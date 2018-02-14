12:10 14 февраля

Проект «ЗЗ». Коммунизм обрёк СССР на отставание. Капитализм в России тоже привёл к застою

Иностранные эксперты сравнивают Путина с Брежневым, а также намекают, что он похож на Андропова: ведь за ним стоят спецслужбы. Несколько лет назад Путин сказал, что коммунистическое учение обрекло Россию на отставание от развитых стран. Однако коммунизма в России давно нет, а что переменилось по сути? Ничего. Западные специалисты утверждают, что и нынешняя Россия отстаёт от экономически развитых стран, а президент ничего не предпринимает и добился лишь одного: превзошёл по длительности управления государством товарища Брежнева. Мало того, замечают другие эксперты, несмотря на падение коммунизма, продолжается холодная война, что не придаёт автократической России экономического благополучия, а, напротив, отнимает у неё силы.



Крис Миллер (Chris Miller) в авторитетном издании «Foreign Policy» провёл множество параллелей между Путиным и Брежневым и между отстававшим в развитии от Запада коммунистическим СССР и нынешней капиталистической России, которая тоже отстаёт от развитых стран.


«Putin isn’t a Genius. He’s Leonid Brezhnev», — пишет автор. «Путин не гений. Он — Леонид Брежнев».

В качестве аргумента автор приводит слова… самого Путина.

Президент России Владимир Путин в обращении к Госдуме в 2012 году сказал, что в мире известны «два абсолютно известных исторических эксперимента»: один — Восточная Германия и Западная Германия, второй — Северная Корея и Южная Корея. Разницу может увидеть каждый.

Будучи сотрудником КГБ в коммунистической Восточной Германии, пишет далее журналист, Путин «знал о том, что говорил». Как позже объяснял В. Путин, коммунизм оказался исторически тщетным: «Коммунизм и власть Советов не сделали Россию процветающей страной». Основное наследие коммунизма, добавил Путин, «обрекло нашу страну на постоянное отставание от экономически развитых стран». Это «был тупик».

Однако Россия и сегодня «постоянно отстаёт» от экономически развитых стран, иронизирует Крис Миллер. А президент России в связи с этим «ничего не делает».

Каковы его достижения? Ну, вот одно из них: недавно Путин обогнал Леонида Брежнева по продолжительности правления. И путинский «экономический рекорд» (так называемая стабильность) имеет прямую связь с брежневским застоем. Поэтому Путин и вправду «всё больше напоминает Брежнева», полагает журналист.

Проект «ЗЗ». Коммунизм обрёк СССР на отставание. Капитализм в России тоже привёл к застою


Последние четыре года доказали: экономика России всё-таки может выдержать жестокие потрясения, и даже такие, как резкое падение цен на нефть в 2014 году и западные санкции, принятые в отношении российских банков и энергетических компаний. Но вот прошло четыре года, и стало ясно: возвращение к быстрому экономическому росту в России «маловероятно».

Доказательства. В 2017 году экономика России выросла всего на 1,4%, что значительно медленнее роста экономики Соединённых Штатов и еврозоны. Ожидается, что в 2018 году из-за санкций и относительно низких цен на нефть с ростом экономики в РФ тоже будут проблемы, которые будут сопровождаться традиционной нехваткой инвестиций.

Россия «намного беднее, чем её западные оппоненты», напоминает аналитик, а потому «она должна расти значительно быстрее, чем они». Однако по итогам прошлого года Россия показала наиболее медленный рост среди стран Центральной и Восточной Европы. Она значительно отстаёт как от Польши, так и от Румынии. О сравнении России со странами Азией нечего и думать.

Э, нет, не спешите, дождитесь выборов, а вот потом! Примерно так говорят иные россияне, которые упорно верят в проведение Путиным каких-то «жёстких, но необходимых» экономических реформ. Вот только его изберут — и он их проведёт.

Такие предположения выглядят маловероятными, пишет автор.

Российские экономисты, политики и бизнесмены действительно выдвигают «грандиозные планы по оживлению экономики страны». Есть две основные школы мысли. Первая соотносится с бывшим министром финансов РФ Алексеем Кудриным, который работал с Путиным с момента их сближения в Санкт-Петербурге в 1990-х годах. Он выдвигает «множество предложений по либерализации экономики России и инвестированию». Кудрин утверждает, что бизнес-климат России, который характеризуется тем, что частные фирмы «экспроприированы правительством и предпринимателями, связанными с бюрократией», препятствует инвестициям, необходимым для роста. И вместо того, чтобы тратить деньги на армию и службы безопасности, Кудрин предлагает тратить их на здравоохранение и образование. Будучи здоровыми и образованными, русские люди могли бы работать дольше и получать навыки, нужные для получения должностей с более высокой заработной платой.

Альтернативная теория: российское правительство, напротив, должно «больше инвестировать в себя». Например, российский политик Борис Титов призвал правительство резко снизить процентные ставки, чтобы фирмы могли получить более дешёвые кредиты. Также правительство должно субсидировать кредиты корпорациям и напрямую инвестировать в промышленность. Призывы Титова насчёт государственных инвестиций поддерживают многие промышленники.

Однако если такие предложения принять, в России неминуема инфляция — рубль рухнет. Идеи Кудрина об улучшении делового климата и инвестировании в здравоохранение и образование «гораздо более разумны», делает вывод журналист.

