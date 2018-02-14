12:09 14 февраля

Миф об "убогом" царевиче Алексее

Миф об "убогом" царевиче Алексее

300 лет назад, 14 февраля 1718 года, царь Петр I лишил своего сына Алексея прав наследника престола. 5 июля 1718 года верховный суд, состоявший из генералитета, сенаторов и Святейшего Синода, приговорил царевича к смертной казни. Через два дня царевич умер, видимо, из-за пыток.

Позднее был создан миф о жалком, трусливом и придурковатом царевиче, которого пытались использовать в своих интересах внешние и внутренние враги петровских реформ и создания великой Российской державы. А его опала, осуждение и убийство показывались как справедливые и оправданные действия, необходимые для петровской модернизации России, сделавшей её великой европейской державой.

К примеру, в статье критика В. Стасова даётся такой образ царевича: «Картина г. Ге («Пётр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе». Н. Н. Ге, 1871) представляет сцену из жизни Петра: он допрашивает в Петергофе, в маленьком дворце своем Монплезир, сына своего, царевича Алексея, вороченного из бегства его в Австрию и Неаполь. Грозный царь, уже начинающий седеть, сидит у стола, на котором лежат письма, уличающие царевича в его интригах и изменнических сношениях. Перед ним стоит сын его, притворно или искренне кающийся, — длинный и тощий, настоящая фигура тупого, узкоголового дьячка, … какая драма тут совершается! Точно две крайние противоположности людские сошлись с разных концов мира. Один – это сама энергия, непреклонная и могучая воля, великан-красавец в преображенском кафтане и высоких военных сапогах – весь волнующийся и поворотивший свою чудесную, разгоревшуюся голову к этому сыну, этому неразумному, этому врагу, вздумавшему стать ему на дороге. Гнев, упрёк, презрение – всё тут горит во взгляде у него, и под этим взглядом словно поникла и упала бесцветная голова молодого преступника, не смеющего глядеть прямо на грозного судию. Он ничтожен, он презренен, он гадок в своей бледности и старообрядческой трусости». Так, нрав и облик царевича – тупого труса, жалкого и ничтожного, и трактуется до настоящего времени.


То, что Пётр Первый был великой исторической личностью, никто не сомневается. Но вопрос в том, почему он преследовал сына и в итоге позволил его убить. Возможно, и сам принял участие в этом страшном преступлении. Ведь «презренный» Алексей не имел возможности ему противостоять. Его же объявили жалким ничтожеством! Но Пётр, подстрекаемый Екатериной (Марта Скавронская) и Меншиковым, продолжал его преследовать, вынудил его, своими ограничениями, бежать из России, затем вернул обещанием помиловать, но его не исполнил. В итоге свершилась одна из самых страшных страниц в истории дома Романовых. Отец затравил сына до смерти.

Раз царевич Алексей человек преданный старым порядкам и убогий, его можно было просто убрать с дороги, не убивая. Алексей отказался от престола, даже присягнул добровольно новому престолонаследнику — своему сводному брату (сыну Екатерины I). Казалось, всё просто, можно загнать его в ссылку, в монастырь или посадить в яму. Но Пётр и его ближайшее окружение чего-то боялось. Чего — «царевича-придурка»? Для чего убивать Алексея? Ведь физически устраняют лишь сильных и умных конкурентов.

Однако всё становится ясно, если поближе познакомиться с личностью царевича Алексея. У А. Пушкина, который был не только великим поэтом, но и отличным историком, читаем: «Царевич был обожаем народом (Петра же большая часть народа ненавидела, считала «антихристом». – Автор.), который видел в нём будущего восстановителя старины. Оппозиция вся (даже сам кн. Яков Долгорукий) была на его стороне. Духовенство, гонимое протестантом царем, обращало на него все свои надежды. Пётр ненавидел сына, как препятствие настоящее и будущего разрушителя его создания».

Не был царевич физически и умственно «убогим». Его учитель Гюйссен в отчёте государю отмечал, что Алексей «разумен далеко выше возраста своего». Царевич производил благоприятное впечатление на окружающих. Английский посланник в России Витворт, в письме отправленном из Москвы 28 февраля 1705 года, отмечал: «… я имел честь приветствовать сына и наследника царского, Алексея Петровича, высокого, красивого царевича лет шестнадцати, который отлично говорит голландском языке…». Царевич Алексей знал латынь, голландский, французский и немецкий языки. Был большим любителем книг и чтения. Кроме богословия, серьёзно изучал историю, филологию, покупал книги по военному делу, математике. Имел большую по тем времена библиотеку. Царевич дополнял своё образование за границей, совершенствуя свои знания в области иностранных языков, изучал геометрию, фортификацию и другие науки. Также за границей изучал различные достопримечательности, в большом количестве покупал книги как религиозного, так и светского содержания.

