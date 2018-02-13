00:11 14 февраля
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Госдеп США обвинил Россию в игнорировании Минских соглашений

Госдепартамент США обвинил Россию в игнорировании Минских соглашений, а также заявил, что санкции в отношении Москвы не будут сняты до тех пор, пока «Россия не вернёт Крымский полуостров Украине». Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

Госдеп США обвинил Россию в игнорировании Минских соглашений


К сожалению, Россия продолжает игнорировать Минские соглашения, разжигая горячий конфликт на Украине... Работая совместно с Францией и Германией, США продолжают призывать российское правительство к прекращению агрессии в отношении Украины
— говорится в сообщении ведомства.


Науэрт отметила, что санкции будут сохраняться до тех пор, пока «Россия не выполнит свои обязательства по минским соглашениям».

Наши санкции, связанные с крымским вопросом, будут в силе до тех пор, пока Россия не вернёт полуостров Украине
— заявила она.

Ранее стало известно, что США готовы поддержать Минские соглашения в партнёрстве с нормандским форматом.

В Москве неоднократно заявляли, что РФ не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании кризиса, поэтому, как ранее указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не может реализовать минские договоренности, следовательно и попытки увязать санкции с выполнением соглашений выглядят "нелогичными и абсурдными", передает RT


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Комментарии 47

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  1. Dimontius Вчера, 19:15
    Как буд-то нам есть дела до её слов,лучше симпсонов глянуть, чем эту говорящую голову.
    Dimontius
    1. Chertt Вчера, 19:18
      Госдеп США обвинил Россию в игнорировании Минских соглашений
      Россия обвиняет США, в игнорировании мозговой деятельности
      Chertt
      1. Гигант мысли Вчера, 19:20
        Как говорится: чья корова бы мычала...
        Гигант мысли
        1. ul_vitalii Вчера, 19:23
          Лихо они Германию с Францией по боку пустили, основным кричалом стали, даже хохлов меньше слышно.
          ul_vitalii
          1. bulvas Вчера, 22:08
            ...будут в силе до тех пор, пока Россия не вернёт полуостров Украине


            Да, вот мост достроим, дороги новые, аэропорт в Симферополе, электростанцию и другие объекты в порядок приведем и вернем

            Надо уточнить в госдепе или пентагоне, нам военную технику вывозить или американцам оставить?


            bulvas
        2. тол100в Вчера, 19:25
          Цитата: Гигант мысли
          Как говорится: чья корова бы мычала...
          Эта корова и мычит, поскольку не была привлечена к переговорам в Минске! И еще сильнее замычит, если все таки Южная и Северная Кореи сядут за стол переговоров без них!
          тол100в
          1. Pirogov Вчера, 22:14
            Цитата: тол100в
            если все таки Южная и Северная Кореи сядут за стол переговоров без них!

            Это не реально . А если случится то я Южной Корее не завидую ,матрасы их сожрут.
            Pirogov
      2. Вас Влад Вчера, 19:42
        Цитата: Chertt
        Россия обвиняет США, в игнорировании мозговой деятельности

        Вы правы, там перевод не правильный,вот правельный:
        Наши санкции, связанные с крымским вопросом, будут в силе до тех пор, пока Россия не вернёт полуостров США.
        Вас Влад
      3. влад66 Вчера, 20:15
        Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

        Чудо в перьях полосатое иди сначала почитай Минские соглашения,а потом квакай. laughing
        Наши санкции, связанные с крымским вопросом, будут в силе до тех пор, пока Россия не вернёт полуостров Украине

        Значит санкции вечные.
        влад66
        1. неглавный Вчера, 21:59
          Цитата: влад66
          Значит санкции вечные.

          Совершенно верно! И они никогда не прекращались! Просто менялись названия и поводы!
          неглавный
      4. 210окв Вчера, 20:51
        Не пора ли игнорировать сам госдеп?
        Цитата: Chertt
        Госдеп США обвинил Россию в игнорировании Минских соглашений
        Россия обвиняет США, в игнорировании мозговой деятельности
        210окв
        1. birs Сегодня, 00:03
          Пора вырабатывать иммунитет к названию госдеп и к его высказываниям, там все равно нет адеквата, относиться как к пустому месту
          birs
    2. sgazeev Вчера, 19:23
      Цитата: Dimontius
      Как буд-то нам есть дела до её слов,лучше симпсонов глянуть, чем эту говорящую голову.

