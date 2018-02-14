Столтенберг рассказал, когда Украине ждать членства в НАТО

От тех успехов, которые Украиной будут в этом процессе достигнуты, и зависит вопрос членства. В любом случае мы будем продолжать укреплять партнёрские связи по линии НАТО-Украина. Мы намерены двигаться по пути взаимного сотрудничества.

Генсек Североатлантического военного блока Йенс Столтенберг сделал заявление, касающееся украинских вопросов о том, когда Украину примут в НАТО. По словам Столтенберга, высказавшегося в ходе пресс-конференции в Брюсселе, вопрос членства Украины в НАТО может быть рассмотрен только после того, как Киев проведёт необходимую военную реформу.Столтенберг заявил, что на Украине вопросу военного реформирования уделяется большое внимание, и добавил:На Украине майданные «элиты» обрадовались тому, что Столтенберг не произнёс ни слова о территориальном вопросе Украины. Ведь устав НАТО предписывает принимать в альянс только те страны, у которых территориальные проблемы разрешены. Либо принимать страны, у которых есть территориальные вопросы друг к другу, вместе – как в случае с Грецией и Турцией (февраль 1952 года).Однако не все на Украине воодушевились после заявления Столтенберга, понимая, что принятие Украины в НАТО автоматически может лишить её донбасских территорий, которые могут быть в итоге признаны Россией независимыми государствами.