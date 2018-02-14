12:17 14 февраля
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Макрон разбушевался... О заявлении президента Франции о возможных ударах по Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что он провёл «красную границу» в Сирийской Арабской Республике. По словам Макрона, он отдаст приказ французским военным на нанесение удара по местам химпроизводства, если «будет подтверждено, что в Сирии применяется химическое оружие».

Макрона цитирует информационная служба Reuters:
Я прочертил «красную границу» по химоружию. Пока нет очевидных доказательств того, что химоружие применяется. Но если такие доказательства нами будут получены, то мы нанесём удар по тому месту, где его производят.


Макрон разбушевался... О заявлении президента Франции о возможных ударах по Сирии



Макрон заявил, что в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным он выразил озабоченность по поводу того, что правительственные силы Сирии могли применить химическое оружие.

Другими словами, Макрон заявляет, что Франция ищет «доказательства применения химоружия» исключительно Дамаском. Если Макрону предоставить факты применения химоружия боевиками, например, «Джебхат ан-Нусры» (*запрещено в РФ), то французская авиация подниматься в воздух не станет... Как это и было ранее.

Напомним, что накануне Минобороны России распространило информацию о том, что именно «ан-Нусра»* в провинции Идлиб готовит очередную провокацию с химическим оружием с той целью, чтобы обвинить сирийскую армию в его применении. Слова Макрона о том, что Франция нанесёт удар в случае применения химоружия, фактически стыкуются с этим заявлением. Получается, что Франция втянута в ту самую провокацию, которую собираются осуществить террористы, чтобы западная «коалиция» вновь нанесла удары по правительственным и проправительственным силам в САР.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 62

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  1. LSA57 Сегодня, 06:30
    Получается, что Франция втянута в ту самую провокацию, которую собираются осуществить террористы, чтобы западная «коалиция» вновь нанесла удары по правительственным и проправительственным силам в САР.

    да не втянута, сама туда влезла
    LSA57
    1. сибиралт Сегодня, 07:50
      Макрон - балабол. Если хочет террактов во Франции, они ему будут! belay
      сибиралт
      1. Rostislav Сегодня, 08:26
        Терракт в ответ на бомбежки Асада? Это вряд-ли.
        Rostislav
        1. АнпеЛ Сегодня, 08:34
          Кто знает... А может скоро будет книга новая эМануэль и бородатые
          АнпеЛ
          1. влад66 Сегодня, 10:38
            Макрон мы знаем, что вы смелый человек, женится на бабушке надо очень смелым быть. laughing
            влад66
        2. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:43
          но для кастрированного пуделя,он слишком громко загавкал,хотя к жабоедам по Ливии еще вопросов много,ничего у него не порвется бомбить?или мало бородатых во Франции,тогда вперед,припрется еще больше чтоб этого недоумка научить аллаха любить.
          Ратник с пулеметом
      2. nik-karata Сегодня, 09:21
        Президент Франции Эммануэль...

        мммммм.... Эммануэль..., что-то до боли знакомое. Это?

        Угадал? Кино такое.
        Дурик он, макрон этот. Думаю, не дадут ему подвиг совершить, вторую Ливию замутить.
        nik-karata
        1. Ванёк Сегодня, 10:05
          Цитата: nik-karata
          Это?


          Дааа... Она самая...
          Ванёк
      3. Metallurg_2 Сегодня, 10:03
        Это будет очередная обложка для Шарли )))
        Metallurg_2
    2. Отец солдата Сегодня, 08:06
      Одел стринги, лизнул бабушку в щечку и в бой, сворой-то они все сильны. Плохая у него училка в школе была laughing
      Отец солдата
      1. LSA57 Сегодня, 08:14
        Цитата: Отец солдата
        Плохая у него училка в школе была

        думаете как жена лучше? laughing
        LSA57
        1. Чёрный Сегодня, 08:26
          Цитата: LSA57
          думаете как жена лучше?

