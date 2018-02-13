Нужен ли нам мощный АК-15?

Итак, российская армия приняла на вооружение новый автомат. Да не один, а сразу четыре. Это АК-12, АК-15, АЕК-971 и АЕК-973. Первые два поступят в регулярные войска, остальные - в войска специального назначения.



Особый интерес вызывает новые автоматы Калашникова, разработка которых стартовала всего 6 лет назад, в то время как автоматы АЕК существуют еще с 90-х.



На 5,45-мм АК-12 и 7,62-мм АК-15 значительно переработаны механизмы управления оружием. Автоматы стали более эргономичными. Существенно снижена отдача при выстреле. Прицельная дальность стрельбы подросла до 1000 метров.





В автоматы интегрированы планки Пикатинни, что позволит легко устанавливать дополнительное прицельное оборудование, подствольные гранатометы, тактические фонари и т.п.



На базе новых автоматом планируется создать 20 различных гражданских и военных модификаций.









