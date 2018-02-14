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В Минске пройдет очередной раунд переговоров по Донбассу
Очередное заседание контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины и ее рабочих подгрупп пройдет сегодня в Минске, передает РИА Новости.
«Минск готовится к проведению в среду заседания контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины», – говорится в сообщении МИД Беларуси.
Напомним, в конце января стороны конфликта вновь подтвердили свою приверженность объявленному перемирию, подчеркнув «необходимость издания и соблюдения соответствующих приказов, включая необходимость дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня». Однако нарушения режима прекращения огня продолжаются по-прежнему.
При этом на днях секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинские силовики за минувшие два года «по некоторым направлениям продвинулись в Донбассе на 10 километров и более за линию разграничения».
По его словам, Турчинов, по сути, признал как факт то, о чем представители РФ многократно говорили на протяжении 2016 и 2017 годов.
В связи с этим, Россия планирует «просить координатора подгруппы по безопасности контактной группы господина Апакана дать оценку этим высказываниям».
Исполняющая обязанности главы МИД ДНР Наталья Никонорова, отметила, что выполнение всех пунктов минских соглашений тормозит неразрешенность политических вопросов, которые являются основой урегулирования ситуации в Донбассе.
По ее словам, вместо прямого диалога с ДНР и ЛНР Киев «пытается обойти образовавшийся тупик через произвольную трактовку минских соглашений и законодательной самодеятельности».
«Минск готовится к проведению в среду заседания контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины», – говорится в сообщении МИД Беларуси.
Напомним, в конце января стороны конфликта вновь подтвердили свою приверженность объявленному перемирию, подчеркнув «необходимость издания и соблюдения соответствующих приказов, включая необходимость дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня». Однако нарушения режима прекращения огня продолжаются по-прежнему.
В Минске активно обсуждается вопрос разведения сил и средств, целью которого является увеличение расстояния между позициями сторон конфликта… ДНР выполняет свои обязательства. Так, соответствующие приказы подразделениям были отданы и опубликованы, продвижение вперед не осуществляется, разбирательства по фактам нарушений регулярно проводятся,сказал журналистам представитель Донецкой республики Денис Пушилин.
При этом на днях секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинские силовики за минувшие два года «по некоторым направлениям продвинулись в Донбассе на 10 километров и более за линию разграничения».
На встрече контактной группы вынуждены будем поднять вопрос о систематических нарушениях украинскими вооруженными формированиями минских соглашений и режимов прекращения огня. О нарушениях, про которые одному из украинских телеканалов с такой гордостью рассказало вчера официальное должностное лицо – секретарь СНБО Украины,заявил полпред России на переговорах Борис Грызлов.
По его словам, Турчинов, по сути, признал как факт то, о чем представители РФ многократно говорили на протяжении 2016 и 2017 годов.
А именно – о постоянных попытках ВСУ и иных украинских формирований продвинуться за линию разграничения на Донбассе, о постоянных нарушениях ими режимов прекращения огня, о захвате так называемых "серых зон" вдоль линии, об иных вооруженных провокациях, ответственность за которые пытались затем списать на противостоящую сторону,добавил Грызлов.
В связи с этим, Россия планирует «просить координатора подгруппы по безопасности контактной группы господина Апакана дать оценку этим высказываниям».
Мы также намерены запросить, какое отражение в отчетах СММ ОБСЕ находили действия украинских подразделений, отмеченные секретарем СНБО, в частности, продвижение по некоторым направлениям до 10 километров от линии разграничения,сообщил полпред РФ.
Исполняющая обязанности главы МИД ДНР Наталья Никонорова, отметила, что выполнение всех пунктов минских соглашений тормозит неразрешенность политических вопросов, которые являются основой урегулирования ситуации в Донбассе.
Ведь именно политические пункты должны стать основой для комплексного и долгосрочного урегулирования ситуации в Донбассе,сказала она.
По ее словам, вместо прямого диалога с ДНР и ЛНР Киев «пытается обойти образовавшийся тупик через произвольную трактовку минских соглашений и законодательной самодеятельности».
Таким образом, Украина демонстрирует свою незаинтересованность в восстановлении мира в Донбассе, не предпринимая никаких конкретных шагов, а лишь создавая видимость деятельности по реализации Комплекса мер. Нежелание Киева решать конфликт в Донбассе дипломатическим путем увеличивает риск возобновления боевых действий,заключила Никонорова.
Использованы фотографии: lug-info.com
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