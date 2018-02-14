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В отражении израильских налетов в Сирии участвовали ЗРПК «Панцирь-С»
В отражении недавних израильских налетов на цели в Сирии участвовали не только ЗРК С-200 и «Бук», но и зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С», сообщают Известия.
По данным газеты, ссылающейся на Минобороны Сирии, «10 февраля силам ПВО страны пришлось отражать массированный удар с применением крылатых ракет воздушного базирования, при этом, основными целями сирийских зенитчиков стали не самолеты, а запущенные вне пределов воздушного пространства страны ракеты "воздух-земля"».
Собеседник, однако, отказался уточнить, каким конкретно ЗРК был поражен упавший на территории Израиля истребитель F-16I Sufa, но отметил, что в ходе налета «все сирийские расчеты действовали самостоятельно».
По его словам, этого не удалось бы добиться «без оказанной ранее помощи российских специалистов, которые восстановили техническую готовность комплексов С-125, С-200 и "Бук", а также переподготовили сирийских военных».
Инцидент 10 февраля был не первым за последние несколько дней. Об этом «Известиям» сообщил источник в Генштабе Сирии. Информацию подтвердил собеседник в российском военном ведомстве.
Как ранее сообщили представители Минобороны Израиля, «ситуация обострилась после того, как в районе четырех часов утра в субботу (10 февраля) был обнаружен иранский беспилотник, прилетевший со стороны Иордании». Разведывательный БЛА был перехвачен вертолетом Apache. Израильские ВВС предприняли воздушный рейд, чтобы уничтожить станцию управления дроном. Она находилась в глубине территории САР недалеко от города Пальмира.
Всего на вооружении сил ПВО Сирии стоят 8 дивизионов ЗРК С-200, поставлявшихся еще из СССР, и около 20-ти комплексов «Бук» различных модификаций. Последняя крупная партия из восьми «Буков» версии М2Э была передана Дамаску в 2011 году. Кроме того, в 2013-2015 годах Россия поставила Дамаску свыше трех десятков ЗРПК «Панцирь», в том числе последней модификации «С».
По данным газеты, ссылающейся на Минобороны Сирии, «10 февраля силам ПВО страны пришлось отражать массированный удар с применением крылатых ракет воздушного базирования, при этом, основными целями сирийских зенитчиков стали не самолеты, а запущенные вне пределов воздушного пространства страны ракеты "воздух-земля"».
В результате первого налета было уничтожено восемь из 11 обнаруженных израильских ракет, а при второй атаке из семи ракет – пять. Единственный самолет, вошедший в воздушное пространство страны, сбит нашим зенитно-ракетным комплексом,рассказал изданию сирийский офицер.
Собеседник, однако, отказался уточнить, каким конкретно ЗРК был поражен упавший на территории Израиля истребитель F-16I Sufa, но отметил, что в ходе налета «все сирийские расчеты действовали самостоятельно».
По его словам, этого не удалось бы добиться «без оказанной ранее помощи российских специалистов, которые восстановили техническую готовность комплексов С-125, С-200 и "Бук", а также переподготовили сирийских военных».
Инцидент 10 февраля был не первым за последние несколько дней. Об этом «Известиям» сообщил источник в Генштабе Сирии. Информацию подтвердил собеседник в российском военном ведомстве.
7 февраля самолеты ВВС Израиля, нарушив государственную границу Сирии, произвели пуск восьми ракет класса "воздух-земля" по зданию Национального научного центра в городе Саламия провинции Хама. Тогда комплексами "Панцирь-С", С-200 и "Бук" было уничтожено шесть ракет. Оставшиеся две упали в районе Национального научного центра, не причинив существенного ущерба,рассказал военный источник.
Как ранее сообщили представители Минобороны Израиля, «ситуация обострилась после того, как в районе четырех часов утра в субботу (10 февраля) был обнаружен иранский беспилотник, прилетевший со стороны Иордании». Разведывательный БЛА был перехвачен вертолетом Apache. Израильские ВВС предприняли воздушный рейд, чтобы уничтожить станцию управления дроном. Она находилась в глубине территории САР недалеко от города Пальмира.
Израиль использовал для удара крылатые ракеты. Это весьма сложные цели, выполняющие полет на небольшой высоте. Для их перехвата требуются не только подготовленные расчеты, но и централизованность, а также высокий уровень управления. Из 26 целей было перехвачено 19. Получается, что сирийская ПВО продемонстрировала эффективность, близкую к 0,8. А это очень высокий показатель,сказал газете бывший командующий зенитно-ракетными войсками РФ генерал-лейтенант Александр Горьков.
Всего на вооружении сил ПВО Сирии стоят 8 дивизионов ЗРК С-200, поставлявшихся еще из СССР, и около 20-ти комплексов «Бук» различных модификаций. Последняя крупная партия из восьми «Буков» версии М2Э была передана Дамаску в 2011 году. Кроме того, в 2013-2015 годах Россия поставила Дамаску свыше трех десятков ЗРПК «Панцирь», в том числе последней модификации «С».
Использованы фотографии: РИА Новости/Евгений Биятов
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