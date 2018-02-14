12:18 14 февраля

Американцы опубликовали кадры якобы «уничтожения отряда ЧВК Вагнера»

Телеканал Fox News показал репортаж на тему удара американской авиации по конвою сирийских ополченцев. Согласно информации канала, они намеревались напасть на позиции Сирийских демократических сил (СДС) с целью захвата нефтяных полей. Эта новость пересекается с утверждением о том, что под американский удар попали бойцы российской частной военной кампании Вагнера.

На кадрах видео показана работа тяжеловооруженного ударного самолета АС-130 по бронетехнике на земле.




На втором видео, которое вышло в эфире Fox News, показано уничтожение сирийского танка Т-72 американским беспилотником MQ-9 Reaper, а также удар по сирийским ополченцам в провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщается, это стало ответном на якобы открытый огонь в сторону поддерживаемых США сил. Журналист Fox News Лукас Томлинсон уточнил, что удару подверглись те же отряды, что ранее напали на сирийских курдов.



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Комментарии 23

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  1. Spartanez300 Сегодня, 08:03
    До сих пор не понятно кому верить утка это или правда .
    Spartanez300
    1. Артек Сегодня, 08:24
      Цитата: Spartanez300
      До сих пор не понятно кому верить утка это или правда .


      вот разговор Шевченко и Шурыгина,похоже этому вагнеру досталось.

      https://youtu.be/Y0cGXtS_HFU
      Артек
      1. FalconD Сегодня, 09:14
        Наоборот Шурыгин называет это вбросом
        FalconD
        1. karabas-barabas Сегодня, 11:19
          Как раз Шурыгин в этом разговоре на столько мямлил и был невнятен, что было видно, на сколько эта тема серьезная.
          karabas-barabas
        2. 32363 Сегодня, 11:19
          вы чо с закрытыми глазами живёте, по всей России люди близких своих оттуда в гробах получают после этого боя, а у вас сомнения? ведь понятно что власти об этом будут умалчивать, или выразят очередную озабоченную озабоченность.
          32363
  2. Гардамир Сегодня, 08:13
    Кстати такой вопрос. допустим наших там не было, не суть. Но американцы стреляли по сирийцам, которых Россия якобы поддерживает. А где хвалёные С-400? Где хитрый план? Или сливаем всё и везде? Сирию? Олимпиаду?..
    Гардамир
    1. Артек Сегодня, 08:27
      Цитата: Гардамир
      Кстати такой вопрос. допустим наших там не было, не суть. Но американцы стреляли по сирийцам, которых Россия якобы поддерживает. А где хвалёные С-400? Где хитрый план? Или сливаем всё и везде? Сирию? Олимпиаду?..


      и не только американцы уничтожают сирийцев,а ещё и евреи моду взяли бомбить Сирию,путину говорят Сирия разделена и поделена ,ваши действия? Так что все за путина.
      Артек
    2. Мар.Тира Сегодня, 08:40
      Вам же сказали.Сирийское ополчение пошло в атаку не согласовав это с нашим командованием,в Сирии.Что вы сами себя накручиваете уже который день?Сначала было 4 убитых,потом дошло до 600,а потом вообще дивизию разбили.Сначала я тоже подумал,что наших разбили,но когда полились помои со всех сторон,понял.Это провокация.Ну и впервые слышу,что по "ВАГЕНРОВЦАМ",отработали крылатыми ракетами с кораблей ВМФ США,как это показано в первом ролике.Если уж у нас такой переполох в СМИ,то почему у американцев он должен быть другим?Конечно гордость от "проделанной","меткой" работы.,по "разгрому"русских ССО.
      Мар.Тира
      1. Гардамир Сегодня, 08:44
        Вам же сказали.
        А вы всему и всем верите?
        Гардамир
        1. Мар.Тира Сегодня, 08:53
          Так на это забугорники и рассчитывают.Не верь ни кому,верь нам.
          Мар.Тира
  3. Аристарх Людвигович Сегодня, 08:17
    При чем здесь второе видео, на котором турецкие ВВС работают по гантракам YPG Сафир (Иран) с безоткатными орудиями. То, что какой то иксперд написал по удар США не есть истина.
    Аристарх Людвигович
  4. mydanik Сегодня, 08:36
    да засали! Аналагав нету lol
    mydanik
  5. Мур Сегодня, 08:43
    Ещё вьетнамцы сбивали эти ганшипы, потому как хоть что-то под рукой было. Что там у Асада есть? Ничего по сути. И не дают ему из ПВО ничего (танки, "Солнцепёки", "Выстрелы" - пожалуйста, а ЗРК низзяяя), потому как нанесет неприемлемый урон кипоносцам и их спонсорам. А этого делать по какому-то очередному очень хитрому плану ни в коем случае нельзя.
    Мур
    1. FalconD Сегодня, 09:18
      Въетнамцы с фамилиями ЛиСиЦын, СиНиЦын и т.п....наверное поэтому и сбивали...
      FalconD
    2. karabas-barabas Сегодня, 11:23
      Те ганшипы которые сбивали вьетнамцы летали ниже 2км от поверхности, на данный момент, современные ганшипы недосягаемы для ПЗРК.
      karabas-barabas
  6. tchoni Сегодня, 09:08
    Что тут нппонятного? Трампу нужен рейтинг, вот и выходят выпуски новостей про то как доблесные американишен зольдатен громят ферфлюктен руссишен унд ассадишен партизанен. Это примерно как у нас "воееная приемка", " время вперед", Соловьев и Ко.... Информационная война в действии.
    Что до "музыкантов", то кого это должно волновать кроме САМОГО ГЛАВНОГО МУЗЫКАНТА т.е. гера Вагнера? Согласно российского законодательства - это преступники, ибо наемничнство у нас в России - уголовное преступление. Так что как то вот так...
    tchoni
  7. Romka47 Сегодня, 09:16
    Говорят +100500 убитых, а на видео колонна танков, ни "бэх", ни грузовиков, ни джипов, давно пехота внутри танка передвигается? Скажите не все видео показали, тогда почему? где самые "смачные" кадры уничтожения пехоты и легкой техники, такой самолет долго их долбил, уж должен был наснимать, а не показывают, томагавки тут вообще причем?, давайте еще вклеим кадры бомбардировки Нагасаки. Я не отрицаю и не подтверждаю факт атаки, хотя верю если честно что какие-то потери у наших ЧВК были. Но 600 убитых это батальон, да еще и с техникой, просто представьте эту кучу трупов и металла, и не один боевик СДС после того как их уничтожили не снял и не сфоткал чтобы похвалиться? было или небыло, данный материал полнейшай фигня!!!
    Romka47
  8. Опер Сегодня, 09:50
    Цитата: Мар.Тира
    Это провокация.Ну и впервые слышу,что по "ВАГЕНРОВЦАМ",отработали крылатыми ракетами с кораблей ВМФ США,

