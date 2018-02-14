Секретная «Коалиция» оставила позади технику НАТО

Километр за километром, по лесам, полям и бездорожью. На полигоне под Екатеринбургом военные оттачивают навыки управления новейшей отечественной самоходной гаубицей. Новейшая самоходная установка "Коалиция" по ряду параметров превосходит аналоги стран НАТО. Впрочем, сами конструкторы о возможности техники говорят неохотно. Точные характеристики до сих пор под грифом секретно.



Первая опытная партия новых САУ совсем скоро поступит в войска. Первыми их получат бойцы Таманской дивизии. Механики соединения сейчас проходят переподготовку на Уралвагонзаводе.



"Коалиция" создана на базе шасси танка Т-90, но в ближайшие годы она "пересядет" на новейшую платформу "Армата". От отличие от САУ Мста-С, новая самоходка соответствует всем современным требованиям. Вся жизненно важная информация выводит на мультимедийные дисплеи, а управлять новой гаубицей не сложнее, чем пользоваться смартфоном.











