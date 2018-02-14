12:16 14 февраля
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В Минске пройдет очередной раунд переговоров по Донбассу

Очередное заседание контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины и ее рабочих подгрупп пройдет сегодня в Минске, передает РИА Новости.

В Минске пройдет очередной раунд переговоров по Донбассу


«Минск готовится к проведению в среду заседания контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины», – говорится в сообщении МИД Беларуси.


Напомним, в конце января стороны конфликта вновь подтвердили свою приверженность объявленному перемирию, подчеркнув «необходимость издания и соблюдения соответствующих приказов, включая необходимость дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня». Однако нарушения режима прекращения огня продолжаются по-прежнему.

В Минске активно обсуждается вопрос разведения сил и средств, целью которого является увеличение расстояния между позициями сторон конфликта… ДНР выполняет свои обязательства. Так, соответствующие приказы подразделениям были отданы и опубликованы, продвижение вперед не осуществляется, разбирательства по фактам нарушений регулярно проводятся,
сказал журналистам представитель Донецкой республики Денис Пушилин.

При этом на днях секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинские силовики за минувшие два года «по некоторым направлениям продвинулись в Донбассе на 10 километров и более за линию разграничения».

На встрече контактной группы вынуждены будем поднять вопрос о систематических нарушениях украинскими вооруженными формированиями минских соглашений и режимов прекращения огня. О нарушениях, про которые одному из украинских телеканалов с такой гордостью рассказало вчера официальное должностное лицо – секретарь СНБО Украины,
заявил полпред России на переговорах Борис Грызлов.

По его словам, Турчинов, по сути, признал как факт то, о чем представители РФ многократно говорили на протяжении 2016 и 2017 годов.

А именно – о постоянных попытках ВСУ и иных украинских формирований продвинуться за линию разграничения на Донбассе, о постоянных нарушениях ими режимов прекращения огня, о захвате так называемых "серых зон" вдоль линии, об иных вооруженных провокациях, ответственность за которые пытались затем списать на противостоящую сторону,
добавил Грызлов.

В связи с этим, Россия планирует «просить координатора подгруппы по безопасности контактной группы господина Апакана дать оценку этим высказываниям».

Мы также намерены запросить, какое отражение в отчетах СММ ОБСЕ находили действия украинских подразделений, отмеченные секретарем СНБО, в частности, продвижение по некоторым направлениям до 10 километров от линии разграничения,
сообщил полпред РФ.

Исполняющая обязанности главы МИД ДНР Наталья Никонорова, отметила, что выполнение всех пунктов минских соглашений тормозит неразрешенность политических вопросов, которые являются основой урегулирования ситуации в Донбассе.

Ведь именно политические пункты должны стать основой для комплексного и долгосрочного урегулирования ситуации в Донбассе,
сказала она.

По ее словам, вместо прямого диалога с ДНР и ЛНР Киев «пытается обойти образовавшийся тупик через произвольную трактовку минских соглашений и законодательной самодеятельности».

Таким образом, Украина демонстрирует свою незаинтересованность в восстановлении мира в Донбассе, не предпринимая никаких конкретных шагов, а лишь создавая видимость деятельности по реализации Комплекса мер. Нежелание Киева решать конфликт в Донбассе дипломатическим путем увеличивает риск возобновления боевых действий,
заключила Никонорова.

Использованы фотографии: lug-info.com
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Комментарии 31

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  1. Стрелецкос Сегодня, 08:52
    Может что порешают
    Какая польза будет
    Стрелецкос
    1. лесовозник Сегодня, 08:56
      Цитата: Стрелецкос
      Может что порешают
      Какая польза будет

      Ничего не будет - Минск это взбивание воды в ступе.
      лесовозник
      1. Идущий Сегодня, 09:09
        Кому то этот процесс нужен , нужен как прикрытие к решению совсем других вопросов.
        Идущий
        1. Logall Сегодня, 09:18
          Цитата: Идущий
          Кому то этот процесс нужен

          Он нужен исключительно западу для нападок на Россию. И все участники понимают, что всё это фарс! Но уже увязли в нём... Просчитались, когда подписывали Минск1-2...
          Виктор, доброго утра! hi
          Logall
          1. cniza Сегодня, 09:20
            Правильно , это повод для давления на Россию и пока он их устраивает , переговоры будут бесконечные. Приветствую Александр! hi
            cniza
        2. влад66 Сегодня, 09:31
          Из переливания из пустого в порожнее и то толку больше чем от этой говорильни. yes
          влад66
          1. Logall Сегодня, 09:35
            Влад hi , при
            Цитата: влад66
            переливания из пустого

            не ожидается плачевных последствий... Разве что только усталость! А здесь же нас затаскивают специально, дабы процесс продолжался, а люди гибли. И очередная эскалация была неотвратимой!
            Logall
      2. Pax tecum Сегодня, 10:56
        Многое из того, о чем говорил Стрелков тогда и сейчас – достойно внимания, подтверждается, сбылось или сбывается.

