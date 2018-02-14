12:11 14 февраля
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Ложь о встрече с Путиным довела главу МИД Нидерландов до отставки

Нидерландская пресса сообщает о том, что своей должности лишился министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра. Примечательно, что отставка была принята буквально за сутки до визита г-на Зейлстры в Москву. Этот человек стал известен и далеко за пределами Голландии после своего рассказа о том, как якобы посещал дачу президента России Владимира Путина.

Зейлстра в одном из интервью заявил о том, что «встречался с Путиным в 2006 году» и якобы слышал от российского президента заявления о претендующей на Прибалтику и Белоруссию Москве.

Зейлстра:
Он заявил, что считает Прибалтику и Беларусь частью Великой России, и это не может нас не настораживать.



Ложь о встрече с Путиным довела главу МИД Нидерландов до отставки


Впоследствии Зейлстра был вынужден признать, что сказал неправду. По словам нидерландского министра, с Путиным встречался не он сам, а «знакомый человек». Им оказался глава (на тот момент) компании Shell Йерун ван дер Вир. Причём ван дер Вир встречу с Владимиром Путиным подтвердил, но добавил, что слова Путина Зейлстра интерпретировал по-своему.

Ван дер Вир:
В словах российского президента не содержалось никакой агрессии. Он просто говорил об исторической территории. А Зейлстра посчитал, что такое заявление нужно представлять как угрозу со стороны России.


Накануне вечером Нидерланды уведомили МИД РФ о том, что глава голландского МИД «не сможет посетить Россию». Сегодня выяснилось, почему.

Зейлстра с дрожью в голосе сам заявил о том, что Нидерланды «достойны такого министра иностранных дел, которому люди смогут доверять». В конце речь он попросил прощения за ложь перед парламентариями и всеми голландскими подданными.

Использованы фотографии: RTL
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Комментарии 13

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  1. Spartanez300 Сегодня, 11:43
    Лоханулся на ровном месте и загубил карьеру , а может оно и к лучшему .
    Spartanez300
    1. Гигант мысли Сегодня, 11:47
      Что, опять Путин виноват?
      Гигант мысли
      1. Кроу Сегодня, 11:48
        Цитата: Гигант мысли
        Что, опять Путин виноват?

        Нет, теперь явное балабольство! Заврались. Теперь станут хоть немного фильтровать те помои, что на Россию льют.
        Кроу
  2. zivXP Сегодня, 11:44
    Первый пошел. Далее будут свечкодержатели?
    zivXP
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 11:44
    Звездобол прозвездоболился.. laughing
    КВУ-НСвД
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:45
    он попросил прощения за ложь перед парламентариями и всеми голландскими подданными
    Теперь в довесок осталось наконец честно заявить, что Малайзийский "Боинг" сбили ВСУ и тогда с чистой совестью в Москву.
    rotmistr60
    1. rocket757 Сегодня, 11:58
      ВВП прям как роковой демон для всяких политиков с неустойчивой психикой или бурной фантазией???
      Один за грудки собрался взят ... и где тот министр? Очередной обозначился ... а неча брехать на таком уровне! значит не соответствуешь!
      Расмускенный ваще в писарчуки заделался ... впрочем оно в НАТО укатило, а там критерии ниже плинтуса и такой сойдёт!
      rocket757
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:03
        оно в НАТО укатило

        Уже в советниках у Порошенко сидит.
        rotmistr60
  5. Egorovich Сегодня, 11:50
    "Дохайпился" мужичонка! Куда ни глянь на Запад, все и вся состоит из галимого вранья.
    Egorovich
  6. Дормидонт Сегодня, 11:52
    Этак, чего доброго, они расколются и расскажут как американцы руками укропитеков сбивали боинг
    Дормидонт
  7. pvv113 Сегодня, 11:52
    Впоследствии Зейлстра был вынужден признать, что сказал неправду

    Не удивительно - вся политика Европы и НАТО на лжи построена
    pvv113
  8. ul_vitalii Сегодня, 11:56
    Странно всё это, русофобия зашкаливает, а его нагнули. Видно вопрос этики возобладал.
    ul_vitalii
  9. КОТ БАЮН Сегодня, 12:05
    Не то курнул, не то сказал.... Меня мучает вопрос - там все поголовно такие "информированные" через третьих лиц или через одного?
    И когда эта публика уже начнет платить Темнейшему авторские за использование его имени?
    Такое ощущение, что если политику нужна популярность, он непременно должен использовать имя Путина или на зудой конец упоминать Россию.
    КОТ БАЮН
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