12:15 14 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

В отражении израильских налетов в Сирии участвовали ЗРПК «Панцирь-С»

В отражении недавних израильских налетов на цели в Сирии участвовали не только ЗРК С-200 и «Бук», но и зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С», сообщают Известия.



По данным газеты, ссылающейся на Минобороны Сирии, «10 февраля силам ПВО страны пришлось отражать массированный удар с применением крылатых ракет воздушного базирования, при этом, основными целями сирийских зенитчиков стали не самолеты, а запущенные вне пределов воздушного пространства страны ракеты "воздух-земля"».


В результате первого налета было уничтожено восемь из 11 обнаруженных израильских ракет, а при второй атаке из семи ракет – пять. Единственный самолет, вошедший в воздушное пространство страны, сбит нашим зенитно-ракетным комплексом,
рассказал изданию сирийский офицер.

Собеседник, однако, отказался уточнить, каким конкретно ЗРК был поражен упавший на территории Израиля истребитель F-16I Sufa, но отметил, что в ходе налета «все сирийские расчеты действовали самостоятельно».

По его словам, этого не удалось бы добиться «без оказанной ранее помощи российских специалистов, которые восстановили техническую готовность комплексов С-125, С-200 и "Бук", а также переподготовили сирийских военных».

Инцидент 10 февраля был не первым за последние несколько дней. Об этом «Известиям» сообщил источник в Генштабе Сирии. Информацию подтвердил собеседник в российском военном ведомстве.

7 февраля самолеты ВВС Израиля, нарушив государственную границу Сирии, произвели пуск восьми ракет класса "воздух-земля" по зданию Национального научного центра в городе Саламия провинции Хама. Тогда комплексами "Панцирь-С", С-200 и "Бук" было уничтожено шесть ракет. Оставшиеся две упали в районе Национального научного центра, не причинив существенного ущерба,
рассказал военный источник.

Как ранее сообщили представители Минобороны Израиля, «ситуация обострилась после того, как в районе четырех часов утра в субботу (10 февраля) был обнаружен иранский беспилотник, прилетевший со стороны Иордании». Разведывательный БЛА был перехвачен вертолетом Apache. Израильские ВВС предприняли воздушный рейд, чтобы уничтожить станцию управления дроном. Она находилась в глубине территории САР недалеко от города Пальмира.

Израиль использовал для удара крылатые ракеты. Это весьма сложные цели, выполняющие полет на небольшой высоте. Для их перехвата требуются не только подготовленные расчеты, но и централизованность, а также высокий уровень управления. Из 26 целей было перехвачено 19. Получается, что сирийская ПВО продемонстрировала эффективность, близкую к 0,8. А это очень высокий показатель,
сказал газете бывший командующий зенитно-ракетными войсками РФ генерал-лейтенант Александр Горьков.

Всего на вооружении сил ПВО Сирии стоят 8 дивизионов ЗРК С-200, поставлявшихся еще из СССР, и около 20-ти комплексов «Бук» различных модификаций. Последняя крупная партия из восьми «Буков» версии М2Э была передана Дамаску в 2011 году. Кроме того, в 2013-2015 годах Россия поставила Дамаску свыше трех десятков ЗРПК «Панцирь», в том числе последней модификации «С».

Использованы фотографии: РИА Новости/Евгений Биятов
41

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 73

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Владыка Ситх Сегодня, 11:16
    Вот в это поверю больше, тогда и количество ракет больше чем три, израсходавано.
    Владыка Ситх
    1. Spartanez300 Сегодня, 11:19
      Больше пока нет желания у израильтян совершать налеты на Сирию получили по сопатке angry если еще Россия передаст Сирии С-400 тогда вообще без вариантов negative
      Spartanez300
      1. Тралл Сегодня, 11:31
        Как сказал Я.Кедми, раньше Израиль регулярно атаковал с воздуха иранские колонны с оружием для Хэзбаллы. А теперь сильно задумался.
        Тралл
      2. профессор Сегодня, 11:33
        Цитата: Spartanez300
        Больше пока нет желания у израильтян совершать налеты на Сирию получили по сопатке angry если еще Россия передаст Сирии С-400 тогда вообще без вариантов negative