          А его хозяева не спрашивали - лучше или хуже. Кого подложили того и любит laughing
          Чёрный
          1. LSA57 Сегодня, 09:04
            Цитата: Чёрный
            А его хозяева не спрашивали - лучше или хуже. Кого подложили того и любит

            прямо в школе подложили? belay на последней парте? belay laughing
            LSA57
            1. Ил-18 Сегодня, 09:17
              Цитата: LSA57
              Цитата: Чёрный
              А его хозяева не спрашивали - лучше или хуже. Кого подложили того и любит

              прямо в школе подложили? belay на последней парте? belay laughing

              Это уже стратегия what
              Ил-18
              1. LSA57 Сегодня, 09:55
                Цитата: Ил-18
                Это уже стратегия

                а тактика тогда,что? ну или где и как? feel
                LSA57
    3. амирбек Сегодня, 10:00
      тоже Ф16 пошлет что ли ... а у иранцев еще есть беспилотники камикадзе bully
      амирбек
      1. zivXP Сегодня, 10:03
        Сам лично полетит
        zivXP
        1. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:45
          сам не полетит,жена-бабушка не пустит.))
          Ратник с пулеметом
    4. astepanov Сегодня, 10:59
      А может быть, что не влезла, а организовала.
      astepanov
    5. Маз Сегодня, 12:11
      Ну, после ответки по израильским атакам вряд ли осторожные франки полезут на Буки, с-200, панцири, и кубы. Это им не с безоружным каддафи воевать в пустыне.
      Маз
  2. андрей юрьевич Сегодня, 06:31
    шёл бы лучше Макарон,свою бабушку лохматить...
    андрей юрьевич
    1. Злой543 Сегодня, 06:34
      Это бабушка его лохматит наверное..
      Злой543
      1. сибиралт Сегодня, 07:54
        Она его еще в школе приучила к красному. laughing
        сибиралт
  3. Vard Сегодня, 06:31
    Я то думал что они чего путного задумали... А все ни как не успокоятся... Ну что милости просим...ракеты приготовили...
    Vard
    1. просто экспл Сегодня, 08:16
      ракеты или озабоченности ?
      просто экспл
      1. q75agent Сегодня, 08:50
        у пилотов F-16 спросите ...
        q75agent
        1. kpotr Сегодня, 09:12
          Таки боюсь, что сирийского ПВО всем может не хватить, мало его осталось. crying
          kpotr
          1. q75agent Сегодня, 09:22
            у вас дети есть ? вот им сказочки на ночь и рассказывайте laughing где факты ? фото ? где подтверждение ???? читал только громогласные заявления вашего премьера и каких то там генералов , так мы с друзьями за пивом про рыбалку тоже байки горазды рассказывать , причем каждый поймал обязательно больше другого wink я и то теперь улов фоткаю , так сказать док -во wink hi
            q75agent
          2. амирбек Сегодня, 10:13
            зато на этот раз хорошая статистика...
            90% попадание в ложные цели
            0,9% попадание в цель
            из 10 - 1 арёл подбит ... 1 еле живой... еще двоим перья по отрывало
            купились короче на провокацию и рассекретились ... информация пво_шникам
            амирбек
            1. q75agent Сегодня, 10:26
              хорошая информация good
              q75agent
    2. ul_vitalii Сегодня, 08:16
      С территории Ливии начнут упражняться, залетать не станут, да и с моря могут лупануть.
      ul_vitalii
      1. donavi49 Сегодня, 08:52
        Они Летают в Хасаке спокойно (сопредельная провинция с ДеЗ).
        donavi49
  4. Злой543 Сегодня, 06:32
    Прям симбиоз Израиля и США. Куда этот любитель старушек лезет? Кто его мнение спрашивает? Пусть сначала эмигрантов с парижских бульваров уберет, или он их боится?
    Злой543
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:34
    он провёл «красную границу» в Сирийской Арабской Республике... то мы нанесём удар по тому месту, где его производят
