12:14 14 февраля
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В Абу-Кемале на складе боевиков обнаружены ракеты израильского производства

Военнослужащие сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор обнаружили склад, хозяевами которого всё последнее время были боевики так называемого «Исламского государства» (*запрещено в РФ). Информационное агентство SANA сообщает о том, что в числе боеприпасов на обнаруженном складе – ракеты израильского производства. О марке и типе ракет не сообщается.

Израильские ракеты обнаружены на северо-восточных окраинах Абу-Кемаля, ранее освобождённого от игиловцев. Отмечено, что помимо ракет на складе террористов обнаружено большое количество фугасов, взрывных устройств и самодельных артиллерийских установок.

Также сообщается об обнаружении целого подземного комплекса боевиков в районе города Мейядин. В этом комплексе боевики занимались производством самодельных взрывных устройств, снаряжали артиллерийские боеприпасы химическими компонентами, включая хлор и иные токсичные вещества, которые находились в обнаруженных там же баллонах и бочках.


В Абу-Кемале на складе боевиков обнаружены ракеты израильского производства

Абу-Кемаль


Напомним, что ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, вынужденный проявлять существенную внешнеполитическую активность в связи со скандалом вокруг своей персоны внутри Израиля, заявил, что «не потерпит того, если на территории Ливана продолжится производство ракет для Сирии». Теперь, как оказалось, в Сирии применялись и израильские ракеты.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 92

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  1. zzdimk Сегодня, 06:41
    Сам себя теперь по рукам бить будет?
    zzdimk
    1. Shurik70 Сегодня, 07:41
      Так вот почему они сирийцев бомбили. Узнали, что скоро этот склад в их руках может оказаться.
      Нет, я понимаю, что Израиль США помогает во всём, но обычно так откровенно не подставляется. Вероятно, и у евреев есть украинские прапорщики. what
      Shurik70
      1. Касым Сегодня, 08:09
        А чего удивляться, если у бармалеев даже танки, ПТУРы и ПЗРК имеются. Там и нашего оружия и БК хватает, но это не значит, что РФ его туда поставляет.
        Если и есть израильское, то только ч\з третьи страны - нафига им таких отморозков на своей границе вооружать?! Амер., франц., немец. и т.д. образцы можно найти там без всякого труда. Это уже не вопрос, даже ПЗРК со складов Ливии, Ирака и т.д.. hi
        Касым
        1. Bulrumeb Сегодня, 09:20
          нафига им таких отморозков на своей границе вооружать?!

          только почему-то эти отморозки как-то уж очень старательно обходят Израиль стороной
          Bulrumeb
          1. Ил-18 Сегодня, 09:29
            Оба комментария справедлвы
            Ил-18
          2. voyaka uh Сегодня, 10:38
            Этот вопрос задал немецкий журналист - единственный, кому
            удалось взять интервью у ИГИЛовцев и остаться с головой на плечах.
            "Почему Вы не атакуете Израиль?"
            Получил ответ: "Это верный проигрыш. Только Израиль этом в районе
            умеет воевать с партизанами"
            Но ИГИЛовцы из Синая обстреливали Израиль ракетами несколько раз.
            ЦАХАЛ их там мочит в воздуха с разрешения правительства Египта.
            voyaka uh
        2. loki565 Сегодня, 10:22
          Если наше оружие туда официально поставлялось в мирное время и бармалеи могли его захватить, то где они захватили израильское оружие)))
          loki565
      2. Esoteric Сегодня, 08:48
        Цитата: Shurik70
        Нет, я понимаю, что Израиль США помогает во всём, но обычно так откровенно не подставляется.

        Они и Откровения Иоанна Богослова плохо изучали. Всё ждут, когда им в самые уши протрубят...
        Esoteric
      3. Bongo Сегодня, 09:01
        Цитата: Shurik70
        Так вот почему они сирийцев бомбили. Узнали, что скоро этот склад в их руках может оказаться.