        Вы о чем? После потери над территорией Израиля самолета АОИ нанесла массированный удар по сирийским объектам. Разбомбили что захотели и где захотели. Утверждается, что в результате удара сирийцы пореяли от 30% до 50% своей ПВО. Еще пару таких налетов и в Сирии снова не будет ПВО как в Бекаа в 1982-м. А какие цели сбивали Панцири, ложные или КР, надо хорошо проверить.

        ПС
        Из арабских сказок я предпочитаю "1000 и одна ночь".
        профессор
        1. Тралл Сегодня, 11:36
          Цитата: профессор
          Утверждается, что в результате удара сирийцы пореяли от 30% до 50% своей ПВО.

          Есть уточненные данные. ПВО Сирии уничтожено на 123% smile
          Цитата: профессор
          Из арабских сказок я предпочитаю "1000 и одна ночь".

          Еще одна смерть израильского пилота, и следующей ночью 1000 политиков и чиновников в Израиле лишатся власти. Внутри добиться бы вам стабильной обстановки, прежде чем на рожон лезть.
          Тралл
        2. jetfors_84 Сегодня, 11:38
          Сразу видно сказочника
          jetfors_84
        3. loki565 Сегодня, 11:49
          Это от безнаказанности, в ответ ничего не прилетает, ни уничтожает аэродромы, системы ПВО, склады вооружения. Израиль заигрался со своими мальчиками для битья)))
          loki565
        4. Серый брат Сегодня, 11:53
          Цитата: профессор
          А какие цели сбивали Панцири, ложные или КР,

          Это какую такую ложную цель можно запустить так чтобы она до зоны поражения "Панциря" добралась?
          Цитата: профессор
          Утверждается, что в результате удара сирийцы пореяли от 30% до 50% своей ПВО.

          Ваши любимые немцы когда-то утверждали что парад на Красной площади проведут, а прошли, в результате, только по Садовому кольцу)))

          Реальные ли цели поражала израильская авиация или же ложные - это надо хорошо проверить)))
          Серый брат
        5. амирбек Сегодня, 11:55
          Цитата: профессор
          "1000 и одна ночь".

          какой-то агрессивно настоенный купился на провокацию в итоге угробил 4 ф16
          амирбек
        6. Dart2027 Сегодня, 12:03
          Цитата: профессор
          Утверждается, что в результате удара сирийцы пореяли от 30% до 50% своей ПВО.

          Вот только никаких фактов пока не видно.
          Dart2027
        7. yehat Сегодня, 12:07
          панцири отчитались, что сократили количество ракет, выпущенных самолетами.
          а что касается отчетов по 30, 50, 90% уничтоженной ПВО, вы явно несете пургу,
          потому что ПВО слишком размытое понятие.
          Но меня больше интересует другой вопрос - почему Израиль фактически воюет со страной, которая на него не нападала?
          Разбомбили что захотели и где захотели

          за такое поведение Израиль и США будут рано или поздно уничтожены. История никогда не прощает такое.
          yehat
        8. просто экспл Сегодня, 12:14
          а какие у Израиля есть ложные КР ?
          просто экспл
      3. Sefevi Сегодня, 11:34
        И каким образом "отразили" налёт израильской авиации? Сбит 1 самолёт, а в ответ уничтожены 3 батареи ПВО и 9 других целей, в том числе и заводы и склады оружия.
        Sefevi
        1. Владыка Ситх Сегодня, 11:38
          Где этот ответ? Видео и фото, пожалуйста. При всяких ударах, сразу предоставляется фото с БПЛа или спутников и видео от местных сочувствующих, например взрывы или черный дым поднимается. А если, говорить о множестве атакованных объектов, то таких видео должно быть, как минимум несколько.
          Владыка Ситх
          1. Тралл Сегодня, 11:42
            Есть только фото с сирийской стороны, подтверждающие, что ничего не пострадало.
            Тралл
          2. q75agent Сегодня, 11:54
            согласен уже 14 февраля и наши израильские "друзья" не могут до сих пор не чем похвастать lol раньше они реагировали быстро , а значит и не чем хвастать bully
            q75agent
          3. Арон Заави Сегодня, 12:04
            Цитата: Владыка Ситх
            Где этот ответ? Видео и фото, пожалуйста. При всяких ударах, сразу предоставляется фото с БПЛа или спутников и видео от местных сочувствующих, например взрывы или черный дым поднимается. А если, говорить о множестве атакованных объектов, то таких видео должно быть, как минимум несколько.