    Ну как же без французского мальчика в коротких штанишках разрулить ситуацию в Сирии? Осталось только предложить Макрону нанести удары по американским базам в Сирии где обучается, вскармливается эта нечисть и готовятся очередные провокации.
    rotmistr60
  6. zzdimk Сегодня, 06:36
    Эээ... А как же толерантность? Требую толерантного отношения к химоружию!
    zzdimk
  7. Умник Сегодня, 06:37
    Террористы из игил сотнями убивали граждан франции в своей же стране, на что французы ответили гуляниями взявшись за руки и крича слоганы" нас не запугаешь". Мне было бы стыдно жить в стране которая не может обеспечить мою безопасность, в стране о которую террористы вытирают ноги. Вспомним как звери взорвали боинг над синаем с россиянами на борту и какой был ответ на это?В террористов полетело все что могло летать, их бомбило все что могло бомбить. Мне показалось что таких последствий барадачи не ожидали, если бы они знали, что так оно будет наврядли стали взрывать самолет
    Умник
  8. faiver Сегодня, 06:38
    а зеленые, синие, голубые и розовые границы будут?
    faiver
  9. Мур Сегодня, 06:46
    Лягушатник начал свои воинственные речи после того, как убедился, что сирийцы отвечают на израильскую хуцпу стародавними С-200, которых и прикрыть-то кроме теории вероятности нечем. Почему Асаду не дают С-300 на фоне того, что С-400 собираются отгрузить в Турцию, а в перспективе и саудитам, то тайна великая есть...
    Ну нет новых - отдайте с хранения, предварительно подшаманив. Но нет, видимо, не зря Нетаньяху в Кремль как на работу ездил...А что там сирийцам колонну прикрыть нечем, где в том числе и наши ехали, так то война же, которая без потерь не бывает.
    Мур
  10. inkass_98 Сегодня, 06:49
    Теперь всем сидеть тихо и ждать, пока мамка ему успокоительного не даст и спать не уложит. А потом уже доставать из-под подушки страшное оружие, которое существует только в воображении америкосов и их подстилок, а также (уже в реальности) у спонсируемых ими мохнорылых бармалеев.
    inkass_98
  11. samarin1969 Сегодня, 06:54
    А, что "Шарль де Голль" возвращается к сирийским берегам?...Когда-то его анонсировали как "союзника". ...С севера - "помидоры", с востока - "полосатые" курды, с юга - "товарищи" из Израиля...Теперь осталось дождаться французскую "рать" с запада?
    samarin1969
  12. Алексей N Сегодня, 07:02
    Макарон пока никто.
    В том смысле , что кроме заявлений от него пока ничего. Разве что в составе коалиции , состав которой мало отличается от НАТО +Израиль+ саудиты.
    Впрочем , в Сирию он не лезет осознано, ибо сразу становится мишенью там и в самой Франции. А френчам это надо ?
    Пущай американцы бодаются , они далеко . И Израиль , они близко. А Макарон будет заявления заявлять.
    Неоевропейца вряд ли можно записать в прямые союзники США и -тем более - Трампа.
    Алексей N
    1. sabakina Сегодня, 09:04
      Цитата: Алексей N
      Макарон пока никто.
      Ну, вообще то у него замечательный прототип есть, особенно "ласковые" слова с 0:43
      sabakina
  13. Holsten Сегодня, 07:28
    Мал клоп , да вонюч .
    Holsten
    1. Тёртый калач Сегодня, 07:42
      Да микрон он есть...
      Тёртый калач
  14. a.s.zzz888 Сегодня, 07:38
    Да, во французии наполеоны растут как грибы после дождя! bully
    a.s.zzz888
  15. kartalovkolya Сегодня, 07:51
    Похоже у Макарона проблемы "наполеоновские" или давно не падали горящие французские самолеты?Похоже настал момент для объявления Сирийского неба "бесполетной зоной" для антисирийской коалиции!
    kartalovkolya
  16. Wedmak Сегодня, 08:06
    Макрон заявил, что в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным он выразил озабоченность по поводу того, что правительственные силы Сирии могли применить химическое оружие.

