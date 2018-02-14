В отражении израильских налетов в Сирии участвовали ЗРПК «Панцирь-С»

В результате первого налета было уничтожено восемь из 11 обнаруженных израильских ракет, а при второй атаке из семи ракет – пять. Единственный самолет, вошедший в воздушное пространство страны, сбит нашим зенитно-ракетным комплексом,

7 февраля самолеты ВВС Израиля, нарушив государственную границу Сирии, произвели пуск восьми ракет класса "воздух-земля" по зданию Национального научного центра в городе Саламия провинции Хама. Тогда комплексами "Панцирь-С", С-200 и "Бук" было уничтожено шесть ракет. Оставшиеся две упали в районе Национального научного центра, не причинив существенного ущерба,

Израиль использовал для удара крылатые ракеты. Это весьма сложные цели, выполняющие полет на небольшой высоте. Для их перехвата требуются не только подготовленные расчеты, но и централизованность, а также высокий уровень управления. Из 26 целей было перехвачено 19. Получается, что сирийская ПВО продемонстрировала эффективность, близкую к 0,8. А это очень высокий показатель,