Впрочем, об этом бессмысленно говорить. Ни одно из предложений не будет принято уже потому, что каждое из них противоречит основному принципу «путиномики» (Putinomics) — той «совокупности экономической политики, которая удерживает Путина у власти почти два десятилетия».

Экономическая «стратегия» Путина, позволяющая ему сохранить власть, стоит на трёх китах.

Во-первых, пишет Миллер, Путин готов «поддерживать макроэкономическую стабильность любой ценой». Ему важен низкий бюджетный дефицит, низкий уровень задолженности и низкая инфляция — пусть даже за счёт роста.

Во-вторых, система социальной защиты используется Путиным для покупки поддержки у политически влиятельных групп (прежде всего у пенсионеров), а не для того, чтобы вкладывать средства в будущее.

В-третьих, Путин «терпит частный бизнес» только в «нестратегических» отраслях, оставляя государству контроль над теми сферами, где пересекаются бизнес и политика: например, в энергетике или СМИ.

При этом Кремль понимает: сохранение нынешней политики удержит Россию в стабильности, но эта стабильность будет означать застой. Застой вызван недостаточными инвестициями в человеческий капитал и в частный бизнес, а также перерасходом средств «на расточительные и коррумпированные государственные компании».

Экономический рост при такой «стратегии» будет ограничен показателем менее двух процентов в год.

С точки зрения Путина, считает журналист, экономический застой терпим, ведь большие изменения в экономической политике могут вызвать гнев ключевых групп поддержки и ослабить контроль Кремля над российской политикой.



Предложения Титова о том, чтобы правительство или центральный банк напрямую инвестировали в промышленность, Путин принимать не станет: планы Титова увеличить государственные расходы на промышленность за счёт новых долгов или путём запуска печатного станка подорвут эту «обречённую стабильность».

Предложения же Кудрина по увеличению расходов на здравоохранение и образование сопряжены с сокращением бюджетов служб безопасности. Политическая коалиция Путина этому будет возражать. Путин сохраняет сильную поддержку как раз со стороны служб безопасности, военно-промышленного комплекса и государственных компаний, которые сейчас контролируют около двух третей российской экономики. Поэтому реализация предложения Кудрина нанесла бы ущерб самой основе коалиции Путина. Кроме того, «даже если Россия решит свернуть свои войны в Сирии и на Украине, сокращение бюджетов военных закупок может привести к увольнениям и социальным волнениям в городах, зависящих от расходов на оборону».

Что касается «сокращения коррупции и повышения эффективности», то такие кудринские методы «ударили бы по самым влиятельным сторонникам Путина». Поэтому не следует «ожидать многого» от предвыборной программы Путина, ехидничает Миллер.

Что же ждёт русский народ после выборов?

Вероятно, народ столкнётся с болезненными экономическими изменениями, но не теми, о которых говорят Титов и Кудрин. Изменения, по мнению мистера Миллера, будут следующими «налоговые походы на отдельных лиц и отдельные предприятия». Реформ, которые способствовали бы росту экономики, ждать не стоит. Политические сторонники Путина будут защищать своё положение, что «сделает невозможными какие-либо изменения в коррумпированных государственных компаниях России» или в «аппарате безопасности».

Итог: экономика России будет по-прежнему отставать от других развивающихся рынков, а путинская Россия будет всё больше напоминать «известные исторические эксперименты», которые сам Путин описал в Думе в 2012 году.

Всё это свидетельствует о том, что неэффективная экономика, претендующая на автаркию, обречена на хроническое отставание.



Другой журналист, Одд Арне Вестад (Odd Arne Westad), в швейцарской газете «Neue Zürcher Zeitung» отмечает, что холодная война между коммунизмом и капитализмом имела не только отрицательные стороны аспекты.

Плюс автор видит в следующем: сегодня мало кто из европейцев и жителей Юго-Восточной Азии заявит о своём желании жить в каком-нибудь коммунистическом государстве, подобном тем, что в своё время существовали на их континенте.

* * *


Холодная война, добавим, продолжается и поныне, несмотря на смерть коммунизма и переход России к рыночной экономике (точнее, дикому капитализму) с начала 1992 года. Это не мешает Западу обвинять Россию в том же, в чём обвинялся СССР: в подавлении свобод и прав человека, в авторитаризме, в истреблении инакомыслия, в наличии политических заключённых и даже в гонке вооружений, которая когда-то приписывалась «империи зла» несмотря на то, что военный бюджет США поднял до небывалых высот Рейган, пропагандировавший звёздные войны.

