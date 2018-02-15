Владимир Плахотнюк - человек-загадка или полуфабрикат системы?

Порой создаётся впечатление, что власти Молдавии находятся в каком-то негласном соревновании с украинскими коллегами по неадекватности, но одиозности принимаемых решений. То вещание российских телеканалов запретят, то посла отзовут из Москвы для «консультаций», то молдавский язык захотят в румынский переименовать, верно, чтобы хоть как-то смазать рельсы, по которым независимая Молдавия дрейфует в сторону Бухареста.Неизменно только одно - фамилия Плахотнюк, которая всплывает каждый раз в молдавском политикуме после очередного эксцесса. Более того, благодаря СМИ Плахотнюк предстаёт этаким молдавским Фантомасом, только без маски. Даже пресса Молдавии частенько называет Владимира Плахотнюка «молдавским кукловодом». Но что о нём известно?Владимир Плахотнюк родился 1 января 1966 года в селе Питушка Каларашского района Молдавской ССР. В 1983 году окончил среднюю школу в селе Грозешть Ниспоренского района. Но оставаться первым парнем на селе Володя не хотел. И тут он пошёл на штурм столицы – «я приехала с села, электричка привезла». В 1991 году получил высшее образование в Техническом университете Молдовы на факультете «Технология пищевой промышленности» по специальности инженер. Позже он получит не одну степень и не одно «высшее образование». Когда он всем этим занимался как-то неясно, потому обвинения в покупке дипломов звучат в данном контексте весьма правдоподобно. Но чем же молодой молдавский парубок занимался, пока «грыз гранит науки»?А тут начинается интересное. С 1991 года Плахотнюк работает в Центре по предотвращению и реабилитации несовершеннолетних жертв насилия «Минор». Парень вроде бы сеет разумное, доброе, вечное… Но, по словам его оппонентов, в том числе политического противника Сергея Мокану, именно тогда он сколачивает свою сутенёрскую империю рабства. Благодаря череде конкурсов красоты и прочим подобным мероприятиям, а также влиянию внутри центра «Минор», в котором было предостаточно беззащитных и безвольных жертв, Плахотнюк наладил поставки живого товара в Европу.Опять-таки по словам своих оппонентов Плахотнюк ловко использовал сутенёрский бизнес для создания своей «агентурной» сети, шантажа жадных до клубнички чиновников и политиков, а также просто для наведения дружеских мостов. Надо полагать после хорошего секса и пары тройки бокалов молдавского вина такие мосты наводятся куда проще. Вскоре на базе конторы «Минор» возникает компания Minor SRL, позже переименованная в Finpar Invest SRL. И начинается шествие «бизнесмена» Плахотнюка по Молдавии. Параллельно Володя работает экономистом в по сути иностранной компании Euro Est Hundel Ltd Moldovа. В 1995 году этот человек-оркестр основал американо-молдавскую финансовую группу Angels, а уже в 2001-м Плахотнюк вползает в более чем популярный и выгодный бизнес - он становится коммерческим директором компании по импорту и продаже нефтепродуктов Petrom Moldova. Позже он подомнёт и банковский сектор Молдовы в виде крупнейшего банка Victoriabank.Именно тогда Володя знакомится с Олегом Ворониным, сыном тогдашнего президента Молдовы Владимира Воронина (лидер Партии коммунистов республики Молдова). Кстати, после того как папу спихнули с президентского трона, Олег пересмотрел свои взгляды на старого друга. В итоге Воронин сделал следующее заявление, по сути, подтвердив часть обвинений, несущихся в адрес бывшего товарища:Однако, в момент своей нежной дружбы с Олегом, Плахотнюк восходит на вершину молдавской экономики. Он прямо-таки становится коллекционером компаний самого разного вида деятельности. Единственной константой остаётся одно – крайне мутный путь к овладению этими самыми компаниями и непременные скандалы.В чём только тефлонового Володю не обвиняли. И в фактически рейдерском захвате табачного комбината Tutun CTC, и в незаконном захвате контроля над винными и хлебобулочными комбинатами и заводами, и в приватизации целого списка предприятий (ГП «Железная дорога Молдовы», ГП «Вокзалы и автостанции», ГП «Posta Moldovei», ГП «Registru», ГП «Радиокоммуникации» и т.д), что раньше принадлежали государству и т.д. Не менее скандальной стала и история с обретением Володей контроля над Victoriabank.В 2005 году Плахотнюк, по словам бывшего директора Victoriabank Виктора Цуркана, явился к нему с предложением, как говорится, от которого невозможно отказаться. Виктор Цуркан засвидетельствовал:В итоге Виктора Цуркана в самом деле арестовали. А вскоре выяснилось, что своих акций Виктор, вроде бы так яростно оборонявший банк и своё место, лишился. Поэтому, когда некоторые эксперты говорят, что без ведома Плахотнюка в Молдавии и овощная лавка не откроется, это не так уж далеко от истины.