        Стрелков считал и считает, что лица в Москве, которые принимали решения по Крыму и Донбассу, не учли всех возможных последствий.
        А в то же время Кремль срочно и лихорадочно принимал меры по удушению Русской весны, вызвавшей взрыв русского национального самосознания, так сильно напугавший кремлевскую олигархическую власть.
        «Нашей дорогой государственной элите наступили на больное место – частную собственность, которая у нее есть за рубежом, оффшоры, счета в банках», – рассказал Гиркин.
        «Заморозив» конфликт, говорит Стрелков, российская элита попыталась защитить себя от новых санкций со стороны Запада и США.
        «Они остановились на месте, начали топтаться в нерешительности. В результате сложилась ситуация, когда Кремль попытался зафиксировать статус-кво, заморозить войну, отложить войну на потом, может, само рассосется»,– отметил он, - «Москве хорошо известно о том, что война на Донбассе не может быть «заморожена» на долго».

        Интервью Игоря Гиркина (И.Стрелкова) опубликованное 09.12.2017 г. на сайте интернет обозрения «Русский Дозор» и лекции И.Стрелкова «Геополитические конфликты на постсоветском пространстве» в РАНХИГС, опубликованные порталом «Русская планета» 17 апреля 2015 г.

        Вот тут можно и почитать, и посмотреть:
        http://forum.topwar.ru/profile/8292-pax-tecum/
        Pax tecum
    2. сибиралт Сегодня, 08:56
      Похоже, замутят какой-нибудь "Минск - 99 плюс". lol А так, ждут когда осел издохнет или шах умрет.
      сибиралт
    3. Гигант мысли Сегодня, 08:58
      Как у В.С. Высоцкого: опять лечу Москва-Одесса... Собираются в Минске, тёрки перетирают, а эффекта практически ноль, как ВСУ нарушали все договорённости, так и нарушают и будут нарушать.
      Гигант мысли
    4. Отец солдата Сегодня, 09:29
      Цитата: Стрелецкос
      Может что порешают
      Какая польза будет

      Польза от говорильни будет когда образуется очередной "котел" с крышкой для ВСУ, по крайней мере до этого так было. Как только прищемят "ще не вмерлых" сразу сговорчивыми становятся.
      Отец солдата
      1. ul_vitalii Сегодня, 09:36
        Минск в подвале, а вот что решит крыша, посмотрим.
        ul_vitalii
  2. Spartanez300 Сегодня, 08:52
    Смысла в этих переговорах нет , единственное только что по обмену пленными .
    Spartanez300
    1. сибиралт Сегодня, 09:01
      А долго ли новых "пленных" наловить? belay Ту же торговлю пленными никто не отменял. Волонтеров для того пруд пруди.
      сибиралт
  3. prior Сегодня, 09:06
    Только гарантированная перспектива стать "200"-тым, в случае нарушения режима прекращения огня, заставит "хероев и кыборгов" соблюдать этот режим.
    А иначе как? Бандеровцы пообещали, а все им поверили ? Ну да, конечно.......
    prior
    1. BerBer Сегодня, 09:10
      Когда пол страны поморожены, не поможет даже перспектива вымирания.
      BerBer
  4. rotmistr60 Сегодня, 09:12
    вынуждены будем поднять вопрос
    Три года из пустого в порожнее и без сдвигов в положительную сторону. Пора уже не "вопрос поднимать", а шлагбаум опускать перекрывая кислород укронацикам и вопящим в их поддержку.
    rotmistr60
    1. Чичиков Сегодня, 09:29
      Пора! Только Республики, самостоятельно, этот вопрос не решают - не зЯ. А те, кто заявлял в 2014, - "Своих, не бросаем", чем дальше от 2014, тем тише и мало заметней!
      Чичиков
      1. Pax tecum Сегодня, 11:07
        ... "С 7 мая я отвечал за людей и отстаивал их интересы. Это такие же, как мы с вами, русские люди. То, что они не граждане России — это не их вина… Мы сражались за Новороссию. Ополченцы встали за Россию и Новороссию… Что российские чиновники по этому поводу думают, меня не волнует"…
        В 2014 МОСКВА УПУСТИЛА ИДЕАЛЬНЫЙ МОМЕНТ ДЛЯ РАЗГРОМА ПРОТИВНИКА
        — Была совершена стратегическая ошибка в связи с неправильной оценкой международной ситуации и в том числе, ситуации на Украине. Стремясь избежать войны, мы ее не избежали. Но война продолжается… Война не прекращалась ни на один день: ни после Минска-1, ни после Минска-2. Она сменялась перемириями, на то время пока украинская армия перевооружалась, пополнялась и готовилась к новым боям. И сейчас Украина не скрывает, что готовится к войне.
        ... мы упустили идеальный момент для разгрома противника, когда его можно было уничтожить с минимальными потерями, фактически переформатировать Украину и вернуть, как минимум половину ее, в сферу влияния России. Тем более что население от Харькова до Одессы было готово с распростертыми объятиями встречать российские войска. Люди были готовы к любой форме интеграции с Россией.

