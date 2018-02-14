Фокус с переодеванием



Ministrul Apararii, Mihai Fifor: Fortele Navale se vor dota cu trei submarine. Programul ar putea incepe in 2020

«Я знаю, что это может показаться очень амбициозным проектом. Но я уверен, что это вполне реализуемый план. И мы можем построить эти лодки на румынской судостроительной верфи. Сейчас мы находимся на этапе, когда устанавливаются технические параметры для этого типа подводной лодки, И мы готовы идти в парламент, чтобы он одобрил новую крупную программу финансирования флота»

Румынские СМИ сообщают, что министр обороны Румынии Михай Фифор, в ходе посещения в начале февраля с.г. главной румынской военно-морской базы в Констанце, заявил о намерении приобрести для румынских ВМС три неатомные подводные лодки.В указанную программу, по словам министра, помимо трех субмарин, войдет также приобретение для румынского флота четырех многоцелевых корветов, выделение средств на которые было заморожено в 2016 году. Стоимость программы оценивается в 1,6 млрд евро. Строительство корветов также планируется вести на румынских предприятиях.Но и это еще не все. Как сообщило российское интернет-издание БМПД, Фифор объявил также о планах вернуться к программе модернизации и оснащения вооружением двух находящихся в составе румынского флота бывших британских фрегатов типа Broadsword второй серии. Оба фрегата были приобретены из состава ВМС Великобритании в 2003 году практически без вооружения, и до сих пор эксплуатируются в таком виде. После модернизации оба фрегата смогут оставаться в строю до 2030х годов.Помимо всего прочего, Румыния, по словам министра, планирует в 2018 году начать программу приобретения для ВМС Румынии новых береговых противокорабельных ракетных комплексов для замены старых советских комплексов "Рубеж-Э".Таким образом, можно констатировать, что речь идет о крупнейшей, со времен «холодной войны», программе наращивания военно-морских сил одной из черноморских держав. Вполне сопоставимой по масштабу с усилиями России по модернизации своего Черноморского флота.Напрашивается опрос – что за всем этим стоит? С чего бы это небольшой и отнюдь не самой богатой стране юго-восточной Европы вдруг понадобилось прилагать такие усилия для строительства военного флота, необходимость которого для военной безопасности самой Румынии далеко не очевидна.Например, в период второй мировой войны наличие у Румынии на Черном море относительно боеспособных военно-морских сил, никак не помогло этой стране избежать фатального военного поражения на суше. Судьба фашистской Румынии была решена в ходе мощного сухопутного наступления Красной армии летом 1944 года.Позволю себе усомниться в том, что нынешние румынские лидеры настолько забыли историю, что позволяют себе наступать на те же самые военно-стратегические грабли. Куда более рациональным выглядит предположение о том, что данные решения Бухареста продиктованы отнюдь не его национальными интересами.И здесь нелишним будет напомнить, что именно Румыния в настоящее время предельно плотно вошла в роль самого верного оруженосца США в юго-восточной Европе. Пожалуй, ни одна страна этого региона не зашла так далеко по пути полного отождествления своих интересов с американскими, как Румыния. Уровень пресмыкательства Бухареста перед Вашингтоном лучше всего характеризуется таким фактом, как размещение на территории страны (база ВВС Девеселу) ударного элемента американского передового района противоракетной обороны. Который предельно опасен для самого существования Румынии в случае любой серьезной военной конфронтации между ядерными сверхдержавами. Еще один яркий показатель того, что Румыния себе не хозяйка – это добровольно-принудительные закупки румынами за баснословные деньги давно подлежащих сдаче в утиль дедушек американской авиации - истребителей F-16 возрастом в сорок лет.Страна, правители которой готовы на такие экстраординарные услуги своим новоявленным заокеанским «партнерам», конечно же, может и даже просто обязана учесть их пожелания и в других сферах. В том числе - в области военно-морского строительства.Дело в том, что у США уже давно существует проблема ограниченной доступности Черноморского бассейна для их ВМС. Согласно действующей с 1936 года Конвенции Монтрё о режиме черноморских поливов, военный флот США, как страны, не имеющей к Черному морю никакого отношения, лишен возможности неограниченного доступа к этой морской акватории. Не говоря уже о праве постоянного базирования здесь американских кораблей. Оные могут заходить сюда не больше, чем на тридцать суток, причем весьма ограниченным тоннажом.Американцам, привыкшим к неограниченным возможностям проекции своей военно-морской силы на любой район мира, все это очень не нравится. Но сделать они ничего не могут. поскольку, кроме древней конвенции существуют еще Турция и Россия, которые совершенно не заинтересованы в её отмене.И вот, похоже на то, что в Пентагоне, наконец-то нашли относительно приемлемый выход из положения. За счет той же Румынии. Которую надоумили в срочном порядке модернизировать свои ВМС и при этом многократно нарастить их боевую мощь. Конечно, это не вполне равноценная замена американским авианосцам и ракетным эсминцам, Но, как говорится , за неимение гербовой, пишут на простой. К тому же это идеально вписывается в главное американское правило – всегда таскать каштаны из огня чужими руками.Почему именно Румыния – тоже понятно. Потому что других вариантов на Черном море просто нет. Турция на Америку нынче волком смотрит. И ссориться с Россией ради американских интересов точно не будет. Болгария изо всех сил старается дистанцироваться от любой серьезной конфронтации с Москвой. Болгары ради этого даже президентом себе избрали русофила-военного летчика.Остаются еще Грузия и Украина. Но если первая слишком ничтожна для возложения на нее сколько-нибудь серьезных военных задач (помним итоги войны 8.08.08!), то Украина просто слишком опасна для США. И ее прямое вооружение, в том числе и на море – как раз то, что является красной чертой для России.Так что у американских флотоводцев остается на Черном море одна надежда - на Румынию. Именно отсюда, на мой взгляд, растут ноги у нынешнего беспрецедентного военно-морского румынского бума. Который самой этой стране нужен, как зайцу стоп-сигнал. Но отказать Америке в её очень убедительной «просьбе» Бухарест уже не может. Назвался груздем – полезай в кузов! Так, кажется, принято говорить в подобных клинических случаях.