            Это Израиль должен их представлять? Мы представили фотографии сбитого самолета и обломков ракет сирийской ПВО. Обломки этих ракет, которыми сирийцы палили во все стороны представили иорданцы и ливанцы. А что показали сирийцы? Ну ладно куда попадали наши ракеты они показыавать не хотят. Пусть покажут хоть обломки сбитых или воронки от промахов. Когда один Томагавк промахнулся по Шайрату то сирийцы его остатки сразу выложили на всеобщее обозрение.

            А тут декларируя такой успех своих ПВО , они скромно не могут найти ни одной израильской КР .
            Арон Заави
            1. Тралл Сегодня, 12:09
              Цитата: Арон Заави
              Это Израиль должен их представлять?

              А был ли тогда мальчик?
              Если нет доказательств результативности израильских атак. Может пилоты F-16 палили со страху по оливковым деревьям и столбам ЛЭП? smile
              Тралл
              1. Арон Заави Сегодня, 12:15
                Цитата: Тралл
                Цитата: Арон Заави
                Это Израиль должен их представлять?

                А был ли тогда мальчик? Если нет доказательств результативности израильских атак. Может пилоты F-16 палили со страху по оливковым деревьям и столбам ЛЭП? smile

                Ага. Может быть. Про уничтожение сирийскоого ядерного реактора читали? Это было в 2007 году. И система ПВО у Сирийцев тогда была несколько более боеспособна. Я честно не пойму радости по сбитому самолету. А еще у нас танки горят и солдаты гибеут. Это вообщем нормально для воюещей армии. Нам еще иогут сьить самолет и даже пять и что? Вопрос не в этом , а в.том какую цену за этот успех платит противник.
                Арон Заави
        2. амирбек Сегодня, 11:51
          Цитата: Sefevi
          Сбит 1 самолёт, а в ответ уничтожены 3 батареи ПВО

          ложных целей много было ... уточните какие именно батареи ... wassat
          амирбек
    2. Комментарий был удален.
    3. Маз Сегодня, 11:32
      Вот и посмотрели. "Гордитесь" израильтяне - вы не смогли пробить ПВО Сирии. А как бахвалились всем скопом! Оказывается вам просто дали по мордасам и не хотели показать всему миру. Пожалели ваш "боевой опыт", а вы снова лезли и лезли. Думали это слабость Привыкли с голыми аборигенами воевать. Разнежились на американских харчях. Ну, и получили. Да, пожалели вас мужики. А как распинались тут наши израильские коллеги! Как тешились своей боевитостью! А оказалось это просто надутый воздухом шар. Пшик. Боже, ну и народ. Тьфу. И ещё из всего этого следует, что коллеги из израиля всё это время сильно преувеличивали достижения в области военной. А по поводу морали и этики ведения войны даже американцев переплюнули.
      Маз
      1. rocket757 Сегодня, 12:09
        Кто какие сказки рассказывает будет видно, этого не скрыть?
        Считать что у "пиратов" больше никакого интереса в Сирии нет, никак. Значит должны летать, стрелять, ракеты пускать ещё и ещё! Если нет, то явно опасаются, значит брехали и эфективность удара ниже заявленного!
        Если будут продолжать и без серьёзных последствий, значит Сирийское ПВО уделали хорошо .... иных то вариантов нет.
        Определение - самая эффективная борьба с авиацией противника, эт громить аэродромы, места дислокации ... истина доказанная временем!
        Время покажет!
        rocket757
      2. yehat Сегодня, 12:10
        я не разделаю ваш оптимизм. Израиль удачно или нет, но безнаказанно бомбит.
        сокращение эффективности таких ударов - это замечательно, но проблема остается.
        yehat
    1. 210окв Сегодня, 11:19
      А что должно начаться..Гости пожалуют?Ну так встретим.Хлебом солью.
      Цитата: Спайков Джавелин Тоувич
      Сейчас начнётся
      210окв
    2. Sefevi Сегодня, 11:35
      да. Знаем как на сайте "любят " евреев. Что не есть хорошо.
      Sefevi
      1. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 11:42
        А вы книгу почитайте "Россия в кривых зеркалах"
        МИМО ПРОХОДИЛ
      2. ul_vitalii Сегодня, 11:44
        Цитата: Sefevi
        да. Знаем как на сайте "любят " евреев. Что не есть хорошо.

