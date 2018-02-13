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Госдеп США обвинил Россию в игнорировании Минских соглашений
Госдепартамент США обвинил Россию в игнорировании Минских соглашений, а также заявил, что санкции в отношении Москвы не будут сняты до тех пор, пока «Россия не вернёт Крымский полуостров Украине». Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.
Науэрт отметила, что санкции будут сохраняться до тех пор, пока «Россия не выполнит свои обязательства по минским соглашениям».
Ранее стало известно, что США готовы поддержать Минские соглашения в партнёрстве с нормандским форматом.
В Москве неоднократно заявляли, что РФ не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании кризиса, поэтому, как ранее указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не может реализовать минские договоренности, следовательно и попытки увязать санкции с выполнением соглашений выглядят "нелогичными и абсурдными", передает RT
К сожалению, Россия продолжает игнорировать Минские соглашения, разжигая горячий конфликт на Украине... Работая совместно с Францией и Германией, США продолжают призывать российское правительство к прекращению агрессии в отношении Украины— говорится в сообщении ведомства.
Науэрт отметила, что санкции будут сохраняться до тех пор, пока «Россия не выполнит свои обязательства по минским соглашениям».
Наши санкции, связанные с крымским вопросом, будут в силе до тех пор, пока Россия не вернёт полуостров Украине— заявила она.
Ранее стало известно, что США готовы поддержать Минские соглашения в партнёрстве с нормандским форматом.
В Москве неоднократно заявляли, что РФ не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании кризиса, поэтому, как ранее указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не может реализовать минские договоренности, следовательно и попытки увязать санкции с выполнением соглашений выглядят "нелогичными и абсурдными", передает RT
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