Таким образом, русский царевич был одним из самых образованных людей того времени в России. Очевидно, кому-то надо было выставить Алексея Петровича этаким идиотом, о котором и сожалеть не стоит. Позднее по такой же методике очернили русского императора Павла Петровича, который бросил вызов британскому льву.

Алексей Петрович родился 18 (28) февраля 1690 года в Преображенском. В первые годы жил на попечении своей бабушки Натальи Кирилловны и матери Евдокии Фёдоровны, в девичестве Лопухиной. Первым его учителем был Никифор вяземский, человек слабый и бездарный.

Первой трещиной между отцом и сыном стало отношение к Евдокии. Пётр и Евдокия первое время любили друг друга. Но Пётр быстро пристрастился к военным и морским делам, и очень рано познакомился с разгульной жизнью и всеми её удовольствиями, в кругу молодых (чаще всего), веселых товарищей. Среди них было много и иностранцев, часто авантюристов, желающих заработать и сделать карьеру в России. Очевидно, что среди них были «агенты влияния» Запада. Пётр был постоянно в разъездах, в Переславле, Воронеже, Архангельске, под Азовом. При кратких встречах царица, ненавидевшая все иноземное, не могла восстановить лад в их отношениях.

Решение о разводе с Евдокией было принято время путешествия Петра за границу. Из-за границы молодой царь приказал свои людям уговорить царицу постричься в монахини. Царица резко воспротивилась. Вернувшись в Россию 1698 году, Пётр сломил её сопротивление. Евдокия была отправлена в суздальский Покровский монастырь. Там её постригли. За что? Нет никакой информации. Если бы Евдокия была виновата, об этом сообщили в знаменитом осуждении 1718 года. Там было прописано только рукою самого царя, что она была удалена «для некоторых её противностей и подозрения». Поступок царя был весьма безнравственным и жестоким — он заключил в монастырь молодую женщину, после нескольких лет брачной жизни, мать двоих сыновей, без вины, в угоду своим прихотям или политическим соображениям. При этом царь со своими дружками вёл весьма разгульный образ жизни, противный патриархальным русским нравам. А иностранцы подкладывали под него девиц, вроде полюбовницы Анны Монс.

«Со всем почтением, — пишет историк М. М. Щербатов, — которое я к сему великому в монархах и великому в человеках в сердце своем сохраняю, со всем чувством моим, что самая польза государственная требовала, чтоб он имел кроме царевича Алексея Петровича законных детей, преемниками его престола, — не могу я удержаться, чтобы не охулить развод его с первою его супругою, рожденную Лопухиной, и второй его брак, по пострижении первой супруги, с пленницею Екатериною Алексеевною… Пусть монарх имел к тому сильные причины, которых однако ж я не вижу, кроме склонности его к Монсовым, сопротивления жены его новым установлениям».

Судя по всему, главная причина разрыва брака и пострижения царицы в монахини, это нелюбовь ко всему иностранному. Александр Гордон в своей «Истории Петра» пишет, что она отдалила супруга от себя «безотвязною ревностью и упреками за привязанностью его к иностранцам». Древний род Лопухиных ненавидел иностранцев, которые вились вокруг царя. Дело дошло до драки одного из братьев Евдокии с Лефортом. А Лефорт был известным совратителем царя – устроителем его пиршеств и веселий, за что и был бит братом царицы, который вступился за её часть и честь рода. «Немцев» люто ненавидел патриарх Иоаким. Этот твёрдый и принципиальный человек умолял Петра не верить «проклятым еретикам», не вверять им командование войсками (провал первого периода Северной войны – полностью на иностранном командовании). Он убеждал Петра не давать иностранцам и иноверцам должности в государстве, видел в этом погибель России. Эту ненависть перенял двор матери и жены Петра.