        Да у нас здесь тишь и благодать, почитайте, что на Цензоре делается. К евреям у нас ровное и уважительное отношение. hi
        ul_vitalii
  3. 210окв Сегодня, 11:17
    Интересен был бы не факт,а результат.И кто там сидел в кабине?Техника техникой,но главное-люди.
    210окв
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:28
      Цитата: 210окв
      Техника техникой,но главное-люди.

      Вот именно . Техника в руках дикаря - кусок железа .
      bouncyhunter
      1. yehat Сегодня, 12:11
        если это не обезьяна и граната )))
        yehat
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:14
          Справедливости ради : вряд ли обезьяну можно назвать дикарём . lol
          bouncyhunter
    2. assa67 Сегодня, 11:30
      Дима,доброго дня hi ...сирийцы ,говорят,сидели...а наши инструкторы и спецы контролировали...как во Вьетнаме по-началу....это же надо,восстановили боеготовность С-125!...не от хорошей жизни,конечно,но комплекс отличный,даже в наше время...колоссальный фитиль в дупло шестиконцовым laughing
      assa67
      1. 210окв Сегодня, 11:47
        Андрей hi Безусловно это правильно.Хочу добавить лишь одно.Во Вьетнаме наших инструкторов "подопечные"брали в круг,дабы принять на себя осколки если накроют.А вот как там сирийцы?Не за бархатном ли первом же шухере?
        Цитата: assa67
        Дима,доброго дня hi ...сирийцы ,говорят,сидели...а наши инструкторы и спецы контролировали...как во Вьетнаме по-началу....это же надо,восстановили боеготовность С-125!...не от хорошей жизни,конечно,но комплекс отличный,даже в наше время...колоссальный фитиль в дупло шестиконцовым laughing
        210окв
        1. assa67 Сегодня, 12:00
          да уж,дилемма...менталитет другой у арабов- как мне один из них пояснил: не Россия помогает-Аллах дает...так что "в круг" брать не станут
          assa67
  4. q75agent Сегодня, 11:19
    что один завалили даже не обсуждается , а вот походу еще один восстановлению не подлежит wink
    q75agent
    1. 210окв Сегодня, 11:22
      Был "пьян"?Что то он так раскинулся..Такого добра списанного у нас на аэродромах...У нас,не в Израиле.
      Цитата: q75agent
      что один завалили даже не обсуждается , а вот походу еще один восстановлению не подлежит wink
      210окв
      1. q75agent Сегодня, 11:25
        у нас F-16 нет laughing
        q75agent
        1. Тралл Сегодня, 11:33
          Фото 2005 года...
          Тралл
          1. q75agent Сегодня, 11:45
            чем докажите stop
            q75agent
            1. Тралл Сегодня, 11:54
              Цитата: q75agent
              чем докажите stop

              http://www.iaf.org.il/4384-38770-en/IAF.aspx
              Тралл
              1. q75agent Сегодня, 11:55
                лады , принимается wink
                q75agent
        2. 210окв Сегодня, 11:50
          Согласен.Но Вы поняли что и у нас свалок списанной техники полно.Если бы попали обломки были бы другие.
          Цитата: q75agent
          у нас F-16 нет laughing
          210окв
    2. assa67 Сегодня, 11:35
      еще и по-коцанных несколько..пока дырки залатают,денежку за ремонт посчитают...
      assa67
    3. профессор Сегодня, 11:40
      Цитата: q75agent
      что один завалили даже не обсуждается , а вот походу еще один восстановлению не подлежит