Наконец, Плахотнюку становится ясно, что, коль к деньгам идёт бонусом и власть, то пришла пора напрямую входить в государственные кабинеты, а не по знакомству. С 2001 года Володя вовсю приступает к политической деятельности, но пока с чёрного хода. СМИ становится известно, что главным инвестором Партии коммунистов республики Молдова был… Плахотнюк. Почему же олигарх Плахотнюк слился в таком экстазе с коммунистами? Да потому что лидером партии тогда был сам президент – господин Воронин. Никаких идеологических трений – чистый бизнес.В 2007 году ветер изменился. Стало известно, что за молдавским Фантомасом стали приглядывать не местные послушные внутренние органы, которыми он запугивал Цуркана, а Интерпол, подозревающий Плахотнюка в дюжине различных подвигов (от связи с международной преступностью до торговли наркотиками). Вскоре и трон Воронина старшего зашатался, несмотря на то, что господин «коммунист» ещё недавно казался всесильным. Кстати, вопрос причастен ли Плахотнюк и его капитал к выведению массы агрессивно-истеричной молодёжи на кишинёвские улицы в 2009 году остаётся открытым. Так или иначе, Воронин сложил с себя полномочия главы государства, а уже в следующем году Плахотнюк включён в партийный список Демократической партии Молдовы. Надо полагать, решение включить в свои принципиальные и непогрешимые демократические ряды бывшего приятеля сына президента, отставка которого проходила на фоне волнений не хуже майданных, было исключительно бескорыстным?Демократическая партия Молдовы придерживается идей либерализма и евроатлантизма, что, несомненно, более удобно для Плахотнюка. А главное, что для Запада Володя из местечкового феодала с тёмным прошлым превращается в идеологического и политического союзника. Риторика Владимира Плахотнюка практически ничем не отличается от речей его «коллеги» с Украины Петра Порошенко – тут и различные «реформы», и искоренение коррупции, и, разумеется, самая главная «морковка» для населения, т.е. вступление в ЕС. Ведь по словам Володи, Европа – это культурный и географический дом Молдавии. Вот оно как.Стоит отметить, что Плахотнюк исключительный организатор и устроитель всевозможных схем. За несколько лет после вступления в партию ДПМ Плахотнюка к ней подтянулись и другие граждане из соседних партий, видимо, не желающие «выпасть из обоймы». Сам Владимир достаточно быстро расчистил себе дорогу к председательству в партии и в 2016 году возглавил её. Но по старой привычке всё же предпочитает не выходить открыто на главные роли. Плахотнюк не премьер-министр, не председатель парламента, не президент (что проблематично в принципе из-за низкого рейтинга этого известного господина). Да и зачем это ему нужно? На посту премьер-министра Павел Филип, бывший гендиректор скандально известной Tutun CTC и член ДПМ, на посту председателя парламента Андриан Канду, по данным молдавских СМИ часто и взаимовыгодно пересекавшийся с Плахотнюком, а также опять-таки член ДПМ. А, благодаря упорной работе над ролью президента, его статус в современной Молдавии низведён до свадебного генерала. Так что, если звания Фантомаса Плахотнюк ещё не заслужил, то своё прозвище «кукловод», присвоенное ему СМИ, вполне оправдывает.Правды ради считать Владимира неким феноменом будет неверным. Так как чаще всего такие люди всего лишь продукт той среды, в которой формировались. К примеру, если бы не крах СССР, то, быть может, знали бы мы гражданина Ходорковского как «пламенного комсомольца», а позже и «убеждённого партийца», т.е. выбрал бы Миша наиболее выгодную карьеру. Но, что имеем.И господин Плахотнюк отнюдь не хуже своего окружения. Просто талантливее парень оказался в интригах, нежели соперники. Кстати, эти самые соперники для интересов России, по моему скромному мнению, ничуть не лучше самого Володи. Во-первых, не будь у политических элит Молдовы рыльце в пушку, то не пустили бы они Плахотнюка к власти, учитывая факт отсутствия народной поддержки этой личности. Конечно, если не считать те орущие толпы, которые нынче можно купить оптом и в розницу. Во-вторых, к примеру, ярый противник Владимира гражданин Мокану мало того, что имел сомнительную честь участия в Приднестровской бойне на стороне «независимой Молдовы», но, по его же словам, готов повторить этот «подвиг» снова. За такими людьми тянутся длинные дорожки. И как бы не буйствовал Мокану со своим движением «Антимафия», он просто неудачливая версия Плахотнюка. Кстати сам Мокану даже не скрывает того, что не декларирует часть своих доходов – вот такой «антимафиози».Для России же важно только одно – знать слабые стороны того или иного молдавского политикана и как обычно держать порох сухим.