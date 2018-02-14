00:11 15 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

МИД РФ прокомментировал публикации о сотнях погибших в Дейр-эз-Зоре россиянах

В министерстве иностранных дел РФ сообщения о якобы «сотнях погибших в Сирии российских граждан» назвали фейком. Напомним, что речь идёт о заявлениях, более походящих на дезинформационную карусель с неустановленными изначальным источником. Заявления эти содержат «данные» о том, что в Сирии авиация американской коалиции нанесла удар якобы по представителям группы Вагнера. Причём день ото дня цифры погибших в различных СМИ всё выше и выше. Изначально публиковались сообщения о «примерно 100 погибших», после – «около 200-300», накануне и вовсе объявлено о «500-600 погибших россиянах».

В МИД России, заявление которого приводит «Интерфакс», сообщают о распространяемой дезе. Из заявления внешнеполитического ведомства:
Распространяемые сообщения о сотнях, десятках погибших россиянах - это классическая дезинформация.


Телеканал CNN ранее публиковал кадры нанесения удара самолётами американской коалиции в провинции Дейр-эз-Зор, объявив, что жертвами «могли стать россияне».


МИД РФ прокомментировал публикации о сотнях погибших в Дейр-эз-Зоре россиянах


Можно констатировать, что чем ближе день выборов в России, тем чаще в западных СМИ и ссылающихся на них отдельных российских порталах будут появляться заявления о «сотнях» и «тысячах» погибших гражданах России в Сирии (и вообще - где бы то ни было). Цель одна – раскрутить слух с целью вызвать недовольство у рядовых россиян, как это часто бывало и ранее. Один из подобных вариантов – бесчисленное перепечатывание фейков укроСМИ о том, что на Донбассе в одном из боёв полегли чуть ли не пять рот «российских десантников».


51

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 107

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Аристарх Людвигович Вчера, 13:02
    Что то долго ждали с опровержением
    Аристарх Людвигович
    1. 210окв Вчера, 13:06
      Ну не прошло и недели.И кто у нас "тормоза".Прибалты?
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Что то долго ждали с опровержением
      210окв
      1. oldseaman1957 Вчера, 13:18
        Цитата: 210окв
        Можно констатировать, что чем ближе день выборов в России...
        - Так что мужики, готовьте уши под лапшу...
        oldseaman1957
      2. Zubr Вчера, 13:20
        Если сразу не отреагировали, значит новость была высосана из пальца. Глянули "авторы" на сей опус и подумали: "надо бы краски сгустить, и себя раскрутим и подгадим кому надо".
        Чем ужасней ложь, тем легче в неё верят, такова человеческая натура.

        К сожалению, в современном мире, в погоне за сенсацией и деньгами принципы морали, совести и порядочности отсутствуют. Ну потом напишут опровержение, мол ошиблись звиняйте, а дело то сделано, те кому это надо уже съели, другие вон до сих пор копья ломают. Это как в большой деревне: "в одном конце пукнул, а в другом конце говорят что уже в штаны наделал".. smile
        Zubr
      3. Алексий Вчера, 13:21
        Очевидно не думали что этот вброс наведет столько шума
        Алексий
        1. Leeds Вчера, 13:35
          Ну более реальные цифры - это 13-17 200х ЧВКашников, уже пошли подтверждения по родственникам. О сотнях речь не идёт. Сирийцев по похоронам сами сирийцы насчитали за 50. Т.е. общий итог близок к сотне.

          Но, нам отвесили этим ударом неслабую пощёчину, расширяя границы дозволенного.
          Логичным был бы удар по «угрожающей» активности YPG, американцев предупредить, но долбануть.
          Leeds
          1. sogdy Вчера, 14:50
            Цитата: Leeds
            уже пошли подтверждения по родственникам.

            Дочь офицера - это диагноз.
            sogdy
          2. NEOZ Вчера, 15:30
            вы таки предлагаете начать новую гражданскую войну в Сирии?
            вот курды посчитают это пинком и захотят ответить пинком, а далее живые уже будут мстить за убитых....
            итог: гражданская война с новой силой! курдов примерно 100-150 тыс. бойцов!!!!!!
            NEOZ
            1. Leeds Вчера, 16:47
              Нет, за наших отвечать не нужно, а за курдов можно. Ответная затрещина могла бы иметь место тем не менее.
              Leeds
      4. Лесс Вчера, 13:30
        Ответили бы сразу, конспирологи решили бы что это странно, что наш МИД быстро отреагировал на фейк. Я склонен верить МИДу.
        Лесс
      5. влад66 Вчера, 14:11
        Цитата: 210окв
        Ну не прошло и недели.И кто у нас "тормоза".Прибалты?

        Цитата: Аристарх Людвигович
        Что то долго ждали с опровержением

        А если бы сразу отреагировали?То сказали бы - Что то быстро отреагировали?И кто у нас сверхбыстрый такой?Такие новости проверяются очень тщательно и не по одному каналу,для этого нужно время yes Это гиркиным с эль мюридами нужно быстрее вкинуть и сми подключить,а МИД и МО это серьезные конторы. hi
        влад66
        1. Рязанец87 Вчера, 15:20
          https://www.kommersant.ru/doc/3467261

          А про видео, которое с серьезным видом демонстрировалось г-ну Оливеру Стоуну напомнить? Или еще не забыли.
          МО - серьезно, да hi
          Рязанец87
    2. cniza Вчера, 13:06
      Это война , война информационная и надо понимать , что там есть свои нюансы.
      cniza
      1. Монос Вчера, 13:14
        Добрый день, Виктор! hi
        Цитата: cniza
        Это война , война информационная и надо понимать , что там есть свои нюансы.

        МИД не "Эхо Москвы". Непроверенную инфу гнать не может. А проверка всегда требует времени.
        Монос
        1. cniza Вчера, 13:16
          Теска , приветствую! hi естественно , а особенно из Сирии , это требует ещё большего времени.
          cniza
        2. bouncyhunter Вчера, 13:43
          Витя , салют ! hi Матрасы бы лучше потери собственных бармалеев подсчитывали , а не русских . negative
          bouncyhunter
          1. Монос Вчера, 13:50
            Дарова, Паша! hi
            Что им эти бармалеи? Так, расходный материал...
            Монос
            1. bouncyhunter Вчера, 13:54
              Да матрасам плювать слюнями на потери , неважно чьи , но как же можно упустить случай полить дерьмом Россию ? am
              bouncyhunter
          2. Олег Монархист Вчера, 16:34
            Свои ЧВК они тоже не считают.
            Общие потери Blackwater в Ираке составили около 780 человек, эти люди не учитываются в официальной статистике военных потерь.
            Олег Монархист
        3. Flatter Вчера, 13:57
          Конечно,особенно когда проверка происходит через СМИ.
          Flatter
      2. частное лицо Вчера, 18:08
        Про обстрел авиабазы тоже поначалу кричали что деза. Поживём увидим.
        частное лицо
    3. Отец солдата Вчера, 13:09
      Меня в этой ситуации возмущает не количество цифр, а сам факт погибли наши !!! бойцы а они жалко что-то лепечут. Группа Вагнера принимала активное участие в событиях в Крыму и на Донбассе, тогда их не считали наемниками.
      Отец солдата
      1. sogdy Вчера, 14:54
        Вот только что написали, что среди погибших НЕТ российских граждан и бойцов ЧВК Вагнера.
        Цитата: Отец солдата
        озмущает не количество цифр, а сам факт погибли наши !!! бойцы

        к чему это?
        sogdy
      2. NEOZ Вчера, 15:34
        а меня вот возмущает использование с130гансшип! это насколько надо быть уверенным в себе, чтоб такой гроб послать на регулярные части!!!
        NEOZ
      3. Олег Монархист Вчера, 16:11
        Скинь адрес и телефоны "Группы Вагнера". У других ЧВК всё это есть на их сайтах,
        Олег Монархист
        1. Vvol Вчера, 18:56
          Скинь адрес и телефоны "Группы Вагнера". У других ЧВК всё это есть на их сайтах,
          Уважаемый, изюминка в том и состоит, что то, что в неформальных около-военных и около-политических кругах, в соцсетях и в СМИ называется ЧВК Вагнера - вот эта вот структура(структуры?) является неформальной с юридической точки зрения группировкой. "Другие ЧВК" - РСБ-Групп и Моран Секьюрити Групп - хотя бы зарегистрированы где-то там на Кипре... точно не помню... Почему они, кстати, формально не являются "российскими" (по той банальной причине, что у нас закона о ЧВК нет) - являясь таковыми де-факто (руководители - россияне, "специалистов" тоже набирают из соответствующего региона). РСБ-Групп, к тому же, имеет в России филиал в виде ЧОП для решения задач по охране в условиях "мирной" страны... Вот эти российские ЧВК - да: вполне себе респектабельные и официальные конторы. Набирают людей для выполнения задач по "обеспечению безопасности" в нестабильных регионах за границей. И кстати - руководители этих двух ЧВК в интервью СМИ всегда отрицали свое участие в Сирийской войне! (Что характерно - даже СМИ, расследуя сначала инцидент вокруг "Славянского корпуса" в 13-м году, а затем феномен "ЧВК Вагнера", особо не упорствовали в том, чтобы попытаться привязать РСБ-Г. и М.С.Г к "посылке вагнеровцев" в Сирию...) ЧВК Вагнера же - другое дело. Если они и зарегистрированы под какой-либо личиной где-нибудь в оффшоре на Кипре, даже если прикрываются каким-нибудь "офисом компании ООО "Рекрутинг и лизинг персонала & Рога и Копыта" где-нибудь за МКАД - то на этом вся их "официализация" и заканчивается. Структура изначально создавалась как де-юре неформальная организация по отправке не официальных бойцов в отдельно взятые регионы - т.е., де-факто, балансировала на грани с "организацией и финансированием незаконного вооруженного формирования"... Поэтому, официального сайта и повсеместного выкладывания телефончика на всех доступных Интернет-помойках у "ЧВК" нет и не предвидится.
          Одно можно сказать точно - сколько бы эта тема не была мифологизирована в соцсетях и в СМИ, и сколько бы не поднималась на знамя некоторыми акторами в далеко не приятном для патриотов России свете (привет, Великие украинцы!), но, увы и ах, за прошедшие годы сообщений об феномене "ЧВК Вагнера" поступало слишком много. От самых разных источников, самой разной идеологической направленности и политической ориентации. Обмусоливалось где только ни было самым разным образом множество раз, выдавая вердикты в диапазоне от "Вы всёё вретии!11 Ихтамнет!!1" до "Путин снаряжает тайную армию головорезов! Доколе?!1"... Одним словом, стоит признать: набор по неофициальным, неправительственным каналам людей с военной подготовкой в качестве "ихтамнетов" для отправки в Сирию - имел место быть.
          В этом и беда нашего участия в этой войне - слишком много неопределенной информации. Свою лепту в эту неопределенность вносит и официальная позиция российских государственных органов: наше участие в боевых действиях ограниченно и точка, мы ничего не знаем об таком-то инциденте, мы уточним информацию по этим озвученным вами (журналистами) россиянам, обратитесь за уточнениями в МО, и т.д., и т.п. "Тайная война", одним словом. И тут можно, конечно, принимать точку зрения: "Да это все сказки из жёлтой прессы! МИД неправдивой информации говорить не может!", и даже прибавить к этой своей точки зрения молодецкое: "А все вы - кто верите в мифическое "могучее ЧВК Вагнера" и в "сотни" трупов "русских наемников" - поверили лжи укропов/гнусного Гиркинда/эхо мацы/американской пропаганды - т.е., заклятых врагов России! Прекратите безумствовать!"... Но лично я не стал бы делать сейчас столь категоричные заявления - по той причине, что прекрасно понимаю, что дальнейшая история нас всех все равно рассудит! Со временем станет появляться все больше свидетельств событий прошлого и разоблачений старых мифов - и "тайные" страницы этой вроде бы "официальной" войны станут видны гораздо четче... Лишь бы только потом совесть не колола за сказанные в запарке кому-то "пламенные словесы".
          Vvol
          1. sogdy Вчера, 21:18
            Цитата: Vvol
            сколько бы эта тема не была мифологизирована в соцсетях и в СМИ, и сколько бы не поднималась на знамя некоторыми акторами

