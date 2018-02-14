12:11 14 февраля
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Грузинские стрелки рассказали РИА Новости, от кого получили оружие в Киеве в 2014

Граждане Грузии, которые участвовали в майданных событиях 2014 года, рассказали о том, от кого получили снайперское оружие на Украине. По словам грузинских снайперов, оружие для его последующего применения в центре Киева они получали от Сергея Пашинского, который через несколько недель после майданного кровопролития оказался на посту и.о.главы администрации президента Украины. Сегодня г-н Пашинский возглавляет комитет ВРУ по нацбезопасности и обороне.

В интервью корреспонденту РИА Новости, один из тех, кто участвовал в киевских событиях – Коба Нергадзе – рассказал, что 14-15 февраля его и других представителей групп снайперов собирали в гостинице «Украина» в центре Киева. По словам Нергадзе, сбор проводили Андрей Парубий и Сергей Пашинский. При этом Пашинский заявлял, что грузинские снайперы должны помочь «братскому народу» и «скоро получат важное задание».

В ходе интервью было отмечено, что 19 февраля Пашинский вместе с сопровождением принесли в гостиницу «Украина» оружие. Это автоматы Калашникова калибра 7,62 мм, СВД, карабины СКС и карабины иностранного производства. По словам Пашинского, «всё это оружие для защиты».


Грузинские стрелки рассказали РИА Новости, от кого получили оружие в Киеве в 2014


Из интервью с другим грузинским участником тех кровавых событий – Александров Ревазишвили:
Ночью, примерно в 4 или 5 утра (20 февраля 2014) я услышал выстрелы, как мне показалась, со стороны Октябрьского дворца. Пашинский вскочил, схватил рацию и стал кричать, чтобы прекратили огонь и что ещё не время. Стрельба сразу прекратилась. Примерно в 7:30 утра, может, позже, Пашинский приказал всем приготовиться и начать стрелять. Делать по два-три выстрела и сразу менять позицию. Стрельба велась примерно 10-15 минут. После этого нам приказали бросить оружие и покинуть здание.


Ранее интервью с грузинскими стрелками выпустил итальянский «5 канал», в котором было сообщено о действиях наёмников из Грузии по участию в совершении госпереворота на Украине.

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 25

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  1. ФЕОДОР Сегодня, 06:05
    Каак мне нравится абревиатура ВРУ !
    ФЕОДОР
    1. влад66 Сегодня, 10:43
      Всем давно все известно, но наказание будет только тогда, когда скинут эту хунту. yes
      влад66
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:08
    Они нам америку не открыли! Со временем все больше всплывает информации по тем событиям, жаль, что никого не посадят за убийства! Ибо те кто давал на это добро, теперь сами являются властями укроины.
    Геркулесыч
    1. Zoldat_A Сегодня, 06:41
      Цитата: Геркулесыч
      Они нам америку не открыли!