    Поразительное заявление... То, что Париж превратился в лагерь беженцев - наплевать, то, что они там бесчинствуют - наполевать, зато надо высказаться по Сирии, причем не по борьбе с ИГИЛ, а по атаке правительственных войск. Кто ж ему болезному такие мысли нашептал... как всегда американские обком?
    Вот не поверю ,чтобы он сам, встав с утра пораньше, додумался до такого.
    Wedmak
  17. Hariton Laptev Сегодня, 08:11
    еще одному лягушатнику не терпится навесить на себя лавры Наполеона. Вот только до императора допрыгнуть ни кто не может. Что Саркази Ливию бомбил, что этот в Сирию лезет, но только все это не имперские шаги а прогибы перед заокеанским хозяином. Как были французы американской колонией так они ей и остались.
    Hariton Laptev
  18. Satum Сегодня, 08:17
    Это сказал не макрон а Ротшильды laughing
    Satum
  19. Балу Сегодня, 08:43
    Микрон заявляет, что Франция ищет «доказательства применения химоружия» исключительно Дамаском.

    Этот муж бабаушки , но не дедушка, с бабушкой посоветовался? Зря Микрон связался с плохими пацанами из Вашингтона.
    Балу
  20. Чёрная вода Сегодня, 08:43
    а я думал они только свет на своей башне могут выключать...из-за океана сказали : "фас макрон"....вернее "голос"!!!
    Чёрная вода
  21. prior Сегодня, 08:44
    Во Франции тоже много чего производят.... Словесный навоз, например.....
    prior
  22. КОТ БАЮН Сегодня, 08:49
    Перед тем как это сказать, Макрон убедился на 100% (в ходе переговоров с Темнейшим) что никаких ударов наносить не придется. Вот и звездит главный Жабоед про красные линии и показывает небывалую решительность.
    КОТ БАЮН
  23. sergo1914 Сегодня, 09:00
    На дележку боится опоздать?
    sergo1914
  24. Звездочка Сегодня, 09:03
    Тогда первостепенной целью должна стать америка.
    Звездочка
  25. Suharik.inline Сегодня, 09:07
    Что за люди?!Вот полезного сделать чего ,так их нет а пакость, вот они. Люди-гвозди, в дерево не лезут а в дерьмо с ходу!
    Suharik.inline
  26. мерцание Сегодня, 09:12
    Президент Макрон это унижение Франции.
    мерцание
  27. FalconD Сегодня, 09:30
    А бабушка Бриджит разрешит??)
    FalconD
  28. Владимир Мороз Сегодня, 09:41
    Макрон, придумай хоть одну причину для чего сирийскому правительству надо применять химическое оружие. Вообще. Я уж не говорю про мирное население. С военной точки зрения это полная чушь. С политической и стратегической это вообще самоубийство при всем внимании мирового сообщества к этому вопросу. Я уж молчу, что мониторинговая миссия СБ ООН подтвердила полное уничтожение этой промышленности и запасов этого оружия на территориях, подконтрольных государству. Подумай и выбери в качестве кого ты выглядишь с таким заявлением: в качестве идиота или в качестве совершеннейшего негодяя?
    Владимир Мороз
  29. Дормидонт Сегодня, 09:50
    Экзальтирован и агрессивен как все педерасты
    Дормидонт
  30. Berkut24 Сегодня, 10:37
    Закидает сирийскую пустыню макаронами...
    Berkut24
  31. Геннадий Бережнов Сегодня, 11:42
    Маленький такой наполеончик разгневался. А кто и чем стреляли не знает. Однако что то начертил!
    Геннадий Бережнов
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