Директор американской нацразведки: Россия снова собирается атаковать США

Соединённые Штаты подвергаются нападениям. Россия и другие наши противники используют кибервойны, чтобы принизить наши демократические ценности и расшатать наши альянсы.

Нет никаких сомнений в том, что Путин считает свои прежние действия успешными. Он продолжит делать так и дальше.