            Это Ваша обычная речь?
            sogdy
    4. Венд Вчера, 13:09
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Что то долго ждали с опровержением

      Выяснили правду и сделали заявление.
      Венд
      1. Лелёк Вчера, 13:25
        Цитата: Венд
        Выяснили правду и сделали заявление.

        hi
        Точно так. Это приоритет западных СМИ выдавать "на гора" непроверенные и заведомо ложные "сенсации" (применение хим. оружия САА, наличие хим. оружия в Ираке, употребление Каддафи на завтрак младенцев, организацию выборов Трампа Российскими хакерами и т.д.). Вот и в ситуации с бойцами "Вагнера" - проверили, перепроверили - фейк. Восток - дело тонкое, а уж в Сирии нынче сам чёрт ногу сломит.
        Лелёк
        1. Комментарий был удален.
          1. Венд Вчера, 14:15
            Цитата: Роман Халиман
            Мужики уцелевшие наверное очень удивлены твоей поддержкой. Сходи в госпиталь и узнай! Чепушило ты.

            А вы там были? Давайте адрес.
            Венд
      2. Тикси-3 Вчера, 13:50
        Цитата: Венд
        Выяснили правду и сделали заявление.

        ? кто выяснил? МО?., да они были в курсе всего и просто замалчивали, тут не давно Романов всем доказывал, что это фейк . muvka вторил ему , и что мы видим? наши погибли и не один -два, вопрос - МО и дальше будет все умалчивать?
        Тикси-3
        1. Венд Вчера, 14:16
          Цитата: Тикси-3
          Цитата: Венд
          Выяснили правду и сделали заявление.

          ? кто выяснил?
          Тот кому положено и кто обладает ресурсами для проверки информации. А не диванные аналитики.
          Венд
          1. Тикси-3 Вчера, 14:21
            Цитата: Венд
            Тот кому положено

            а кому положено?
            Цитата: Венд
            А не диванные аналитики.

            ну зачем так самокритично??
            Цитата: Венд
            и кто обладает ресурсами для проверки информации

            ну да ну да.....сначало послать туда труппу, а потом проверять fool
            Тикси-3
            1. Венд Вчера, 14:25
              Цитата: Тикси-3
              Цитата: Венд
              Тот кому положено

              а кому положено?
              Цитата: Венд
              А не диванные аналитики.

              ну зачем так самокритично??
              Цитата: Венд
              и кто обладает ресурсами для проверки информации

              ну да ну да.....сначало послать туда труппу, а потом проверять fool

              Ну вот уж действительно детский сад laughing
              Венд
              1. Тикси-3 Вчера, 14:28
                Цитата: Венд
                Ну вот уж действительно детский сад

                ну когда сказать нечего, кроме лозунгов - остается перейти к оскорблениям , угадывается патриот РФ , лежащий на диване. можете не отвечать мне вы безинтересны
                Тикси-3
                1. sogdy Вчера, 15:03
                  Цитата: Тикси-3
                  ну когда сказать нечего, кроме лозунгов

                  то есть у Вас еще есть лозунги? Прямым текстом от МИД - российских граждан и бойцов ЧВК среди погибших и раненных НЕТ.
                  Вы в курсе, что члены племен могут быть российскими гражданами?
                  Так ап чом шум?
                  sogdy
                2. Венд Вчера, 15:34
                  Цитата: Тикси-3
                  Цитата: Венд
                  Ну вот уж действительно детский сад