        В данной "новости" очень много откровенной глупости! negative Какие ракеты, может быть "воздух-воздух" или ПКР? wassat Почему тип не указан и нет фотографий?
        Что касается вот этого:
        боевики занимались производством самодельных взрывных устройств, снаряжали артиллерийские боеприпасы химическими компонентами, включая хлор
        - то это просто фиеричный бред fool Какой "журналист" додумался до того, чтобы снаряжать снаряды хлором, и сколько их надо одновременно выпустить, что нанести минимальный ущерб противнику. Я конечно понимаю, что многие приходят на ВО "поурякать". Но среди читателей ведь есть и военные профессионалы, да и просто грамотные люди.
        Bongo
        1. профессор Сегодня, 09:15
          Цитата: Bongo
          Цитата: Shurik70
          Так вот почему они сирийцев бомбили. Узнали, что скоро этот склад в их руках может оказаться.

          В данной "новости" очень много откровенной глупости! negative Какие ракеты, может быть "воздух-воздух" или ПКР? wassat Почему тип не указан и нет фотографий?
          Что касается вот этого:
          боевики занимались производством самодельных взрывных устройств, снаряжали артиллерийские боеприпасы химическими компонентами, включая хлор
          - то это просто фиеричный бред fool Какой "журналист" додумался до того, чтобы снаряжать снаряды хлором, и сколько их надо одновременно выпустить, что нанести минимальный ущерб противнику. Я конечно понимаю, что многие приходят на ВО "поурякать". Но среди читателей ведь есть и военные профессионалы, да и просто грамотные люди.

          Новость заслуживает внимания. Ракеты естественно это Иерихо, а фотографий нет так как они в кадр не поместились.
          профессор
          1. Bongo Сегодня, 09:17
            Цитата: профессор
            Новость заслуживает внимания. Ракеты естественно это Иерихо, а фотографий нет так как они в кадр не поместились.

            Привет!
            Давненько не пересекались. Я как и ты, патриот своей страны, но мне противно, когда читателей ВО считают "неумными людьми".
            Bongo
            1. профессор Сегодня, 09:19
              Цитата: Bongo
              Цитата: профессор
              Новость заслуживает внимания. Ракеты естественно это Иерихо, а фотографий нет так как они в кадр не поместились.

              Привет!
              Давненько не пересекались. Я как и ты, патриот своей страны, но мне противно, когда читателей считают .

              Ну то что арабы известные фантазеры не секрет. К ним я уже без претензий, но вот то что ВО такими "новостями" повышает посещаемость меня совсем не радует.
              hi
              профессор
              1. А. Привалов Сегодня, 11:57
                Цитата: профессор

                Ну то что арабы известные фантазеры не секрет. К ним я уже без претензий, но вот то что ВО такими "новостями" повышает посещаемость меня совсем не радует.
                hi

                Совершенно верно. Когда Израиль обнаруживает посланное бандюкам оружие, скажем, из Ирана, то демонстрирует это так:
                А. Привалов
        2. KCA Сегодня, 09:53
          Да совсем немного надо выпустить ракет с хлором по городскому кварталу, сомневаюсь что все жители на 5 баллов знают НВП и основы защиты при химической атаке, уж тем более в Сирии, кто не помрёт сразу, будет легкие выплёвывать до конца жизни, феерически бредовая идея использовать хлор для атаки гражданского населения, правда?
          KCA
          1. Bongo Сегодня, 10:01
            Цитата: KCA
            Да совсем немного надо выпустить ракет с хлором по городскому кварталу, сомневаюсь что все жители на 5 баллов знают НВП и основы защиты при химической атаке, уж тем более в Сирии, кто не помрёт сразу, будет легкие выплёвывать до конца жизни, феерически бредовая идея использовать хлор для атаки гражданского населения, правда?

            Вы защиту от ОМП изучали? Какой смысл заморачиваться с хлором, когда есть гораздо более эффективные ОВ? Изготовление которых и снаряжение ими боеприпасов в разы легче. Почитайте на досуге: Химические страхи.(кликабельно)
            Это было написано, после того как мне надоело читать бред про "снаряды с хлором".
            Bongo
      4. andj61 Сегодня, 09:19
        Цитата: Shurik70
        Так вот почему они сирийцев бомбили. Узнали, что скоро этот склад в их руках может оказаться.
        Нет, я понимаю, что Израиль США помогает во всём, но обычно так откровенно не подставляется. Вероятно, и у евреев есть украинские прапорщики. what

