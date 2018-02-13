00:10 14 февраля
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Директор американской нацразведки: Россия снова собирается атаковать США

Директор национальной разведки США Дэн Коутс стал очередным представителем американских спецслужб, объявившим, что в России якобы вынашиваются планы по «очередной атаке на Соединённые Штаты». Американская газета USA Today публикует заявление 74-летнего Коутса, объявившего, что «Путин нацеливается на американские выборы 2018 года».

Дэн Коутс:
Соединённые Штаты подвергаются нападениям. Россия и другие наши противники используют кибервойны, чтобы принизить наши демократические ценности и расшатать наши альянсы.


Такое заявление глава национальной разведки США сделал на слушаниях в аналитическом комитете Сената США.


Директор американской нацразведки: Россия снова собирается атаковать США


По словам Коутса, «Владимир Путин воодушевлён успешным вмешательством в американские выборы 2016 году», а потому «продолжит пользоваться прежней тактикой и дальше».

Коутс:
Нет никаких сомнений в том, что Путин считает свои прежние действия успешными. Он продолжит делать так и дальше.


Эти заявления напоминают ярко выраженный театр абсурда по одной простой причине: их делает человек, которого назначил на должность главы национальной разведки президент США Дональд Трамп, который в свою очередь, как фактически утверждает Коутс, победил на выборах «при вмешательстве России». Почему же в таком случае Коутс всё ещё в должности, если сам не скрывает, что его структуры «не в состоянии противостоять российскому вмешательству», и что место в разведке занял в результате "вмешательства России"?..

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 53

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  1. Чёрный Вчера, 19:18
    Россия якобы вынашивает планы по "новой атаке на США". Паранойя?.
    Коротко - ДА.
    Чёрный
    1. ul_vitalii Вчера, 19:20
      И хотят укусить, да локоток далеко.
      ul_vitalii
      1. словак Вчера, 20:07
        Цитата: ul_vitalii
        И хотят укусить, да локоток далеко.

        Может быть просто им что- то положить в рот? Хоть будет занят и перестанут нести чушь.
        словак
        1. helmi8 Вчера, 22:38
          Цитата: словак
          Может быть просто им что- то положить в рот?

          Гусары, молчать! laughing
          Я вот удивляюсь - почему они еще в окна не выпрыгивают? Судя по той ереси, что они несут - уже давно пора...
          helmi8
      2. влад66 Вчера, 20:23
        Нет никаких сомнений в том, что Путин считает свои прежние действия успешными. Он продолжит делать так и дальше

        Ясен Пень,а сами виноваты,если маразматики руководят разведкой
        влад66
    2. Монос Вчера, 19:35
      Скажу вам честно, камрады, меня пугает то, что такую серьёзную службу возглавляет выживший из ума старик.
      Монос
      1. Вас Влад Вчера, 19:38
        Цитата: Монос
        Скажу вам честно, камрады, меня пугает то, что такую серьёзную службу возглавляет выживший из ума старик.

        Я бы так не сказал recourse Пипл схавает!
        Вас Влад
      2. kirgiz58 Вчера, 19:42
        Цитата: Монос
        такую серьёзную службу возглавляет выживший из ума старик.

        Коитус, он такой коитус. Больше и добавить нечего laughing
        kirgiz58
      3. sabakina Вчера, 20:18
        Цитата: Монос
        Скажу вам честно, камрады, меня пугает то, что такую серьёзную службу возглавляет выживший из ума старик.

        Согласен Вить, 74 года для директора американской нацразведки явно перебор.
        sabakina
        1. Комментарий был удален.
        2. FalconD Сегодня, 00:09
          А для не американской норм
          FalconD
      4. Летун_64 Вчера, 21:44
        Монос Сегодня, 19:35 ↑
        Скажу вам честно, камрады, меня пугает то, что такую серьёзную службу возглавляет выживший из ума старик.

        Не скажите. Ложь во благо. Чем грубее она тем легче в неё верят, а вы выживший из ума старик.
        Летун_64
      5. Pirogov Вчера, 22:19
        Цитата: Монос
        Скажу вам честно, камрады, меня пугает то, что такую серьёзную службу возглавляет выживший из ума старик.

