В Пентагоне отметили снижение числа сближений американских и российских самолетов

Их (РФ) операции переместились на северо-запад (Сирии) для поддержки их задач и того, чего они хотят добиться. Честно говоря, наших сближений с ними по сравнению с тем, что мы видели два месяца назад, стало существенно меньше,

Мы выясняем это. Важнее то, что до, во время и после (ударов коалиции) линия связи была открыта, использовалась и показывала профессиональный способ предотвращения конфликтов в конкретном районе, где проводилась операция,