Холодная война прекратилась бы в принципе лишь в одном случае: если бы Россия встала в экономическом отношении на один уровень с США или хотя бы к тому приблизилась. Немыслимо говорить о холодной войне, скажем, между США и КНР. Вашингтон всегда будет давить на того, кто экономически слабее. И слабому возразить будет нечем. Выход один — стать сильным. Но как развиваться, ежели всевластный товарищ Брежнев господин Путин — за стабильность?
Автор: Олег Чувакин

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 58

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  1. 210окв Сегодня, 08:19
    Они могут говорить что угодно.Коммунизм построил справедливое общество..Которое в последствии было разрушено предателями меченным и ебном.Да,по экономике не было все ладно.Но производство строили,а не разрушали,наука шла семимильными шагами.А то что будет теперь?А ничего не будет.Вот так и будем топтаться на месте.Смена общественно-политического строя необходима,а не изменения в налоговой политике.
    210окв
    1. андрей юрьевич Сегодня, 08:23
      в условиях нашего олигархического строя,никакой рывок в экономике не возможен...если только национализацию затеять...
      андрей юрьевич
      1. Мар.Тира Сегодня, 08:49
        Это точно.Я это всё видел сам.Завод НПЗ что находиться рядом с моим поселением,построенный при СССР новый хозяин-арендатор эксплуатировал до тех пор,пока не встало всё производство,а когда Газпром предложил ему выкупит его, сделать модернизацию и замену оборудования сказал-А мне это надо?Завод ваш,я плачу вам за аренду,мне нужна продукция,а не ваши ремонты,и отказался от аренды.Вот это и есть главный стимул современных хозяев земли русской.Выкачать как можно больше,и вложить как можно меньше.
        Мар.Тира
        1. 210окв Сегодня, 10:51
          У нас в селе есть уничтоженный комбикормовый завод,и у него есть "хозяин".Этих "графских развалин"..На охоте беседовали с ним.Чел очень был возмущен что услышал ОБС о том что эти развалины у него могут отобрать....После выборов.Мы "бедолагу" успокаивали как могли..Хотя я думаю что волноваться ему незачем.
          Цитата: Мар.Тира
          Это точно.Я это всё видел сам.Завод НПЗ что находиться рядом с моим поселением,построенный при СССР новый хозяин-арендатор эксплуатировал до тех пор,пока не встало всё производство,а когда Газпром предложил ему выкупит его, сделать модернизацию и замену оборудования сказал-А мне это надо?Завод ваш,я плачу вам за аренду,мне нужна продукция,а не ваши ремонты,и отказался от аренды.Вот это и есть главный стимул современных хозяев земли русской.Выкачать как можно больше,и вложить как можно меньше.
          210окв
          1. Мар.Тира Сегодня, 11:26
            Хозяин(наш гарант) пытается что то сделать.Но как говорится,на двух стульях ещё ни один не усидел.Все непрофильные активы гигантов промышленности(НПЗ,магазины,базы,и т.д.)он хотел вывести из серой зоны.Да кто же ему даст?Сказал продать,нувориши договорились между собой-не берут,выгоднее арендовать.Вот так и живём по сей день.
            Мар.Тира
            1. Petr1968 Сегодня, 12:09
              Цитата: Мар.Тира
              Хозяин(наш гарант) пытается что то сделать.

              18 лет пытается...и долгих лет ему жизни))))) Я за него пойду..Он как наш футбол, стабилен..но пытается))))
              Petr1968
        2. Stas157 Сегодня, 11:00
          «Foreign Policy» провёл множество параллелей между ... ... отстававшим в развитии от Запада коммунистическим СССР ...

          СССР соперничал по объему экономики с США, не в пример современной России, которая теперь соперничает с Мексикой(по абсолютному ВВП). Не надо умолять достижений социалистического способа ведения хозяйства. Социалистическая Россия, благодаря социализму, в первые в мире достигла не бывалых высот и вырвалась по всем параметрам на первые места! Наука, космос, спорт, вооружения... Такого роста ВВП по 20-30% в год не видела ни одна капстрана! Потом, правда что то пошло не так. При позднем Брежневе(при раннем развитие было!). А с Горбачевым ориентированным на Запад вообще все покатилось под откос.
          Но, надо помнить одно. Выше чем это было при СССР, Россия никогда не забиралась! Только при СССР наша страна стала супердержавой. Поэтому друзья, идем на выборы и голосуем сами знаете за кого.
          Stas157
          1. Вас Влад Сегодня, 11:17
            Цитата: Stas157
            Поэтому друзья, идем на выборы и голосуем сами знаете за кого.

            За кого,за Брежнева что ли?Этот самый о ком вы говорите к СССР не какого отношения не имеет!Он скорее к кулакам(хомякам) относится!Может хватит уже спекуляцией СССР заниматься?Вы коммунисты растащили СССР ,как хомяки по амбарам,а теперь нам поёте ,как хорошо жить было!Не забуду,не прощу!Будь товарищ Сталин жив, он Зюганова и этого самого wink в места не столь отдалённые отправил осваивать как предателей народа!
            Вас Влад
            1. Stas157 Сегодня, 11:25
              Цитата: Вас Влад
              Может хватит уже спекуляцией СССР заниматься?Вы коммунисты растащили СССР ,как хомяки по амбарам,а теперь нам поёте ,как хорошо жить было!Не забуду,не прощу!

              Что то знакомое... Так и пахнуло запахом 90-х! Этим плотным и несвежим, что помогало Ельцину добивать остатки социализма и раздавать обещания: - потерпите 500 дней, тогда заживем, как во Франции! И действительно, Путин и Ко с олигархами, живут лучше, чем в какой то там Франции, чего не скажешь про другие 20-30 млн., тех что за чертой бедности.
              Stas157
              1. Вас Влад Сегодня, 11:51
                Цитата: Stas157
                Этим плотным и несвежим, что помогало Ельцину добивать остатки социализма и раздавать обещания

                Да ваша партийная партноменклатура и помогала,сыграли всё как по нотам!
                Цитата: Stas157
                - потерпите 500 дней, тогда заживем, как во Франции!