      По-моему, любому человеку, не отягощённому бандеровской идеологией, но имеющему хоть каплю мозга, через 10 минут после стрельбы было ясно, кто и зачем стрелял. А тому, кто каплей мозга ещё и думать умеет, много больше было ясно и до стрельбы. Я такие провокации в исполнении западных спецслужб руками местных папуасов видел за 20 с лишним лет службы не раз и где-то за неделю-две до стрельбы мне, например, стало ясно - чего не хватает Майдану - ЖЕРТВ, МУЧЕНИКОВ!!! И ещё стало ясно, кому они нужны и кто их наделает.
      А ещё я многое понял задолго до стрельбы, когда увидел по телевизору псевдо-"Беркут" в кроссовках (!!!), с жёлтыми повязками на левом рукаве (!!!), и с левой руки (!!!) стреляющий по толпе.
      По последнему пункту поясню. Боец любого спецподразделения, и "Беркута" в том числе, имеет в качестве одного из главных своих учителей инструктора по стрелковой. Стрелять бойцы таких спецподразделений, конечно, могут с любой руки, из любого положения и оружия. НО!!! Как нам в школе давали ручку в ПРАВУЮ руку, так и инструктор по стрелковой даёт автомат под ПРАВУЮ руку! Настоящий "Беркут" учили инструкторы ещё советского разлива и без необходимости настоящий "Беркут" и боец любого спецподразделения Калаш с левой руки не возьмёт. А бандерлогов майданного разлива учили стрелять кто попало. И как в школе сейчас не пихают авторучку в правую руку (потому мне смотреть иной раз смешно, как половина молодёжи у меня в фирме левой пишет - я заявление на отпуск не подписываю, потому что прочитать не могу!), так и стреляют эти псевдо-"Беркуты" как американцы - половина с левой руки!
      Думаю, что следующим событием будет признание тары-тройки псевдо-"Беркутов" о том, кто и зачем им приазал на камеру исполнить роль "Беркутов", "стреляющих" по толпе...
      Zoldat_A
      1. denisey Сегодня, 07:02
        По поводу того как стрелять и с какой руки, Вы я думаю погорячились, сейчас всех заставляют стрелять с обеих рук, а не только спецов. Да и с какой руки стрелять удобней все равно выбирает стрелок.
        denisey
        1. Zoldat_A Сегодня, 07:25
          Цитата: denisey
          По поводу того как стрелять и с какой руки, Вы я думаю погорячились, сейчас всех заставляют стрелять с обеих рук, а не только спецов. Да и с какой руки стрелять удобней все равно выбирает стрелок.
          Ключевое слово - СЕЙЧАС. Почитайте, что я говорил выше про школу. НАМ насильно в первом классе давали перьевые ручки В ПРАВУЮ руку. У меня половина родни всё делают левой рукой, а пишут правой. А СЕЙЧАС??? Лист бумаги лежит чуть не вверх ногами, авторучка идёт остриём вперёд, а уж какие каракули выводят!!!!!! У меня почерк не идеален, но не было за всю мою долгую жизни ни одного человека, который бы его не понял. А сейчас девочка 20 с небольшим лет сидит напротив меня, пишет мне заявление на отпуск левой рукой и жалуется, что у меня авторучки не пишут. Как же они писать будут, если она их "носом вперёд" по бумаге толкает. А когда всё-таки нашкрябала, я его порвал, потому что прочитать не сумел. Сказал, чтобы дома написала и мне принесла. На следующий день принесла - наверное, мама или бабушка писали, потому что почерк не хуже моего....
          Так и с оружием. Подумайте, под какую руку сделан "Калаш"? В какую сторону у него гильзу летят? На локтевой сгиб правой руки при стрельбе в движении с левой летом в тельнике ни разу гильзу не ловили? А на ПМ, помимо гильз - каким пальцем в левой руке с предохранителя снимаете? А некоторые виды импортного вооружения вообще с левой руки как специально горячей гильзой "целятся" в правый глаз. Вот то ОНИ и воюют в очках... .
          Рассуждаю не "с дивана" - сам 20 с лишним лет с оружием был. Стрелял сам, других учил (и не только своих, советских, а и папуасов не пойми где в анусе географии) по мере сил тому, чему меня учили ещё те, которые не только Сталина помнят (его и я хорошо помню), а те, кто помнил Рейхстаг....
          Где-то так...
          Zoldat_A
          1. denisey Сегодня, 07:35
            Сейчас , для меня также понятие "где-то так" тоже подходит, сам на пенсию ухожу в марте. Гильзы что с ПМ, что с АК за шиворот летят если вставать справа при стрельбе ( например в тире) wink , это испытано. А спецура, стрелять все равно будет так , как стрелку удобно. Не о том разговор. Кто и как стрелял можно будет понять только после глубочайшего расследования, НО как я понимаю, улик уничтожены. Так что мы с Вами останемся на уровне "диванных" laughing . Вот и весь сказ.
            denisey
            1. Zoldat_A Сегодня, 08:08
              Цитата: denisey
              сам на пенсию ухожу в марте.

              Поздравляю! drinks Я уже давно на двух - на военной и по возрасту. Но работать приходится. Не за деньги даже - ради денег фирму уже дочь с сыном тянут. Я туда приезжаю только коньяку пропустить, да наорать на того, на кого сыну наорать неудобно. Не бросишь ведь дело, которое начал с нуля, подсобником на стройке?
              Цитата: denisey
              Кто и как стрелял можно будет понять только после глубочайшего расследования, НО как я понимаю, улик уничтожены.

              А кому они нужны, те улики? Нам и без них ясно, в Америку и Украину всё равно не убедить ничем, никакими уликами (Олимпиада, вон, без нашего флага идёт и не кашляет negative . Почти...).
              Цитата: denisey
              Так что мы с Вами останемся на уровне "диванных" .

              Ну почему же... Я регулярно на охоту езжу. И не только за тем, чтобы животинку поистреблять... В межсезонье регулярно езжу милицейский тир (ученик большая шишка в нашем УВД) и на армейский полигон (опять же ученик - полковник-пехотинец)....

