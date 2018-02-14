Макрон разбушевался... О заявлении президента Франции о возможных ударах по Сирии

Я прочертил «красную границу» по химоружию. Пока нет очевидных доказательств того, что химоружие применяется. Но если такие доказательства нами будут получены, то мы нанесём удар по тому месту, где его производят.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что он провёл «красную границу» в Сирийской Арабской Республике. По словам Макрона, он отдаст приказ французским военным на нанесение удара по местам химпроизводства, если «будет подтверждено, что в Сирии применяется химическое оружие».Макрона цитирует информационная служба Reuters Макрон заявил, что в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным он выразил озабоченность по поводу того, что правительственные силы Сирии могли применить химическое оружие.Другими словами, Макрон заявляет, что Франция ищет «доказательства применения химоружия» исключительно Дамаском. Если Макрону предоставить факты применения химоружия боевиками, например, «Джебхат ан-Нусры» (*запрещено в РФ), то французская авиация подниматься в воздух не станет... Как это и было ранее.Напомним, что накануне Минобороны России распространило информацию о том, что именно «ан-Нусра»* в провинции Идлиб готовит очередную провокацию с химическим оружием с той целью, чтобы обвинить сирийскую армию в его применении. Слова Макрона о том, что Франция нанесёт удар в случае применения химоружия, фактически стыкуются с этим заявлением. Получается, что Франция втянута в ту самую провокацию, которую собираются осуществить террористы, чтобы западная «коалиция» вновь нанесла удары по правительственным и проправительственным силам в САР.