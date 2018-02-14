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В Пентагоне отметили снижение числа сближений американских и российских самолетов
Случаев сближения самолетов США и РФ в сирийском небе стало гораздо меньше, стороны проводят операции в разных зонах республики, передает РИА Новости заявление командующего ВВС Центрального командования США генерал-лейтенанта Джеффри Харригиана.
Он добавил, что самолеты западной коалиции проводят операции по левую сторону реки Евфрат, куда ранее залетали российские самолеты, что приводило к незапланированным сближениям.
Генерал отметил также, что военные США и РФ «продолжают ежедневно общаться по специальным каналам связи для предупреждения конфликтов». Он напомнил, что такое общение в очередной раз показало свою актуальность и эффективность на прошлой неделе во время инцидента с ударом коалиции по проправительственным силам Сирии.
В то же время он не сумел уточнить, кто входил в эти проправительственные силы или под чьим командованием они находились, а также какие они понесли потери.
В ночь на четверг в коалиции заявили о «неспровоцированной атаке на штаб "Сирийских демократических сил" (SDF) со стороны проправительственных вооруженных формирований в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор». В сообщении указывалось, что были нанесены ответные удары, «чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой ИГ (запрещена в РФ). По данным американских СМИ, погибли около 100 бойцов сирийских проправительственных отрядов.
В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что «в результате удара получили ранения 25 сирийских ополченцев». Военное ведомство пояснило, что причиной инцидента стали не согласованные с РФ «разведывательно-поисковые действия ополченцев в районе нефтеперерабатывающего завода» против «спящей ячейки ИГ».
Их (РФ) операции переместились на северо-запад (Сирии) для поддержки их задач и того, чего они хотят добиться. Честно говоря, наших сближений с ними по сравнению с тем, что мы видели два месяца назад, стало существенно меньше,сказал Харригиан на брифинге.
Он добавил, что самолеты западной коалиции проводят операции по левую сторону реки Евфрат, куда ранее залетали российские самолеты, что приводило к незапланированным сближениям.
Генерал отметил также, что военные США и РФ «продолжают ежедневно общаться по специальным каналам связи для предупреждения конфликтов». Он напомнил, что такое общение в очередной раз показало свою актуальность и эффективность на прошлой неделе во время инцидента с ударом коалиции по проправительственным силам Сирии.
В то же время он не сумел уточнить, кто входил в эти проправительственные силы или под чьим командованием они находились, а также какие они понесли потери.
Мы выясняем это. Важнее то, что до, во время и после (ударов коалиции) линия связи была открыта, использовалась и показывала профессиональный способ предотвращения конфликтов в конкретном районе, где проводилась операция,добавил Харригиан.
В ночь на четверг в коалиции заявили о «неспровоцированной атаке на штаб "Сирийских демократических сил" (SDF) со стороны проправительственных вооруженных формирований в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор». В сообщении указывалось, что были нанесены ответные удары, «чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой ИГ (запрещена в РФ). По данным американских СМИ, погибли около 100 бойцов сирийских проправительственных отрядов.
В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что «в результате удара получили ранения 25 сирийских ополченцев». Военное ведомство пояснило, что причиной инцидента стали не согласованные с РФ «разведывательно-поисковые действия ополченцев в районе нефтеперерабатывающего завода» против «спящей ячейки ИГ».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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