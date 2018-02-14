12:16 14 февраля
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Ситуация в Сирии

340 террористов сложили оружие в Идлибе, ССА выбила SDF из двух поселений в районе Африна. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



На юго-востоке провинции Дамаск в течение дня отмечались интенсивные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и группировками вооруженной оппозиции. Правительственные войска вели артиллерийский обстрел опорных пунктов незаконных вооруженных формирований в окрестностях города Дума. Также столкновения между САА и боевиками были зафиксированы в районах Джобар и Айн Тарма. В направлении Восточной Гуты движется элитное спецподразделение САА «Силы Тигра».


В рамках операции «Оливковая ветвь», направленной против курдских отрядов ополчения, на севере провинции Алеппо уничтожено 70 объектов Демократических сил Сирии (SDF). С начала кампании турецкой армии убито 1439 бойцов SDF. В свою очередь бойцы Демократических сил Сирии (SDF) продолжили обстреливать опорные пункты боевиков Сирийской свободной армии (ССА) в окрестностях Азаза. Позже стало известно, что ВВС Турции нанесли ряд ударов по опорным пунктам SDF в окрестностях населенного пункта Драклия. ССА отбили у курдов деревню Омар Симу и поселение Аджиле, расположенное недалеко от Африна.

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии продолжали наносить удары по укрепрайонам террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) недалеко от города Хан Шейхун (провинция Идлиб). Одновременно с этим ВВС Сирии атаковали позиции радикальных исламистов в окрестностях населенного пункта Сукейк. Кроме того, 340 террористов «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в РФ) сдались в городе Хувейн. Радикальные исламисты сдали оружие и в скором времени предстанут перед судом. Их семьи отправятся в лагерь беженцев. Позже пришло сообщение, что Хувейн полностью освобожден от ИГ.

В окрестностях населенного пункта Аль-Латамина на севере провинции Хама продолжались перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками террористической коалиции, возглавляемой «ан-Нусрой». Российская авиация нанесла удары по опорным пунктам радикальных исламистов недалеко от Кафр Зеты, а также в окрестностях населенного пункта Мурек на границе с провинцией Идлиб.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 32

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  1. Идущий Сегодня, 09:17
    Все подводят к тому , что каждый начинает воевать сам за себя , долго придется этот винегрет разгребать.
    Идущий
    1. Siegen Сегодня, 09:25
      долго придется этот винегрет разгребать

      Конца и края войне в Сирии не видно

      Поймал как-то раз, нечаянно, старик Хоттабыч золотую рыбку.
      И вот смотрят они молча друг на друга - ситуация-то патовая belay
      Siegen
    2. Охотовед 2 Сегодня, 09:30
      Прошу прощения, а кто там за Себя воюет??? recourse Ну кроме САА и возможно Курдов (хотя и по курдам вопрос). Кто туда пригласил Турок, Коалицию (будь она не ладна), марионеточные группировки? Они - за себя? Или за хозяина? what война всех - против всех, это не за себя!
      Охотовед 2
      1. BerBer Сегодня, 09:34
        Обратил внимание Демократические[/i] силы Сирии и Сирийская свободная[i] армия (светлые эльфы), САА - Мордор. Громкие названия, а по сути - головорезы.
        BerBer
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:04
          А матрасы вообще редкостные любители называть чёрное белым и наоборот . yes
          bouncyhunter
          1. Архонт Сегодня, 12:01
            Да надо было тоже, чтобы Асад войска назвал сирийская свободная демократическая арабская армия мира добра и справедливости. ССДААМДС
            Архонт
    3. Chertt Сегодня, 09:44
      В направлении Восточной Гуты движется элитное спецподразделение САА «Силы Тигра».
      Хорошая новость. В-Гуту надо зачищать, А то как заноза, рядом со столицей Сирии
      Chertt
    4. SlavaS Сегодня, 11:35
      Были бы реальные силы и желание, ни о каком "долго" речи бы не было.
      SlavaS
    5. Маз Сегодня, 11:43
      Да где ж за себя. Давят черных. В общем итоге.
      Маз
  2. Siegen Сегодня, 09:21
    Ситуация в Сирии

    - Вот бы сейчас, раз уж такая ситуация с Сирией - Чубайса расстрелять!
    - А Чубайс-то там при чем???
    - Да под шумок. feel
    Siegen
    1. nik-karata Сегодня, 09:33
      Вот бы сейчас, раз уж такая ситуация с Сирией - Чубайса расстрелять!

