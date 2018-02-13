Кедми рассказал, как сбили израильский F-16

В субботу над территорией Сирии были сбит первый с 1982 года израильский военный самолет. Получив удар в заднюю полусферу, истребитель бомбардировщик F-16 дотянул до воздушного пространства Израиля, после чего упал. Оба пилота живы.



Ответ израильской армии, которая испытала подлинный шок от произошедшего, не заставил себя ждать. В небо взмыли 12 самолетов и нанесли серию ударов по авиабазе Т-4 в провинции Хомс, а также по батареям ПВО, которые уничтожили F-16. Сообщается, что в этот раз ВВС Израиля активно применяли средства РЭБ, поэтому второй авианалет закончился без потер.



Основной целью стали иранские бесплотники, один из которых ранее вторгся в воздушное пространство Израиля, а также пункты управления ими.





Как считает Яков Кедми, к потере самолета привели несколько факторов, в том числе невнимательность летчиков.