                  ну когда сказать нечего, кроме лозунгов - остается перейти к оскорблениям , угадывается патриот РФ , лежащий на диване. можете не отвечать мне вы безинтересны

                  Ну точно детский сад laughing
                  Венд
        2. woron333444 Вчера, 14:44
          Тикси-3 Погибли проамеровские курды по которым американцы ошибочно нанесли удар. Даже Пентагон это поттвердил. Но почему то на ВО некоторые упоротей американцев.
          woron333444
        3. NEOZ Вчера, 15:53
          живет возле меня соседка (муж у нее был военный) и говорит-" в юности была у меня подруга, вот рано вдовой стала...."
          я- "какой вдовой?"
          она-"ну когда был "карибский кризис" их в одну ночь на корабли погрузили....потом похоронка пришла, никто из части живой не вернулся"
          я напрягся
          я - "а кем он служил?"
          она - "да только лётную академию закончил, лейтенант ВВС"
          нет нигде открытой информации о том что были боестолкновения в которых погибло много советских пилотов.... нет информации вообще, что погибли пилоты!!!
          вот вам зачем все знать?
          плохо спать не боитесь?
          NEOZ
        4. Олег Монархист Вчера, 16:14
          МО - это Министерство Обороны и отвечает оно конкретно за действия российских военнослужащих. А вот по поводу так называемой, мифической "группы Вагнера" комментарии поступают от мутных казачьих атаманов. Вот у них и поинтересуйтесь .
          Олег Монархист
          1. Evgeniy667b Вчера, 18:24
            Это почему вдруг мифическая группа Вагнер. И СССР, и Россия часто использовали "Заштат". В Союзе использовали заштатников из числа срочников, большей частью. И сколько таких в тот же Египет отправили в 73, правда вернули вскоре-не сошлись в деталях с арабами.Танкисты, мотострелки. Вагнеровцы тот же заштат, но на контрактной основе. Они есть, но их как-бы и нет. Но это живые люди, а не мифические.
            Evgeniy667b
            1. Олег Монархист Вчера, 20:41
              Советские гражданские специалисты за рубежом — инженеры, техники, рабочие высокой квалификации, направляемые за рубеж для оказания технической помощи в различных отраслях промышленности дружественных стран.

              Направлялись по линии Государственного комитета по экономическим связям (ГКЭС) — Технопромэкспорт, Атомэнергоэкспорт и пр.

              Советские военные специалисты за рубежом были двух категорий:

              Военспецы — военнослужащие ВС СССР, направляемые для оказания помощи в освоении, обслуживании и эксплуатации военной техники и вооружений в ВС других государств;
              Военные советники — военнослужащие ВС СССР, занимающиеся подготовкой личного состава, консультациями по методам ведения боевых действий и участвующие в планировании боевых операций в ВС других государств.
              В некоторых случаях и те и другие могли непосредственно участвовать в боях с противником.

              Какие ещё "заштатники" ? Это военнослужащие Советской Армии. Не уволенные в запас срочники, и через пару десятков лет вдруг решившие поехать повоевать. У меня отец был в конце 60-х в Египте, и не "заштатником" живущем на гражданке и воспылавшим ненавистью к мировому империализму, а кадровым офицером Советской Армии.
              Олег Монархист
    5. Scoun Вчера, 13:19
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Что то долго ждали с опровержением

