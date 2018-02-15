Кто придумал проект объединённой армии Европы

Заметили ли вы, что в последние годы с завидной периодичностью в СМИ появляются сообщения о желании европейских политиков и военных создать собственную армию? Чисто европейский проект без участия заокеанских защитников.Причем желание это высказывают не представители из стран-малюток, а вполне серьезные дяди и тети из ведущих стран Европы-Германии, Франции, Италии, Великобритании. Младо- и микроевропейцы же, наоборот, всячески зазывают американских военных на собственную территорию.Так кто и зачем внедряет в умы европейцев мысль о необходимости собственной армии? Почему много десятилетий всех устраивал блок НАТО, и вдруг появились разговоры о самостоятельной защите европейских стран? Самостоятельны ли европейские политики в решении вопросов собственной безопасности?Мир стремительно меняется. Об этом говорится и пишется столько, что занимать лишний раз время и место в этой статье не буду. Изменения эти на прямую касаются всех. Но в разной степени.А кого больше всего волнует изменение ситуации в мире? Ответ очевиден. США теряют ведущие позиции мирового жандарма. Концепция мирового доминирования, когда американцы могли вытворять любые мерзости в любой стране мира, рухнула. Китай, Россия, но последним плевком в американскую гегемонию стали действия КНДР.Нас долгое время уверяли и продолжают уверять, что главное в мощи страны — это сильная экономика. Способность всё и всех купить. И только на втором месте — способность ударить вооруженными силами по несговорчивым. Умные головы из телевизора приводили множество аргументов в пользу именно этой позиции.Как ни странно, большинство в это верит. Верит даже тогда, когда история собственной семьи говорит об обратном. Когда дед или прадед сломал хребет в 1945-м намного более богатой Европе. Не только Германии, но всей Европе. Верят даже тогда, когда "подсанкционная КНДР с разорванной в клочья экономикой" поставила на место крупнейшую экономику мира.Сегодня многие говорят о противоречиях, которые якобы существуют между США и Европой. Сомнительно, чтобы американцы дали возможность европейцам "сорваться с крючка". Слишком лакомый кусок. Да и вложено в Европу достаточно.НАТО? А что случится с альянсом сразу после того, как США перестанут финансировать блок? ЕС? А кто контролирует ЕС? Европейские страны или заокеанские хозяева? Красиво созданная "демократическая система управления" прекрасно работает с помощью контроля над странами-малышами.Возникает интересный вопрос. А ЕС-то зачем США? Теоретически выгоднее наоборот, дать Европе возможность стать вровень с США по уровню развития экономики. Тогда можно уменьшить собственные вложения. А освободившиеся деньги пустить на собственную оборону.Но тогда как развивать американскую науку, конструкторскую мысль, медицину и прочие, вполне обычные, но необходимые сферы жизни? Мы привыкли к тому, что наши ученые уезжают в США. Возможностей больше, зарплаты несравнимо выше, проще выйти на мировой уровень. Но в Европе тоже есть умные головы. И они так же необходимы США.Проще говоря, пусть европейцы живут прекрасно. Лучше россиян или других "азиатов". Но пусть они живут хуже американцев. И тогда будет всегда сохраняться возможность "покупки" ученого из любой страны. "Покупки" любого необходимого специалиста.Но вернемся к первоначальному вопросу. Вернемся к европейской армии. Почему американцы так равнодушно реагируют на эти разговоры? Ответ на поверхности. Общеевропейская армия — это проект США. Проект, который вызван необходимостью. Проект, который позволит выполнить обещания сразу нескольких президентов, включая нынешнего.Помните начало правления Трампа? Его публичные заявления о необходимости выполнения финансовых обязательств европейскими странами по оплате членства в НАТО? Те самые 2% ВВП. Открытым текстом американцы потребовали денег. За безопасность надо платить!И что? Кто-то может сегодня сказать, что те, на кого и были рассчитаны такие заявления, выполнили требования? Заметьте, законные требования, американцев. Литва, с мощнейшей экономикой, не в счет. Не помню точно, сколько стран исполняют договор от и до. 3 или 4.Говорить о том, что США начали подталкивать европейцев недавно, несерьезно. Начало разговоров совпадает с появлением России на геополитической орбите. С момента, когда американцы вдруг поняли, что океан из защитника превратился в огромную проблему. И даже тактическое ЯО, размещенное на морских платформах, теперь опасно для территории страны.Вашингтон уперся в проблему собственной безопасности. Военные бюджеты, которые были все время вполне "съедобны", вдруг стали совершенно не соответствовать современным реалиям. Необходимо создавать уже не европейскую ПРО, а американскую. Необходимо создавать систему обороны по всему периметру страны. Необходимо создавать реальные воинские подразделения на собственной территории.И вот тут-то заговорили об общеевропейской армии. Армии, которую будут полностью содержать европейцы. Американцы же будут "стричь купоны", поставляя в Европу вооружение и боеприпасы. И уйти от этого европейцам невозможно. Сработают те самые "стандарты НАТО". "Подсаженные" на американское вооружение европейцы просто не смогут обойтись без компаний США.Более того, американцы очень лояльно отнеслись даже к реальным шагам к созданию этой армии. Совсем недавно Европейский Совет принял решение о реализации программы, предусматривающей создание общей армии (Permanent Structured Cooperation – PESCO). 25 европейских стран начали эту реализацию.Кстати, тут появляются объяснения некоторых действий НАТО по отношению к собственным членам. Вспомните ужас Эрдогана, когда после сбитого российского самолета он вдруг получил отказ в защите собственной страны альянсом. Когда НАТО просто "послали" вторую по численности армию блока самостоятельно решать вопросы с русскими.Сегодня многие из аналитиков и журналистов ссылаются на пресловутую 5 статью Устава НАТО. Нас пугают всеобщей войной в случае нападения на кого-то из стран-членов. Тогда возникает простой вопрос. Почему этот самый 5 пункт не сработал с Турцией? И вопрос это возник не только у журналистов. Он возник и у руководства большинства европейских стран.А ведь есть ещё и новая военная доктрина США в области применения ЯО. Есть официальная позиция. США совсем не обязаны применять ЯО при нападении на любого из членов альянса. США будет применять ЯО при реализации собственных целей и планов. Проще говоря, США плевать хотели на европейскую безопасность. Спасение утопающих-дело самих утопающих.Действия США вполне предсказуемы. Воевать за Европу США не намерены. Вектор внешней политики, во многом вынуждено, перенаправлен в Азию. Но сохранить влияние в ЕС хочется. Потому и прекратились разговоры о 2%. Сегодня речь уже идет о десятках процентов для европейских стран. Американское оружие и боеприпасы дороги.Повторюсь, но проект объединенной армии Европы принадлежит США. Он выгоден американцам во многих отношениях. Спокойная и сытая жизнь под колпаком США заканчивается. ЕС стоит перед выбором. Самостоятельно, за собственный счет начинать строить единую армию либо договариваться с Россией. Что после многих лет игнорирования будет сделать достаточно сложно.Но возможно. Нам война в Европе не нужна.