      Восстановили и давно в строю.
      http://www.iaf.org.il/4384-38770-en/IAF.aspx
      профессор
  5. Дормидонт Сегодня, 11:21
    Работайте, братья!
    Дормидонт
  6. _Jack_ Сегодня, 11:22
    Так вот про какие 25 ракет говорил израильский генерал, оказывается они были выпущены не против самолетов, а против ракет воздух-земля, а единственный атакованный самолет был сбит. Хотелось бы услышать мнение второй стороны конфликта.
    _Jack_
    1. rotmistr60 Сегодня, 11:38
      Хотелось бы услышать мнение второй стороны конфликта.
      Когда пахнет "горячим" и касается их ВС вторая сторона (на сайте) либо отмалчивается, либо обходится одним словом - "фейк". Когда сегодня написали об обнаружении израильских ракет в у боевиков, так налетели стаей и как только не насмехались над информацией.
      rotmistr60
  7. Петр Царь Сегодня, 11:23
    Необходимо укреплять свои позиции и увеличивать политическое влияние на Синайском полуострове. Там где не работаем мы- работает враг!
    Петр Царь
    1. 210окв Сегодня, 11:52
      Я не понял про Синай..Это вроде больше к Египту,а не к этой статье.
      Цитата: Петр Царь
      Необходимо укреплять свои позиции и увеличивать политическое влияние на Синайском полуострове. Там где не работаем мы- работает враг!
      210окв
  8. taiga2018 Сегодня, 11:23
    это у них ещё хотя бы С-300 нет...
    taiga2018
  9. КВУ-НСвД Сегодня, 11:24
    Короче , мы к сбитию непричастны winked , израильтяне подозревают sad , а сирийцы молчат feel . Но СМИ норовят подкинуть дровишек....
    КВУ-НСвД
    1. Тикси-3 Сегодня, 11:48
      Цитата: КВУ-НСвД
      Но СМИ норовят подкинуть дровишек....

      да и без СМИ там хорошо полыхает.....думаю евреи в скором времени еще разок нанесут удар.....до марта точно....
      Тикси-3
  10. voyaka uh Сегодня, 11:25
    Обе стороны довольны win-win : и цели уничтожены, и ПВО размялось. drinks
    voyaka uh
    1. q75agent Сегодня, 11:28
      ну да уже слышали , старые позиции С-75 утилизировали , помогли сирийцам , а то у них все руки не доходили wink laughing А все рабочее цело и невредимо tongue
      q75agent
      1. voyaka uh Сегодня, 11:33
        Чего не помочь? Главное, сирийские ПВОшники не погибли. good Они - умные люди - никогда не
        сидят рядом с радарами или пусковыми установками.
        voyaka uh
      2. Krasnodar Сегодня, 11:41
        Цитата: q75agent
        ну да уже слышали , старые позиции С-75 утилизировали , помогли сирийцам , а то у них все руки не доходили wink laughing А все рабочее цело и невредимо tongue

        Мечты, мечты )))))
        Krasnodar
        1. q75agent Сегодня, 11:51
          как знать как знать wink
          q75agent
    2. Тралл Сегодня, 11:34
      Цитата: voyaka uh
      Обе стороны довольны win-win : и цели уничтожены, и ПВО размялось. drinks