                Ага программа Явлинского кореша Болдырева, да я думаю он там тоже подсуетился как и в соглашение о разделе продукции!А где сейчас этот патриот США, а вот он голубчик в КПРФ wassat
                Вас Влад
                1. Stas157 Сегодня, 11:58
                  Цитата: Вас Влад
                  Да ваша партийная партноменклатура и помогала,сыграли всё как по нотам!

                  Вы правы, только это была ваша парт номенклатура. Коммунист Ельцин, и коммунист Путин сделали свое темное дело - добили остатки социализма. Один провел грабительскую приватизацию, сделав в одночасье народ нищим, а элиту несметно богатой. Другой же, будучи верным хранителем олигархов, объявил, что пересмотра той преступной приватизации - не будет.
                  Stas157
                  1. Вас Влад Сегодня, 12:06
                    Цитата: Stas157
                    Вы правы, только это была ваша парт номенклатура. Коммунист Ельцин, и коммунист Путин сделали свое темное дело - добили остатки социализма.

                    Вот смешно ведь laughing А ваша то парт номенклатура чем в это время занималась? laughingИ Путин вообще какое отношение имеет ко всему этому балагану?Он когда во власть пришёл уже всё растащили, поделили и продали на запад !
                    Вас Влад
            2. Petr1968 Сегодня, 12:06
              Цитата: Вас Влад
              !Не забуду,не прощу!Будь товарищ Сталин жив, он Зюганова и этого самого wink в места не столь отдалённые отправил осваивать как предателей народа!

              Хороший троллинг, их же методами))) Молодец - плюсик)))
              Petr1968
      2. sergo1914 Сегодня, 10:09
        Цитата: андрей юрьевич
        в условиях нашего олигархического строя,никакой рывок в экономике не возможен...если только национализацию затеять...


        Нынешняя система налогообложения убивает любые виды производства. Какие могут быть рывки? Государство не настроено на развитие собственного производства и сельского хозяйства. Только продажа ресурсов и покупка на эти деньги всего остального. От одежды и обуви до картошки. Себестоимость местного производства зашкаливает. Мы даже свою нефть в бензин не в состоянии переработать на территории России. Везем нефть за бугор, там чужие дяденьки перерабатывают, везем бензин в Россию. Вот и ценник такой в нефтедобывающей стране.
        sergo1914
    2. Chertt Сегодня, 08:34
      Цитата: 210окв
      .Смена общественно-политического строя необходима

      Механический возврат к социализму, периода СССР невозможен. Необходимо обновленная, с учетом времени и развития общества, модель. И вот с этим не просто туго, а полнейший застой. Ни какой "левой идеи" к сожалению нет.
      Chertt
      1. Stas157 Сегодня, 11:18
        Цитата: Chertt
        Ни какой "левой идеи" к сожалению нет.

        А у Путина идея есть? Кто нибудь знает? Вы можете что нибудь рассказать про нашу национальную идею? Про нашу экономику, и экономическое развитие, куда мы развиваемся? У Путина нет никаких идей и до сих пор не было! Отсюда у него в советниках нестыкуемые Кудрин и Глазьев. Какая же каша должна быть в голове, чтобы слушать их одновременно! Но, Кудрина слушает больше.
        Левая идея была и есть, про коммунизм написаны целые томы трудов. А также совершенно блестяще левая идея нашла воплощение в виде СССР, который довел аграрную Россию от сохи до космических достижений, где мы были первые. И именно СССР смог выстоять в страшной войне перед фашизмом, другие капстраны нет.
        Stas157
        1. Chertt Сегодня, 11:34
          Цитата: Stas157
          А у Путина идея есть?

          Некорректно, Отвечайте за себя
          Цитата: Stas157
          Отсюда у него в советниках нестыкуемые Кудрин и Глазьев

          Это говорит о работе, над путем развития страны
          Цитата: Stas157
          Левая идея была и есть, про коммунизм написаны целые томы трудов
          Наука должна развиваться, чего не происходит, поэтому большинство книг Марксизма-Ленинизма это просто декор
          Цитата: Stas157
          И именно СССР смог выстоять в страшной войне перед фашизмом, другие капстраны нет.

          Честь и слава СССР. Но впоследствии, Советский Союз не смог найти действенного пути развития, и проиграл. Наша задача сей час, на основе прежних побед и поражений, выработать новый путь развития России
          Chertt
          1. BecmepH Сегодня, 11:54
            Цитата: Chertt
            Наша задача сей час, на основе прежних побед и поражений, выработать новый путь развития России

            Цитата: Chertt
            Наша задача сей час, на основе прежних побед и поражений, выработать новый путь развития России

            Сколько вам (не лично Вам) надо на это времени?. Четверти века маловато?
            BecmepH
          2. Стропорез Сегодня, 12:06
            Цитата: Chertt
            Наша задача сей час, на основе прежних побед и поражений, выработать новый путь развития России

            Команда национально-патриотических сил предлагает пути спасения и развития страны, а путину надо уйти, пока не поздно.
            Стропорез
        2. Вас Влад Сегодня, 11:36
          Цитата: Stas157
          А у Путина идея есть? Кто нибудь знает? Вы можете что нибудь рассказать про нашу национальную идею?