      Говорящая мартышка. fool
      sgazeev
      1. rocket757 Вчера, 19:44
        Так вот он цирк!
        Мастера репризы и пантомимы на потеху публики!
        rocket757
      2. Scoun Сегодня, 00:09
        Цитата: sgazeev
        Цитата: Dimontius
        Как буд-то нам есть дела до её слов,лучше симпсонов глянуть, чем эту говорящую голову.

        Говорящая мартышка. fool

        Эх вы. Я бы Науэрт с поллитра коньку пошел бы жарить, ей 48 а Псаки я бы с 300гр. она 1978 года))
        Печаль в том что к другим и с канистры не подвалил бы (про побочные молчу).)))
        Scoun
  2. Горный стрелок Вчера, 19:16
    Я шизею, дорогая редакция! Они их вообще читали? Эти соглашения? Короче, этот бред и слушать то стыдно...
    Горный стрелок
    1. Злой543 Вчера, 20:40
      А зачем им что-то читать? То что они говорят, по их мнению, это аксиома, и подлежит немедленно к исполнению.Они же исключительные.
      Злой543
      1. oldzek Вчера, 21:47
        а умеют ли там вообще читать?вопрос конечно интересный....
        oldzek
  3. Дормидонт Вчера, 19:17
    Хуцпа - основа "национальной" политики сша
    Дормидонт
  4. faiver Вчера, 19:19
    я не поэт, скажу стихами - а не пошли б вы лесом тихими шажками hi laughing
    faiver
  5. Волька Вчера, 19:19
    янки вы неумные люди, и еще раз для непонятливых, РФ не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании кризиса, поэтому, Россия не может реализовать минские договоренности, следовательно и попытки увязать санкции с выполнением соглашений РФ выглядят крайне "нелогичными и абсурдными"...
    Волька
    1. NKT Вчера, 19:22
      США опять шлангом прикинулись.
      NKT
  6. Denis Obukhov Вчера, 19:19
    постоянная американская пустая болтовня -указывайте конкретно пункт который не выполняет Россия
    Denis Obukhov
  7. Геркулесыч Вчера, 19:20
    Ага, как только Аляску да Калифорнию назад получим, исправим косячок с укроиной -вернем себе назад все подаренные Советской властью этой квазистране Российские земли! Нам они как то нужнее.
    Геркулесыч
  8. Denis Obukhov Вчера, 19:20
    А каким боком тут вообще США, если гарантами минских соглашений выступили Франция, Германия и Россия и что именно хотят США от России, что бы мы ввели на Украину свои войска?! Это Украина должна их выполнять, а гаранты всего лишь гаранты, те же наблюдатели...
    Denis Obukhov
  9. taiga2018 Вчера, 19:20
    тут не только адрес их посольства надо переименовывать в североамериканский тупик,а всю страну в североамериканский тупик и ещё тупее№ 1...
    taiga2018
  10. Геркулесыч Вчера, 19:23
    Тетенька, вы реально бредите! У вас вавка головы! Причем, она явно прогрессирует !Это видать от маккейна вам его тупость в голову залетела, и разрушает ваш мозг напрочь! Пока не поздно, меняйте место работы иначе "моментально в море "!!! fool
    Геркулесыч
  11. Кент0001 Вчера, 19:26
    Блииин, как задолбали мерикосы и ВО, каждый раз печатая такие новости для организации посещения ресурса. Хорошо хоть про хохлов каждую втору новость перестали писать.
    Кент0001
  12. НЕКСУС Вчера, 19:26
    Наши санкции, связанные с крымским вопросом, будут в силе до тех пор, пока Россия не вернёт полуостров Украине

