Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
В Абу-Кемале на складе боевиков обнаружены ракеты израильского производства
Военнослужащие сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор обнаружили склад, хозяевами которого всё последнее время были боевики так называемого «Исламского государства» (*запрещено в РФ). Информационное агентство SANA сообщает о том, что в числе боеприпасов на обнаруженном складе – ракеты израильского производства. О марке и типе ракет не сообщается.
Израильские ракеты обнаружены на северо-восточных окраинах Абу-Кемаля, ранее освобождённого от игиловцев. Отмечено, что помимо ракет на складе террористов обнаружено большое количество фугасов, взрывных устройств и самодельных артиллерийских установок.
Также сообщается об обнаружении целого подземного комплекса боевиков в районе города Мейядин. В этом комплексе боевики занимались производством самодельных взрывных устройств, снаряжали артиллерийские боеприпасы химическими компонентами, включая хлор и иные токсичные вещества, которые находились в обнаруженных там же баллонах и бочках.
Напомним, что ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, вынужденный проявлять существенную внешнеполитическую активность в связи со скандалом вокруг своей персоны внутри Израиля, заявил, что «не потерпит того, если на территории Ливана продолжится производство ракет для Сирии». Теперь, как оказалось, в Сирии применялись и израильские ракеты.
Израильские ракеты обнаружены на северо-восточных окраинах Абу-Кемаля, ранее освобождённого от игиловцев. Отмечено, что помимо ракет на складе террористов обнаружено большое количество фугасов, взрывных устройств и самодельных артиллерийских установок.
Также сообщается об обнаружении целого подземного комплекса боевиков в районе города Мейядин. В этом комплексе боевики занимались производством самодельных взрывных устройств, снаряжали артиллерийские боеприпасы химическими компонентами, включая хлор и иные токсичные вещества, которые находились в обнаруженных там же баллонах и бочках.
Абу-Кемаль
Напомним, что ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, вынужденный проявлять существенную внешнеполитическую активность в связи со скандалом вокруг своей персоны внутри Израиля, заявил, что «не потерпит того, если на территории Ливана продолжится производство ракет для Сирии». Теперь, как оказалось, в Сирии применялись и израильские ракеты.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти