EUGAL: младший брат «Северного потока-2» и последний гвоздь в крышку американского газового гроба

12 февраля 2018 года немецкая национальная Ассоциация операторов газотранспортных систем FNB Gas объявила о включении газопровода European Gas Pipeline Link (EUGAL), соединяющего магистральный газопровод «Северный поток-2» и газовый узел в Ольбернхау, расположенный на германо-чешской границе, в план развития немецкой газовой сети на 2018-2028 гг.Оператором нового газопровода будет Gascade Gastransport, принадлежащий российскому «Газпрому» и Wintershall, который получит 50,5%. Младшими партнерами строительства станут немецкие Fluxys Deutschland, Gasunie Deutschland Transport Services и Ontras Gastransport, которым будут принадлежат по 16,5% новой «трубы».Собственно, само строительство, которое обойдется в 7 млрд. евро, предполагается начать уже во втором квартале 2018 года. Нить газопровода длиной 485 км пройдет параллельно трассе газопровода OPAL и будет иметь пропускную способность 55 млрд. кубов, то есть ровно столько, сколько может закачать в немецкую газотранспортную систему тот самый мешающий Вашингтону и Киеву запланированный к постройке новый российский газопровод по дну Балтийского моря.Как мы видим, все у российских и немецких партнеров в этой схеме взаимосвязано. Собственно, и сооружаться оба газопровода будут практически одновременно, да и запуски их должны быть полностью синхронизированы по времени.Тем самым Германия не только подводит черту под дискуссией, будет ли построен «Северный поток-2», или нет, но и показывает всем своим соседям и оппонентам, что это решение окончательное и «обжалованию» не подлежит.По сути, строительство нового газопровода уже фактически начато, так как первые партии труб под него уже отгружены и доставлены в места складирования в гг. Любмин, Дрегехайде и Пренцлау.Стоит ли удивляться, что, несмотря на, казалось бы, антироссийскую риторику Ангелы Меркель, немецкая сторона включила со своей стороны непереключающийся «зеленый свет» второй части «Северного потока». Его оператору, компании Nord Stream 2 AG, в ноябре 2017 года выдано разрешение на проведение работ в зоне континентального шельфа Германии. Далее в конце января 2018 года было выдано разрешение на строительство и эксплуатацию морской части «Северного потока-2» в территориальных водах Германии, а также на территории сухопутного участка газопровода в районе Любмина вблизи Грайфсвальда.На этом можно ставить большую и жирную точку на истории газового противостояния между США и СССР/Россией и энергетической войне за передел газового рынка Европы…Газ — удобный и экологически чистый вид топлива и сырья. Развитие маршрутов его поставки на европейский рынок всегда было вопросом изменения геополитического влияния тех или иных игроков. Прокладка первого трансевропейского магистрального газопровода из СССР в Западную Европу «Уренгой-Помары-Ужгород» стала одной из главных причин резкого обострения отношений между Москвой, Вашингтоном и Берлином в коне 1970-х — начале 1980-х. Американцы прекрасно понимали, что, пустив в Европу «русский газ», они тем самым потеряют и часть своего над ней влияния.Сегодня в этих геополитических раскладах ничего не изменилось. Именно степень зависимости европейских стран от поставок нефти и газа показывает, насколько верными союзниками Вашингтона будут их европейские партнеры. Как мы сегодня видим, в отношениях Европы и США не все безоблачно и отчасти это вызвано тем, что, несмотря на развал СССР и временное ослабление своих позиций, Москва смогла выиграть у Вашингтона битву за европейский энергетический рынок.В 1990-х США казалось, что еще чуть-чуть, и Россия будет окончательно разрушена и ее богатства окажутся в полном их распоряжении. Но уже к середине 2000-х стало ясно, что этим мечтам не суждено сбыться и Штатам надо готовиться к новому противостоянию с этим непокорным осколком великой страны.Первоначально проблема не казалась сложной. Исходные данные для атаки на Россию были великолепными. Москва еще не оправилась от последствий последней русской смуты, и оседлать пути транзита российских энергоресурсов в Европу казалось пустяковой задачей.Первый украинский майдан, как мы понимаем, совершенно «случайно» совпал с началом американского наступления на европейские позиции «Газпрома». Вашингтон поставил задачу как минимум сократить вдвое (с 21% до примерно 10%) присутствие российского газового монополиста на европейском рынке. Не будем описывать еще раз перипетии этой титанической борьбы. По итогу то, что казалось легким в 2004 году, не только оказалось невыполнимо, но и стало началом краха всей стратегии сдерживания России в Европе.Сегодня, через 13 лет после открытия военных действий против русского газа, «Газпром» контролирует 35-36% европейского газового рынка (вместо 21%) и всерьез нацелился в будущем взять планку 40%. А это разгром. Разгром Америки и важный этап построения Большой Евразии, этого самого кошмарного сна любого американского политика — от Барака Обамы до Дональда Трампа.