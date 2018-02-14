00:12 15 февраля
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В Пентагоне отметили снижение числа сближений американских и российских самолетов

Случаев сближения самолетов США и РФ в сирийском небе стало гораздо меньше, стороны проводят операции в разных зонах республики, передает РИА Новости заявление командующего ВВС Центрального командования США генерал-лейтенанта Джеффри Харригиана.



Их (РФ) операции переместились на северо-запад (Сирии) для поддержки их задач и того, чего они хотят добиться. Честно говоря, наших сближений с ними по сравнению с тем, что мы видели два месяца назад, стало существенно меньше,
сказал Харригиан на брифинге.


Он добавил, что самолеты западной коалиции проводят операции по левую сторону реки Евфрат, куда ранее залетали российские самолеты, что приводило к незапланированным сближениям.

Генерал отметил также, что военные США и РФ «продолжают ежедневно общаться по специальным каналам связи для предупреждения конфликтов». Он напомнил, что такое общение в очередной раз показало свою актуальность и эффективность на прошлой неделе во время инцидента с ударом коалиции по проправительственным силам Сирии.

В то же время он не сумел уточнить, кто входил в эти проправительственные силы или под чьим командованием они находились, а также какие они понесли потери.

Мы выясняем это. Важнее то, что до, во время и после (ударов коалиции) линия связи была открыта, использовалась и показывала профессиональный способ предотвращения конфликтов в конкретном районе, где проводилась операция,
добавил Харригиан.

В ночь на четверг в коалиции заявили о «неспровоцированной атаке на штаб "Сирийских демократических сил" (SDF) со стороны проправительственных вооруженных формирований в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор». В сообщении указывалось, что были нанесены ответные удары, «чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой ИГ (запрещена в РФ). По данным американских СМИ, погибли около 100 бойцов сирийских проправительственных отрядов.

В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что «в результате удара получили ранения 25 сирийских ополченцев». Военное ведомство пояснило, что причиной инцидента стали не согласованные с РФ «разведывательно-поисковые действия ополченцев в районе нефтеперерабатывающего завода» против «спящей ячейки ИГ».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 11

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  1. КВУ-НСвД Вчера, 12:38
    Их (РФ) операции переместились на северо-запад (Сирии) для поддержки их задач и того, чего они хотят добиться. Честно говоря, наших сближений с ними по сравнению с тем, что мы видели два месяца назад, стало существенно меньше,
    Разберутся в Идлибе и "насближаетесь" вволю wink
    КВУ-НСвД
  2. Отец солдата Вчера, 12:39
    Появились сведения, что уничтожение в Сирии колонны ЧВК Вагнера это четко спланированная акция америкосов, уж очень они насолили басмачам. Не понятно только жалкое подобие ответов в исполнении Пескова и МО, что там нет наших военнослужащих. Противно это даже слушать, пацаны этих чиновников с их капиталами там грудью защищают, а они при первой возможности он них отрекутся.
    Отец солдата
    1. Muvka Вчера, 12:41
      Чушь. Они связывались с нашими. И наши дали добро. Это наемники. Вагнеровцы втихую захотели подзаработать в данном случае. Это мое мнение. И да, до сего дня всплыло пока 6 имен. Я верю в потери в 10-20 человек. Но нужно подождать еще недельку.
      Muvka
      1. Отец солдата Вчера, 12:47
        Цитата: Muvka
        Чушь. Они связывались с нашими. И наши дали добро. Это наемники. Вагнеровцы втихую захотели подзаработать в данном случае. Это мое мнение. И да, до сего дня всплыло пока 6 имен. Я верю в потери в 10-20 человек. Но нужно подождать еще недельку.

        Товарищ, 600 подготовленных, прекрасно экипированных и вооруженных людей находятся в Сирии без ведома МО ???????? Повторю с такой же легкостью чиновник отрекется от любого, показатель события в крепости "Бадабер" о которых рассказывают сейчас по ТВ, много в фильме всякой там фантазии, но одно неприложно от пацанов в реальности все наши власти открестились, хотя западная пресса трубила о бое пленных российских солдат с регулярными частями пакистанской армии, ничего не меняется.
        Отец солдата
        1. Muvka Вчера, 12:53
          Они находились с ведома МО и уведомляли МО о своих действиях. А тут Сирийцы или кто-то из наших олигархов дал им денежку и они втихаря, не уведомляя МО решили подзаработать. Повторюсь, это мое мнение и мне оно кажется логичным. Они "наемники", а значит их может нанять тот, у кого есть деньги.
          Muvka
    2. Siegen Вчера, 12:46
      ответов в исполнении Пескова и МО, что там нет наших военнослужащих.

      Они связывались с нашими. И наши дали добро. Это наемники


      И что? В Донбассе тоже надо ожидать подобное?

      Siegen
    3. rotmistr60 Вчера, 12:54
      Отец солдата
      Противно это даже слушать
      Послушайте, эта тема уже обсуждается третий день и практически почти все точки над I были поставлены. Зачем опять влазить в первоначальные бредни каких-то СМИ?
      rotmistr60
      1. KonoGon Вчера, 13:02
        Цитата: rotmistr60
        эта тема уже обсуждается третий день
        Некоторые каналы говорят о 600 двухсотых. Да и похороны начались.
        KonoGon
        1. Muvka Вчера, 13:05
          Но при этом было названо всего 6 фамилий. Все.
          Muvka
          1. KonoGon Вчера, 13:10
            Цитата: Muvka
            Но при этом было названо всего 6 фамилий
            Верно, но если есть шесть, наверняка было больше. Правда выяснется далеко не сейчас.
            KonoGon
      2. влад66 Вчера, 13:25
        Цитата: rotmistr60
        Отец солдата
        Противно это даже слушать
        Послушайте, эта тема уже обсуждается третий день и практически почти все точки над I были поставлены. Зачем опять влазить в первоначальные бредни каких-то СМИ?

        Что бы срач развести yes
        Цитата: KonoGon
        Некоторые каналы говорят о 600 двухсотых

        Слава Гиркину и эль мюриду.очень "правдивые" пацаны. laughing Кто больше.
        влад66
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