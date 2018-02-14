Американцы опубликовали кадры якобы «уничтожения отряда ЧВК Вагнера»
Телеканал Fox News показал репортаж на тему удара американской авиации по конвою сирийских ополченцев. Согласно информации канала, они намеревались напасть на позиции Сирийских демократических сил (СДС) с целью захвата нефтяных полей. Эта новость пересекается с утверждением о том, что под американский удар попали бойцы российской частной военной кампании Вагнера.
На кадрах видео показана работа тяжеловооруженного ударного самолета АС-130 по бронетехнике на земле.
На втором видео, которое вышло в эфире Fox News, показано уничтожение сирийского танка Т-72 американским беспилотником MQ-9 Reaper, а также удар по сирийским ополченцам в провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщается, это стало ответном на якобы открытый огонь в сторону поддерживаемых США сил. Журналист Fox News Лукас Томлинсон уточнил, что удару подверглись те же отряды, что ранее напали на сирийских курдов.
На кадрах видео показана работа тяжеловооруженного ударного самолета АС-130 по бронетехнике на земле.
На втором видео, которое вышло в эфире Fox News, показано уничтожение сирийского танка Т-72 американским беспилотником MQ-9 Reaper, а также удар по сирийским ополченцам в провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщается, это стало ответном на якобы открытый огонь в сторону поддерживаемых США сил. Журналист Fox News Лукас Томлинсон уточнил, что удару подверглись те же отряды, что ранее напали на сирийских курдов.
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