      Пожалуйста. Стреляйте. Сам сознался.
      nik-karata
    2. alikstalker Сегодня, 09:59
      Зачем расстрелять? А кто северный жд путь будет строить? И Макларена с Бахом туда и бармолеев. Работа согревает. Плохая работа уменьшает пайку. Это гуманней чем Гвантанома. Карму пусть злодеи свою очищают. А учёных в шарашки загнать, чтоб не отвлекались на радости потребительский. Творчество должно радость достовлять, а не чрево - эмоциональная радость. Надо пользоваться опытом прошлого.
      alikstalker
  3. solzh Сегодня, 09:21
    Конца и края войне в Сирии не видно. Террористы, США, израиль в Сирии наглеют все сильнее.
    solzh
  4. Romka47 Сегодня, 09:22
    Правильно Ванга говорила. 3 мировая уже идет, только на территории одного государства.
    Romka47
  5. Горный стрелок Сегодня, 09:23
    Карту бы глянуть. Достоверную. Кто где, и какая динамика. На слух воспринимается "слабовато"...
    Горный стрелок
    1. cniza Сегодня, 09:25
      Её не успевают корректировать , так быстро все меняется.
      cniza
    2. donavi49 Сегодня, 09:42
      Если кратко. Сейчас еще половина Идлиба отбита правительственными войсками.
      donavi49
      1. Piramidon Сегодня, 10:46
        А кто там на карте какого цвета? Кто за красных, кто за белых, кто за махновцев...? request
        Piramidon
        1. donavi49 Сегодня, 11:27
          Красные - Асад.
          Зеленые - демократические бабахи (на данной карте там все, от всяких относительно тихих Джейш Исламов до Нусры то есть ХТШ и ТИП).
          Белые зоны деэскалации.
          Черные - ИГ.
          Желтые - Курды.
          donavi49
          1. Архонт Сегодня, 12:04
            Определённо, выигрывают курды, судя по карте.
            Архонт
          2. Piramidon Сегодня, 12:09
            Спасибо! Теперь намного понятнее.
            Piramidon
  6. Alexey-74 Сегодня, 09:23
    Вообще запутался в политике России в Сирии....за что воевали в результате? Игил вроде как разгромлено, остатки теперь прибиваются к группировке Западной коалиции и США и наращивают силы для повторного нападения на Дамаск.....
    Alexey-74
    1. Oznob Сегодня, 09:29
      Дык воевали и воюем за облом для исключительных. Это же ясно как божий день. А то ,панимаишь, совсем берега не видят.
      Oznob
      1. donavi49 Сегодня, 09:40
        Ну исключительные заняли основные рабочие месторождения нефти. И попытки их выбить оттуда приводят к моментальной реакции - и не языком.


        Да они не спихнули с трона Асада. Но заимели квазигосударство за Евфратом - практически не тронутое войной (Ракка и пара поселков где были жесткие бои, Манбидж в целом восстановили за полгода). С учетом того, что иракские после самодеятельности с референдумом и потери всех завоеванных территорий с 2012 года - стали очень послушными = это вполне себе очаг управления ситуацией в регионе на долгие годы вперед.
        donavi49
        1. просто экспл Сегодня, 09:46
          опять видео с игры постят выдавая за съемки удара по "русским наёмникам" ?
          просто экспл
          1. donavi49 Сегодня, 10:17
            Ну это официально. Так что сомнительно. Тем более первый это Т-72М1, второй это гаубица М30. Удары были как минимум точно по ISIS Хантерам и некоторым инструкторам (тот же Казак погиб там практически 100% - ибо на фото Сидоренко погибшего подразделения за несколько дней до рейда на завод он есть и его точно хоронят, даже местные Вести по ТВ показывали репортаж про него).
            donavi49
          2. Piramidon Сегодня, 10:53
            Цитата: просто экспл
            опять видео с игры постят выдавая за съемки удара по "русским наёмникам" ?

            Здесь вот еще одна версия по Вагнеру.
            ИСТОЧНИК В ЧВК ВАГНЕРА УТОЧНИЛ ПОТЕРИ
            http://hollivizor.ru/blog/43703633260/Istochnik-v
            -CHVK-Vagnera-utochnil-poteri/?tmd=1
            Piramidon
            1. andj61 Сегодня, 11:41
              Цитата: Piramidon
              Здесь вот еще одна версия по Вагнеру.
              ИСТОЧНИК В ЧВК ВАГНЕРА УТОЧНИЛ ПОТЕРИ
              http://hollivizor.ru/blog/43703633260/Istochnik-v
              -CHVK-Vagnera-utochnil-poteri/?tmd=1

              good Вот эта версия вполне нормальная,никаких тебе коров на бане не содержит. Вполне может полностью соответствовать действительности. hi
              andj61
  7. мерцание Сегодня, 09:26
    Чтобы там не происходило, а Сирия методично освобождается от террористов. Собаки лают, а караван идёт к своей цели.
    мерцание
  8. Аскет Сегодня, 09:36
    ВКС РФ совместно с ВВС Сирии продолжали наносить удары по укрепрайонам террористов

    Умеренное солнце, умеренное небо,
    В умеренной пустыне умеренный джихад.
    Умеренные русские умеренных повстанцев
    Умеренными бомбами умеренно бомбят. winked
    Аскет
  9. Aleksandr21 Сегодня, 10:20
    В свою очередь бойцы Демократических сил Сирии (SDF) продолжили обстреливать опорные пункты боевиков Сирийской свободной армии (ССА) в окрестностях Азаза.


    Как там всё не просто. У ССА кстати в союзниках кроме Турции и США, которые делали им поставки вооружения и вполне открыто их поддерживают.
    Aleksandr21
  10. sib.ataman Сегодня, 11:37
    А никто и не обещал, что бег по пересеченной местности будет быстрой стометровкой. Кстати, приятная новость для Шакала паршивого- сегодня в лагере на полдник будут подавать мочу ослинную неразбавленную.
    sib.ataman
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