00:20 14 февраля

Кедми рассказал, как сбили израильский F-16

В субботу над территорией Сирии были сбит первый с 1982 года израильский военный самолет. Получив удар в заднюю полусферу, истребитель бомбардировщик F-16 дотянул до воздушного пространства Израиля, после чего упал. Оба пилота живы.

Ответ израильской армии, которая испытала подлинный шок от произошедшего, не заставил себя ждать. В небо взмыли 12 самолетов и нанесли серию ударов по авиабазе Т-4 в провинции Хомс, а также по батареям ПВО, которые уничтожили F-16. Сообщается, что в этот раз ВВС Израиля активно применяли средства РЭБ, поэтому второй авианалет закончился без потер.

Основной целью стали иранские бесплотники, один из которых ранее вторгся в воздушное пространство Израиля, а также пункты управления ими.


Как считает Яков Кедми, к потере самолета привели несколько факторов, в том числе невнимательность летчиков.



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Комментарии 8

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  1. Арон Заави Вчера, 20:23
    Блин. Ему не надоело перепевать вчерашние израильские газеты? Сидел бы на своей пегсии и внуков растил. Нет неймется ему.
    Арон Заави
    1. Громобой Вчера, 22:21
      Руки прочь от нашего эксперта!)))
      Громобой
      1. Аскет Вчера, 23:13
        Цитата: Громобой
        Руки прочь от нашего эксперта!

        Яша Казаков по рождению москвич. Был первым евреем, который публично отказался от советского гражданства и потребовал, чтобы ему дали возможность уехать в Израиль в 20-летнем возрасте.А на дворе был 1967г. Летом началась шестидневная война и СССР разорвал дипотношения с Израилем,тем не менее юный борец с советским режимом получил визу и уехал в Израиль .Почему парня публичнр ртказавшегося от советского гражданства и службы в СА не только не посадили в лагерь или психушку,но даже не выгнали из института и не уволили с работы как многих других диссидентов а отпустили в Израиль самого,а через год и семью остается загадкой.Неужто КГБ приложил руку?
        Аскет
  2. Shahno Вчера, 20:37
    В какую полуплоскость, геометр ты наш?
    Shahno
  3. Влад Морозов Вчера, 20:44
    Чем сбили, Яша, чем??? То, что пишут в Израиле - это ложь! Никто не сбивал! Сбросили бочку с керосином и типа самолёт упал. И пронеслась! Дураков что-ли ищите?! Так это у себя, там.
    Влад Морозов
  4. FalconD Вчера, 20:48
    Говорящая голова, которая деньги получает за участие в политических шоу
    FalconD
  5. Лекс. Вчера, 21:37
    Молодец Яша
    Лекс.
  6. Radikal Вчера, 22:39
    Цитата: Громобой
    Руки прочь от нашего эксперта!)))

    good wassat
    Radikal
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