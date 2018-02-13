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Директор американской нацразведки: Россия снова собирается атаковать США
Директор национальной разведки США Дэн Коутс стал очередным представителем американских спецслужб, объявившим, что в России якобы вынашиваются планы по «очередной атаке на Соединённые Штаты». Американская газета USA Today публикует заявление 74-летнего Коутса, объявившего, что «Путин нацеливается на американские выборы 2018 года».
Дэн Коутс:
Такое заявление глава национальной разведки США сделал на слушаниях в аналитическом комитете Сената США.
По словам Коутса, «Владимир Путин воодушевлён успешным вмешательством в американские выборы 2016 году», а потому «продолжит пользоваться прежней тактикой и дальше».
Коутс:
Эти заявления напоминают ярко выраженный театр абсурда по одной простой причине: их делает человек, которого назначил на должность главы национальной разведки президент США Дональд Трамп, который в свою очередь, как фактически утверждает Коутс, победил на выборах «при вмешательстве России». Почему же в таком случае Коутс всё ещё в должности, если сам не скрывает, что его структуры «не в состоянии противостоять российскому вмешательству», и что место в разведке занял в результате "вмешательства России"?..
Дэн Коутс:
Соединённые Штаты подвергаются нападениям. Россия и другие наши противники используют кибервойны, чтобы принизить наши демократические ценности и расшатать наши альянсы.
Такое заявление глава национальной разведки США сделал на слушаниях в аналитическом комитете Сената США.
По словам Коутса, «Владимир Путин воодушевлён успешным вмешательством в американские выборы 2016 году», а потому «продолжит пользоваться прежней тактикой и дальше».
Коутс:
Нет никаких сомнений в том, что Путин считает свои прежние действия успешными. Он продолжит делать так и дальше.
Эти заявления напоминают ярко выраженный театр абсурда по одной простой причине: их делает человек, которого назначил на должность главы национальной разведки президент США Дональд Трамп, который в свою очередь, как фактически утверждает Коутс, победил на выборах «при вмешательстве России». Почему же в таком случае Коутс всё ещё в должности, если сам не скрывает, что его структуры «не в состоянии противостоять российскому вмешательству», и что место в разведке занял в результате "вмешательства России"?..
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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