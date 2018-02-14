Грузинские стрелки рассказали РИА Новости, от кого получили оружие в Киеве в 2014

Ночью, примерно в 4 или 5 утра (20 февраля 2014) я услышал выстрелы, как мне показалась, со стороны Октябрьского дворца. Пашинский вскочил, схватил рацию и стал кричать, чтобы прекратили огонь и что ещё не время. Стрельба сразу прекратилась. Примерно в 7:30 утра, может, позже, Пашинский приказал всем приготовиться и начать стрелять. Делать по два-три выстрела и сразу менять позицию. Стрельба велась примерно 10-15 минут. После этого нам приказали бросить оружие и покинуть здание.

Граждане Грузии, которые участвовали в майданных событиях 2014 года, рассказали о том, от кого получили снайперское оружие на Украине. По словам грузинских снайперов, оружие для его последующего применения в центре Киева они получали от Сергея Пашинского, который через несколько недель после майданного кровопролития оказался на посту и.о.главы администрации президента Украины. Сегодня г-н Пашинский возглавляет комитет ВРУ по нацбезопасности и обороне.В интервью корреспонденту, один из тех, кто участвовал в киевских событиях – Коба Нергадзе – рассказал, что 14-15 февраля его и других представителей групп снайперов собирали в гостинице «Украина» в центре Киева. По словам Нергадзе, сбор проводили Андрей Парубий и Сергей Пашинский. При этом Пашинский заявлял, что грузинские снайперы должны помочь «братскому народу» и «скоро получат важное задание».В ходе интервью было отмечено, что 19 февраля Пашинский вместе с сопровождением принесли в гостиницу «Украина» оружие. Это автоматы Калашникова калибра 7,62 мм, СВД, карабины СКС и карабины иностранного производства. По словам Пашинского, «всё это оружие для защиты».Из интервью с другим грузинским участником тех кровавых событий – Александров Ревазишвили:Ранее интервью с грузинскими стрелками выпустил итальянский «5 канал», в котором было сообщено о действиях наёмников из Грузии по участию в совершении госпереворота на Украине.