          Любовь к Родине,то есть патриотизм национальная идея сказанная ВВП, она объединяет, а не разъединяет и не ставит одних выше других!
          Цитата: Stas157
          Про нашу экономику, и экономическое развитие, куда мы развиваемся?

          «Национальный экономический курс» или план Путина в экономике.
          «Национальный экономический курс» – концепция экономического развития России, в основе которой лежат принципы суверенного экономического устройства: «дешевый» кредит, необходимый уровень денежного предложения для подъема инвестиционной и инновационной активности, национальные рейтинговые агентства, аудиторские и консалтинговые компании.
          Цель реализации концепции: переход к национально-ориентированной экономической модели, обеспечивающей условия для создания института национального частного бизнеса.
          Способ: изменение принципов экономического устройства.
          Ожидаемые результаты: суверенная экономическая система создаст условия для национального инвестирования и кредитования, что позволит устранить уязвимость национальной экономики к санкционному давлению, избежать высокой зависимости от изменчивой конъюнктуры внешних рынков, преодолеть накопившиеся диспропорции экономической развитости, обрести социальную стабильность и обеспечить основу для формирования геополитического преимущества.
          Вас Влад
    3. сибиралт Сегодня, 08:52
      Мао Дзэдун был у власти 33 года и считал, что политик начинается с 80 лет. Так что, у Путина есть шанс побить его рекорд пребывания первым лицом в государстве. winked
      сибиралт
      1. Sovetskiy Сегодня, 11:10
        Цитата: сибиралт
        Мао Дзэдун был у власти 33 года и считал, что политик начинается с 80 лет. Так что, у Путина есть шанс побить его рекорд пребывания первым лицом в государстве. winked

        Перефразирую Кличко):
        "Не только лишь все смогут увидеть этот счастливый день, готовясь к земле!)
        Sovetskiy
    4. Ниточкин Сегодня, 09:01
      А начато было недобитым троцкистом Хрущем-кукурузером.
      Ниточкин
    5. BerBer Сегодня, 09:41
      Справедливым это общество не было. Элита была другая - партократическая. Не надо идеализировать. Люди остались те же.
      BerBer
    6. Petr1968 Сегодня, 11:47
      Цитата: 210окв
      Они могут говорить что угодно.Коммунизм построил справедливое общество..Которое в последствии было разрушено предателями меченным и ебном

      Вам прислать фото, где люди поддерживают этих предателей или сами найдете , если с памятью у вас проблемы? И что Вы сделали, что бы бороться с предателями?? Донос хоть один накатали??
      И если для Вас жигули и колбасные электрички это предел мечтания, то для меня моя нынешняя бэха, возможность отдыха по ВСЕМУ миру, одежда и техника со ВСЕГО мира- это на порядок лучше. Идите со своим коммунизмом в лесяку.
      Petr1968
  2. Касым Сегодня, 08:24
    Революции, перевороты и радикальные изменения - вот причины отставания. Когда прогрессивные, образованные люди (кадры) снимаются с насиженных мест и ищут лучшей жизни за бугром, и обрекают свою страну на отставание. Те коммунисты создали лучшую систему образования в мире и дали Союзу столько талантов (взять тех авиац. конструкторов), сколько во всем мире не было. hi
    Касым
    1. Аскет Сегодня, 09:15
      Цитата: Касым
      Революции, перевороты и радикальные изменения - вот причины отставания.

      Еще надо добавить кровопролитные войны 20 века которые пережила наша страна,удивительно, что после всех потрясений мы еще сохранились как единое суверенное государство избежав полного распада и деградации.
      А слова Путина надо понимать в контексте того, что развитие Запада стало ответом на вызов СССР.
      «Ответом на вызов со стороны СССР стали многие достижения Запада XX века: имею в виду повышение уровня жизни, формирование мощного среднего класса, реформы рынка труда и социальной сферы, развитие образования, гарантии прав человека, включая права меньшинств и женщин»
      ,
      Именно новый общественный строй и коммунистическая идеология вызвали серьезную переоценку моделей развития стран и породили соперничество и конкуренцию.
      А вот прямолинейная идеологизированная политика СССР , отсутствие прагматизма и привели к тому, что интересы собственной страны отошли на второй план в то время как помощь "братским режимам" только возрастала.Это было стратегической ошибкой.Где теперь эти "союзники"?
      Кстати по этому пути идут глобалисты в США, хотя Трамп и призывал отказаться от этой политики. на деле она только усиливается.Именно попытки насадить демократию во всем мире напоминают попытки СССР насадить коммунистический режим. Боюсь, что неминуемый крах светоча демократии будет столь болезненным и оглушительным.что мало не покажется никому, пока их держит только доллар, доверие к которому во всем мире неуклонно снижается, поэтому нам нужно быть готовыми ко всему.
      Аскет
    2. Sovetskiy Сегодня, 11:17
      Цитата: Касым
      Революции, перевороты и радикальные изменения - вот причины отставания. Когда прогрессивные, образованные люди (кадры) снимаются с насиженных мест и ищут лучшей жизни за бугром, и обрекают свою страну на отставание. Те коммунисты создали лучшую систему образования в мире и дали Союзу столько талантов (взять тех авиац. конструкторов), сколько во всем мире не было. hi

      Полностью согласен.
      Когда инженерам и конструкторам говорят:" Теперь мы будем жить по новому", а ваши знания и опыт теперь пригодятся только в перевозке баулов с трусами из Турции и Китая, технологический "прорыв" может быть только в одном направлении - в пробивании "Дна", чем успешно и занимается нынешняя власть.
      Sovetskiy
  3. Dzmicer Сегодня, 08:25
    Какой капитализм? Развитый феодализм у нас.
    Dzmicer
    1. Chertt Сегодня, 08:37
      Цитата: Dzmicer
      Развитый феодализм у нас.

