Проект МиГ-29МУ2: украинский штурмовик из советского истребителя
Время от времени зарубежные страны, имеющие на вооружении оружие и технику советского или российского производства, пытаются своими силами или при помощи новых иностранных партнеров провести модернизацию наличных образцов. Каждый такой случай представляет интерес для российских специалистов и любителей техники, а новости на такую тему, приходящие с Украины, привлекают особое внимание. Не так давно стало известно о планах украинской промышленности создать проект модернизации самолетов под названием МиГ-29МУ2.
Согласно последним новостям, в обозримом будущем украинская авиационная промышленность планирует разработать новый проект модернизации существующих самолетов МиГ-29. Давно устаревшие истребители не соответствуют предъявляемым требованиям, а кроме того, успели выработать значительную часть ресурса. Для сохранения парка истребителей ВВС необходим ремонт имеющихся машин с некоторым их обновлением, способным повысить боеспособность частей.
Следует отметить, что анонсированный проект с рабочим обозначением МиГ-29МУ2 не является первой попыткой Украины улучшить авиационную технику советской постройки. В начале прошлого десятилетия несколько украинских предприятий во главе со Львовским государственным авиаремонтным заводом начали разрабатывать проект МиГ-29МУ1. Целью проекта была замена части бортового радиоэлектронного оборудования, направленная на повышение основных тактико-технических характеристик.
По известным причинам, работы затянулись, и модернизация первого самолета по проекту «МУ1» стартовала только в 2009 году. Несмотря на многочисленные заявления официальных лиц и все усилия военного ведомства, к настоящему времени в частях ВВС Украины имеется менее десятка самолетов МиГ-29МУ1. Подавляющее большинство истребителей остаются без новой аппаратуры.
По данным прессы
В конце января британский журнал AirForce Monthly опубликовал статью, посвященную текущим проектам украинской авиационной промышленности. Среди прочего, была затронута тема создания новых версий существующей техники. Как сообщает зарубежное издание, сейчас Львовский государственный авиаремонтный завод занимается созданием новой версии существующих МиГ-29. Утверждается, что модернизация самолета будет выполняться с учетом опыта применения боевой авиации в т.н. антитеррористической операции.
По данным AirForce Monthly, пока ведутся проектные работы. Первый демонстратор и первый опытный образец МиГ-29МУ2 будет построен и представлен общественности уже в этом году. Испытания будут проходить в сжатые сроки: предполагается, что благодаря этому новые машины смогут как можно быстрее попасть «на фронт».
Британское издание указывает, что новый проект основывается на существующем МиГ-29МУ1, но предусматривает восемь крупных доработок, затрагивающих различное бортовое оборудование. Так, предложена модернизация системы управления вооружением 20ПМ, новое обновление радиостанции Р-682 и интегрированной аппаратуры навигации и посадки «Курс-93М». Под замену пойдет навигационная система РСБН А-323. Для обмена данных бортовая аппаратура должна будет использовать шину MIL-2000.
Через несколько дней появились новые сведения о любопытном украинском проекте. Издание «Деловая столица» 8 февраля опубликовало статью «Сбросил–забыл. Как во Львове МиГи усилили самонаводящимися бомбами», посвященную как деятельности львовского предприятия, так и новому проекту. На этот раз упоминались некоторые новые подробности проекта и делались определенные оценки.
«Деловая столица» напоминает, что во время боев лета 2014 года украинским ВВС пришлось отправлять на штурмовку даже истребители МиГ-29. Эти самолеты, далеко не в полной мере пригодные для решения подобных задач, закономерно несли потери. В связи с этим Львовский авиаремонтный завод начал разработку новой модификации истребителя, предназначенной специально для штурмовой работы. Новый проект с обозначением МиГ-29МУ2 разработали на основе предыдущего «МУ1», но с учетом новой роли техники.
Описывая технические подробности нового проекта, «Деловая столица» упоминает «существенные усовершенствования», по результатам которых штурмовая модификация истребителя сможет нести не только неуправляемые средства поражения, но и управляемые бомбы или ракеты. Вновь приводятся сведения о модернизации или замене систем 20ПМ, «Курс-93М» и т.д.