        Конечно, есть. Сейчас это еврейские военнослужащие украинско-прапорщицкого происхождения. И по привычке - до обеда ищет, чего бы украсть, после обеда - на чём это вывезти. bully hi
        andj61
    2. сибиралт Сегодня, 07:58
      Теперь можно им ракеты вернуть своим ходом. lol
      сибиралт
    3. Отец солдата Сегодня, 08:10
      Если источник поставки ракет в Сирию подтвердится, отправить обратно самодоставкой через почту "хамас".
      Отец солдата
    4. Мур Сегодня, 08:50
      Цитата: zzdimk
      Сам себя теперь по рукам бить будет?

      Ой-вэй, кто же себя бьет за маленький скромный гешефт?
      Мур
      1. rocket757 Сегодня, 09:26
        Деньги делают доступным практически всё!
        Бизнес и ничего более.
        rocket757
    5. влад66 Сегодня, 10:30
      Цитата: zzdimk
      Сам себя теперь по рукам бить будет?

      Не будет, просто продолжит деделать свой бизнесс. yes
      влад66
  2. faiver Сегодня, 06:41
    для начала хотелось бы фото увидеть...
    faiver
    1. Scoun Сегодня, 08:54
      Цитата: faiver
      для начала хотелось бы фото увидеть...

      + а ещё лучше видео.
      Фотожаб мы уже столько "схавали" а народ и поныне на пробирки и слова ведётся.
      Scoun
      1. faiver Сегодня, 08:59
        ну так и с видео нынче не проблема - одни белые каски не восприимчивые к боевым газам чего стоят laughing
        faiver
        1. Scoun Сегодня, 09:41
          Цитата: faiver
          ну так и с видео нынче не проблема - одни белые каски не восприимчивые к боевым газам чего стоят laughing

          Но касок же по полочкам разобрали в итоге)))
          Видео конечно не панацея .... вон С. Кубрик дел наворотил))
          Scoun
  3. MadCat Сегодня, 06:44
    фотка Абу-Кемаль, стена неизвестного сарая на фоне статьи про 100500 рокетов найденного неизвестно кем. Ага.
    Фсе сходится. laughing
    MadCat
    1. Ncplc Сегодня, 06:48
      Ну чего непонятного то ? Вот Абу-Кемаль ( на фото) , а там за стеной ракеты! Вот и фото факт))
      Ncplc
  4. Маки Авелльевич Сегодня, 06:45
    Mein Gott! да будет срач.

    хорошо что хоть картинку города потрудились предьявить.
    пс а в Сирии кроме Израильского оружия хоть что то ещё смогли "обнаружить" ?
    похоже там только Сионисткое оружие и самоделочки.
    Маки Авелльевич
    1. Злой543 Сегодня, 07:03
      Парни, извиняюсь, у Вас на слова Израиль или его однокоренные слова оповещение срабатывает? Время 7 утра по Москве, чет рановато Вы..
      Злой543
      1. Арон Заави Сегодня, 07:29
        Цитата: Злой543
        Парни, извиняюсь, у Вас на слова Израиль или его однокоренные слова оповещение срабатывает? Время 7 утра по Москве, чет рановато Вы..

        Я встаю в 5.20 по Израильскому времени. Это 6.20 по вашему. Пока завтракаю сто раз отписаться можно.
        Арон Заави
        1. Злой543 Сегодня, 07:36
          Спасибо, хоть кто то ответил. Честно грешил на программу
          Злой543
        2. НасРать Сегодня, 08:29
          Цитата: Арон Заави

          Я встаю в 5.20 по Израильскому времени. Это 6.20 по вашему. Пока завтракаю сто раз отписаться можно.

