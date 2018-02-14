Климкин рассказал о значительном вкладе Украины в борьбу с ИГ*

Украина продолжает вносить свой вклад в борьбу с ИГ, в частности принимая активное участие в деятельности рабочей группы по противодействию терроризму

Лечу в Кувейт на министерское заседание мировой коалиции по борьбе с ИГИЛ. Из-за российской агрессии наш вклад несколько скромнее, чем мог бы быть, но достойный

Глава украинского МИДа Павел Климкин объявил, что Киев продолжает вносить свой активный и важный вклад в борьбу с «Исламским государством»* (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ). Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, о вкладе Украины в борьбу с террористами министр рассказал во время заседания, посвященного борьбе с ИГ, которое проходило в Кувейте.В ходе своего выступления, Климкин заявил, что Украина, являясь членом коалиции, полностью разделяет её ценности и принципы, а также стратегические цели по борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях. Предвосхищая справедливый вопрос о том, в чем же конкретно заключается вклад Киева в борьбу с ИГ, глава МИДа заранее все разъяснил.— сказал Климкин.Перед прилетом в Кувейт, Климкин заявил, что украинские достижения в области борьбы с Исламским государством могли бы быть значительнее, если бы не Россия.- написал дипломат в Twitter.Исламское государство (ИГ) - террористическая группировка, запрещенная в России