    Ну напишите это на заборе...
    И кстати,выхухоли матрассовские,аренда Аляски закончилась. Долг платежом красен.Или это как с внешним долгом всему миру-все всем простили?
    НЕКСУС
  13. agbykov Вчера, 19:28
    "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать."
    agbykov
  14. Геркулесыч Вчера, 19:32
    Да клали мы на вас, и будем и дальше класть, иного вы не заслуживаете, пережитки прошлого!
    Геркулесыч
  15. afrikanez Вчера, 19:35
    Пора отправить, для ознакомления, пакет с документами "Минского соглашения" Хезер Науэрт, что бы больше не несла всякую чушню. Только боюсь эта дама читать разучилась, весь ум в макияже скрылся.
    afrikanez
  16. samarin1969 Вчера, 19:46
    "в отношении Москвы не будут сняты до тех пор, пока «Россия не вернёт Крымский полуостров Украине.."
    Это на сон грядущий Суркову, Лаврову и Пескову и всем любителям "договариваться" с партнёрами" и которые "ни причем". Вопрос стоит предельно прямо о двух субъектах РФ и о русских Донбасса.
    Вон Эрдоган одел камуфляж и стирает в порошок всех кто обижает туркамонов без оглядки на границы. Не сомневаюсь, что турецкий народ его поддержит.
    samarin1969
  17. ochakow703 Вчера, 19:52
    Классно! Они этот гадюшник расшевелили, а мы значит Минские соглашения не выполняем. Ну а по поводу крымских санкций, так они вечны, как и сам Крым в составе России.
    ochakow703
  18. словак Вчера, 20:10
    Кто- нибудь в МИД может дать этим .... текст соглашения? Пусть прочтут хоть раз.
    словак
  19. tihonmarine Вчера, 20:12
    Псаки, Науэрт, Пауэр это всё "девочки для битья", ни за что не отвечают, работают по системе "Мели Емеля твоя неделя". Какой пункт Соглашений нарушает Россия и является ли она субъектом Соглашения, главное с англо-саксонской наглостью кричать " Украли, держи вора !".
    tihonmarine
  20. zenion Вчера, 20:41
    Американцам нужен Крым. Хрен хреновый им, а не Крым!
    zenion
  21. паниковский Вчера, 20:53
    Но Россия не вернёт Крым никогда, ни за что, так что санкции тов. американцы, воткните себе в задницу.
    паниковский
  22. seregatara1969 Вчера, 20:54
    мы совсем не надеемся на отмену санкций против наших министров !
    seregatara1969
  23. jurijsv Вчера, 20:57
    Начинается новый виток. Скоро весна и украинцы при поддержке матрасников снова начнут боевые децствия, а Россию заранее надо обвинить ао всех смертных грехах
    jurijsv
  24. kefan Вчера, 21:07
    Наглость наглосаксов как обычно просто зашкаливает, хотя чему тут удивляться.
    kefan
  25. Ныробский Вчера, 21:14
    Скорее Аляска вернётся в Россию, чем Крым вернётся на Уркаину. Так что пусть Хезер Науэрт лучше учится ногтями картошку чистить, чем языком глупости трепать.
    Ныробский
  26. Из Германии Вчера, 22:03
    Вот мне интересно: Германия и Япония до сих пор оккупированные страны, ладно- международные договора. А Россия в связи с этими самыми договорами может опять ввести свои войска в ФРГ или горбач и ельцин окончательно отказались от этой опции? С другой стороны горбачу же обещали, что нато "ни дюйма на восток". Ладно-ладно знаю, что Германия России нафиг не сдалась. Уже из-за Ливии, Афгана, тем более Ирака и Сирии все участвующие в этих конфликтах страны (в данном контексте особенно подчёркиваю Сирию) , кроме приглашённых законным президентом- Ассадом, можно считать военными преступниками. К чему я веду- военные преступники стараются уличить Россию в невыполнении соглашений, при том что Россия не является частью конфликта! Из Сирии фоток российской бронетехники- завались. Из ЛДНР- кроме фейковых компьютерных снимков ничего. Не понимаю почему военные преступники что-то требуют и в чём-то уличают Россию. Хотел задать риторический вопрос мол "Они там в Вашингтоне вообще больные?", но потом вспомнил про ростовские горы и 6-ой флот перед берегами Белоруссии.... и вопрос сам собой отпал.
    Из Германии
  27. sharp-lad Вчера, 23:12
    Эти "исключительные" когда-нибудь соизволят прочитать Минские соглашения? Или так и будут .....! Блин! Из-за цензуры уже и не высказаться!
    sharp-lad
  28. kaban7 Вчера, 23:23
    В свою очередь предлагаю также обвинить США в невыполнении Минских соглашений.
    kaban7
  29. тезей Вчера, 23:40
    Удивительно. Получается ,что господа из госдепартамента США не удосужились прочитать текст Минских договоренностей. Впрочем какая надобность в том госдепартаменту. Если текст каких либо договоренностей не соответствует представлению госдепартамента, то тем хуже для текста.
    тезей
  30. Радио-няня Сегодня, 00:00
    Как там в веселом фильме?:
    - А можно я не буду слышать в эфире слово "херня"?
    - А если звонит и говорит херню......?
    Радио-няня
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