        Из интервью Игоря Гиркина (И.Стрелкова) опубликованное 09.12.2017 г. на сайте интернет обозрения «Русский Дозор» и лекции И.Стрелкова «Геополитические конфликты на постсоветском пространстве» в РАНХИГС, опубликованные порталом «Русская планета» 17 апреля 2015 г.
        Pax tecum
  5. ЛМН Сегодня, 09:59
    Это нужно и важно.Важен диалог .Плохой,хороший,не важно.Важно говорить.
    Не понимаю такого откровенного скептицизма от коментирующих.. what

    Посмотрите недавнее интервью Лаврова,он прямо сказал:Главное это говорить.

    Пусть хоть "седьмой" Минск будет..это лучше,чем если в марте хохлы начнут атаковать ДНР и ЛНР.Мало ни кому не покажется..ни на Украине,ни в России,ни в мире..Пусть лучше разговаривают.
    ЛМН
    1. Siegen Сегодня, 10:12
      это лучше,чем если в марте хохлы начнут атаковать ДНР и ЛНР

      Да как же они посмеют помешать выборам?
      Siegen
      1. резервист Сегодня, 10:19
        Лучше бы раньше начали атакавать.
        Так бы и Олимпиаду сорвали и
        соревнованиям американских и норвежских астматиков на олимпиаде
        никто не смог бы помешать. request
        резервист
      2. ЛМН Сегодня, 10:23
        Цитата: Siegen
        это лучше,чем если в марте хохлы начнут атаковать ДНР и ЛНР

        Да как же они посмеют помешать выборам?

        Они не посмеют.Посмеют "они".
        ЛМН
    2. Pax tecum Сегодня, 11:28
      Цитата: ЛМН
      Это нужно и важно.Важен диалог .Плохой,хороший,не важно.Важно говорить.
      Не понимаю такого откровенного скептицизма от коментирующих.. what

      Посмотрите недавнее интервью Лаврова,он прямо сказал:Главное это говорить.
      ..Пусть лучше разговаривают.


      Так ведь уже и не боятся совсем, перестали боятся... говорунов.
      Пока мы "разговариваем", там делают.
      Основательно готовятся.
      В феврале-марте 2014 украинцы просто боялись начать силовую операцию, боялись реакции России и, как следствие, быстрой ликвидации хунты. Но, Кремль начал говорить... Руку жать Порошенко ...Признавать власть...
      Во всем был прав Игорь Иванович Стрелков.
      Особенно, в отношении вот этого "радетеля за судьбу русского народа", который Сурков Владислав Юрьевич (изначально Дудаев Асланбек Андарбекович) – помощник президента РФ.
      Pax tecum
  6. Siegen Сегодня, 10:07
    Ночь. Жена будит Порошенко:
    - Петруша, вставай, там Путин звонит. Насчет Минских соглашений.
    Петр Алексеевич хватает трубку телефона...
    Жена:
    - Петруша, так он в дверь звонит... И с "вежливыми людьми"... am
    Siegen
    1. axxmanm Сегодня, 10:23
      уже в мае 2014 года,сразу после визита бюстгалтера, такой "анекдот" стал казаться неумелым пропагандистстким хппшным вбросом.
      axxmanm
      1. Siegen Сегодня, 10:40
        Лучше пропагандистский вброс чем вооруженное вторжение am
        Siegen
        1. резервист Сегодня, 10:47
          вооруженное вторжение

          Ведущий:
          - Итак, наше шоу продолжается. На кону - 1 млрд. долларов.
          И вот вам, президент Порошенко, вопрос:
          Когда произойдёт вооружённое вторжение в Донбасс?
          Ответы: через неделю, через месяц, через год, вовсе не произойдёт.
          Напоминаю, у вас есть ещё в запасе три подсказки.
          - Так-так-так. Прекрасно. Какую же из них выбрать. А можно звонок другу?
          - Ну конечно. И кому будем звонить?
          - Кому-кому. Я же вам сказал - другу.
          Соедините-ка меня срочно с президентом Трампом am
          резервист
  7. taiga2018 Сегодня, 10:51
    я конечно в дипломатии полный профан,но по-моему это просто бесполезняк...
    taiga2018
  8. sib.ataman Сегодня, 11:54
    Если бы у бабушки было тже что и у дедушки, то она, конечно же, была бы дедушкой! Как хочется казаться великими и значительными, но почему-то этого никто не замечает кроме самих носителей этой значительности. Вот и приходится им бедолагам раз за разом садиться за этот треклятый стол, не смотря на все свои громкие заявления, до тех пор, пока мордой об угол стола не заденут для лучшего вразумления!
    sib.ataman
  9. Антарес Сегодня, 12:14
    Странно, все ругают Минск(Украина, РФ, ОРДиЛО) и все неизменно приверженцы МС.
    В Украине страшно недовольны Минском. Но все равно говорят-главное что есть площадка где можно вести диалог.
    Зачем Украине начинать широкомасштабную операцию? Без уверенности о Сев. Ветре? Украина специально зарылась в окопы чтобы иметь возможность изолировать больной участок. И ждать. Столько сколько надо. По плану Горбулина-войны не будет. Будет медленное изолирование и процесс передачи.
    Антарес
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