МиГ-29МУ2 сможет получить средства радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы. Для решения таких задач самолет предлагается оснастить системой защиты летательных аппаратов «Омут», разработанной компанией «Радионикс» (г. Киев). В состав этого комплекса входят средства разведки и противодействия. Он предназначается для подавления радиолокационных систем обнаружения и наведения. Как утверждается, «Омут» может применяться и против зенитных комплексов, и против ракет класса «воздух-воздух», оснащенных радиолокационными головками самонаведения.
Украинское издание также огласило некоторые сведения о возможном комплексе вооружения МиГ-29МУ2, адаптированном для решения задач штурмовки. По его данным, военные могут ввести в боекомплект самолета перспективную корректируемую авиабомбу, проект которой достаточно давно создается в ГосКБ «Луч». Известно, что такое изделие оснащается телевизионной головкой самонаведения с возможностью самостоятельного выхода на цель по системе «сбросил-забыл». Также бюро «Луч» предлагает проекты дополнительной аппаратуры для превращения неуправляемых бомб в корректируемые.
Остается открытым вопрос управляемых ракет класса «воздух-поверхность». На вооружении украинских ВВС из всех образцов этого класса остается только Х-29. Однако дальность стрельбы такой ракетой не превышает 10 км, что подвергает ее носитель повышенным рискам. Самолет не сможет запустить ракету, не входя в зону действия зенитных систем малого радиуса. В контексте конфликта на Донбассе это может быть серьезной проблемой.
«Деловая столица» упоминает возможность закупки зарубежных авиационных средств поражения с достаточными характеристиками. Впрочем, автор статьи «Сбросил–забыл» сразу же указывает, что для этого понадобится крайне серьезная модернизация самолетов. Кроме того, он высказывает сомнения в самой возможности продажи необходимого оружия третьими странами.
По подсчетам украинской прессы, авиаремонтное предприятие может вернуть в строй до 45-50 истребителей МиГ-29. В отдаленном прошлом ВВС располагали большим числом таких самолетов, но со временем их количество заметным образом уменьшилось. Часть истребителей, отличавшихся наименьшим возрастом и расходом ресурса, была продана зарубежным армиям. 9 боеспособных машин «Россия захватила в Крыму». При этом указывается, что с момента начала т.н. антитеррористической операции в строй вернули до полутора десятков МиГ-29.
Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» уже отреагировала на новости об украинском проекте. В сообщении пресс-службы корпорации говорится, что скорость реакции украинской промышленности на новые требования к самолетам могут сравниться только с ее креативностью. РСК «МиГ» напомнила, что ведущие создатели авиационной техники работают над созданием максимально универсальной техники, тогда как Украина выбрала иной путь. Она собирается «сделать из хорошего истребителя посредственный штурмовик».
Также РСК «МиГ» затронула тему ремонта и продления ресурса техники. В распоряжении зарубежных заводов может иметься устаревшая документация, в том числе полученная незаконным путем. Она не учитывает опыт эксплуатации самолетов на протяжении последних десятилетий, и потому ее применение приводит к определенным рискам. Кроме того, компания «МиГ» напомнила о случаях, когда зарубежные самолеты проходили модернизацию на украинских предприятиях, а после их хозяевам приходилось обращаться за помощью к российской промышленности.
Истребитель-штурмовик
Необходимо напомнить, что в базовой версии и в ранних модификациях истребитель МиГ-29 способен нести вооружение для поражения наземных или надводных целей. Тем не менее, ранее речь шла в основном только о неуправляемых ракетах и свободнопадающих бомбах. Доля управляемых вооружений, вне зависимости от конкретной модификации, была невысока. Кроме того, оставляла желать лучшего боевая нагрузка самолета. МиГ-29 относится к классу легких истребителей, и потому может поднимать в воздух не более 2,2 т оружия.
