я не Негоро, я Себастьян Перейра - торговец черным деревом laughing
          Чёрный
    2. влад66 Вчера, 18:40
      До 80% всех выявляемых случаев – так называемое сексуальное рабство

      Вот за это вы и скакали на майдане. yes
      влад66
    3. Servisinzhener Вчера, 19:51
      Только надо немного в другом ключе подавать данное достижение. Например так: Украина утроила экспорт "мохнатого золота"! laughing
      Servisinzhener
  2. ul_vitalii Вчера, 17:32
    Бедные девчонки, а ведь могли семьи создать, детишек нарожать, разве к этому стремились их родители.
    ul_vitalii
    1. Pax tecum Вчера, 19:42
      Это (описываемые в статье события) началось не с Майдана, как многие думают, а значительно раньше. Сейчас лишь условия и атмосфера, подобные 1990-м заставили вспомнить былое и активизироваться в связи со значительным падением уровня жизни.
      Кто постарше должны помнить начало 1990-х, развал Союза... и куда и как уезжали (заманивали и увозили, как правило) молодые женщины из России, Украины, Молдавии...
      Пик такой вот "торговли людьми" пришелся на начало-середину 1990-х. В Юго-Восточной Европе, на Балканах это было сильно заметно. Особенно в курортных зонах Адриатики. И даже в Бывшей Югославии, во всех ее республиках, в период гражданской войны и нескончаемых миротворческих операций, в публичных домах основной контингент был русскоговорящим, что считалось очень привлекательным.
      Может, кто помнит скандалы с миротворческими контингентами стран НАТО на военных базах в Боснии?
      Албанцы и косовары, традиционно "держат" этот "рынок".
      Pax tecum
      1. Pax tecum Вчера, 19:58
        Не стоить злорадствовать. Прекращайте. Нет в этом ничего хорошего.
        Славянский генофонд гибнет, один народ...
        Без нас и так есть кому радоваться.
        Pax tecum
  3. Геркулесыч Вчера, 17:36
    Рабовладельческая Африка современности-вот что из себя представляет сейчас укроина! К каменному веку они с каждым днем все ближе и ближе!
    Геркулесыч
    1. Офицер запаса Вчера, 17:53
      Помню в школе на уроках истории наша учительница с восторгом говорила о рекорде Монголии, шагнувшей за 25 лет из феодального строя сразу в социалистический. Минуя стадию капитализма. Я так понимаю, что этот рекорд побит. Зарегистрирован новый – за 25 лет из социалистического строя сразу в рабовладельческий, миную сразу две стадии развития общества.
      Офицер запаса
      1. Геркулесыч Вчера, 19:06
        Нет, с момента начала майдана, и до сегодняшнего дня, укроина перестала быть по факту государством, в котором власть реально имеет рычаги влияния на происходящие вокруг! То есть, укроина вернулась во времена, когда местные царьки того или иного племени или села имели реальную власть, а верховный правитель был номинальным.
        Геркулесыч
  4. Egorovich Вчера, 17:39
    За что скакали, то и получили - "кружевные трусики и в ЕС", чего теперь бурю в стакане разводить. yes
    Egorovich
    1. Соломон Кейн Вчера, 17:49
      Золотые слова, уважаемый! good good доскакались.....
      На каждую хитрую "дырку" - болт с резьбой......
      Соломон Кейн
      1. Egorovich Вчера, 18:23
        Добрый вечер hi ! Зато все равно мнят себя самыми умными на планете. Наверное думают, что забрались высоко. yes
        Egorovich
  5. Denis Obukhov Вчера, 17:43
    Страна скачущих рабов... Мы не рабы - рабы хохлы...
    Denis Obukhov
  6. КОТ БАЮН Вчера, 17:43
    Я так понимаю, именно за это и боролись скакуны? Ну так наслаждайтесь!!!
    КОТ БАЮН
    1. Соломон Кейн Вчера, 17:53
      Таки "смелые и глупые", это им не "Беркут" кирпичами на майдане обкидывать.....
      Соломон Кейн
      1. КОТ БАЮН Вчера, 18:14
        Ну да... И вкушают теперь прелести демократии...
        КОТ БАЮН
  7. Denis Obukhov Вчера, 17:44
    Зато как скакали....теперь есть что вспомнить....Ладно пока, как рабы идут ... скоро на "запчасти" на месте разбирать будут...Если есть мозги-включайте....пока не поздно...
    Denis Obukhov
  8. Симон Вчера, 17:44
    Хотели в Европу, вот и получили - стали рабами! fool
    Симон
  9. bubalik Вчера, 17:45
    В России нет такой проблемы?
    12.01.2018 09:50
    Рубрика: Происшествия
    Проект: В регионах
    Челябинку задержали в Москве за продажу дочери в сексуальное рабство