          Матерь божья...., первым делом на ВО ? wassat А новости Израиля прочитали?... Так тоскуете по России, что встав с постели и сразу на сайт где русские комрады? wassat
          НасРать
          1. Арон Заави Сегодня, 09:04
            Цитата: НасРать

            Матерь божья...., первым делом на ВО ? wassat А новости Израиля прочитали?... Так тоскуете по России, что встав с постели и сразу на сайт где русские комрады? wassat

            Какое отношение к Российским новостям имеет ВО? Тут все больше про Израиль. wink
            Арон Заави
            1. Ил-18 Сегодня, 09:40
              Ой. Я на ВО за последние годы забыл, что Израильская столица Тель-Авив, а не Биробиджан.
              Ил-18
            2. НасРать Сегодня, 09:43
              Цитата: Арон Заави

              Какое отношение к Российским новостям имеет ВО? Тут все больше про Израиль. wink

              Это точно.... одни евреи пишут про других, а третьи комментируют.. Зачем евреям ненавистная Россия?(как площадка для выкладывания текстов) - непонятно? wassat
              НасРать
            3. Alexey RA Сегодня, 10:54
              Цитата: Арон Заави
              Тут все больше про Израиль.

              Па-азвольте! А как же незалежная и незаможная? wink
              А насчёт Израиля - ещё классик пел:
              Больно бьют по нашим душам голоса за тыщи миль,
              Мы зря Америку не глушим, ой, зря не давим Израиль,
              Всей своей враждебной сутью подрывают и вредят,
              Кормят, поят нас бермутью про таинственный квадрат.
              Alexey RA
        3. Мар.Тира Сегодня, 08:56
          Отписаться,или опи....са?До сих пор страшно что ли?
          Мар.Тира
      2. Маки Авелльевич Сегодня, 09:09
        Цитата: Злой543
        Парни, извиняюсь, у Вас на слова Израиль или его однокоренные слова оповещение срабатывает? Время 7 утра по Москве, чет рановато Вы..


        так мы же в одной конторе госдеповской сидим. ночная смена, сэр.
        Маки Авелльевич
        1. Злой543 Сегодня, 09:23
          Платят то нормально? А как с переработками, говорят Вам их не оплачивают? laughing
          Злой543
  5. Арон Заави Сегодня, 06:46
    Цитата: faiver
    для начала хотелось бы фото увидеть...

    Я уже об этом не говорю. Из того что пьказывали в ролике, я увидел израильского , два старых цинка под винтовочные патроны. Так этими цинками Ливан был усыпан. Они бы опять ЦАДАЛЛовский джип притащили и то серьезнее было бы.
    Арон Заави
  6. Александр 3 Сегодня, 06:46
    Интересно что на это скажут израильтяне?
    Александр 3
    1. Арон Заави Сегодня, 06:49
      Цитата: Александр 3
      Интересно что на это скажут израильтяне?

      Скучно сударь. Нас совсем за дураков держат? Неужели имея склады набитые трофеями еще советского оружия, имея возможность закупить оружие в Болгарии или Хорватии, мы бы стали поставлять в Сирию оружие собственного производства?
      Арон Заави
      1. Ren Сегодня, 06:52
        Цитата: Арон Заави
        имея возможность закупить оружие в Болгарии или Хорватии, мы бы стали поставлять в Сирию оружие собственного производства?

        Ну так гешефт превыше всего! lol Своё продать всегда приятнее! wink
        Ren
      2. viktor. Сегодня, 06:58
        Допустим,а лечение Бородатых в Израиле??? Или это Болгары??? wassat
        viktor.
        1. Арон Заави Сегодня, 07:31
          Цитата: viktor.
          Допустим,а лечение Бородатых в Израиле??? Или это Болгары??? wassat

          Вам 100 раз говорили, что у нас договор с населенными пунктами около границы. Мы лечим всех кого они .приносят, па они не подпускают игиловцев к нашей границе.
          Арон Заави
          1. viktor. Сегодня, 07:36
            Мы лечим всех кого они приносят. и я о том же wassat
            viktor.
        2. профессор Сегодня, 09:22
          Цитата: viktor.
          Допустим,а лечение Бородатых в Израиле??? Или это Болгары??? wassat

          Опять за рыбу деньги? "Бородатых" большинство которых дети и женщины, к нам привозят ваши ООНовцы где ВЫ заседаете в СовБезе. Мы не в праве отказать в медицинской помощи никому. Таковы международные нормы.
          профессор
          1. viktor. Сегодня, 11:03
            Большинство которых женщины и дети а остальные кто???? Израиль с полосатыми уже не для кого не секрет,поддерживают террор в Сирии, всеми способами и фашизкими бомбардировки в том числе,по армии Асада и мирному населению включая школы,больницы! Не разу не слышал что Израиль нанес удар по БОЕВИКАМ!
            viktor.
      3. Васян1971 Сегодня, 08:01
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Александр 3
        Интересно что на это скажут израильтяне?

