Германия увидела, на что готова Ангела Меркель ради сохранения своей власти

7 февраля «великая коалиция» консервативного блока ХДС/ХСС и социал-демократов из СДПГ после трудных переговоров пришла к согласию по формированию правительства Германии. Случилось это, что называется, на флажке, когда практически истёк срок, отведённый немецким законодательством на эту процедуру. Бюргеры удовлетворились тем, что затянувшийся правительственный кризис счастливо разрешается и стали ждать ещё одной формальности: утверждения соглашения о коалиционном правительстве всеми членами СДПГ, которое должно пройти в виде голосования по почте.Эту благостную картину уже на следующий день разрушил скандал в стане социал-демократов. Один из лидеров партии, министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль обвинил своего коллегу, председателя СДПГ Мартина Шульца в нарушении «джентльменского соглашения» о распределении постов в правительстве.Дело было накануне выборов в Бундестаг. Тогда Габриэль (наиболее популярный политик не только среди социал-демократов, но и во всей Германии) уступил Шульцу председательство в СДПГ и право выдвинуться кандидатом в канцлеры ФРГ. В обмен на это, как писали немецкие СМИ, ссылаясь на неофициальные источники, Габриэлю было обещано сохранение за ним должности министра иностранных дел.Это была не просто договорённость двух персоналий. Её фактически одобрили партийные бонзы социал-демократов. Поэтому не только Зигмар Габриэль был удивлён заявлением Мартина Шульца о том, что в новом составе коалиционного правительства сам Шульц возглавит германский МИД. Ведь ранее лидер социал-демократов не раз говорил, что «не намерен работать в правительстве под руководством Ангелы Меркель».Уже на следующий день после заявления Шульца Зигмар Габриэль в интервью немецкому медиаконцерну Funke Mediengruppe «выплеснул весь свой гнев и презрение» в адрес председателя СДПГ. Так местные комментаторы оценили публичное возмущение Габриэля поведением своего коллеги по партии.Габриэль упрекнул Шульца, что тот «не держит слово». Резко набравший обороты скандал быстро перешёл в латентную внутрипартийную дискуссию, чтобы уже 9 февраля взорваться информационной бомбой. Мартин Шульц выступил с новым заявлением, в котором отказался от поста министра иностранных дел Германии и объявил о намерении уйти 2 марта в отставку с поста председателя СДПГ.«Я объявляю об отказе от поста в федеральном правительстве и горячо надеюсь, что на этом дебаты внутри партии завершатся, – сделал Шульц специальное заявление для прессы. – Мы все занимаемся политикой для людей в этой стране. К этому относится то, что мои амбиции должны стоять ниже интересов партии».Громкая внутрипартийная дискуссия в СДПГ с делёжкой правительственных постов очень не понравилась немцам. Рейтинг социал-демократов упал до рекордно низкого уровня. Это зафиксировала в понедельник, 12 февраля, газета Bild, опубликовавшая данные актуального опроса института социологических исследований Insa. Согласно им, лишь 16,5% избирателей Германии готовы сегодня голосовать за СДПГ. (Напомним, на последних выборах эта партия получила самый низкий результат в своей истории – 20,5% голосов.)Примечательно, что ещё пять дней назад Мартин Шульц чувствовал себя победителем. Он выторговал у Ангелы Меркель аж шесть министерских постов. Ровно столько же портфелей получили в новом кабинете сами христианские демократы из ХДС, фактически выигравшие осенние выборы в Бундестаг.Впрочем, дело даже не в количестве, а в качестве министерских портфелей, доставшихся социал-демократам. Первым по важности в этом ряду считается внешнеполитическое ведомство. Его традиционно отдают партии – младшему партнёру по правительственной коалиции. Этот пост обеспечивает высокую популярность его хозяину, а заодно – партии, которую он представляет.Однако главное место в германской правительственной иерархии занимает всё-таки министерство финансов. В последние годы (с 2009 по 2017 гг.) его возглавлял «второй человек в ХДС» Вольфганг Шойбле. Его старанием методы германского управления финансами, отношения к госдолгу и ресурсам стали нормой для Евросоюза. В Европе голос германского министра стал во многом решающим.