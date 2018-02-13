Госдеп США обвинил Россию в игнорировании Минских соглашений

К сожалению, Россия продолжает игнорировать Минские соглашения, разжигая горячий конфликт на Украине... Работая совместно с Францией и Германией, США продолжают призывать российское правительство к прекращению агрессии в отношении Украины

Наши санкции, связанные с крымским вопросом, будут в силе до тех пор, пока Россия не вернёт полуостров Украине

Госдепартамент США обвинил Россию в игнорировании Минских соглашений, а также заявил, что санкции в отношении Москвы не будут сняты до тех пор, пока «Россия не вернёт Крымский полуостров Украине». Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.— говорится в сообщении ведомства.Науэрт отметила, что санкции будут сохраняться до тех пор, пока «Россия не выполнит свои обязательства по минским соглашениям».— заявила она.Ранее стало известно, что США готовы поддержать Минские соглашения в партнёрстве с нормандским форматом.В Москве неоднократно заявляли, что РФ не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании кризиса, поэтому, как ранее указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не может реализовать минские договоренности, следовательно и попытки увязать санкции с выполнением соглашений выглядят "нелогичными и абсурдными", передает RT