        Скучно сударь. Нас совсем за дураков держат? Неужели имея склады набитые трофеями еще советского оружия, имея возможность закупить оружие в Болгарии или Хорватии, мы бы стали поставлять в Сирию оружие собственного производства?

        Безапелляционно-самоуверенное заявление! Вы, сударь, контролируете продажу и поставки оружия "собственного производства"? Да опосля финансирования недоброй памяти Адольфа Алоизыча, такая мелочь, как "новость", озвученная в данной статье, право слово - ерунда.
        http://www.km.ru/front-projects/krestovyi-pokhod-
        zapada-protiv-rossii/evreiskie-sponsory-istrebite
        lya-evreev
        А это - на всякий случай...
        Васян1971
      4. Аскет Сегодня, 08:37
        Цитата: Арон Заави
        Неужели имея склады набитые трофеями еще советского оружия, имея возможность закупить оружие в Болгарии или Хорватии, мы бы стали поставлять в Сирию оружие собственного производства?

        Вот еще инфа от декабря 2017г.
        Власти Израиля, поддерживающие оппозиционные группировки на юге Сирии, решили помочь своим подопечным в противостоянии с ИГИЛ. Они снабдили «умеренных» повстанцев боеприпасами к компактным несамоходным установкам залпового огня, имеющимся на вооружении исламистов.

        На ящиках с ракетами четко видна израильская маркировка.
        Это не первый случай, когда Израиль снабжает боевиков своим оружием. Ранее сирийские силовики неоднократно задерживали военную контрабанду на западе Дамаска и в Сувейде, большая часть которой составляла оружие и боеприпасы израильского производства. По данным спецслужб оно предназначалось для оснащения оппозиционных сил против ВС САР.

        ссылка
        Спецслужбы Сирии задержали большое количество израильского оружия
        Сирийская армия завладела тайными запасами оружия израильского производства
        Израиль всегда поддерживал скажем так оппозиционные Асаду силы в Сирии,в т.ч. оружием и боеприпасами в основном "умеренных" боевиков на юге Сирии.Израилю не выгодно усиление Асада и соответственно Ирана и Хезболлы,учитывая то что Израиль и Сирия находятся в состоянии войны. Поэтому расчленение Сирии и даже создание Халифата выгодно Израилю во всех смыслах и прежде всего в вопросе о статусе Голан.
        В июне 2016г. на ежегодной конференции израильского исследовательского «Центра Герцлии» глава израильской военной разведки Херци Ха-Леви объявил, что «Израиль не хочет возникновения ситуации, в которой бы "Исламское государство" в Сирии потерпело бы поражение». Такое мнение генерал высказал на конференции, оценивая нынешнюю ситуацию.Он добавил: «Администрация США при Бараке Обаме начала отступать, и Израиль окажется лицом к лицу с Сирией и «Хезболлой», которые одинаково сильны, поэтому данная ситуация требует от нас больших усилий с целью предотвратить такое развитие событий».

        Израиль делает ставку на другие группировки
        Поэтому наличие израильского оружия в Сирии у боевиков более чем вероятная информация исходя из вышеизложенного
        Аскет
        1. профессор Сегодня, 09:24
          Цитата: Аскет
          Поэтому наличие израильского оружия в Сирии у боевиков более чем вероятная информация исходя из вышеизложенного

          1. Ссылки битые, товарищ замполит.
          2. Вещдоки где? Фотки, виде, серийные номера где?
          профессор
    2. Комментарий был удален.
    3. Околоточный Сегодня, 07:48
      А что сказать. Израиль оружие продаёт в другие страны? Продаёт. Может через третьих попало. Су-25 наш каким комплексом ПЗРК был сбит? Некоторые эксперты говорят "Игла". Россия поставила "Иглу" бармалеям? Смотрел какой то старый фильм за КГБ. Там была такая фраза, что убийство из иностранного оружия ещё не говорит о том, что в деле замешаны иностранные граждане, а тем более спецслужбы.
      Околоточный
      1. andj61 Сегодня, 09:27
        Цитата: Околоточный
        А что сказать. Израиль оружие продаёт в другие страны? Продаёт. Может через третьих попало. Су-25 наш каким комплексом ПЗРК был сбит? Некоторые эксперты говорят "Игла". Россия поставила "Иглу" бармалеям? Смотрел какой то старый фильм за КГБ. Там была такая фраза, что убийство из иностранного оружия ещё не говорит о том, что в деле замешаны иностранные граждане, а тем более спецслужбы.

