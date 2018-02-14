12:12 14 февраля

EUGAL: младший брат «Северного потока-2» и последний гвоздь в крышку американского газового гроба



12 февраля 2018 года немецкая национальная Ассоциация операторов газотранспортных систем FNB Gas объявила о включении газопровода European Gas Pipeline Link (EUGAL), соединяющего магистральный газопровод «Северный поток-2» и газовый узел в Ольбернхау, расположенный на германо-чешской границе, в план развития немецкой газовой сети на 2018-2028 гг.

Что такое EUGAL


Оператором нового газопровода будет Gascade Gastransport, принадлежащий российскому «Газпрому» и Wintershall, который получит 50,5%. Младшими партнерами строительства станут немецкие Fluxys Deutschland, Gasunie Deutschland Transport Services и Ontras Gastransport, которым будут принадлежат по 16,5% новой «трубы».

Собственно, само строительство, которое обойдется в 7 млрд. евро, предполагается начать уже во втором квартале 2018 года. Нить газопровода длиной 485 км пройдет параллельно трассе газопровода OPAL и будет иметь пропускную способность 55 млрд. кубов, то есть ровно столько, сколько может закачать в немецкую газотранспортную систему тот самый мешающий Вашингтону и Киеву запланированный к постройке новый российский газопровод по дну Балтийского моря.

EUGAL: младший брат «Северного потока-2» и последний гвоздь в крышку американского газового гроба


Как мы видим, все у российских и немецких партнеров в этой схеме взаимосвязано. Собственно, и сооружаться оба газопровода будут практически одновременно, да и запуски их должны быть полностью синхронизированы по времени.

Тем самым Германия не только подводит черту под дискуссией, будет ли построен «Северный поток-2», или нет, но и показывает всем своим соседям и оппонентам, что это решение окончательное и «обжалованию» не подлежит.

По сути, строительство нового газопровода уже фактически начато, так как первые партии труб под него уже отгружены и доставлены в места складирования в гг. Любмин, Дрегехайде и Пренцлау.

Стоит ли удивляться, что, несмотря на, казалось бы, антироссийскую риторику Ангелы Меркель, немецкая сторона включила со своей стороны непереключающийся «зеленый свет» второй части «Северного потока». Его оператору, компании Nord Stream 2 AG, в ноябре 2017 года выдано разрешение на проведение работ в зоне континентального шельфа Германии. Далее в конце января 2018 года было выдано разрешение на строительство и эксплуатацию морской части «Северного потока-2» в территориальных водах Германии, а также на территории сухопутного участка газопровода в районе Любмина вблизи Грайфсвальда.

На этом можно ставить большую и жирную точку на истории газового противостояния между США и СССР/Россией и энергетической войне за передел газового рынка Европы…

Передел газового рынка Европы — вопрос геополитический



Газ — удобный и экологически чистый вид топлива и сырья. Развитие маршрутов его поставки на европейский рынок всегда было вопросом изменения геополитического влияния тех или иных игроков. Прокладка первого трансевропейского магистрального газопровода из СССР в Западную Европу «Уренгой-Помары-Ужгород» стала одной из главных причин резкого обострения отношений между Москвой, Вашингтоном и Берлином в коне 1970-х — начале 1980-х. Американцы прекрасно понимали, что, пустив в Европу «русский газ», они тем самым потеряют и часть своего над ней влияния.

Сегодня в этих геополитических раскладах ничего не изменилось. Именно степень зависимости европейских стран от поставок нефти и газа показывает, насколько верными союзниками Вашингтона будут их европейские партнеры. Как мы сегодня видим, в отношениях Европы и США не все безоблачно и отчасти это вызвано тем, что, несмотря на развал СССР и временное ослабление своих позиций, Москва смогла выиграть у Вашингтона битву за европейский энергетический рынок.

Вашингтон проигрывает России

В 1990-х США казалось, что еще чуть-чуть, и Россия будет окончательно разрушена и ее богатства окажутся в полном их распоряжении. Но уже к середине 2000-х стало ясно, что этим мечтам не суждено сбыться и Штатам надо готовиться к новому противостоянию с этим непокорным осколком великой страны.



Первоначально проблема не казалась сложной. Исходные данные для атаки на Россию были великолепными. Москва еще не оправилась от последствий последней русской смуты, и оседлать пути транзита российских энергоресурсов в Европу казалось пустяковой задачей.