    Жители Таганрога попытались продать знакомого на органы 31.08.2017
    В Хабаровске осудили членов ОПГ, продававших девушек в рабство 04.07.2017

    https://rg.ru/2018/01/12/reg-urfo/cheliabinku-zad
    erzhali-v-moskve-za-popytku-prodat-doch.html
    bubalik
    1. Комментарий был удален.
    2. Антарес Вчера, 23:38
      Цитата: bubalik
      В России нет такой проблемы?

      если бы не было Украины-то и темы такой бы не было. И никто бы не узнал бы.
      В РФ всего три проблемы-Украина,Сирия и Клятый Запад. laughing
      Забавно вот что-в украинских СМи -лидером таких процессов-РФ, в российских Украина.В зарубежных и те и другие и еще десяток стран.
      Проблема серьезная. Безвиз тут не причем, хотя манечка делать во всем виноватым Майдан и безвиз-смешна. Эти процессы возникли задолго до этого и без этого(в других странах)
      Антарес
  10. Симон Вчера, 17:45
    Цитата: Геркулесыч
    Рабовладельческая Африка современности-вот что из себя представляет сейчас укроина! К каменному веку они с каждым днем все ближе и ближе!

    Уже одной нагой стоят!
    Симон
  11. Симон Вчера, 17:48
    Цитата: ul_vitalii
    Бедные девчонки, а ведь могли семьи создать, детишек нарожать, разве к этому стремились их родители.

    Так, они за это прыгали! Вот и допрыгались. Видимо хреново в Союзе было жить - стали рабами! request
    Симон
    1. Rusland Вчера, 18:18
      Прыгали одни, а расплачиваются другие. hi
      Rusland
    2. Дормидонт Вчера, 19:21
      Не "рабы", а " нерабыдло"
      Дормидонт
  12. Росомаха Вчера, 18:00
    [quote][/quote]МВД Украины признаёт наличие рынка торговли людьми.

    Какая торговля людьми - они всю Украину целиком продали и купили несколько раз. am
    Росомаха
  13. taiga2018 Вчера, 18:15
    вспомнился стишок некой Дмитрук,ещё раз прочитал,каждая строчка как насмешка над нынешней Украиной...
    taiga2018
  14. Симон Вчера, 18:22
    Цитата: Rusland
    Прыгали одни, а расплачиваются другие. hi

    Всех это ждет, если не будет смены украинского правительства, так же и прыгунов!
    Симон
  15. Горменгаст Вчера, 18:33
    Неужто биометрические паспорта не спасают? belay laughing
    Горменгаст
  16. APASUS Вчера, 18:57
    Кто не понял - утилизация населения Украины идет всеми дозволенными и недозволенными методами! Главное в стратегической задаче - освобождение пахотных земель,все остальное просто констатация факта.
    APASUS
  17. Berkut24 Вчера, 19:09
    Не рабы, значит?
    До 80% всех выявляемых случаев – так называемое сексуальное рабство

    И ведь не пишут, что только женщины.
    Berkut24
  18. Дормидонт Вчера, 19:19
    И не только признаёт, но и успешно его контролирует
    Дормидонт
  19. Антисовочек 2 Вчера, 21:35
    Одним из самых распространенных явлений в армии сегодняшней урины является солдатская проституция. По своим процентным масштабам она давно обогнала традиционного лидера в этом аспекте - US Army. Впрочем, издревле отличавшийся склонностью к торговле собственным телом народец всего лишь следует заветам великих предков - наложницы Роксоланы, патологического мужеложца Васыля Вышиваного и полутораметрового катамита Степана Бандеры по кличке Сопля.
    Антисовочек 2
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