        good Да в том же Израиле полно трофейного оружия советского производства. Захотели бы поддержать террористов - нафига своё отправлять? А у террористов популярностью пользуются "тачанки" с ДШК. Так что, ДШК их Россия снабдила? И другого советского оружия там полно.
        Новость эта вообще на плохо подготовленный вброс похожа: конкретики никакой, а только попытка волну поднять. negative hi
        andj61
    4. Alexey RA Сегодня, 10:56
      Цитата: Александр 3
      Интересно что на это скажут израильтяне?

      Израильская фракция, да и не только она, скажет одно:
      Alexey RA
  7. Дормидонт Сегодня, 06:52
    Ай яй яй, какая неожиданность, кто бы мог подумать
    Дормидонт
  8. viktor. Сегодня, 06:55
    Не может быть Израильским так же как и амерекосовским они исключительные и ТОЧКА. stop wassat это провокация lol
    viktor.
  9. rotmistr60 Сегодня, 06:58
    Почитал комментарии гостей из Израиля, что и следовало ожидать. Представте фото, где доказательства и т.д, и т.п. Ирония переходящая в сарказм. А почему-то на откровенные фейки против российской армии и ни чем не подтвержденные обвинения в адрес сирийской армии и Асада вам доказательства не нужны. Странно, не правда ли?
    rotmistr60
    1. Vard Сегодня, 07:00
      Там вроде как мины для минометов израильского производства нашли...
      Vard
      1. karish Сегодня, 07:04
        Цитата: Vard
        Там вроде как мины для минометов израильского производства нашли...

        ещё 4 Меркавы ,2 Железных купола , 1000т миллионов узи , Спайки и подводную лодку laughing
        karish
    2. Арон Заави Сегодня, 07:34
      Цитата: rotmistr60
      . Странно, не правда ли?

      Нет. Пусть каждый переживает за свою страну.Что здесь странного?.
      Арон Заави
    3. MadCat Сегодня, 07:37
      Цитата: rotmistr60
      А почему-то на откровенные фейки против российской армии и ни чем не подтвержденные обвинения в адрес сирийской армии и Асада вам доказательства не нужны. Странно, не правда ли?

      имена явки пароли кто такие где служили в студию, мы им ух angry
      "Имя сестра, имяяяяя!" laughing
      MadCat
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:44
        Не по адресу. За именами, явками, паролями в "Моссад". Кстати и за ваш комментарий похвалят
        фотка Абу-Кемаль, стена неизвестного сарая на фоне статьи про 100500 рокетов найденного неизвестно кем. Ага.Фсе сходится
        rotmistr60
  10. ланс Сегодня, 07:04
    не надо так грубо «наезжать» на израиль, не надо забывать что он теперь офФициальный поставщик армейской конюшни нато. так что взятки- гладки и кто виноват попробуй отыщи.
    ланс
  11. Владивосток1969 Сегодня, 07:18
    Только бизнес-ничего личного.Удивляться на самом деле нечему.Все давно знают ,кто вооружает ИГИЛ
    Владивосток1969
    1. Арон Заави Сегодня, 07:34
      Цитата: Владивосток1969
      Только бизнес-ничего личного.Удивляться на самом деле нечему.Все давно знают ,кто вооружает ИГИЛ

      Так если судить по оружию в основном СССР его вооружает.
      Арон Заави
      1. Владивосток1969 Сегодня, 07:37
        Только ленивый не выпускает оружие спроектированное в СССР.Дёшево и сердито.
        Владивосток1969
      2. a.s.zzz888 Сегодня, 07:52
        Арон Заави Сегодня, 07:34 Так если судить по оружию в основном СССР его вооружает.