Первый украинский майдан, как мы понимаем, совершенно «случайно» совпал с началом американского наступления на европейские позиции «Газпрома». Вашингтон поставил задачу как минимум сократить вдвое (с 21% до примерно 10%) присутствие российского газового монополиста на европейском рынке. Не будем описывать еще раз перипетии этой титанической борьбы. По итогу то, что казалось легким в 2004 году, не только оказалось невыполнимо, но и стало началом краха всей стратегии сдерживания России в Европе.

Сегодня, через 13 лет после открытия военных действий против русского газа, «Газпром» контролирует 35-36% европейского газового рынка (вместо 21%) и всерьез нацелился в будущем взять планку 40%. А это разгром. Разгром Америки и важный этап построения Большой Евразии, этого самого кошмарного сна любого американского политика — от Барака Обамы до Дональда Трампа.
Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)


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Комментарии 18

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  1. Комментарий был удален.
    1. rotmistr60 Сегодня, 07:14
      И к чему, а главное зачем вы потратили столько времени на написание букв, которые не имеют смыслового значения кроме, как "вставить шпильку" кому-то.
      rotmistr60
  2. Комментарий был удален.
  3. lis-ik Сегодня, 06:49
    Даже если всё так радужно, то не вижу повода для радости для основной массы населения РФ, просто олигархи станут ещё "немножко" богаче, а конкретно Россия не поимеет от этого ничего и так будет продолжаться постоянно пока не вернётся пункт в конституцию про недра.
    lis-ik
    1. Кубик123 Сегодня, 07:06
      Цитата: lis-ik
      Даже если всё так радужно, то не вижу повода для радости для основной массы населения РФ, просто олигархи станут ещё "немножко" богаче, а конкретно Россия не поимеет от этого ничего и так будет продолжаться постоянно пока не вернётся пункт в конституцию про недра.

      Откровенный-то бред зачем писать? Если бы все было так, как Вы пишете, внутри России никто бы и не заметил изменений от падения цен на нефть и газ в 2014 году. А "Северный поток-2" просто исключает из транзита Украину и Польшу. Вот и вся причина их воя по этому поводу.
      Кубик123
      1. seos Сегодня, 11:00
        А ты представь, какого читать про поставки газа в Европу, по 300$ за 1000 куб, скажем жителям Дальнего Востока, где газ стоит 9920$ за те же 1000 кубов, но и за эти деньги его хрен где без блата купишь... эти Газпромовские ***** лучше бы Россию газифицировали, миллионы граждан России не имеют доступ к газу.
        seos
    2. Горный стрелок Сегодня, 07:14
      Олигарх ( по определению) - это богатей у власти ( владелец плюс влесть). Какой Миллер хозяин? Хозяин Газпрому - Россия. Очень правильно сказано - олигархов в России не осталось. Кто то из "бывших" принял правила игры, а кто тонне принял - сбежал. Теперь сидит в Лондоне и думает, как бы у него не отобрали "нажитое непосильным трудом". laughing
      Горный стрелок
    3. лесовозник Сегодня, 08:44
      Цитата: lis-ik
      Даже если всё так радужно, то не вижу повода для радости для основной массы населения РФ, просто олигархи станут ещё "немножко" богаче, а конкретно Россия не поимеет от этого ничего и так будет продолжаться постоянно пока не вернётся пункт в конституцию про недра.

      Вы глупы редкостно - развитие газового рынка в гейропе это новые рабочие места для обычных работяг в России ,а не только миллиарды в карман наших богатеев , это миллиарды рублей в бюджет России , а если вам не хватает ваших денег то это только ваша заслуга - оторвите свою тушку от дивана и идите работайте
      лесовозник
      1. lis-ik Сегодня, 11:22
        Цитата: лесовозник
        Цитата: lis-ik
        Даже если всё так радужно, то не вижу повода для радости для основной массы населения РФ, просто олигархи станут ещё "немножко" богаче, а конкретно Россия не поимеет от этого ничего и так будет продолжаться постоянно пока не вернётся пункт в конституцию про недра.

        Вы глупы редкостно - развитие газового рынка в гейропе это новые рабочие места для обычных работяг в России ,а не только миллиарды в карман наших богатеев , это миллиарды рублей в бюджет России , а если вам не хватает ваших денег то это только ваша заслуга - оторвите свою тушку от дивана и идите работайте

        Глупы Вы, ведь Ваши аргументы, это набор штампов на тему "Газпром -достояние России". Смотреть глубже Вы не научились. По поводу моих денег, мне их пока хватает, но не благодаря, а вопреки стараниям государства добить малый и средний бизнес, но это не надолго, поэтому подстраховался и дополнительно тружусь в агрохолдинге, где тоже дело идёт к банкротству. Смотрите поменьше телевизор, а больше общайтесь и читайте.
        lis-ik
        1. merlin Сегодня, 11:42
          Цитата: lis-ik
          По поводу моих денег, мне их пока хватает, но не благодаря, а вопреки стараниям государства добить малый и средний бизнес, но это не надолго, поэтому подстраховался и дополнительно тружусь в агрохолдинге, где тоже дело идёт к банкротству. Смотрите поменьше телевизор, а больше общайтесь и читайте.