      Сочувствую, А у нас в России, вроде к "новому обществу" идем. Правда, пока не сформулировали к какому. Но споров много, а это уже хорошо
      Chertt
      1. Uncle Lee Сегодня, 08:54
        Цитата: Chertt
        Развитый феодализм

        Уже ближе к рабовладельческому !
        Uncle Lee
        1. Dzmicer Сегодня, 09:26
          Не соглашусь: рабовладельческим было советское государство с колгозами и работой за палочки, затем эволюционным путем оно пришло к феодализму - страной правят Путин и его вассалы по сути.
          Следующая остановка (согласно учению Маркса, которое "всесильно потому что верно" laughing ) национально-буржуазная революция. Сдерживаемая удушающими налогами и поборами, которыми обкладывают зарождающуюся буржуазию.
          Dzmicer
      2. ромул Сегодня, 09:33
        Цитата: Chertt
        А у нас в России, вроде к "новому обществу" идем.

        При СССР тоже ведь было "наш паровоз вперед лети в коммуне остановка".. "Наша цель коммунизм!" т. е. присутствовала идеология но при перекосах экономики все лопнуло как пузырь. Сейчас имеем отсутствии идеологии закрепленную конституционно но и при этом опять перекосы экономики..цото бенде?
        ромул
      3. Sovetskiy Сегодня, 11:35
        Цитата: Chertt
        А у нас в России, вроде к "новому обществу" идем. Правда, пока не сформулировали к какому.

        Тык при СССР тоже шли к новому обществу в виде коммунизма.
        Устали идти или "неизведанная" капиталистическая "манна небесная" всегда выглядела привлекательнее?)
        Запретный плод вкусили все. Чего же личико так перекошено? "Яблочко" гнилое попалось?) А ведь предупреждали, запрещали, за ручку отводили: "дитятко, не бери каку!"
        Sovetskiy
  4. Altona Сегодня, 08:34
    Цитата: андрей юрьевич
    в условиях нашего олигархического строя,никакой рывок в экономике не возможен...если только национализацию затеять...

    ----------------------------------
    Национализация в условиях капиталистического государства ничего не даст. Просто частный собственник сменится государственным, расходы и убытки этого предприятия лягут на бюджет, то есть на вас с нами. Это называется приватизация доходов и национализация убытков.
    Altona
    1. андрей юрьевич Сегодня, 08:36
      Цитата: Altona
      Национализация в условиях капиталистического государства ничего не даст.

      кто бы спорил...
      андрей юрьевич
  5. Altona Сегодня, 08:39
    Цитата: 210окв
    Они могут говорить что угодно.Коммунизм построил справедливое общество..Которое в последствии было разрушено предателями меченным и ебном.Да,по экономике не было все ладно.

    --------------------------------
    Экономика у нас была нормальной, просто многие вещи как сейчас говорят были залочены (англ.Lock-блокировать). Применяя тонкие инструменты, а не гайдаровскую кувалду вкупе с чиновничьей ленью, можно было наладить многие вещи. СССР же имел еще и СЭВ в качестве рынка. Это очень большое дело.
    Altona
    1. Chertt Сегодня, 08:49
      Цитата: Altona
      Экономика у нас была нормальной

      Бросьте в меня чем нибудь, но я напомню пустые полки, тотальный дефицит на необходимое и очереди по два часа (и не говорите, что этого не было).Так что проблемы в экономике были и серьезные. Другое дело, что для устранения этих проблем, не надо было Великую страну ломать
      Chertt
      1. шурави Сегодня, 09:09
        Цитата: Chertt
        Цитата: Altona
        Экономика у нас была нормальной

        Бросьте в меня чем нибудь, но я напомню пустые полки, тотальный дефицит на необходимое и очереди по два часа (и не говорите, что этого не было).Так что проблемы в экономике были и серьезные. Другое дело, что для устранения этих проблем, не надо было Великую страну ломать


        Вы перепутали причины и следствия. Или просто слишком молоды и не в курсе, что так называемый тотальный дефицит был и устроен для того, что сломать великую страну.
        И кстати, он потом никуда не делся. Просто дефицит товаров подменили дефицитом денег.
        шурави
        1. rotmistr60 Сегодня, 09:22
          так называемый тотальный дефицит был и устроен для того, что сломать великую страну
          Вы правы. И это уже неоднократно обсуждалось в СМИ где "практически на пальцах" умные и знающие люди доказывали это на конкретных фактах и цифрах "гайдаровской поросли".
          rotmistr60
        2. Chertt Сегодня, 09:28
          Цитата: шурави
          так называемый тотальный дефицит был и устроен для того, что сломать великую страну.