        А почему в настоящем времени? Живём то мы уже давно в РОССИИ, или не заметили?
        a.s.zzz888
        1. Tiras Сегодня, 07:56
          Цитата: a.s.zzz888
          Живём то мы уже давно в РОССИИ, или не заметили?


          А что, оружия произведённого в СССР в России не осталось?
          Tiras
          1. Mestny Сегодня, 09:02
            Осталось. Везде, по всему миру.
            Именно произведённое в СССР, которого нет уже 27 лет.
            А вот Израиль пока есть, и оружие производит. И оно - вот неожиданность - оказывается у тех, с кем воюет Россия.
            Mestny
            1. Tiras Сегодня, 09:09
              Цитата: Mestny
              . И оно - вот неожиданность - оказывается у тех, с кем воюет Россия


              В чем неожиданность? В новости от рупора пропаганды Асада без единой фотографии? wink

              Израиль был, есть и будет.

              Израиль тоже воевал с арабами и оружия от Израиля там тоже осталось.

              Но ведь ни фото ни доказательства. Одни пустые слова. Как всегда.
              Tiras
          2. a.s.zzz888 Сегодня, 10:08
            Tiras Сегодня, 07:56 А что, оружия произведённого в СССР в России не осталось?

            ....я не об остатках оружия от СССР, о котором знаю и предполагаю не хуже вашего, а о постановке вопроса
            Арон Заави Сегодня, 07:34
            ... как то так, будьте внимательней...
            a.s.zzz888
        2. Комментарий был удален.
        3. andj61 Сегодня, 09:32
          Цитата: a.s.zzz888
          Арон Заави Сегодня, 07:34 Так если судить по оружию в основном СССР его вооружает.

          А почему в настоящем времени? Живём то мы уже давно в РОССИИ, или не заметили?

          А СССР живет и побеждает! bully hi
          Цитата: Tiras
          А что, оружия произведённого в СССР в России не осталось?

          Так и в Израиле трофейным советским оружием все склады забиты... wink
          Так что Израиль тут с Россией, Ираком, Сирией,Ливией (они советское оружие активно используют, но там его ещё лет на 50 хватит и на продажу останется), Египтом (Йемен трогать не будем - им самим оружия много требуется), Восточной Европой и странами СНГ в равном положении. bully hi
          andj61
          1. Tiras Сегодня, 09:37
            Цитата: andj61
            А СССР живет


            what


            Цитата: andj61
            в равном положении.


            Да так оно и есть. Везде советского оружия хватает.
            Tiras
  12. a.s.zzz888 Сегодня, 07:43
    что в числе боеприпасов на обнаруженном складе – ракеты израильского производства. О марке и типе ракет не сообщается.

    А хотелось бы узнать, каких именно ракет надавали евреи террорюгам!
    a.s.zzz888
  13. Tiras Сегодня, 07:50
    Нашли израильское оружие, но мы вам его не покажем wassat , сообщило Информационное агентство SANA - пропагандистский рупор Асада laughing
    Tiras
  14. demo Сегодня, 08:20
    Информационное агентство SANA сообщает о том, что в числе боеприпасов на обнаруженном складе – ракеты израильского производства. О марке и типе ракет не сообщается.

