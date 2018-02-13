00:16 14 февраля

Нужен ли нам мощный АК-15?

Итак, российская армия приняла на вооружение новый автомат. Да не один, а сразу четыре. Это АК-12, АК-15, АЕК-971 и АЕК-973. Первые два поступят в регулярные войска, остальные - в войска специального назначения.

Особый интерес вызывает новые автоматы Калашникова, разработка которых стартовала всего 6 лет назад, в то время как автоматы АЕК существуют еще с 90-х.

На 5,45-мм АК-12 и 7,62-мм АК-15 значительно переработаны механизмы управления оружием. Автоматы стали более эргономичными. Существенно снижена отдача при выстреле. Прицельная дальность стрельбы подросла до 1000 метров.


В автоматы интегрированы планки Пикатинни, что позволит легко устанавливать дополнительное прицельное оборудование, подствольные гранатометы, тактические фонари и т.п.

На базе новых автоматом планируется создать 20 различных гражданских и военных модификаций.



7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 6

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Лексус Вчера, 20:57
    В принципе, ничего каверзного. Один - основной образец (АК-12) и несколько специализированных.
    Лексус
    1. Артек Вчера, 22:15
      этот болтун забыл вытащить свой язык из англицкой глотки _ штурмовая винтовка_,вместо по руски -Автомат,покрытие-вэхуэмэмевэ,прицел хуэвэвевэмовэ противно слушать,по руски разучились уже говорить на калашникове?
      вообще основная задача,сделать новый автомат с лучшими характеристиками,лучшие характеристики по кучности это Ковров,чё связываться с калашом у которого врождённые недостатки не меняются ,как его не назови.Надо прекратить выпуск калашниковых и обязать их завод выпускать АЕКи ,а калаши продать если ещё можно.
      От этого "соломоного" решения толку точно не будет,испытывали автоматы 20лет,теперь перевооружение будет ещё 15лет,пистолет принять не могут,МИГ35 принять не могут,Баргузин -уже отказались,изделие 30 -откладывают и откладывают.Говорят есть циркон ,но кто его видел? короче наша армия -это разочарование в разной степени.
      Артек
  2. FalconD Вчера, 21:06
    Пока смотрел новость пришла...

    https://m.lenta.ru/news/2018/02/13/video_udar/
    FalconD
  3. FalconD Вчера, 21:17
    Такое ощущение, что два автомата нужны чтобы тупо производство Ковровского завода сохранить...Было бы нелепо предположить, что от АК откажутся в пользу АЕК...
    FalconD
  4. Дмитрий Танцюра Вчера, 22:44
    надеюсь в калиматоре простая АА или ААА аккум ?
    Дмитрий Танцюра
  5. Victor_B Сегодня, 00:12
    Вопрос просто в том, нужен ли армии автомат под патрон 7,62х39?
    Если он необходим, то он должен быть идентичен автомату калибром 5,45.
    И это вне зависимости от марки и производителя.
    Что касается АЕК-971 и АЕК-973, то они не будут выпускаться миллионными тиражами, следовательно не перегрузят бюджет, но похоже они имеют серьезные преимущества над АК. Концерн Калашников просто продавил/пролоббировал свои АК, но у них был серьезный козырь - цена!
    И это не столько цена самого изделия, но и стоимость разворачивания нового производства.
    Ибо суммарная стоимость смены основного автомата - стоимость посторойки авианосца вместе с авиагруппой скромно курит в уголке!
    Victor_B
Картина дня