Со временем, в ходе дальнейшего развития имеющегося проекта, МиГ-29 улучшил свои характеристики и получил новые возможности. Так, самый новый на данный момент проект МиГ-35 предусматривает увеличение максимальной боевой нагрузки до 6 т, а также позволяет самолету эффективно бороться за превосходство в воздухе и уничтожать наземные цели. В последнем случае возможно применение вооружений из-за пределов зоны ответственности ПВО противника.
По всей видимости, нечто похожее желает создать Львовский государственный авиаремонтный завод. Самолет по типу новейшего российского МиГ-35 представляет интерес для множества армий, но Украина, по известным причинам, не сможет закупать такую технику. В этой ситуации ей остается только предпринимать попытки создания своего проекта со схожими особенностями.
В доступных материалах указывается, что предполагаемый самолет МиГ-29МУ2 будет штурмовиком, и суть проекта заключается в расширении возможностей имеющейся техники в деле работы по наземным целям. Тем не менее, при всем желании, из МиГ-29 вряд ли удастся создать штурмовик в полном соответствии с определением этого термина. Одновременно с этим перспективный самолет, способный атаковать и воздушные, и наземные цели, можно будет относить к категории истребителей-бомбардировщиков.
Переведя самолет из категории штурмовиков в истребители-бомбардировщики, можно снять проблему усиления защиты. Характерной чертой современных штурмовиков является не только комплекс вооружений «воздух-поверхность», но и усиленная защита от огня с земли. Нетрудно догадаться, что будет, если существующий МиГ-29 оснастить требуемым бронированием. Самолет получится крайне тяжелым и растеряет весь свой истребительный потенциал. А без дополнительной защиты он не сможет осуществлять штурмовку с малых дистанций.
Необходимость в защите можно уменьшить, вооружив истребитель-бомбардировщик управляемым оружием с достаточной дальностью пуска. Однако, как пишет «Деловая столица», дальность имеющихся ракет Х-29 уже не соответствует актуальным угрозам, а проект управляемого вооружения от ГосКБ «Луч» все еще не готов. Когда Украина сможет создать желаемый образец – неизвестно. Мало того, есть все основания полагать, что собственная ракета «воздух-поверхность» для МиГ-29МУ2 вообще никогда не появится.
Еще одна проблема перспективного проекта связана с классом самолета. Легкий истребитель не отличается большой полезной нагрузкой, что серьезно сокращает его боевые возможности. Даже значительный рост боевой нагрузки может не привести к желаемым результатам. Для длительной боевой работы указанном районе или для поражения хорошо защищенного объекта штурмовик или истребитель-бомбардировщик должен нести большое количество вооружений, что прямо связано с его грузоподъемностью.
Потенциал промышленности и финансовые возможности
По украинским данным, в настоящее время военно-воздушные силы не имеют в своем распоряжении даже десятка истребителей МиГ-29МУ1. Ремонт и модернизация самолетов по этому проекту стартовали в конце прошлого десятилетия, но до сих пор не привели к приемлемым результатам. Причины этого просты. Экономический потенциал украинского военного ведомства и в лучшие времена не был выдающимся, а в последние годы – после всем известных событий – ситуация не стала лучше. Ограниченные финансовые возможности попросту не позволили провести массовую модернизацию техники.
Экономические проблемы и отсутствие большого количества заказов в прошлом успели ударить и по потенциалу оборонной промышленности. Выполнение заказов армии может быть связано с большими проблемами и занимать слишком много времени. Проблемы промышленности в сочетании с недостатком финансирования должны приводить к понятным результатам, и пока нет никаких оснований считать, что проект МиГ-29МУ2 сможет стать исключением из этого правила.
Впрочем, пока украинская авиаремонтная отрасль смотрит в будущее с оптимизмом. Согласно последним данным, опытный образец модернизированного МиГ-29МУ2 в версии штурмовика должен будет появиться уже в этом году. Испытания машины предполагается максимально ускорить, что, как ожидается, позволит ускорить передачу техники войскам.