Таким образом, Пётр, попавший под влияние иностранцев, русских «дворян-европейцев», легко принявших всё иностранное, и взявший курс на вестернизацию России, самым резким образом порвал «со стариной». Жена, питавшая неприязнь к иноземцам, была преградой, её устранили. А Петру вскоре подсунули «кухарку» Марту, равнодушную к «русскости».

Продолжение следует…
Автор: Самсонов Александр


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Комментарии 23

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  1. Monster_Fat Сегодня, 06:12
    Петра -"подменили" иностранные "друзья". wink Народ об этом шептался тогда, носились слухи и позднее и не утихают и теперь. Именно поэтому Лопухину и убрали в монастырь. Кстати, был недавно фильм из серии "Улика из прошлого", там, как раз исследовался вопрос "подмены", но слишком уж поверхностно и примитивно. Кстати, почерковедническая экспертиза оказалась невнятной-типа почерк не его, но он может типа меняться с возрастом и пр. Да, ладно-почерк меняется, буквы могут стать корявее и пр, но сам почерк-манера написания не меняется.
    Monster_Fat
    1. Артек Сегодня, 08:45
      резкий переход от руской культуры к немецкой культуре ,говорит об одном-это был другой человек,потому что в одночасье своей Родиной и её традициями не пренебрегают. Отсюда вся путаница в истории со стрельцами,со Степаном Разиным,с этой дурной женитьбой на женщине лёгкого поведения и многих других нестыковок и несуразностей петровского периода и яко бы до петровского.
      Артек
      1. Варяг_0711 Сегодня, 09:54
        Артек Сегодня, 08:45 ↑ Новый
        резкий переход от руской культуры к немецкой культуре ,говорит об одном-это был другой человек,потому что в одночасье своей Родиной и её традициями не пренебрегают

        Я смотрю тут у некоторых, как и у Самсонова fool очередное предвесеннее обострение вялотекущей шизофрении... laughing laughing laughing

        Дорогая передача, во субботу, чуть не плача,
        Вся Канатчикова дача к телевизору рвалась,
        Вместо чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться,
        Вся безумная больница у экрана собралась.
        *******
        Ну а завтра спросят дети, навещая нас с утра:
        "Папы, что сказали эти кандидаты в доктора?"
        Мы откроем нашим чадам правду, им не все равно,
        Мы скажем: "Удивительное рядом, но оно запрещено!" (В.С. Высоцкий)

        А царь то говорят не настоящий... (Иван Васильевич меняет профессию)
        Какие еще конспирологические изыски придут в голову современных "историков"? Я по секрету скажу, у некоторых голоса в голове говорят, что Николая №2 тоже поменяли, на англицкого сородича, уж больно паразиты похожи друг на друга были... (ну до чего же на нашего Буншу похож... laughing )
        Варяг_0711
    2. Венд Сегодня, 09:53
      Для чего убивать Алексея? Ведь физически устраняют лишь сильных и умных конкурентов.
      Это не так. Любой претендент на престол, может стать "знаменем" в борьбе за трон. За что расстреляли царскую семью? Ведь со всех сторон слышится, что Николай II был никчемный, а детей за что? Потому что они могли объединить вокруг себя, даже против собственного желания, силы. которые были против советской власти. То же и с царевичем Алексеем, он не разделял реформы отца, у него была своя Россия.
      Венд
  2. ФЕОДОР Сегодня, 06:15
    Ну картина сия , как стоп-кадр из фильма Петрова -- Пётр Первый !
    ФЕОДОР
  3. Korsar4 Сегодня, 06:34
    Загадочные страницы. Не случайно в своей трилогии Мережковский третьей книгой выбрал "Петр и Алексей".

    Цена большая реформам Петра. Вряд ли нам судить - просто пытаться понять причины и следствия.
    Korsar4
  4. Ольгович Сегодня, 07:35
    Изобличенный предатель и изменник ролучил заслуженную кару. Это был его выбор.
    Ольгович
  5. parusnik Сегодня, 07:52
    Так, нрав и облик царевича – тупого труса, жалкого и ничтожного, и трактуется до настоящего времени.
    ...Интересно кем...Трактуемый образ , представлен в в фильме "Пётр Первый" снятый на киностудии "Ленфильм" режиссёром Владимиром Петровым в 1937-1938 г.г.
    parusnik
    1. avt Сегодня, 09:28
      Цитата: parusnik
      ...Интересно кем...Трактуемый образ , представлен в в фильме "Пётр Первый" снятый на киностудии "Ленфильм" режиссёром Владимиром Петровым в 1937-1938 г.г.

      bully
      Ты.. это... Ты того... Чего "того"? Давай... Давай... Не безобразничай...
      Он признался на следствии ? Ну в
      Цитата: parusnik
      на киностудии "Ленфильм" режиссёром Владимиром Петровым в 1937-1938 г.г.

