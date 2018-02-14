00:15 15 февраля
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Столтенберг рассказал, когда Украине ждать членства в НАТО

Генсек Североатлантического военного блока Йенс Столтенберг сделал заявление, касающееся украинских вопросов о том, когда Украину примут в НАТО. По словам Столтенберга, высказавшегося в ходе пресс-конференции в Брюсселе, вопрос членства Украины в НАТО может быть рассмотрен только после того, как Киев проведёт необходимую военную реформу.

Столтенберг заявил, что на Украине вопросу военного реформирования уделяется большое внимание, и добавил:
От тех успехов, которые Украиной будут в этом процессе достигнуты, и зависит вопрос членства. В любом случае мы будем продолжать укреплять партнёрские связи по линии НАТО-Украина. Мы намерены двигаться по пути взаимного сотрудничества.


Столтенберг рассказал, когда Украине ждать членства в НАТО



На Украине майданные «элиты» обрадовались тому, что Столтенберг не произнёс ни слова о территориальном вопросе Украины. Ведь устав НАТО предписывает принимать в альянс только те страны, у которых территориальные проблемы разрешены. Либо принимать страны, у которых есть территориальные вопросы друг к другу, вместе – как в случае с Грецией и Турцией (февраль 1952 года).

Однако не все на Украине воодушевились после заявления Столтенберга, понимая, что принятие Украины в НАТО автоматически может лишить её донбасских территорий, которые могут быть в итоге признаны Россией независимыми государствами.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 31

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  1. Отец солдата Вчера, 12:35
    Кто знает зачем это НАТО и чего многие туда лезут ?
    Отец солдата
    1. Siegen Вчера, 12:41
      Столтенберг на саммите НАТО: - Тут мистер Порошенко беспокоился, что после
      вступления в НАТО Украина останется без газа.
      Я нашего нового друга бросить в беде, конечно, не мог - поговорил, с кем надо, и мы совместно
      решили: Великобритания пришлёт зарин, Италия - иприт, а Польша - фосген am belay
      Siegen
      1. влад66 Вчера, 13:32
        Либо принимать страны, у которых есть территориальные вопросы друг к другу, вместе – как в случае с Грецией и Турцией (февраль 1952 года).

        Кхм а мы то что в НАТО забыли. what
        Йенс Столтенберг сделал заявление, касающееся украинских вопросов о том, когда Украину примут в НАТО.

        влад66
        1. assa67 Вчера, 15:24
          интересное заявление
          Цитата: влад66
          Либо принимать страны, у которых есть территориальные вопросы друг к другу, вместе – как в случае с Грецией и Турцией (февраль 1952 года).

          по куевской идеалогии РФ "претендует" на Крым и Донбасс,а укропия на Краснодар и пр...это нас тоже в нато загоняют!??? belay
          assa67
          1. влад66 Вчера, 15:26
            Цитата: assa67
            интересное заявление
            Цитата: влад66
            Либо принимать страны, у которых есть территориальные вопросы друг к другу, вместе – как в случае с Грецией и Турцией (февраль 1952 года).

            по куевской идеалогии РФ "претендует" на Крым и Донбасс,а укропия на Краснодар и пр...это нас тоже в нато загоняют!??? belay

            Так тогда придется и грузин брать Андрей,те тоже вон на Осетию претендуют. hi
            влад66
            1. assa67 Вчера, 15:31
              усе до наты!...против кого утырки дружить станут? recourse ....
              assa67
    2. Донской Вчера, 12:47
      Цитата: Отец солдата
      Кто знает зачем это НАТО и чего многие туда лезут ?

      А черт их разберет. Примерно каждые сто лет они к нам наведываются в гости без приглашения и спрашивают у нас: сильна ли Россия? И каждый раз наши деды выпроваживают их обратно, прямо до дома. Правда не у каждого из них получается вернуться домой. Видимо снова соскучились, собираются в гости request
      Донской
    3. Ратник с пулеметом Вчера, 12:47
      да скорей бы уже залезли,глядишь с помощью укропрапорщиков нато побыстрей сдохнет)))
      Ратник с пулеметом
    4. 210окв Вчера, 12:52
      Ну,наверное "многим_ хочется иметь господина..
      Цитата: Отец солдата
      Кто знает зачем это НАТО и чего многие туда лезут ?
      210окв
    5. Тикси-3 Вчера, 13:05
      Цитата: Отец солдата
      Кто знает зачем это НАТО

      ну как зачем? , спастись от русских - это раз
      два - троллить русских
      три - стать похожими на европейцев(так принято в европе все в одном колхозе)
      четыре - там можно и своровать
      Тикси-3
    6. Silver Fox_2 Вчера, 13:34
      геополитика !
      Silver Fox_2
    7. Metallurg_2 Вчера, 16:44
      Там медом намазано и крутые разводящие сидят.
      Metallurg_2
    8. Николай Грек Вчера, 17:52
      Цитата: Отец солдата
      Кто знает зачем это НАТО и чего многие туда лезут ?

      лучше пусть объяснят, с чего это стандарты наты считаются верхом совершенства??? what what ведь вся ната в целом, и страны из неё по отдельности, показали себя никчемными субъектами в военном плане...ни одного военного достижения!!! recourse request request laughing laughing
      Николай Грек
  2. rotmistr60 Вчера, 12:37
    Мы намерены двигаться по пути взаимного сотрудничества.
    Так и хочется добавить - до полного распада Украины как государства. Главное украинцам показать морковку и они, подтянув шаровары, побегут выполнять все, что прикажут.
    rotmistr60
    1. BerBer Вчера, 12:47
      Точно, опять морковкой помахали. Причём те, чей голос в расчёт не принимается.
      BerBer
    2. bouncyhunter Вчера, 12:47
      Гена , привет ! hi
      Цитата: rotmistr60
      Главное украинцам показать морковку и они, подтянув шаровары, побегут выполнять все, что прикажут.