Нет поводов для оптимизма
На данный момент гипотетический проект МиГ-29МУ2 выглядит, как минимум, неоднозначно. Оглашенные технические подробности проекта смотрятся любопытно, но в них можно найти немало слабых мест. Предложенная концепция сама по себе имеет определенный смысл, однако ее перспективы прямо зависят от возможности реализации всех планов. Даже если спроектированный самолет будет соответствовать всем предъявляемым требованиям – единственный прототип не сможет повлиять на перевооружение армии.
В последние годы Львовский авиаремонтный завод получил несколько заказов на ремонт и модернизацию самолетов МиГ-29 существующих модификаций, но недостаток финансирования привел к понятным результатам. По данным украинской прессы, была восстановлена техническая готовность 15 самолетов и примерно вдвое меньше машин прошли модернизацию по проекту «МУ1». Какими будут успехи нового проекта в таких условиях – остается только гадать. Серийная модернизация может начаться не ранее следующего года, и ежегодно армия будет получать не более пары-тройки самолетов.
Рассматривая проект МиГ-29МУ2, также следует учитывать критику со стороны РСК «МиГ». Российская корпорация справедливо отметила сомнительные перспективы украинского проекта, предусматривающего переделку хорошего истребителя в сомнительный штурмовик. Кроме того, она напомнила про невозможность проведения полноценного и качественного ремонта авиационной техники на зарубежных предприятиях. Специалисты компании, разработавшей исходный проект и занимающиеся его развитием, действительно знают и понимают, к чему может привести украинское предложение.
Разрабатываемый проект модернизации, судя по опубликованной информации, представляет интерес, в первую очередь, как пример зарубежной доработки советской / российской техники. Его результаты тоже могут быть интересны с технической точки зрения, но пока нет уверенности, что их удастся увидеть в указанные сроки. Впрочем, даже при всех имеющихся сомнениях пока не следует полностью отвергать проект МиГ-29МУ2. Возможно, в обозримом будущем он приведет к каким-либо результатам. Реальные перспективы проекта с точки зрения практической пользы можно будет узнать только в будущем, когда подойдут указанные сроки его реализации. Испытания нового прототипа обещают начать уже в этом году, и, чтобы сделать выводы, осталось пождать всего несколько месяцев.
По материалам сайтов:
http://dsnews.ua/
http://svpressa.ru/
http://ria.ru/
http://tass.ru/
http://airwar.ru/
https://bmpd.livejournal.com/
Согласно последним новостям, в обозримом будущем украинская авиационная промышленность планирует разработать новый проект модернизации существующих самолетов МиГ-29. Давно устаревшие истребители не соответствуют предъявляемым требованиям, а кроме того, успели выработать значительную часть ресурса. Для сохранения парка истребителей ВВС необходим ремонт имеющихся машин с некоторым их обновлением, способным повысить боеспособность частей.
Следует отметить, что анонсированный проект с рабочим обозначением МиГ-29МУ2 не является первой попыткой Украины улучшить авиационную технику советской постройки. В начале прошлого десятилетия несколько украинских предприятий во главе со Львовским государственным авиаремонтным заводом начали разрабатывать проект МиГ-29МУ1. Целью проекта была замена части бортового радиоэлектронного оборудования, направленная на повышение основных тактико-технических характеристик.
По известным причинам, работы затянулись, и модернизация первого самолета по проекту «МУ1» стартовала только в 2009 году. Несмотря на многочисленные заявления официальных лиц и все усилия военного ведомства, к настоящему времени в частях ВВС Украины имеется менее десятка самолетов МиГ-29МУ1. Подавляющее большинство истребителей остаются без новой аппаратуры.
По данным прессы
В конце января британский журнал AirForce Monthly опубликовал статью, посвященную текущим проектам украинской авиационной промышленности. Среди прочего, была затронута тема создания новых версий существующей техники. Как сообщает зарубежное издание, сейчас Львовский государственный авиаремонтный завод занимается созданием новой версии существующих МиГ-29. Утверждается, что модернизация самолета будет выполняться с учетом опыта применения боевой авиации в т.н. антитеррористической операции.
