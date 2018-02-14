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Ситуация в Сирии
340 террористов сложили оружие в Идлибе, ССА выбила SDF из двух поселений в районе Африна. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
На юго-востоке провинции Дамаск в течение дня отмечались интенсивные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и группировками вооруженной оппозиции. Правительственные войска вели артиллерийский обстрел опорных пунктов незаконных вооруженных формирований в окрестностях города Дума. Также столкновения между САА и боевиками были зафиксированы в районах Джобар и Айн Тарма. В направлении Восточной Гуты движется элитное спецподразделение САА «Силы Тигра».
В рамках операции «Оливковая ветвь», направленной против курдских отрядов ополчения, на севере провинции Алеппо уничтожено 70 объектов Демократических сил Сирии (SDF). С начала кампании турецкой армии убито 1439 бойцов SDF. В свою очередь бойцы Демократических сил Сирии (SDF) продолжили обстреливать опорные пункты боевиков Сирийской свободной армии (ССА) в окрестностях Азаза. Позже стало известно, что ВВС Турции нанесли ряд ударов по опорным пунктам SDF в окрестностях населенного пункта Драклия. ССА отбили у курдов деревню Омар Симу и поселение Аджиле, расположенное недалеко от Африна.
ВКС РФ совместно с ВВС Сирии продолжали наносить удары по укрепрайонам террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) недалеко от города Хан Шейхун (провинция Идлиб). Одновременно с этим ВВС Сирии атаковали позиции радикальных исламистов в окрестностях населенного пункта Сукейк. Кроме того, 340 террористов «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в РФ) сдались в городе Хувейн. Радикальные исламисты сдали оружие и в скором времени предстанут перед судом. Их семьи отправятся в лагерь беженцев. Позже пришло сообщение, что Хувейн полностью освобожден от ИГ.
В окрестностях населенного пункта Аль-Латамина на севере провинции Хама продолжались перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками террористической коалиции, возглавляемой «ан-Нусрой». Российская авиация нанесла удары по опорным пунктам радикальных исламистов недалеко от Кафр Зеты, а также в окрестностях населенного пункта Мурек на границе с провинцией Идлиб.
На юго-востоке провинции Дамаск в течение дня отмечались интенсивные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и группировками вооруженной оппозиции. Правительственные войска вели артиллерийский обстрел опорных пунктов незаконных вооруженных формирований в окрестностях города Дума. Также столкновения между САА и боевиками были зафиксированы в районах Джобар и Айн Тарма. В направлении Восточной Гуты движется элитное спецподразделение САА «Силы Тигра».
В рамках операции «Оливковая ветвь», направленной против курдских отрядов ополчения, на севере провинции Алеппо уничтожено 70 объектов Демократических сил Сирии (SDF). С начала кампании турецкой армии убито 1439 бойцов SDF. В свою очередь бойцы Демократических сил Сирии (SDF) продолжили обстреливать опорные пункты боевиков Сирийской свободной армии (ССА) в окрестностях Азаза. Позже стало известно, что ВВС Турции нанесли ряд ударов по опорным пунктам SDF в окрестностях населенного пункта Драклия. ССА отбили у курдов деревню Омар Симу и поселение Аджиле, расположенное недалеко от Африна.
ВКС РФ совместно с ВВС Сирии продолжали наносить удары по укрепрайонам террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) недалеко от города Хан Шейхун (провинция Идлиб). Одновременно с этим ВВС Сирии атаковали позиции радикальных исламистов в окрестностях населенного пункта Сукейк. Кроме того, 340 террористов «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в РФ) сдались в городе Хувейн. Радикальные исламисты сдали оружие и в скором времени предстанут перед судом. Их семьи отправятся в лагерь беженцев. Позже пришло сообщение, что Хувейн полностью освобожден от ИГ.
В окрестностях населенного пункта Аль-Латамина на севере провинции Хама продолжались перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками террористической коалиции, возглавляемой «ан-Нусрой». Российская авиация нанесла удары по опорным пунктам радикальных исламистов недалеко от Кафр Зеты, а также в окрестностях населенного пункта Мурек на границе с провинцией Идлиб.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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