          Горючая слеза российского предпринимателя? Это Вы правы - как пообщаешься, то всем сейчас плохо, все плачут, все на грани банкротства, а начнешь вопросы по теме задавать, так им, оказывается, рабочие нужны, чтоб круглосуточно работали иначе с заказами не успевают...
          merlin
        2. лесовозник Сегодня, 11:48
          Цитата: lis-ik
          Цитата: лесовозник
          Цитата: lis-ik
          Даже если всё так радужно, то не вижу повода для радости для основной массы населения РФ, просто олигархи станут ещё "немножко" богаче, а конкретно Россия не поимеет от этого ничего и так будет продолжаться постоянно пока не вернётся пункт в конституцию про недра.

          Вы глупы редкостно - развитие газового рынка в гейропе это новые рабочие места для обычных работяг в России ,а не только миллиарды в карман наших богатеев , это миллиарды рублей в бюджет России , а если вам не хватает ваших денег то это только ваша заслуга - оторвите свою тушку от дивана и идите работайте

          Глупы Вы, ведь Ваши аргументы, это набор штампов на тему "Газпром -достояние России". Смотреть глубже Вы не научились. По поводу моих денег, мне их пока хватает, но не благодаря, а вопреки стараниям государства добить малый и средний бизнес, но это не надолго, поэтому подстраховался и дополнительно тружусь в агрохолдинге, где тоже дело идёт к банкротству. Смотрите поменьше телевизор, а больше общайтесь и читайте.

          Мне не надо читать , да и некогда - я работаю и зарабатываю
          лесовозник
    4. ЛМН Сегодня, 09:47
      Цитата: lis-ik
      Даже если всё так радужно, то не вижу повода для радости для основной массы населения РФ, просто олигархи станут ещё "немножко" богаче, а конкретно Россия не поимеет от этого ничего и так будет продолжаться постоянно пока не вернётся пункт в конституцию про недра.


      По мне так Россия поимеет и не мало.
      1)Россия посадила "на крючок" лидера Европы.Сильнейшею экономику Европы.
      2)Второе,следует из первого laughing Германия "отворачивается" от США.И всё,что их связывает,это увы всякие "древние" договора,типо нато recourse
      ЛМН
      1. merlin Сегодня, 11:31
        Цитата: ЛМН
        2)Второе,следует из первого laughing Германия "отворачивается" от США.И всё,что их связывает,это увы всякие "древние" договора,типо нато recourse

        Не стоит забывать про американские военные базы в Германии.
        Да и вообще это лишь очередной этап экономической войны, до победы в которой еще очень далеко.
        merlin
  4. Горный стрелок Сегодня, 07:09
    Хорошая новость. Крепче позиции Газпрома - больше денег в бюджете. Пенсии, медицина, дороги.
    И незачем "пыхать злом".
    Горный стрелок
    1. Vard Сегодня, 07:20
      Ну нашем газе наживаются к сожалению все кроме нас... Это можно наглядно видеть по цене акций Газпрома...
      Vard
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 07:09
    А что собственно будет иметь народ? Что поимеют простые люди? Ответ - НИЧЕГО!
    a.s.zzz888
    1. ЛМН Сегодня, 11:28
      Цитата: a.s.zzz888
      А что собственно будет иметь народ? Что поимеют простые люди? Ответ - НИЧЕГО!

      Народ будет спать спокойно,в том числе
      ЛМН
    2. merlin Сегодня, 11:32
      Цитата: a.s.zzz888
      А что собственно будет иметь народ? Что поимеют простые люди? Ответ - НИЧЕГО!

      А что народ от этого имел раньше? Что поимели простые советские люди от строительства газопроводов?
      merlin
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:17
    ...но и показывает всем своим соседям и оппонентам, что это решение окончательное и «обжалованию» не подлежит.
    Поэтому соседи периодически бегают жаловаться американцам. Надеюсь у Германии хватит мужества до конца отстаивать свои интересы.
    rotmistr60
  7. Елизар Задунайский Сегодня, 11:49
    блага на всех не делятся , и в современном мире все вокруг народное перешло только во все вокруг МОЕ может еще осталось -что то с барского плеча и на большее ты не рассчитывай , но все равно бальзам на сердце ам крылья подрезали
    Елизар Задунайский
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