По данным AirForce Monthly, пока ведутся проектные работы. Первый демонстратор и первый опытный образец МиГ-29МУ2 будет построен и представлен общественности уже в этом году. Испытания будут проходить в сжатые сроки: предполагается, что благодаря этому новые машины смогут как можно быстрее попасть «на фронт».
Британское издание указывает, что новый проект основывается на существующем МиГ-29МУ1, но предусматривает восемь крупных доработок, затрагивающих различное бортовое оборудование. Так, предложена модернизация системы управления вооружением 20ПМ, новое обновление радиостанции Р-682 и интегрированной аппаратуры навигации и посадки «Курс-93М». Под замену пойдет навигационная система РСБН А-323. Для обмена данных бортовая аппаратура должна будет использовать шину MIL-2000.
Через несколько дней появились новые сведения о любопытном украинском проекте. Издание «Деловая столица» 8 февраля опубликовало статью «Сбросил–забыл. Как во Львове МиГи усилили самонаводящимися бомбами», посвященную как деятельности львовского предприятия, так и новому проекту. На этот раз упоминались некоторые новые подробности проекта и делались определенные оценки.
«Деловая столица» напоминает, что во время боев лета 2014 года украинским ВВС пришлось отправлять на штурмовку даже истребители МиГ-29. Эти самолеты, далеко не в полной мере пригодные для решения подобных задач, закономерно несли потери. В связи с этим Львовский авиаремонтный завод начал разработку новой модификации истребителя, предназначенной специально для штурмовой работы. Новый проект с обозначением МиГ-29МУ2 разработали на основе предыдущего «МУ1», но с учетом новой роли техники.
Описывая технические подробности нового проекта, «Деловая столица» упоминает «существенные усовершенствования», по результатам которых штурмовая модификация истребителя сможет нести не только неуправляемые средства поражения, но и управляемые бомбы или ракеты. Вновь приводятся сведения о модернизации или замене систем 20ПМ, «Курс-93М» и т.д.
МиГ-29МУ2 сможет получить средства радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы. Для решения таких задач самолет предлагается оснастить системой защиты летательных аппаратов «Омут», разработанной компанией «Радионикс» (г. Киев). В состав этого комплекса входят средства разведки и противодействия. Он предназначается для подавления радиолокационных систем обнаружения и наведения. Как утверждается, «Омут» может применяться и против зенитных комплексов, и против ракет класса «воздух-воздух», оснащенных радиолокационными головками самонаведения.
Украинское издание также огласило некоторые сведения о возможном комплексе вооружения МиГ-29МУ2, адаптированном для решения задач штурмовки. По его данным, военные могут ввести в боекомплект самолета перспективную корректируемую авиабомбу, проект которой достаточно давно создается в ГосКБ «Луч». Известно, что такое изделие оснащается телевизионной головкой самонаведения с возможностью самостоятельного выхода на цель по системе «сбросил-забыл». Также бюро «Луч» предлагает проекты дополнительной аппаратуры для превращения неуправляемых бомб в корректируемые.
Остается открытым вопрос управляемых ракет класса «воздух-поверхность». На вооружении украинских ВВС из всех образцов этого класса остается только Х-29. Однако дальность стрельбы такой ракетой не превышает 10 км, что подвергает ее носитель повышенным рискам. Самолет не сможет запустить ракету, не входя в зону действия зенитных систем малого радиуса. В контексте конфликта на Донбассе это может быть серьезной проблемой.
«Деловая столица» упоминает возможность закупки зарубежных авиационных средств поражения с достаточными характеристиками. Впрочем, автор статьи «Сбросил–забыл» сразу же указывает, что для этого понадобится крайне серьезная модернизация самолетов. Кроме того, он высказывает сомнения в самой возможности продажи необходимого оружия третьими странами.
По подсчетам украинской прессы, авиаремонтное предприятие может вернуть в строй до 45-50 истребителей МиГ-29. В отдаленном прошлом ВВС располагали большим числом таких самолетов, но со временем их количество заметным образом уменьшилось. Часть истребителей, отличавшихся наименьшим возрастом и расходом ресурса, была продана зарубежным армиям. 9 боеспособных машин «Россия захватила в Крыму». При этом указывается, что с момента начала т.н. антитеррористической операции в строй вернули до полутора десятков МиГ-29.
Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» уже отреагировала на новости об украинском проекте. В сообщении пресс-службы корпорации говорится, что скорость реакции украинской промышленности на новые требования к самолетам могут сравниться только с ее креативностью. РСК «МиГ» напомнила, что ведущие создатели авиационной техники работают над созданием максимально универсальной техники, тогда как Украина выбрала иной путь. Она собирается «сделать из хорошего истребителя посредственный штурмовик».
Также РСК «МиГ» затронула тему ремонта и продления ресурса техники. В распоряжении зарубежных заводов может иметься устаревшая документация, в том числе полученная незаконным путем. Она не учитывает опыт эксплуатации самолетов на протяжении последних десятилетий, и потому ее применение приводит к определенным рискам. Кроме того, компания «МиГ» напомнила о случаях, когда зарубежные самолеты проходили модернизацию на украинских предприятиях, а после их хозяевам приходилось обращаться за помощью к российской промышленности.
Истребитель-штурмовик
Необходимо напомнить, что в базовой версии и в ранних модификациях истребитель МиГ-29 способен нести вооружение для поражения наземных или надводных целей. Тем не менее, ранее речь шла в основном только о неуправляемых ракетах и свободнопадающих бомбах. Доля управляемых вооружений, вне зависимости от конкретной модификации, была невысока. Кроме того, оставляла желать лучшего боевая нагрузка самолета. МиГ-29 относится к классу легких истребителей, и потому может поднимать в воздух не более 2,2 т оружия.
Со временем, в ходе дальнейшего развития имеющегося проекта, МиГ-29 улучшил свои характеристики и получил новые возможности. Так, самый новый на данный момент проект МиГ-35 предусматривает увеличение максимальной боевой нагрузки до 6 т, а также позволяет самолету эффективно бороться за превосходство в воздухе и уничтожать наземные цели. В последнем случае возможно применение вооружений из-за пределов зоны ответственности ПВО противника.
По всей видимости, нечто похожее желает создать Львовский государственный авиаремонтный завод. Самолет по типу новейшего российского МиГ-35 представляет интерес для множества армий, но Украина, по известным причинам, не сможет закупать такую технику. В этой ситуации ей остается только предпринимать попытки создания своего проекта со схожими особенностями.
В доступных материалах указывается, что предполагаемый самолет МиГ-29МУ2 будет штурмовиком, и суть проекта заключается в расширении возможностей имеющейся техники в деле работы по наземным целям. Тем не менее, при всем желании, из МиГ-29 вряд ли удастся создать штурмовик в полном соответствии с определением этого термина. Одновременно с этим перспективный самолет, способный атаковать и воздушные, и наземные цели, можно будет относить к категории истребителей-бомбардировщиков.
Переведя самолет из категории штурмовиков в истребители-бомбардировщики, можно снять проблему усиления защиты. Характерной чертой современных штурмовиков является не только комплекс вооружений «воздух-поверхность», но и усиленная защита от огня с земли. Нетрудно догадаться, что будет, если существующий МиГ-29 оснастить требуемым бронированием. Самолет получится крайне тяжелым и растеряет весь свой истребительный потенциал. А без дополнительной защиты он не сможет осуществлять штурмовку с малых дистанций.
Необходимость в защите можно уменьшить, вооружив истребитель-бомбардировщик управляемым оружием с достаточной дальностью пуска. Однако, как пишет «Деловая столица», дальность имеющихся ракет Х-29 уже не соответствует актуальным угрозам, а проект управляемого вооружения от ГосКБ «Луч» все еще не готов. Когда Украина сможет создать желаемый образец – неизвестно. Мало того, есть все основания полагать, что собственная ракета «воздух-поверхность» для МиГ-29МУ2 вообще никогда не появится.