          Устроить такую акцию, можно только на непродолжительное время, как была устроена нехватка хлеба в Петрограде 1917г. Но дефицит широкого спектра продовольствия и товаров народного потребления, на многие года, ни кто не может создать искусственно, если экономика страны в здоровом состоянии
          Chertt
      2. Boris55 Сегодня, 09:43
        Цитата: Chertt
        Бросьте в меня чем нибудь, но я напомню пустые полки, тотальный дефицит на необходимое


        Цитата: Chertt
        и очереди по два часа (и не говорите, что этого не было)

        Были и действительно по два часа и ни минуты больше. Просто рабочий день заканчивался в пять, а магазины закрывались в семь. Вот все и ломились побыстрее затарится, отсюда и очереди. laughing
        Boris55
        1. Chertt Сегодня, 09:53
          Цитата: Boris55
          Вот все и ломились побыстрее затарится, отсюда и очереди

          Я читал ваши статьи, и знаю ваш интеллект hi Вы напрасно все упрощаете. А ситуация у нас в стране такая, что назад историю не повернешь, а куда идти вперед, общего мнения нет.
          Chertt
  6. Altona Сегодня, 08:42
    Цитата: андрей юрьевич
    кто бы спорил..

    ------------------------------------------
    Смысл ведь в развитии промышленности в том, что это дает занятость на территориях, дает смысл образованию, дает средства в бюджет, которые можно использовать для развития тех же территорий. Мы же с социализмом потеряли и общественные фонды потребления. Детские спортивные секции и музыкальные школы становятся платными. А мы все чего то ждем.
    Altona
    1. андрей юрьевич Сегодня, 08:48
      Цитата: Altona
      А мы все чего то ждем.

      патовая ситуация...и "майданы" нафиг не нужны,и выборы не работают... вот и "ждём"...
      андрей юрьевич
  7. Altona Сегодня, 08:56
    Цитата: Chertt
    Бросьте в меня чем нибудь, но я напомню пустые полки, тотальный дефицит на необходимое и очереди по два часа (и не говорите, что этого не было).Так что проблемы в экономике были и серьезные. Другое дело, что для устранения этих проблем, не надо было Великую страну ломать

    ------------------------------------
    Я тоже помню. И мне по молодости приходилось заниматься куплей-продажей. У меня в руках были и чеки, и финские марки, и само собой марки с долларами. В комнате в общаге были и ящики с продуктами, и с алкоголем, и блоки различных сигарет. В кармане постоянно несколько приглашений в ГУМ и ЦУМ. Кроме того я постоянно ездил на Полянку и в Теплый Стан. Но, вещи я носил только из стран СЭВ, одежду и обувь в смысле. Так что об "эпохе дефицита" можете мне не рассказывать. Я в ней можно сказать даже участвовал в разных ипостасях и воочию видел как она организовывалась.
    Altona
  8. BAI Сегодня, 09:09
    неэффективная экономика, претендующая на авторкию, обречена на хроническое отставание.

    Он прав. И мы имеем замкнутый круг - Россия устроена на такой модели экономики, когда увеличение спроса ведет не к увеличению предложения (как во всем мире), а увеличению цены, поэтом любое финансирование чего-либо ведет не к развитию производства, а к повышению цен и раскручиванию инфляции.
    BAI
    1. Dzmicer Сегодня, 09:32
      Знакомы с трудом Ф. Листа "Национальная система политической экономии"?
      Из прочтения этой работы можно вынести вывод о том, что правительство РФ делает все ровно противоположное для развития и приумножения производственных сил общества и как следствие этого - богатства и процветания граждан.
      Dzmicer
  9. Altona Сегодня, 09:22
    Цитата: шурави
    Вы перепутали причины и следствия. Или просто слишком молоды и не в курсе, что так называемый тотальный дефицит был и устроен для того, что сломать великую страну.
    И кстати, он потом никуда не делся. Просто дефицит товаров подменили дефицитом денег.

    ---------------------------
    Я не успел закончить один из моих комментариев. Экономика была в целом нормальной, товары она выпускала. Просто она была избыточно мобилизационной, со всеми минусами этого. Система распределения была нарочно парализована. В СМИ специально создали грязный информационный фон. Стали муссировать тему Сталина, выискивать какие-то "недостатки и беды", призывать к покаянию. Сейчас видно, что это было специально спланировано. Перед кем я должен каяться? У меня в семье трое с войны не пришло. Перед нынешними фашистами? Я могу только 9 граммами свинца им ответить, если они не уймутся в своем психозе.
    Altona
    1. шурави Сегодня, 11:14
      Цитата: Altona
      Цитата: шурави
      Вы перепутали причины и следствия. Или просто слишком молоды и не в курсе, что так называемый тотальный дефицит был и устроен для того, что сломать великую страну.
      И кстати, он потом никуда не делся. Просто дефицит товаров подменили дефицитом денег.

      ---------------------------
      Я не успел закончить один из моих комментариев. Экономика была в целом нормальной, товары она выпускала. Просто она была избыточно мобилизационной, со всеми минусами этого. Система распределения была нарочно парализована. В СМИ специально создали грязный информационный фон. Стали муссировать тему Сталина, выискивать какие-то "недостатки и беды", призывать к покаянию. Сейчас видно, что это было специально спланировано. Перед кем я должен каяться? У меня в семье трое с войны не пришло. Перед нынешними фашистами? Я могу только 9 граммами свинца им ответить, если они не уймутся в своем психозе.



