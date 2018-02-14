12:12 14 февраля
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Климкин рассказал о значительном вкладе Украины в борьбу с ИГ*

Глава украинского МИДа Павел Климкин объявил, что Киев продолжает вносить свой активный и важный вклад в борьбу с «Исламским государством»* (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ). Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, о вкладе Украины в борьбу с террористами министр рассказал во время заседания, посвященного борьбе с ИГ, которое проходило в Кувейте.

Климкин рассказал о значительном вкладе Украины в борьбу с ИГ*


В ходе своего выступления, Климкин заявил, что Украина, являясь членом коалиции, полностью разделяет её ценности и принципы, а также стратегические цели по борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях. Предвосхищая справедливый вопрос о том, в чем же конкретно заключается вклад Киева в борьбу с ИГ, глава МИДа заранее все разъяснил.


Украина продолжает вносить свой вклад в борьбу с ИГ, в частности принимая активное участие в деятельности рабочей группы по противодействию терроризму
— сказал Климкин.

Перед прилетом в Кувейт, Климкин заявил, что украинские достижения в области борьбы с Исламским государством могли бы быть значительнее, если бы не Россия.

Лечу в Кувейт на министерское заседание мировой коалиции по борьбе с ИГИЛ. Из-за российской агрессии наш вклад несколько скромнее, чем мог бы быть, но достойный
- написал дипломат в Twitter.

Исламское государство (ИГ) - террористическая группировка, запрещенная в России

Использованы фотографии: kuwait.mfa.gov.ua
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Комментарии 18

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  1. Астория Сегодня, 11:53
    Давно не вспоминали Клима Чугункина, а вот и он.
    Астория
    1. Logall Сегодня, 11:55
      Не, ну эти конечно вездесущие! Не удивлюсь, если выяснится, что они Господу помогали сотварять мир, ещё до создания человечества. И я поверю, Они же - "нелюди", уукры, одним словом...
      Logall
      1. Астория Сегодня, 11:56
        Весна на подходе, разные мозговые поллюции активизируются.
        Астория
        1. Гигант мысли Сегодня, 12:00
          Видимо, Климкин родственник великого сказочника Г.Х.Андерсена.
          Гигант мысли
          1. mihey Сегодня, 12:11
            Все не так просто! Они же туда оружие поставляли... которое в принципе не могло стрелять из-за дефектов! Тут они и финансово иг подорвали и в численном составе сократили... Чем не вклад в общее дело? wink
            mihey
      2. влад66 Сегодня, 12:09
        Цитата: Logall
        Не удивлюсь, если выяснится, что они Господу помогали сотварять мир, ещё до создания человечества. И я поверю

        Санчо drinks hi Да верим мы им верим,ИГИЛ в ужасе разбежался узнав что
        Украина продолжает вносить свой вклад в борьбу с ИГ, в частности принимая активное участие в деятельности рабочей группы по противодействию терроризму

        И вообще:

        fellow fellow drinks
        влад66
  2. Дормидонт Сегодня, 11:53
    Как это мило
    Дормидонт
  3. Egorovich Сегодня, 11:55
    Дипломат-полудурок, что еще сказать о Чугункине.
    Egorovich
    1. Дормидонт Сегодня, 11:58
      завидую психиатрам - сколько на окраине материала для диссертаций
      Дормидонт
  4. Romka47 Сегодня, 11:56
    Кино и немцы laughing
    Romka47
  5. pvv113 Сегодня, 11:58
    Киев продолжает вносить свой активный и важный вклад в борьбу с «Исламским государством»

    Вот именно - в совместную борьбу с ИГИЛ против России
    pvv113
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:09
      Володя , привет ! hi Из блеянья Чугункина я понял что вклад в борьбу с ИГИЛ со стороны Украины заключается в том , что они не мешают . wink
      bouncyhunter
  6. КОТ БАЮН Сегодня, 12:00
    Климкин заявил, что Украина, являясь членом коалиции, полностью разделяет её ценности и принципы

    еще и такая коалиция существует? belay Да ладно!
    И Украина туда вступила?! belay
    И она там что- делает?! И кому она там нужна?!
    КОТ БАЮН
    1. роман66 Сегодня, 12:02
      да она все время куда-то вступает, только по нему и ходит
      роман66
  7. rotmistr60 Сегодня, 12:00
    Украина, являясь членом коалиции... принимая активное участие в деятельности рабочей группы по противодействию терроризму...
    "Достойно" сказано и соответствует уровню Климкина и Украины полностью. Зато как знатно в Twitter отметился
    Из-за российской агрессии наш вклад несколько скромнее, чем мог бы быть, но достойный
    Клоунада для заполнения пауз.
    rotmistr60
    1. роман66 Сегодня, 12:03
      вот, молодец, ничего не скажешь! в одном почти предложении и себя похвалил и в Россию плюнул. дипломат!
      роман66
  8. КВУ-НСвД Сегодня, 12:02
    Украина продолжает вносить свой вклад в борьбу с ИГ, в частности принимая активное участие в деятельности рабочей группы по противодействию терроризму
    Вклад внушающий невольное восхищение laughing Заявлеие из разряда : " Я ! Я ! Смотрите ! Я тоже здесь ! "
    КВУ-НСвД
  9. ded100 Сегодня, 12:12
    Климкин заявил, что Украина, являясь членом коалиции, полностью разделяет её ценности и принципы, а также стратегические цели по борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях.
    Короче говоря любят холят защищают! wassat
    ded100
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