Еще одна проблема перспективного проекта связана с классом самолета. Легкий истребитель не отличается большой полезной нагрузкой, что серьезно сокращает его боевые возможности. Даже значительный рост боевой нагрузки может не привести к желаемым результатам. Для длительной боевой работы указанном районе или для поражения хорошо защищенного объекта штурмовик или истребитель-бомбардировщик должен нести большое количество вооружений, что прямо связано с его грузоподъемностью.
Потенциал промышленности и финансовые возможности
По украинским данным, в настоящее время военно-воздушные силы не имеют в своем распоряжении даже десятка истребителей МиГ-29МУ1. Ремонт и модернизация самолетов по этому проекту стартовали в конце прошлого десятилетия, но до сих пор не привели к приемлемым результатам. Причины этого просты. Экономический потенциал украинского военного ведомства и в лучшие времена не был выдающимся, а в последние годы – после всем известных событий – ситуация не стала лучше. Ограниченные финансовые возможности попросту не позволили провести массовую модернизацию техники.
Экономические проблемы и отсутствие большого количества заказов в прошлом успели ударить и по потенциалу оборонной промышленности. Выполнение заказов армии может быть связано с большими проблемами и занимать слишком много времени. Проблемы промышленности в сочетании с недостатком финансирования должны приводить к понятным результатам, и пока нет никаких оснований считать, что проект МиГ-29МУ2 сможет стать исключением из этого правила.
Впрочем, пока украинская авиаремонтная отрасль смотрит в будущее с оптимизмом. Согласно последним данным, опытный образец модернизированного МиГ-29МУ2 в версии штурмовика должен будет появиться уже в этом году. Испытания машины предполагается максимально ускорить, что, как ожидается, позволит ускорить передачу техники войскам.
Нет поводов для оптимизма
На данный момент гипотетический проект МиГ-29МУ2 выглядит, как минимум, неоднозначно. Оглашенные технические подробности проекта смотрятся любопытно, но в них можно найти немало слабых мест. Предложенная концепция сама по себе имеет определенный смысл, однако ее перспективы прямо зависят от возможности реализации всех планов. Даже если спроектированный самолет будет соответствовать всем предъявляемым требованиям – единственный прототип не сможет повлиять на перевооружение армии.
В последние годы Львовский авиаремонтный завод получил несколько заказов на ремонт и модернизацию самолетов МиГ-29 существующих модификаций, но недостаток финансирования привел к понятным результатам. По данным украинской прессы, была восстановлена техническая готовность 15 самолетов и примерно вдвое меньше машин прошли модернизацию по проекту «МУ1». Какими будут успехи нового проекта в таких условиях – остается только гадать. Серийная модернизация может начаться не ранее следующего года, и ежегодно армия будет получать не более пары-тройки самолетов.
Рассматривая проект МиГ-29МУ2, также следует учитывать критику со стороны РСК «МиГ». Российская корпорация справедливо отметила сомнительные перспективы украинского проекта, предусматривающего переделку хорошего истребителя в сомнительный штурмовик. Кроме того, она напомнила про невозможность проведения полноценного и качественного ремонта авиационной техники на зарубежных предприятиях. Специалисты компании, разработавшей исходный проект и занимающиеся его развитием, действительно знают и понимают, к чему может привести украинское предложение.
Разрабатываемый проект модернизации, судя по опубликованной информации, представляет интерес, в первую очередь, как пример зарубежной доработки советской / российской техники. Его результаты тоже могут быть интересны с технической точки зрения, но пока нет уверенности, что их удастся увидеть в указанные сроки. Впрочем, даже при всех имеющихся сомнениях пока не следует полностью отвергать проект МиГ-29МУ2. Возможно, в обозримом будущем он приведет к каким-либо результатам. Реальные перспективы проекта с точки зрения практической пользы можно будет узнать только в будущем, когда подойдут указанные сроки его реализации. Испытания нового прототипа обещают начать уже в этом году, и, чтобы сделать выводы, осталось пождать всего несколько месяцев.
По материалам сайтов:
http://dsnews.ua/
http://svpressa.ru/
http://ria.ru/
http://tass.ru/
http://airwar.ru/
https://bmpd.livejournal.com/
Автор: Рябов Кирилл
Использованы фотографии: Dsnews.ua
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