      Сал быть
      Цитата: Ольгович
      Изобличенный предатель и изменник

      Каждый монархист-царебожик знает - ,,Признание -царица доказательств" bully
      Цитата: Стрелецкос
      Но и отца Бог наказал - лишил единственного сына. А это беда.
      fool
      Особливо когда сын гишторию учит по художественным фильмам.Ещё цитату князя А. Невского , ну его прямую речь , зафиксированную кинодокументалистом Эйзенщтейном , по приезду князя в Новгород после Ледового побоища нам приведите , ну про мяч и тех кто с нам с ним придет . Очень актуально будет в предверии к чемпионату мира по футболу в России. bully
      avt
    2. Микадо Сегодня, 10:17
      Этот твёрдый и принципиальный человек умолял Петра не верить «проклятым еретикам», не вверять им командование войсками (провал первого периода Северной войны – полностью на иностранном командовании)..................

      провал первой части Северной войны целиком на отсутствии опыта западного образа войн, должной подготовки! am Должны были пройти годы, чтобы русская армия стала той "машиной", что сломала хребет непобедимым "каролинерам"! angry Да, а Швеция из "балтийского монстра" стала тихой региональной державой.
      Таким образом, Пётр, попавший под влияние иностранцев, русских «дворян-европейцев», легко принявших всё иностранное, и взявший курс на вестернизацию России, самым резким образом порвал «со стариной».

      Великий Петр создал первоклассные армию и флот, построил Петербург, чем вообще в корне поменял историю России! Иначе мы даже с "голозадыми" сражались с переменным успехом.
      Я инда, чес-слово, обалдеваю, господа... what И еще кто-то смел меня ругать за предыдущую статьюlaughing drinks
      Микадо
  6. Стрелецкос Сегодня, 08:50
    Совсем не убогий
    Просто изменник родины
    Сбежал за границу, войска просил у австрийского кесаря против отца.
    Но и отца Бог наказал - лишил единственного сына. А это беда.
    Стрелецкос
  7. vlad007 Сегодня, 09:36
    Статья интересная. Действительно непонятно, в чем была необходимость физической расправы с царевичем Алексеем - если были письма, подтверждающие вину, то зачем пытать? Можно предложить, что у царевича были сообщники в окружении Петра или в среде бояр, а пытали, чтоб узнать имена сообщников. Но это, конечно же, домыслы, хотя они не лишены оснований. С интересом жду продолжения.
    Версия подмены Петра, мягко говоря, не заслуживает серьезного внимания. Очевидно, что Петр побывав за границей изменился внутренне, это нормально.
    vlad007
    1. Monster_Fat Сегодня, 10:22
      http://www.km.ru/science-tech/2014/02/12/istoriya
      -rusi/732117-podmena-petra-i-vymysel-ili-istorich
      eskii-fakt wink
      Monster_Fat
  8. Knizhnik Сегодня, 10:49
    Противодействие планам государя, поиски помощи за границей - в те времена (да и не только) повод для расправы даже над царевичем более чем достаточный. Будь он хоть семи пядей во лбу. Да, с женой Пётр Великий нехорошо обошёлся (не оправдываю, но опять-таки, нравы были такие), но это чувство вины удерживало бы его от гнева на сына за то, что не поддерживает его государственнические планы. Если бы не открытая измена...
    Knizhnik
  9. Curious Сегодня, 11:00
    Есть различные версии конфликта между Петром I и его старшим сыном царевичем Алексеем. Ни одну нельзя назвать окончательной.
    Если кому интересно спокойное изложение этих версий, а не очередной наброс проноса, возьмите первый номер журнала "Вестник архивиста" за 2013 год, в нем статья "ПЕРВАЯ ТРАГЕДИЯ В "ДОМЕ РОМАНОВЫХ": ДЕЛО ЦАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА. 1718 г."
    Curious
    1. avt Сегодня, 11:21
      Цитата: Curious
      ь различные версии конфликта между Петром I и его старшим сыном царевичем Алексеем.