      Собственно , Столтенберг это и сделал . На самом деле я подозреваю что бардак , именуемый Украина , и НАТО и ЕС нужен как мёртвому припарки .
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 Вчера, 12:57
        Привет, Паша! hi Главное, что у кого еще остались мозги на Украине тоже это понимают. Тут главное для внутреннего использования - сам Столтенберг пообещал...
        rotmistr60
    3. 210окв Вчера, 12:54
      Ну,"до полного распада" ждать нечего.И не дождемся.Проект надолго и закрывать не будут.Пока существуем мы-Россия.
      Цитата: rotmistr60
      Мы намерены двигаться по пути взаимного сотрудничества.
      Так и хочется добавить - до полного распада Украины как государства. Главное украинцам показать морковку и они, подтянув шаровары, побегут выполнять все, что прикажут.
      210окв
    4. birs Вчера, 12:56
      Украина войдет в НАТО по частям - часть в составе Польши, части от Румынии, Венгрии, возможно, Словакии
      birs
    5. Лелёк Вчера, 13:05
      Цитата: rotmistr60
      rotmistr60

      hi
      Главное не в морковке. Со стороны Киева главное озвучить две эфемерные перспективы: во-первых показать, что бывшая Украина ещё что-то значит для НАТО (в военном плане) и для спонсоров, что она (Украина) отрабатывает выданные ей авансы; во-вторых громогласно и ежедневно вколачивать в прикрытые кастрюлями головы свидомитов, что вот он "европейский халявный рай" под зонтиком НАТО уже рядом, на подходе и это дело рук сегодняшних управителей незалежной - береги плебс своих "гетьманов" и голосуй в будущем только за них. В обоих случаях шкурные интересы правящей олигархии и нацистских функционеров и ничего более. Ну а для "столтенбергов" это как бальзам на душу - работают "наши сукины сыны" супротив противной России. Кстати ЕС всё более разочаровывается в Руине и практически вводит к ней санкции на фоне требований об отмене санкций к России.
      Лелёк
  3. Проксима Вчера, 12:43
    В заметке правильно сказано о Донбассе. В случае принятия Украины (вернее, то что от неё останется) Россия будет вынуждена автоматически признать все неподконтрольные Украиной территории, а США, чтобы не нарушать устав НАТО, по крайней мере косвенно их тоже признает lol
    Проксима
  4. gorenina91 Вчера, 12:46
    - Этот Столтенберг просто намекнул на то .., что всё зависит от того ...-кто станет президентом России в 2018 году...
    -От этого и зависит "членство" Украины в НАТО... -А от самой Украины здесь ничего не зависит... -её "номер ...шестнадцатый"...
    gorenina91
    1. Аскет Вчера, 13:45
      Цитата: gorenina91
      что всё зависит от того ...-кто станет президентом России в 2018 году...

      Может так получиться,что Россия тоже захочет войти в НАТО...в Роттердам через Попенгаген по самые Нидерланды laughing
      Аскет
  5. мерцание Вчера, 12:49
    Столтенберг рассказал, когда Украине ждать членства в НАТО
    Да никогда! Потому что Украина уже сейчас в сто крат лучше всякого члена НАТО.
    США принимают другие страны в НАТО не для того, чтобы их защищать (как этим странам кажется), а для того, чтобы эти страны умирали за интересы США. А Украина за эти интересы уже погибает - так какого лешего их еще принимать в НАТО ?
    Похоже инфантилизм навечно поселился в головах свидомых патриотов.
    мерцание
  6. polpot Вчера, 12:54
    Осел скоро сдохнет но морковки не получит
    polpot
  7. faterdom Вчера, 16:18
    А как переводится фамилия "Столтенберг"? Это ведь даже не "Петросян", это -"Еленастепаненко"!
    faterdom
  8. Alex-a832 Вчера, 17:06
    Членство в НАТО - ниеогда. Член от НАТО - в любой момент. Украине грозит только какой-нибудь специально придуманный статус, чтобы втереться натовскими базами на Украину, не давая ей членства.
    Alex-a832
  9. romandostalo Вчера, 19:51
    Когда рак на горе свистнет и волки за горой передохнут..... smile
    romandostalo
  10. APASUS Вчера, 20:03
    Примут Украину в НАТО ,когда понадобиться обострить обстановку до уровня войны.
    Верить всем Столтенбергам - себя не уважать ! Нам уже обещали что даже на территории бывшей ГДР не будет НАТОвских войск,а что они пойдут дальше речи не будет.
    Все будет зависеть от момента ,они в ЕС Турцию морозили сколько лет,а Прибалтика попала даже не подойдя к порогу параметров для вступления.
    APASUS
    1. Комментарий был удален.
  11. Россия мы Вчера, 22:27
    Столтенберг рассказал, когда Украине ждать членства в НАТО
    Да в любом году-когда Русские православные христиане,Россия Руская православная-сдаст Украину.Хоть сейчас.
    Россия мы
  12. Россия мы Вчера, 22:29
    Цитата: Отец солдата
    Кто знает зачем это НАТО и чего многие туда лезут ?

    Все знают что такое НАТО.
    НАТО-это национальная американская террористическая организация. А лезут туда-такие предатели как горбачёв,которые сдали свою страну и народ-а сами-уехали в США-как горбачёв.
    Россия мы
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