      Намного интереснее и важнее, как действовать дальше обеим сторонам?
      Тралл
      1. voyaka uh Сегодня, 11:46
        Для Израиля ничего принципиально не изменилось.
        Объекты Ирана и Хизбаллы в Сирии (и Ливане) как бомбили так и будут бомбить.
        Объекты России в Сирии как не трогали так и не будут трогать.
        Сирийскую ПВО, БР, и авиацию будут как и раньше "пугать" (долбить точечно)
        по мере их активности против Израиля.
        А израильским летчикам, полагаю, дали вздрючку за то, что расслабляются в своем воздушном пространстве. После боевылетов. К противоракетному маневру надо быть готовым в ЛЮБОМ месте в воздухе. ЗУР летят далеко.
        voyaka uh
        1. Тралл Сегодня, 12:03
          Цитата: voyaka uh
          Объекты Ирана и Хизбаллы в Сирии (и Ливане) как бомбили так и будут бомбить.
          Объекты России в Сирии как не трогали так и не будут трогать.

          Не столь очевидно.
          Прецедент с F-16 недвусмысленно показывает, что без размена в личном составе теперь не обойдется. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что "Сирийский экспрес" уже везет новые средства для ПВО Сирии и идет ускоренное обучение обслуживающего персонала из числа сирийцев. А про иранский фактор для ПВО Сирии вообще промолчу.
          А еще бы я посоветовал усилить охрану израильских пилотов и их семей в самом Израиле.
          Патриотичные арабские фанатики могут начать на них охоту.
          Тралл
      2. лысова Сегодня, 12:06
        А вот это и главный вопрос. Будут воевать дальше - России не в тему. Ну а мир, Израилю проще пойти на это, чем Сирии ( она бы не против, но как бы ей не нажить другого врага ).
        лысова
  11. mvg Сегодня, 11:25
    Ну да 7 ракет 12 целей. И кому верить?
    mvg
    1. shvn Сегодня, 11:34
      Верить только воякам)
      shvn
      1. mvg Сегодня, 11:57
        Если это Delilah, то громадные сомнения о 0.8 Панцирю не по зубам. И как то Хель hа'Авиру я верю больше. Евреи не успокоились бы, пока все не поразили бы.
        Точно, что ЦУ давали наши. Нет сомнений.
        mvg
      2. Dym71 Сегодня, 12:00
        Цитата: shvn
        Верить только воякам)

        воякам ух! wassat
        Dym71
  12. ЛМН Сегодня, 11:33
    О как.. what
    А как же так...
    ЛМН
  13. Hariton Laptev Сегодня, 11:39
    Ну вот теперь понятно откуда взялись 25 выпущенных ракет.
    Hariton Laptev
  14. rotmistr60 Сегодня, 11:41
    сирийская ПВО продемонстрировала эффективность, близкую к 0,8
    Очевидно способные ученики. С чем сирийцев можно и поздравить. Учитесь военному делу настоящим образом, как раньше писалось на плакатах.
    rotmistr60
  15. Romka47 Сегодня, 11:54
    Ой ребята слишком все "размазанно" , и те победили и эти, а что там на самом деле , одному Богу известно.
    Romka47
  16. Ураган70 Сегодня, 12:00
    Цитата: q75agent
    согласен уже 14 февраля и наши израильские "друзья" не могут до сих пор не чем похвастать lol раньше они реагировали быстро , а значит и не чем хвастать bully

    Сегодня их праздник!!! Вот они и нерасторопные...
    Ураган70
  17. KonoGon Сегодня, 12:04
    Участвовали..., Панцирь спел свою лебединую песню и с копыт. чем и осталось похвастаться.
    KonoGon
  18. Ураган70 Сегодня, 12:04
    Цитата: Krasnodar
    Цитата: q75agent
    ну да уже слышали , старые позиции С-75 утилизировали , помогли сирийцам , а то у них все руки не доходили wink laughing А все рабочее цело и невредимо tongue

    Мечты, мечты )))))

    Еврей, еврей... Ну что ж ты такой неверующий? Вот если бы информация о европобеде бы была, так сразу разлился бы восхвалениями и плевать на доказательства...
    Ураган70
Картина дня