              Кстати, о "не докажешь" - анекдот в тему.
              На Чемпионате мира по футболу победила никому не известная сборная Закавказья.
              Всё мировое сообщество в шоке! Спрашивают главного тренера - как, типа, сумели -
              первый раз и Чемпионы!?!???? Тот отвечает: "Никакого секрета нет - в защиту поставили азербайджанцев - им пока не заплатишь - не пропустят. В нападение - грузинов - те пока своего не добьются, не отвяжутся. А на ворота - армянина. Ему и забьёшь - не докажешь"...
              Скажу, что не знаю, насколько сказанное соответствует национальным характерам, но ВСЕ обвинения в национализме отметаю начисто - рассказано было в середине 80-х сослуживцем-азербайджанцем, а смеялись и армяне и грузины и все, кто рядом были. Потому что ТОГДА люди отличали юмор от национализма - одно "Армянское радио" чего стОило!
              Zoldat_A
              1. denisey Сегодня, 08:50
                Анекдот хорош good . А по поводу Украины - время покажет. Ведь не только из оружия кто то стрелял, но и деревья спиливал с пулями. Посмотрим, 2019 год и Северный-2 не за горами.
                denisey
              2. LSA57 Сегодня, 08:51
                Цитата: Zoldat_A
                Потому что ТОГДА люди отличали юмор от национализма - одно "Армянское радио" чего стОило!

                Вопрос к Армянскому радио:
                - Какой самый красивый город на Земле?
                - Конечно Ереван!
                - А, что буде с Ереваном, если на него сбросить атомную бомбу?
                Пятиминутная пауза, а потом ответ:
                - А Тбилиси тоже очень красивый город
                LSA57
          2. alatanas Сегодня, 11:50
            А на ПМ, помимо гильз - каким пальцем в левой руке с предохранителя снимаете?

            Большим левой. Правда не очень удобно.
            Всегда стрелял левой. Могу писать и левой и правой. Хотя в первом классе (726 школа г. Москва) сам перешел писать правой, потому что писали чернилами, я писал очень красиво левой но замарывал. Вот и ставили оценку "грязно - 3".
            Такие вот дела ...
            alatanas
  3. LSA57 Сегодня, 06:18
    Ранее интервью с грузинскими стрелками выпустил итальянский «5 канал»

    и, что? всё в песок. и это всё замылят и затрут. сейчас в "цивилизованном обществе" нет злободневнее темы как наши болельшики посмели флаг России на трибуны ОИ проносить
    LSA57
  4. лысова Сегодня, 06:35
    Удивительно, прямо взяли и рассказали. А суд то вообще будет? - А лучше всех вместе с судом и следствием.
    лысова
    1. LSA57 Сегодня, 06:40
      Цитата: лысова
      А суд то вообще будет?

      наверное только Божий
      LSA57
      1. лысова Сегодня, 06:54
        Скорее всего, если доживут до него. Может господин случай, поможет восстановить справедливость.
        лысова
        1. LSA57 Сегодня, 06:57
          Цитата: лысова
          Может господин случай, поможет восстановить справедливость.

          честно говоря, наверное только на него надежда
          LSA57
    2. alexmach Сегодня, 09:34
      Да вообще как-то странно, чего это они вдруг разговорились то? Неужели месть за нанесенные Саакашвили обиды на Украине?
      alexmach
      1. лысова Сегодня, 10:49
        Это то же вариант, всё таки " соратники ". И ещё, купили чтобы стрелять, а сейчас, что бы говорить - наёмники ведь.
        лысова
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:39
    Ранее интервью с грузинскими стрелками выпустил итальянский «5 канал»
    Ни ранее, ни сейчас запад ни как не отреагирует на эту информацию, а про Киев можно вообще ничего не говорить. Сша, Европа активно организовывали этот переворот и в сценарий входили сакральные жертвы. Поэтому говори, не говори, а все под контролем запада.
    rotmistr60
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 07:35
    Не понять чего хотят грузины. Не зря же они вылезли сравнительно недавно. Походу мерикатосы сливают пецьку в унитаз, конкретно. bully
    a.s.zzz888
    1. alexmach Сегодня, 09:36
      Ну а что вообще недавно произошло на том фронте? Высылка Саакашвили в Польшу?
      alexmach
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:13
        alexmach Сегодня, 09:36 ↑ Новый
        Ну а что вообще недавно произошло на том фронте? Высылка Саакашвили в Польшу?

        И не только. Читайте хотя бы ВО, и будете в курсе событий.
        a.s.zzz888
  7. КОТ БАЮН Сегодня, 08:38
    По словам грузинских снайперов,

    Меня удивляет то, что они (снайперы) живы до сих пор.
    КОТ БАЮН
  8. Victor_B Сегодня, 09:05
    В методичке по цветной революции ключевым пунктом идут "неизвестные снайперы".
    Жертвы обязательно не в переулке, а прямо под камеры. С подробностями. Но откуда стреляли по этим кадром не понять.
    Victor_B
  9. Metallurg_2 Сегодня, 10:07
    Все эти грузинские стрелки - однозначно агенты Кремля. нанятые Путиным, чтобы очернить свободную европейскую власть laughing
    Metallurg_2
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