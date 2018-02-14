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МИД РФ прокомментировал публикации о сотнях погибших в Дейр-эз-Зоре россиянах
В министерстве иностранных дел РФ сообщения о якобы «сотнях погибших в Сирии российских граждан» назвали фейком. Напомним, что речь идёт о заявлениях, более походящих на дезинформационную карусель с неустановленными изначальным источником. Заявления эти содержат «данные» о том, что в Сирии авиация американской коалиции нанесла удар якобы по представителям группы Вагнера. Причём день ото дня цифры погибших в различных СМИ всё выше и выше. Изначально публиковались сообщения о «примерно 100 погибших», после – «около 200-300», накануне и вовсе объявлено о «500-600 погибших россиянах».
В МИД России, заявление которого приводит «Интерфакс», сообщают о распространяемой дезе. Из заявления внешнеполитического ведомства:
Телеканал CNN ранее публиковал кадры нанесения удара самолётами американской коалиции в провинции Дейр-эз-Зор, объявив, что жертвами «могли стать россияне».
Можно констатировать, что чем ближе день выборов в России, тем чаще в западных СМИ и ссылающихся на них отдельных российских порталах будут появляться заявления о «сотнях» и «тысячах» погибших гражданах России в Сирии (и вообще - где бы то ни было). Цель одна – раскрутить слух с целью вызвать недовольство у рядовых россиян, как это часто бывало и ранее. Один из подобных вариантов – бесчисленное перепечатывание фейков укроСМИ о том, что на Донбассе в одном из боёв полегли чуть ли не пять рот «российских десантников».
В МИД России, заявление которого приводит «Интерфакс», сообщают о распространяемой дезе. Из заявления внешнеполитического ведомства:
Распространяемые сообщения о сотнях, десятках погибших россиянах - это классическая дезинформация.
Телеканал CNN ранее публиковал кадры нанесения удара самолётами американской коалиции в провинции Дейр-эз-Зор, объявив, что жертвами «могли стать россияне».
Можно констатировать, что чем ближе день выборов в России, тем чаще в западных СМИ и ссылающихся на них отдельных российских порталах будут появляться заявления о «сотнях» и «тысячах» погибших гражданах России в Сирии (и вообще - где бы то ни было). Цель одна – раскрутить слух с целью вызвать недовольство у рядовых россиян, как это часто бывало и ранее. Один из подобных вариантов – бесчисленное перепечатывание фейков укроСМИ о том, что на Донбассе в одном из боёв полегли чуть ли не пять рот «российских десантников».
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