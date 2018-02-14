00:16 15 февраля
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Беларусь покажет в Абу-Даби беспилотник с дронами-камикадзе

Белорусские оружейники намерены показать перспективные ударные и разведывательные беспилотники на международной выставке UMEX/MST-2018 в Абу-Даби, которая посвящена развитию беспилотной авиации в сфере обороны и безопасности, сообщает пресс-служба Госкомвоенпрома РБ.

Беларусь покажет в Абу-Даби беспилотник с дронами-камикадзе


Белоруссия представит перспективные беспилотные авиационные комплексы "Бусел", "Дирижабль" и "Буревестник". Они хорошо известны российским военным и сотрудникам МЧС.


Наиболее перспективный из них - это беспилотный летательный аппарат "Буревестник МБ", впервые показанный на форуме "Армия-2016". Радиус его полета таков, что без посадки он способен контролировать всю территорию Беларуси. В качестве разведчика он может нести оптико-электронную и инфракрасную аппаратуру, лазерный дальномер и датчик радиации. Всего более 60 килограммов.

Для "Буревестника МБ" разработано особое оружие - два высокоточных планирующих аппарата одноразового применения. Вес каждого 26 килограммов. Боевая часть - 10 килограммов взрывчатки. Дрон-камикадзе имеет оптико-электронный и вычислительный комплекс, позволяющий наводиться на цель с точностью 1 - 2 метра. При старте с носителя на высоте 3,5 километра, планирующий снаряд летит на дальность не менее 36 километров и наносит точечный удар.


Использованы фотографии: https://apral.ru/
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Комментарии 19

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  1. КВУ-НСвД Вчера, 12:48
    По описанию отличный аппарат . Красавчики белорусы ! Вот что значит страна без потрясений ! Спокойное и очень достойное развитие ...
    КВУ-НСвД
    1. bouncyhunter Вчера, 12:52
      Цитата: КВУ-НСвД
      По описанию отличный аппарат .

      Цитата: BerBer
      Беларусы молодцы и беспилотник, и планирующий боеприпас сделали.

      Попробуй не сделать , если бацька лично на контроле держит разработки . wink
      bouncyhunter
      1. КВУ-НСвД Вчера, 12:57
        Попробуй не сделать , если бацька лично на контроле держит разработки . wink
        Ну дык менталитет то один laughing У нас без "на карандаш" и громов с молниями воз частенько вязнет .
        КВУ-НСвД
        1. bouncyhunter Вчера, 13:30
          Цитата: КВУ-НСвД
          Ну дык менталитет то один

          Это да , но масштабы разные : Россия побольше нашей Синеокой будет , вот у вас и
          Цитата: КВУ-НСвД
          воз частенько вязнет

          А в нашей маленькой стране не особо-то и спрячешься от соколиного взора президента , хотя всякие типусы попадаются . lol
          bouncyhunter
          1. влад66 Вчера, 13:56
            Цитата: bouncyhunter
            А в нашей маленькой стране не особо-то и спрячешься от соколиного взора президента , хотя всякие типусы попадаются

            Паша в нашей стране нужны вот эти два человека
            или по президенту в каждую область,но это смерть России. hi
            влад66
            1. bouncyhunter Вчера, 14:01
              Я полностью разделяю твоё мнение , Влад . И мне пофигу на мнение всяких там Ксюшадей и ей подобных . hi good drinks
              bouncyhunter
      2. Тралл Вчера, 13:00
        Цитата: bouncyhunter
        бацька лично на контроле держит

        Он везде у нас успевает:

        Минск. 13/02/18
        Тралл
      3. assa67 Вчера, 14:07
        Батька-молодец
        Цитата: bouncyhunter
        , если бацька лично на контроле держит разработки

        всевидящее око)))....разработчикам площадку бы по-больше,все-таки 10-15 штук в год маловато для союзного государства...а такие изделия востребованы сейчас
        assa67
        1. bouncyhunter Вчера, 14:09
          Лиха беда начало , Андрей . wink
          bouncyhunter
          1. assa67 Вчера, 14:17
            точно,главное задел положен....говорят,что Батька из РФ народ позвал,не знаю правда ли,не слышал чего Паш?
            assa67
            1. bouncyhunter Вчера, 14:19
              Слухи ходят , а достоверной информации нет .
              bouncyhunter
    2. КОТ БАЮН Вчера, 12:53
      Спасибо, конечно, на добром слове, но и у нас потрясений - выше крыши. Масштаб, правда, не Российский, но экстрима и тут хватает. yes
      КОТ БАЮН
      1. ul_vitalii Вчера, 13:22
        Молодцы братушки!
        ul_vitalii
  2. BerBer Вчера, 12:50
    Беларусы молодцы и беспилотник, и планирующий боеприпас сделали.
    BerBer
  3. iliitchitch Вчера, 12:59
    М-да . Белоруссам решпект , конечно . Про другое хочется сказать - раньше с воздуха только мухи да оводы досаждали , а теперь откуда пуля прилетит , и ага ... не знаешь .
    РОФАР , что ли , с собой носить ? Впрочем - пошло оно всё нафиг drinks .
    Лучше за наших олимпийцев поболеть .
    iliitchitch
  4. garnik Вчера, 13:03
    Вообще белорусский народ вызывает уважение. Правда батька не всегда адекватен,но все же его понять можно.Молодцы ! Рад за них.
    garnik
  5. -=ANTRAX=- Вчера, 14:22
    очень интересное изделие. белорусы молодцы!
    -=ANTRAX=-
  6. Toliant34 Вчера, 18:04
    Хм.....изобрели лисапед,а продали чай каму нябудь хоть пару гэтих страусоф?ани и литАющиц танк изобретали,и хде счас он.....рассказал бы я вам,пра эти изобретения,зробленные на гоЛам каленке....да всеравно ни паверите,сказочники из саСуда,яни такие...со знаком качества, скажу вам тольки,для начала им бы не памяшало научиться делать нормальные маЗы с Мтз,а уж патом,и на Уильяма шакспира,пусть замахваються....
    Toliant34
  7. APASUS Вчера, 19:56
    Даже белорусы ,с ограниченными возможностями создали свой дрон камикадзе,а у нас пока только планы озвучены.Может лучше скооперироваться в СП ,ну чтоб не обидно было построить сразу два предприятия,а КБ ПОПОЛАМ
    APASUS
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