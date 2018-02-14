Ложь о встрече с Путиным довела главу МИД Нидерландов до отставки

Он заявил, что считает Прибалтику и Беларусь частью Великой России, и это не может нас не настораживать.

В словах российского президента не содержалось никакой агрессии. Он просто говорил об исторической территории. А Зейлстра посчитал, что такое заявление нужно представлять как угрозу со стороны России.

Нидерландская пресса сообщает о том, что своей должности лишился министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра. Примечательно, что отставка была принята буквально за сутки до визита г-на Зейлстры в Москву. Этот человек стал известен и далеко за пределами Голландии после своего рассказа о том, как якобы посещал дачу президента России Владимира Путина.Зейлстра в одном из интервью заявил о том, что «встречался с Путиным в 2006 году» и якобы слышал от российского президента заявления о претендующей на Прибалтику и Белоруссию Москве.Зейлстра:Впоследствии Зейлстра был вынужден признать, что сказал неправду. По словам нидерландского министра, с Путиным встречался не он сам, а «знакомый человек». Им оказался глава (на тот момент) компании Shell Йерун ван дер Вир. Причём ван дер Вир встречу с Владимиром Путиным подтвердил, но добавил, что слова Путина Зейлстра интерпретировал по-своему.Ван дер Вир:Накануне вечером Нидерланды уведомили МИД РФ о том, что глава голландского МИД «не сможет посетить Россию». Сегодня выяснилось, почему.Зейлстра с дрожью в голосе сам заявил о том, что Нидерланды «достойны такого министра иностранных дел, которому люди смогут доверять». В конце речь он попросил прощения за ложь перед парламентариями и всеми голландскими подданными.