В Минске пройдет очередной раунд переговоров по Донбассу

В Минске активно обсуждается вопрос разведения сил и средств, целью которого является увеличение расстояния между позициями сторон конфликта… ДНР выполняет свои обязательства. Так, соответствующие приказы подразделениям были отданы и опубликованы, продвижение вперед не осуществляется, разбирательства по фактам нарушений регулярно проводятся,

На встрече контактной группы вынуждены будем поднять вопрос о систематических нарушениях украинскими вооруженными формированиями минских соглашений и режимов прекращения огня. О нарушениях, про которые одному из украинских телеканалов с такой гордостью рассказало вчера официальное должностное лицо – секретарь СНБО Украины,

А именно – о постоянных попытках ВСУ и иных украинских формирований продвинуться за линию разграничения на Донбассе, о постоянных нарушениях ими режимов прекращения огня, о захвате так называемых "серых зон" вдоль линии, об иных вооруженных провокациях, ответственность за которые пытались затем списать на противостоящую сторону,

Мы также намерены запросить, какое отражение в отчетах СММ ОБСЕ находили действия украинских подразделений, отмеченные секретарем СНБО, в частности, продвижение по некоторым направлениям до 10 километров от линии разграничения,

Ведь именно политические пункты должны стать основой для комплексного и долгосрочного урегулирования ситуации в Донбассе,

Таким образом, Украина демонстрирует свою незаинтересованность в восстановлении мира в Донбассе, не предпринимая никаких конкретных шагов, а лишь создавая видимость деятельности по реализации Комплекса мер. Нежелание Киева решать конфликт в Донбассе дипломатическим путем увеличивает риск возобновления боевых действий,