      Конфликт в одном - престолонаследие.Собственно сам, как по роману Толстома Алексашка называл, мин хeрц Питер прав на престол не имел - обошёл на повороте брата Ваню в момент бодания с регентшей - сестрой Софой Ну а уж кто из окружения ,,короля играет свита" , вдул в уши против сына , это уже детали. Собственно чехарда не прекратилась и после смерти Пеци№1 , когда ,,худородные" под барабанный бой гвардейцев организованный Меншиковым , на царство Марту Самуиловну Скавронскую , более известную по кличке Екатерина №1 Алексевна. Финал -апофеоз , закреплённый новоманирным законодательством престолонаследия Пеци №1Вот об этом надо бы впервую голову монархистам-дворянам из дворянского собрания Пролетарского района , скинувшим лапти в 1991 задуматься , а не лепить безапеляционно
      Цитата: Ольгович
      Изобличенный предатель и изменник ролучил заслуженную кару. Это был его выбор.

      По мотивам художественного фильма времён товарища Сталина.Ну и про
      "Вестник архивиста" за 2013 год, в нем статья "ПЕРВАЯ ТРАГЕДИЯ В "ДОМЕ РОМАНОВЫХ": ДЕЛО ЦАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА. 1718 г."
      Ссылки на архив и розыскное дело есть ? Если есть , стоит почитать.
      avt
      1. Curious Сегодня, 11:37
        Автор - директор Российского государственного архива древних актов (РГАДА), источники - архив, РГАДА.
        Curious
  10. Dimmih Сегодня, 11:17
    После утверждения автора "Духовенство, гонимое протестантом царем, обращало на него все свои надежды" остаётся только спросить-какие будут Ваши доказательства перехода царя в протестантизм? Это довольно серьёзное утверждение даже для такого светила псевдоисторической науки как Самсонов. Ау, автор, доказательства народу!!!! Если уподобиться автору, то скажем можно выдвинуть версию, что он по наущению рептилоидов пытается подменить нашу подлинную историю каким-то сказочным бредом, тем самым лишив нас своего прошлого и рассудка заодно. Очень вероятно так и есть.
    Dimmih
    1. Микадо Сегодня, 11:39
      Если уподобиться автору, то скажем можно выдвинуть версию, что он по наущению рептилоидов пытается подменить нашу подлинную историю каким-то сказочным бредом, тем самым лишив нас своего прошлого и рассудка заодно.

      Вы предполагаете... what что Дмитрий-Рептилоид... "в теме"???! belay я всегда что-то подозревал! laughing drinks
      Микадо
    2. avt Сегодня, 12:05
      Цитата: Dimmih
      После утверждения автора "Духовенство, гонимое протестантом царем, обращало на него все свои надежды" остаётся только спросить-какие будут Ваши доказательства перехода царя в протестантизм?

      bully Учиться, учиться и ещё раз -учиться. Даже если откинуть в сторону про то , что в Бритии Пеця провёл службу по англиканскому обряду , ну с кем не бывает - политесу не обучен был . Реально по делам их узнаете их. Отмена патриаршества , как института вообще совсем , назначения себя главой церкви . Мало ? Приказ без его одобрения храмов не строить . Архитектуру храмов Пецей построенных глянуть неохота ? Если папа -,,Тишайший" как то кроил под себя церковь ещё соблюдая приличия православной иерархии - выписал для легитимации новых священников патриарха Антиохийского Макария дважды из Сурии. То Пеця такими тонкостями не заморачивался . Но можете и дпльше хохотунчика включать про
      Цитата: Dimmih
      рептилоидов

      и
      Цитата: Dimmih
      подменить нашу подлинную историю каким-то сказочным бредом, тем самым лишив нас своего прошлого и рассудка заодно.
      avt
  11. Ратник-80 Сегодня, 11:20
    Да статья ни одного факта одни эмоции. Да и нет ни одного докозательства что Петр казнил Алексея так чуток пятки каленым подприжгли для выявления пятой калоны, у него седечко может и не выдержало , чем не версия. Вообщем по моему мнению статья никчемная
    Ратник-80
    1. Curious Сегодня, 11:40
      А кто такие калоны? Историки типа автора?
      Curious
  12. sxfRipper Сегодня, 11:29
    Андрей Буровский. Пётр Первый – проклятый император. Рекомендую...
    http://knigosite.org/library/read/22342
    sxfRipper
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