    А зря, что не сообщается.
    Надо бы фото приложить.
    А так же сообщить что данные ракеты передаются на ответственное хранение ребятам из Хезболла.
    И чтобы граждане Израиля при этом испытывали спокойствие и удовлетворенность от действия/бездействия своего правительства.
    demo
    1. KonoGon Сегодня, 11:19
      Цитата: demo
      данные ракеты передаются на ответственное хранение ребятам из Хезболла.
      А хорошо бы. И тогда, в один прекрасный день, ракеты тихо говорят БУМ.
      KonoGon
  15. Hariton Laptev Сегодня, 08:22
    Опань ки и шо теперь??? Но как говорил великий комбинатор "Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице". Нетаньяху срочно надо заявлять что это не их кашерные ракеты и что бармалеи сами все это сделали, а Израиль летал их бомбить, вот только место найти не мог. И все время попадал не туда. А может и туда это как гендерная политика матрасников скажет.
    Hariton Laptev
  16. Krasnodar Сегодня, 08:24
    А самое главное, что ни одного АК и ни одного РПГ - 7 там не нашли. Це был склад тильки израильских ракет. С автографом Биби на каждой.
    Krasnodar
  17. KonoGon Сегодня, 08:41
    А ещё ракеты Израильского производства могли найти на покоцаных станциях иранских и сирийских ПВО. На Т2 тоже поискать можно. Вне сомнений, осколки тех ракет будут и в гробах иранских и сирийских специалистов.
    Но мы не слышали про хозяев, вне сомнений, найденного там российского оружия.
    KonoGon
    1. Mestny Сегодня, 09:07
      Ненавидишь Россию и русских?
      Тогда адресом ошибся - тебе на израильские сайты.
      Mestny
      1. KonoGon Сегодня, 10:35
        Цитата: Mestny
        Ненавидишь Россию и русских?
        А ничего другого в вашу голову не приходит? Правду, например сказать? Не газету, а просто правду.
        KonoGon
    2. Феникс_Львов Сегодня, 10:23
      Российское оружие поставляется в страны конфликта, бывает, попадает и к террористам, как, например, захваченный "зелёными" Т-90. Но что-то никто не слышал, что в эти страны поставляется израильское оружие!
      Феникс_Львов
      1. KonoGon Сегодня, 11:00
        Цитата: Феникс_Львов
        поставляется израильское оружие!
        Так во первых его ещё не видели, а во вторых, про перепродажу не слышали?
        KonoGon
  18. Крановщик Нахамкинсон Сегодня, 08:43
    Во как хозяева ракет изворачиваются.
    Крановщик Нахамкинсон
  19. BAI Сегодня, 08:50
    ак оказалось, в Сирии применялись и израильские ракеты.

    Наверняка есть и китайские, и американские, и российские (не удивлюсь, если найдутся и советские).
    BAI
  20. IMH Сегодня, 10:00
    А бармалею сбившего героя Филипова «Иглу» Путин продал?
    IMH
  21. Феникс_Львов Сегодня, 10:22
    Израиль - пособник террористов, всё как обычно...
    Кстати, именно против Израиля и США ИГИЛ не совершили НИ ОДНОГО ТЕРАКТА.
    Феникс_Львов
    1. Tiras Сегодня, 10:54
      Цитата: Феникс_Львов
      Израиль - пособник террористов, всё как обычно...


      Обычны ваши ничем не подкрепленные слова, как и эта новость, которая не подкреплена ни одним доказательством.


      Цитата: Феникс_Львов
      Кстати, именно против Израиля и США ИГИЛ не совершили НИ ОДНОГО ТЕРАКТА.


      ИГИЛ стреляли по Израилю ракетами из Сектора газа и Синая, игил обстреливали Израиль из Сирии. В Израиле арестовывали ячейки игил планировавшие теракт.
      Это хорошо, что не успели совершить теракт, но стоит иметь ввиду, у игил сейчас других врагов хватает. Попытки терактов и обстрелы Израиля ИГИЛом есть, но слабые так как у них и других забот хватает.
      Tiras
  22. Урантиец Сегодня, 10:50
    России нужно организовать поставки аналогичного оружия палестинцам..., с волками жить по волчьи выть, и никак иначе...
    Урантиец
    1. KonoGon Сегодня, 11:22
      Цитата: Урантиец
      России нужно организовать поставки аналогичного оружия палестинцам
      И что, по вашему, палестинцы с тем оружием сделают? Вообще то Советское оружие стареет. Израилю нужно и Российское.
      KonoGon
  23. Ураган70 Сегодня, 11:36
    Цитата: профессор
    Цитата: Bongo
    Цитата: профессор
    Новость заслуживает внимания. Ракеты естественно это Иерихо, а фотографий нет так как они в кадр не поместились.

    Привет!
    Давненько не пересекались. Я как и ты, патриот своей страны, но мне противно, когда читателей считают .

    Ну то что арабы известные фантазеры не секрет. К ним я уже без претензий, но вот то что ВО такими "новостями" повышает посещаемость меня совсем не радует.
    hi

    Так обложи админов и в бан? Если уж совсем нет радости...
    "...что арабы известные фантазеры не секрет..."
    Для меня это секрет! А вот сионистских фантазеров встречал немало!
    Ураган70
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