00:17 15 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

В Ливане американский БТР вооружили советской зениткой

Ливанские инженеры оснастили БТР американского производства М113 советской зенитной установкой ЗПУ-4 калибра 14,5 мм. Фотография модернизированной машины недавно появилась в интернете. Об этом сообщает Российская газета.



Издание отмечает, что сухопутные войска Ливана традиционно используют технику стран НАТО и советского производства. Так, на тех же «стотринадцатых» ранее можно было увидеть другую зенитку производства СССР – ЗУ-23-2.


«Что же касается пулеметов КПВ, то наряду с ДШК это оружие уже более полувека используется армиями данного региона. Счетверенная пулеметная установка хорошо себя показала во многих вооруженных конфликтах, в том числе в боевых действиях на территории Ливана», – говорится в публикации.

Автор отмечает, что в настоящее время из ЗПУ-4 проблематично уничтожить современный боевой самолет, однако по наземным целям она может "работать" вполне эффективно.

На дистанции в 500 м выпущенные из этой установки пули могут пробить до 50 мм брони, что позволяет успешно бороться с бронетранспортерами, БМП и легкими танками.

Данная система обладает высокой скорострельностью (до 2200 выстрелов в минуту) и приличной дальностью стрельбы (около 2 км). Она идеально подходит для борьбы с различными «гантраками» и «бомбами на колесах».

Использованы фотографии: https://twitter.com/KomandanteS17
13

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 15

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. oldseaman1957 Вчера, 12:49
    "Я его слепила из того, что было!" - Вышеописанными действиями ливанцы показывают, что у них есть моСК, и что они пользуются им для наибольшего воздействия на супостатов.
    oldseaman1957
    1. Отец солдата Вчера, 12:58
      на украине проще решают проблему, пулемет к мусорному баку и все дела.
      Отец солдата
  2. Ратник с пулеметом Вчера, 12:50
    забавный мутант,правда высоковат по профилю))
    Ратник с пулеметом
    1. bouncyhunter Вчера, 12:57
      Женя hi На изыски пытливой мысли сирийских самоделкиных мы уже насмотрелись . А дурной пример , как известно , заразителен - вот и Ливан отметился . Ждём продолжения ! yes
      bouncyhunter
      1. Ратник с пулеметом Вчера, 13:10
        доброго дня Паша,понятно что не от хорошей жизни,но бывает что из самоделок что то толковое получается,правда в этом случае вряд ли))
        Ратник с пулеметом
        1. bouncyhunter Вчера, 13:26
          Эксплуатация сего шедевра покажет . Но , как и сказано в статье , для борьбы с «гантраками» и «бомбами на колесах» вполне покатит . lol
          bouncyhunter
  3. polpot Вчера, 12:57
    Замечательная вещь в Афгане их очень уважали , на грузовики ставили ,в особенности зу 23.
    polpot
  4. ul_vitalii Вчера, 13:01
    Серьезная швейная машинка.
    ul_vitalii
  5. КВУ-НСвД Вчера, 13:03
    однако по наземным целям она может "работать" вполне эффективно.
    КПВТ это сила ! А счетвертённый ваще зверь... good
    КВУ-НСвД
  6. Panzer Вчера, 13:42
    Аналог М163, только попроще.
    Panzer
  7. seregatara1969 Вчера, 14:04
    конструктору и не снилось такое
    seregatara1969
    1. Paranoid50 Вчера, 14:24
      Цитата: seregatara1969
      конструктору и не снилось такое

      Дык, многим конструкторам порой и не снилось. yes
      Paranoid50
      1. Ратник с пулеметом Вчера, 17:43
        о раритет!!!шасси от 34-ки?))
        Ратник с пулеметом
        1. Paranoid50 Вчера, 20:31
          Цитата: Ратник с пулеметом
          !шасси от 34-ки?))

          Совершенно верно. Плюс Flak38. Даже модель такая имеется,
          уже нацелился .
          Paranoid50
  8. APASUS Вчера, 19:51
    Слепили из того что было,а получилась очередная вундервафля.М-113 старичок и еще какой,а ЗПУ-4 машина хоть и хорошая ,все же устарела.Хотя если использовать для отстрела "шакалов" вполне пойдет.В современном бою этот аппарат не котируется .
    APASUS
Картина дня