После осенних выборов Вольфганг Шойбле возглавил Бундестаг. Министерское кресло на многие месяцы оказалось вакантным, а теперь его должен занять представитель СДПГ. Немцы понимают, что это будет человек с иными социальными взглядами на роль финансов в государстве, и куда он поведёт страну – остаётся только гадать.Христианских демократов привело в шок решение отдать минфин социал-демократам. Ангела Меркель попыталась оправдаться, что для выхода из затянувшегося правительственного кризиса потребовались «болезненные уступки» партнёрам по коалиции. Но немцы уже сделали для себя вывод: Меркель спасала не коалицию, а жертвовала партийными позициями для сохранения своей власти.В пользу этого свидетельствует передача социал-демократам другого ключевого ведомства – министерства труда и социальных вопросов. У него самый большой (без малого 30 млрд. евро) бюджет среди других министерств германского правительства, а, значит, и самые большие возможности влиять на внутреннюю политику и общественное настроение.Уступки Меркель привели к тому, что упала популярность всей самоназванной «великой коалиции». Уже упомянутый опрос института Insa показал: если бы выборы прошли сегодня, за блок ХДС/ХСС и СДПГ проголосовали бы только 46 процентов избирателей. Это явно не дотягивает до создания парламентского большинства.Высокая цена за четвёртый срок Меркель заставила оправдываться не только и.о. канцлера, но и её соратников по партии. За своего лидера публично вступился старший член ХДС и бюджетный комиссар Европейского союза Гюнтер Оттингер. Он пояснил, что затянувшийся правительственный кризис сделал Германию «частично дееспособной» в мировых и европейских делах. Из него надо было выходить.В свою очередь критики Меркель отметили, что у немцев накопилось раздражение не только из-за того, что бундесканцлерин затянула с формированием правительства. Она не смогла предъявить стране какой-либо масштабный проект, объединяющий нацию. На этот раз Оттингер не нашёл иных аргументов кроме утверждения, что Ангела Меркель – «сильный политик, который оправдает ожидания партии и общественности».Меж тем, все уступки и старания Меркель дали пока только промежуточный результат. 20 февраля начнётся так называемое «почтовое голосование» 464 тыс. членов социал-демократической партии по вопросу коалиции с блоком партии ХДС/ХСС. Продлится оно до 2 марта, а 4 марта подведут его итоги.Это не формальная процедура. Сегодня никто не может предсказать результат «почтового голосования». Очевидно, что многие в СДПГ выступают против «великой коалиции». Так как сотрудничество с блоком ХДС/ХСС в последнем кабинете министров ФРГ уже принесло социал-демократам серьёзные имиджевые потери и оттолкнуло от них большую часть электората.Потому против вхождения в новую коалицию выступили главы крупнейших региональных отделений СДПГ. В их числе лидер столичных социал-демократов Майкл Мюллер. Особенно активно ведёт себя сегодня молодёжное крыло СДПГ (Jusos) во главе Кевином Куэнертом. Агитаторы Jusos ездят по землям Германии и призывают однопартийцев голосовать против «великой коалиции».Всё это создаёт крайне запутанную ситуацию, чреватую самыми неожиданными решениями. Дальнейшую судьбу коалиции эксперты оценивают с вероятностью «пятьдесят на пятьдесят» и напоминают: мало кто из канцлеров современной Германии благополучно завершил свою политическую карьеру.Ангела Меркель экспертов не слышит, она полна решимости зайти на новый срок правления. В воскресном эфире программы Berlin direkt телеканала ZDF Меркель без обиняков заявила, что собирается работать вплоть до следующих выборов 2021 года: «Я выставляла свою кандидатуру на четырехлетний срок. Я обещала людям эти четыре года, а я из тех людей, которые держат обещания».Будем ждать, на что ещё пойдёт Ангела Меркель, чтобы реализовать свои незатухающие амбиции и сохраниться во власти. Судьбу её визави – Мартина Шульца решили во вторник.Президиум и правление СДПГ 13 февраля приняли отставку Щульца и назначили временно исполняющим обязанности председателя партии первого бургомистра Гамбурга Олафа Шольца, добавив новой интриги в затянувшийся кризис.В этой связи немецкие политологи предположили, что теперь «Германия находится на пороге итальянской ситуации с частой сменой правительств и регулярными досрочными выборами». Это будет самым печальным итогом затянувшегося правления Ангелы Меркель.