        Так там и не старики сумасшедшие ,Вы видимо раньше на это внимание не обращали?!
        Pirogov
      6. Tusv Вчера, 23:11
        Цитата: Монос
        Скажу вам честно, камрады, меня пугает то, что такую серьёзную службу возглавляет выживший из ума старик

        Есть такая игра. Почувствуй себя П.и.н.д.о.с.о.м.
        Среднему лобисту не хватает 50 мегабаксиков до обеспеченой пенсии, а ВПК США не хватает, всего то ни чего. 160 лярдиков до терабаксика drinks
        Tusv
    3. Dimontius Вчера, 19:42
      Отбой - расходимся, уже опровергли "LEADERS OF MAJOR U.S. SPY AGENCIES SAY THEY HAVE SEEN NO EVIDENCE OF CHANGE IN CYBER THREAT TO U.S. ELECTIONS Geo Politics 2018.02.13 19:25:00"
      Dimontius
  2. solzh Вчера, 19:19
    заявление 74-летнего Коутса

    У Коутса развивается старческий маразм.
    solzh
    1. ul_vitalii Вчера, 19:25
      Ему в ящик ложиться, а он рот открывает.
      ul_vitalii
      1. 210окв Вчера, 19:35
        У Леонида Ильича форма была получше..В его годы..
        Цитата: ul_vitalii
        Ему в ящик ложиться, а он рот открывает.
        210окв
        1. tihonmarine Вчера, 20:03
          Кушать очень хочется, да и внучкам на молочишко надобно. Главное всем бить в одно и то же место и сенат с конгрессом пойдут на уступки и добавят военный бюджет. Обычная, годами отработанная методика "янки".
          tihonmarine
    2. Alexey RA Вчера, 19:27
      Цитата: solzh
      У Коутса развивается старческий маразм.

      Уже не развивается - его маразм сам впал в маразм.
      Alexey RA
  3. Горный стрелок Вчера, 19:20
    Они там все сбрендили? Просто напрочь отморозили мозги.
    Горный стрелок
  4. taiga2018 Вчера, 19:23
    на фото запечатлен момент,когда он кричит:"аааааааа,русские идут!"
    taiga2018
  5. FalconD Вчера, 19:23
    А нам зачем об этом рассказывать?
    FalconD
    1. ul_vitalii Вчера, 19:27
      Чтобы спали спокойно и не дергались во сне.
      ul_vitalii
  6. НЕКСУС Вчера, 19:23
    Соединённые Штаты подвергаются нападениям. Россия и другие наши противники используют кибервойны, чтобы принизить наши демократические ценности и расшатать наши альянсы.

    А этим заниматься по всему миру можно только США? Типа,что можно Юпитеру,то нельзя Быку? Так что посеяли,то теперь и получайте.
    НЕКСУС
  7. Кент0001 Вчера, 19:23
    Чуваку 74 года. Он вырос в период холодной войны. Он такой же как и ныне покойный Брыжинский. оголтелый русофоб с засохшими мозгами и первыми признаки Альцгеймера. там только такие сейчас и нужны. просто если наши вверху еще не поняли то пора понять, что США-враг, главный ВРАГ, у которого только одна цель -это полное УНИЧТОЖЕНИЕ России любыми способами и методами.
    Кент0001
  8. polpot Вчера, 19:23
    Замшелый пень ,детище холодной войны , у него кроме ненависти к России в голове других мыслей нет.
    polpot
  9. Волька Вчера, 19:24
    старый параноик совсем выжил из ума, ну и зачем нам атаковать сша, своей политикой они сами себя угробят, только преждевременно мешать не надо, американской империи предстоит то же что она нам устроила в девяностых, а вот выживет ли как супердержава гарантий уже не даст никто...
    Волька
  10. Геркулесыч Вчера, 19:26
    Лучше бы этот котс себе яйцас лизал бы !Или вообще, рта не открывал, а то на фото выглядит как покойник, хотя пока еще живой, почему-то.
    Геркулесыч
  11. Alexey RA Вчера, 19:26
    По словам Коутса, «Владимир Путин воодушевлён успешным вмешательством в американские выборы 2016 году», а потому «продолжит пользоваться прежней тактикой и дальше».

    Неужто Темнейший организует новые выборы в США в 2018, чтобы продолжить вмешиваться? laughing
    Alexey RA
    1. Балу Вчера, 20:38
      Цитата: Alexey RA
      По словам Коутса, «Владимир Путин воодушевлён успешным вмешательством в американские выборы 2016 году», а потому «продолжит пользоваться прежней тактикой и дальше».

