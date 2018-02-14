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В Ливане американский БТР вооружили советской зениткой
Ливанские инженеры оснастили БТР американского производства М113 советской зенитной установкой ЗПУ-4 калибра 14,5 мм. Фотография модернизированной машины недавно появилась в интернете. Об этом сообщает Российская газета.
Издание отмечает, что сухопутные войска Ливана традиционно используют технику стран НАТО и советского производства. Так, на тех же «стотринадцатых» ранее можно было увидеть другую зенитку производства СССР – ЗУ-23-2.
«Что же касается пулеметов КПВ, то наряду с ДШК это оружие уже более полувека используется армиями данного региона. Счетверенная пулеметная установка хорошо себя показала во многих вооруженных конфликтах, в том числе в боевых действиях на территории Ливана», – говорится в публикации.
Автор отмечает, что в настоящее время из ЗПУ-4 проблематично уничтожить современный боевой самолет, однако по наземным целям она может "работать" вполне эффективно.
На дистанции в 500 м выпущенные из этой установки пули могут пробить до 50 мм брони, что позволяет успешно бороться с бронетранспортерами, БМП и легкими танками.
Данная система обладает высокой скорострельностью (до 2200 выстрелов в минуту) и приличной дальностью стрельбы (около 2 км). Она идеально подходит для борьбы с различными «гантраками» и «бомбами на колесах».
Издание отмечает, что сухопутные войска Ливана традиционно используют технику стран НАТО и советского производства. Так, на тех же «стотринадцатых» ранее можно было увидеть другую зенитку производства СССР – ЗУ-23-2.
«Что же касается пулеметов КПВ, то наряду с ДШК это оружие уже более полувека используется армиями данного региона. Счетверенная пулеметная установка хорошо себя показала во многих вооруженных конфликтах, в том числе в боевых действиях на территории Ливана», – говорится в публикации.
Автор отмечает, что в настоящее время из ЗПУ-4 проблематично уничтожить современный боевой самолет, однако по наземным целям она может "работать" вполне эффективно.
На дистанции в 500 м выпущенные из этой установки пули могут пробить до 50 мм брони, что позволяет успешно бороться с бронетранспортерами, БМП и легкими танками.
Данная система обладает высокой скорострельностью (до 2200 выстрелов в минуту) и приличной дальностью стрельбы (около 2 км). Она идеально подходит для борьбы с различными «гантраками» и «бомбами на колесах».
Использованы фотографии: https://twitter.com/KomandanteS17
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