    Это был предупредительный выстрел. Против этих ребят и стратегическое оружие не очень... Вот медийный спецназ другое дело! Эти ребята не отрываясь от монитора сотнями врагов уничтожают! Да, что там тысячами! Как Геббельс завещал!
    Вот в МКРУ статейка вышла вчера. Написано о том, что сирийское ополчение при поддержке наших из ЧВК пытались захватить какой то завод! Первую линию обороны курдов и американцев раздолбали только в путь! А потом их накрыли авиацией! Данные потерь - 40 человек убитых и в основном сирийские ополченцы. (так написано). Я вот предлагаю всепропальщикам и нормальным читателям предположить, а сколько американцы с курдами потеряли убитыми при прорыве нашими линии обороны?! Страшно даже представить себе! Давайте, как нормальные христиане выразим соболезнование семьям погибших, хотя конечно их сыновей туда не приглашали! Людям окончательно здесь потерявшим голову напомню еще такую вещь - 20.09.2016 года ракетой Калибр был уничтожен штаб оперативного управления сирийских террористов. По сообщению СМИ в штаб входили 30 инструкторов из США и их союзников... Это был ответ на удар американцев по САА наступающей в районе Дейр - эз - Зор... Напомню о молчании американских СМИ и официальных ведомств и в этом и в некоторых других случаях. Госдепслил?! Молчат обычно и наши... Если вы пройдете по источникам нынешней ситуации, то ничего кроме Гиркина и неназванных деятелей не найдете! Блумберг вообще ссылается на российские источники, а многие наши уже не только на этом ресурсе на Блумберг!))) Ну и конечно вы найдете массу наимутнейших источников с украинской пропиской! Реально подтверждается только две потери среди сотрудников ЧВК в этом районе! Я вот думаю может правильно нам будет уже авансом выразить соболезнование нашим американским партнерам?! В любом случае ждем продолжения событий. Желающим поистерить и профессиональным истеричкам желаю ознакомиться с приказом Сталина № 227 о паникерах и предателях! Занимательная скажу я вам вещь!
    Опер
  9. кедр Сегодня, 10:08
    Ну "уничтожили" там америкосы отряд... ЧВК и что, война закончилась ? Да она ещё и не начиналась. Вот, когда Россия и Иран сцепятся с США и Израйлем, вот только тогда и начнётся настоящая война. Тогда все почувствуют, что такое по настоящему массовые потери личного состава в современной войне... Да не будет.
    кедр
  10. Anyone Сегодня, 10:30
    Это видео FoxNews - просто видеоряд к сюжету. В частности, видео с ганшипа - это съемка на полигоне Полное видео есть на Youtube. Собственно, это глупость серьезно обсуждать данное видео: новостные агенства всего мира иллюстрируют сюжет приблизиьельно подходящим видео или картинками. Наши СМИ и пресс-служба МО часто поступают также. В действительности, никто не даст СМИ настоящее боевое видео с ганшипа и/или с камер подразделений ССО. Соответственно, не ждите видео/фото подтверждений атаки ЧВК - их не будет.
    Anyone
  11. Ураган70 Сегодня, 11:09
    Не слушайте чушь, они с фонтанки.ру берут инфу... Как привязать Вагнера к какой то колонне? Это бойцы без знаков различия и каких то российских меток! Они что, перед смертью на песке писали - Умираю но не сдаюсь? Так откуда уши? Вбейте- группа Вагнера, перейдите на ту же фонтанку... Вот где ассенизаторам работы немеряно... Противно, что с такими животными в одной стране живу! Не журналисты,
    а иуды и реально враги народа...
    Ураган70
  12. matwey Сегодня, 11:30
    А ещё недели через две выйдет полнометражный в трёх сериях с переводом и спецефектами ролик уничтожения ЧВК, Где он был этот ролик сразу? Срачь разводят.
    matwey
  13. vladimirvn Сегодня, 12:14
    А тут еще В.В. Путин заболел. Не по этому ли поводу?
    vladimirvn
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