      Неужто Темнейший организует новые выборы в США в 2018, чтобы продолжить вмешиваться? laughing

      Русские хакеры уже получили задание.
      Балу
  12. Геркулесыч Вчера, 19:28
    Что будет, если психопатов и извращенцев собрать в одном месте? Ответ -получится правительство сша!
    Геркулесыч
    1. Дормидонт Вчера, 19:31
      хазары оспаривают приоритет
      Дормидонт
  13. parusnik Вчера, 19:29
    Соединённые Штаты подвергаются нападениям. Россия и другие наши противники используют кибервойны, чтобы принизить наши демократические ценности и расшатать наши альянсы.
    ...По старым конспектам шпарит..времен холодной войны...Сейчас США, называют партнером,ха партнеры..Как в анекдоте..собрались звери в карты, в "пьяницу" сыграть..Медведь, сдает карты и говорит, глядя на лису,а кто будет мухлевать, того будем бить подсвечником, по наглой, рыжей морде...
    parusnik
  14. Дормидонт Вчера, 19:31
    Дурилка картонная. Как там, биржи ишшо шевелятся?
    Дормидонт
  15. Altona Вчера, 19:34
    Новостная лента полна в основном заявлениями разного рода неадекватов, чьи высказывания могут комментировать только психиатры.
    Altona
    1. rocket757 Вчера, 19:41
      Да ладно!
      Мы всё говорили - Цирк уехал, а клоуны остались! - так вот теперь понятно, куда уехал цирк ... по ходу и клоуны туда же подтянулись!
      А шо, прикольно, теперь понятно откуда они прискакали, коль объявятся где то!
      rocket757
  16. sgazeev Вчера, 19:34
    Психушке Кащенко работы хватит. drinks
    sgazeev
  17. pvv113 Вчера, 19:37
    объявившим, что в России якобы вынашиваются планы по «очередной атаке на Соединённые Штаты»

    У него вид безумца. Палата №6 по сравнению с ним - академия наук
    pvv113
  18. Простой Вчера, 19:39
    Как-то так:

    Простой
  19. Lone gunman Вчера, 19:40
    ...а я думаю, что кровь Дэна Коутса атакует сосуды Дэна Коутса, а сосуды успешно противостоят этому варварству и не пропускают кровь к мозгу Дэна Коутса, а если бы кровь проникала в сосуды, то Дэн Коутс не был бы директором национальной разведки США...

    Как в таких случаях говорят русские - "Анасрать".
    Lone gunman
  20. ochakow703 Вчера, 19:44
    Судя по фото, этот "разведчик" долго лежал в засаде и отморозил мозг.
    ochakow703
  21. Алексей N Вчера, 19:57
    Нет у США больших врагов , чем сами американцы.
    Хотя их сильно не любят еще и в Ираке, Иране, Сирии, Ливии и далее - везде. Но везде по разному. Где- то тихо ненавидят, как в Европе, где- то громко..
    Ну , за американцев. wassat
    Алексей N
  22. andrej-shironov Вчера, 20:07
    Я бы не нападал! История показала, что ежели СССР/Россия не начинала военные действия первая, она никогда не проигрывала! Если была активна, то завязала в военных действиях! Думаю и Запад это понимает и сам первый не сунется.
    andrej-shironov
  23. zivXP Вчера, 20:31
    Кюшать не могу, вот как хочу на Америку напасть. Хоть поести там вдоволь. laughing
    zivXP
  24. Балу Вчера, 20:36
    Соединённые Штаты подвергаются нападениям. Россия и другие наши противники используют кибервойны, чтобы принизить наши демократические ценности и расшатать наши альянсы.

    Еще один буйнопомешаный пациент психдиспансера оказался не охваченным диспансеризацией. Не скачет? Значит это еще не майдаун головного мозга, обычная параноя, наслоившаяся на возрастную деменцию.
    Балу
  25. Влад Морозов Вчера, 20:42
    В америке рулят стареющие русофобы времен Ельцина, выжившие из мозгов последнее, что в них ворон накакал!
    Влад Морозов
  26. kefan Вчера, 21:08
    У этого старого дурня на фото давно уже начался старческий маразм.
    kefan
  27. Лексус Вчера, 21:09
    заявление 74-летнего Коутса

    Один большой вашингтонский хоспис какой-то. wassat
    Лексус
  28. Ferdinant Вчера, 21:26
    Старый шизофреник с пароноей
    Ferdinant
  29. razved Вчера, 21:45
    Судя по фото, дед совсем выжил из ума...
    razved
  30. уже москвич Вчера, 23:14
    Всё, что либеральная пропаганда десятилетиями рассказывала про СССР и Россию, оказалось правдой для самих США. Штатам срочно нужны perestroika и glasnost.
    уже москвич
  31. Радио-няня Сегодня, 00:02
    О Господи!!! А этому то что неймется???? Холодильник сломался??
    Радио-няня
  32. Пленник Сегодня, 00:04
    Ну дедок явно не в адеквате. Простим старОго. У них нынче что старый, что малый- совсем с катушек съехали. winked
    Пленник
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