      Именно. С 1986 года начался воплощаться план по развалу СССР.
      И в частности, указанный дефицит создавался искусственно. Мне, по роду занятости довелось помотаться по союзу. Много странностей видел.
      Помните, были разговоры, что продовольствие умышленно не пускают в ту же Москву, чуть ли не сразу на свалку отправляют?
      Вот один из примеров, 1988 год. Я как раз тогда в Могоче служил. Так вот, многие однополчане удивлялись письмам и телефонным звонкам родни из Москвы, Киева, Ленинграда. Дескать, жуткие проблемы с продуктами.
      И было чему удивляться, у нас наоборот, изобилие наступило. Ананасы в свободной продаже, которые жевали если не с рябчиками, то французскими курами (на отечественные и не смотрели) и прочее прочее.
      Видать наверху решили, просто выкинуть жалко, а эти в своих крохотных городках на общую картину не повлияют.
      шурави
  10. сталевар Сегодня, 09:23
    Всё жульё зависит от Путина! Не будет Путина им кирдык. Альтернативы Путину нет, потому что всё его окружение себя давно уже дискредитировало . Поэтому и идут на нарушение конституции.
    сталевар
  11. kaschey Сегодня, 09:48
    Когда было развитие и прогресс, а когда застой и отстой понятно всем,
    и без всяких советчиков и "великих историков" видно.
    kaschey
  12. Квадратный Сегодня, 10:04
    А сейчас в России капитализм?
    Квадратный
    1. Boris55 Сегодня, 10:59
      Цитата: Квадратный
      А сейчас в России капитализм?

      Квадратный говоришь? laughing


      У нас в стране - капитализм, только об этом нельзя говорить т.к. у народа на подсознательном уровне существует "лекарство" против капиталистов, а вот против олигархов такого иммунитета у нас ещё не выработано...

      Немного теории:
      Есть явление. Создаётся образ этого явления. Этому образу присваивается слово. Произнося слово у слышащего возникает образ, ему понятно явление. Например при слове гроза у нас возникает образ грозовых туч, молний и дождя. Приписывая другое слово старому явлению у нас не создаётся правильного образа и соответственно нет адекватной реакции.
      Boris55
  13. Владивосток1969 Сегодня, 10:38
    Цитата: сталевар
    Всё жульё зависит от Путина! Не будет Путина им кирдык. Альтернативы Путину нет, потому что всё его окружение себя давно уже дискредитировало . Поэтому и идут на нарушение конституции.

    Вообще ни чего не понял.Путин жульё кирдык альтернативы нет.Запятые помогите раставить laughing
    Владивосток1969
  14. Altona Сегодня, 11:25
    Цитата: Chertt
    Устроить такую акцию, можно только на непродолжительное время, как была устроена нехватка хлеба в Петрограде 1917г. Но дефицит широкого спектра продовольствия и товаров народного потребления, на многие года, ни кто не может создать искусственно, если экономика страны в здоровом состоянии

    --------------------------------------
    "Многие года" когда СССР существовал 70 лет? При Сталине была война, при Хрущеве "погоня за Америкой". Убедить народ, что не ничего постояннее временных трудностей труда не составляло.
    Altona
  15. vladimirvn Сегодня, 11:41
    Вот так! Не враги, а сами себя загнобим!
    vladimirvn
  16. Per se. Сегодня, 12:08
    Президент России Владимир Путин в обращении к Госдуме в 2012 году сказал, что в мире известны «два абсолютно известных исторических эксперимента»: один — Восточная Германия и Западная Германия, второй — Северная Корея и Южная Корея. Разницу может увидеть каждый.

    Будучи сотрудником КГБ в коммунистической Восточной Германии, пишет далее журналист, Путин «знал о том, что говорил». Как позже объяснял В. Путин, коммунизм оказался исторически тщетным: «Коммунизм и власть Советов не сделали Россию процветающей страной». Основное наследие коммунизма, добавил Путин, «обрекло нашу страну на постоянное отставание от экономически развитых стран». Это «был тупик».
    Это говорит полковник КГБ, состоявший в КПСС... Где вообще была бы царская Россия, где была бы Россия после Февральской революции, при Временном правительстве, при прозападном наставничестве? Наверное, Запад бы сделал из неё передовую страну... Тот же Китай поднялся из грязи только благодаря помощи Советского Союза в индустриализации, в военной поддержке на момент становления. Сравнивать Северную Корею с Южной, как и по Германии, вообще не корректно, ту же Западную Германию поднимали по Плану Маршалла на чужое золото, как захваченное нацистами и перешедшее американцам, так и украденное (присвоенное) США у царской России, то есть и на средства России. Причём, помогли Германии так, что она до сих пор оккупирована Штатами, а её правительство под каблуком, как и в ситуации с Южной Кореей. Самое главное, мы до сих пор живём на запасе прочности Советского Союза, нас не раздавали только благодаря советскому ядерному щиту. Вообще, коммунисты за четверть века построили могучую державу, нынешняя власть, получив огромный потенциал, довела народ до нищеты, попав в полную зависимость от Запада.
    Per se.
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