      А почему на всякое должны сразу бросаться, то есть любой "источник" типа васильевой делает вброс а МИД сразу опровергать?
      Имха.
      1. Удар был.
      2. Погибшие из РФ есть.
      А вот дальше понеслась.... и это первый показатель дезы
      1. Сми сша муссируют и муссируют эту тему не давая затихнуть.
      2. Достигнув определёного предела, начинаются задаваться вопросы уже Пескову.
      3. Да если бы было такое количество жертв... то США постарались бы затушить эту тему а Россия (как минимум) имела права требовать извинений и компенсаций и поднимать ШУМ чтт Сша агрессор которого туда никто не приглашал и вообще всё бы в тихую решалось среди дипломатов.
      Scoun
      1. KonoGon Вчера, 13:23
        Цитата: Scoun
        США постарались бы затушить эту тему а Россия (как минимум) имела права требовать извинений и компенсаций и поднимать ШУМ
        А ничего что есть записи Российских официальных лиц официально заявляющих на официальный запрос что "наших там нет"?
        KonoGon
        1. Лесс Вчера, 13:33
          Может, когда заявляли, наших там не было? Или они про "ваших" говорили?
          Лесс
          1. KonoGon Вчера, 13:36
            ваших
            ваших
            . официально заявляющих Российских нет. Так и сказали. кого тогда хоронят? Неясно. гаубицы Д-30 тоже не было. Чудны дела твои Господи.
            KonoGon
            1. woron333444 Вчера, 14:45
              Где хоронят? Когда хоронят?
              woron333444
        2. Scoun Вчера, 14:38
          Цитата: KonoGon
          Цитата: Scoun
          США постарались бы затушить эту тему а Россия (как минимум) имела права требовать извинений и компенсаций и поднимать ШУМ
          А ничего что есть записи Российских официальных лиц официально заявляющих на официальный запрос что "наших там нет"?

          А ничего что неофициальные и создаются для того что бы не отвечать официально и ничего что части не официальных, может быть дано задание от официальных или неофицеальных так что некоторые официальные могли не знать про это по натуральному?
          Scoun
          1. sogdy Вчера, 15:08
            Цитата: Scoun
            А ничего что неофициальные и создаются для того что бы не отвечать

            Это не о Вас https://ficbook.net/authors/690175?show=about ?
            sogdy
      2. ul_vitalii Вчера, 13:24
        Уже до 500 дошло, вот и опустили шлагбаум.
        ul_vitalii
    6. seti Вчера, 13:31
      Да видео-опровержение даже есть на украинец канале Мураева..
      seti
    7. Отец солдата Вчера, 13:32
      Когда после удара авиации нам мгновенно, с точностью до размера ботинок говорят о количестве убитых боевиков, а на подконтрольной территории не могут четыре дня посчитать погибших среди своих или союзников, наводит на странные мысли.
      Отец солдата
      1. sogdy Вчера, 15:11
        Цитата: Отец солдата
        а на подконтрольной территории

        Извините, а Вы подконтрольной считаете территорию, контролируемую Пентагоном?
        (мнится, США уже не контролируют Пентагон)
        А то чо-то не получается...
        sogdy
    8. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
    9. Николай Грек Вчера, 17:47
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Что то долго ждали с опровержением

      да и америкосы видос не торопились выкладывали...да и выложенный видос не соответствует масштабам заявленного разгрома с сотнями жертв....да и ваще непонятно, кто там пострадал и что ваще было в реальности!!! request request request
      Николай Грек
  2. Мар.Тира Вчера, 13:03
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал журналистов не руководствоваться ошибочной информацией на фоне сообщений о гибели россиян в Сирии. Об этом представитель Кремля заявил, отвечая на вопрос о возможности введения траура из-да событий в провинции Дейр-эз-Зор.

    — Призываем всё-таки не руководствоваться ошибочной информацией и серьёзно подходить к описанию таких потенциально важных эпизодов, чтобы не быть в плену искажённых данных, — прокомментировал Песков.

    Ранее в Кремле призывали не использовать сообщения СМИ как первоисточник информации о судьбе россиян в Арабской Республике. Там также отметили, что все поступающие данные ещё необходимо проверить.Хрен редьки не слаще,но всё же хоть что то ответили.
    Мар.Тира
    1. 210окв Вчера, 13:08
      Ну ладно.И когда он это сказал?На какой день?А если нападение на страну?Будем ждать подтверждения и озабоченности?
      Цитата: Мар.Тира
      Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал журналистов не руководствоваться ошибочной информацией на фоне сообщений о гибели россиян в Сирии. Об этом представитель Кремля заявил, отвечая на вопрос о возможности введения траура из-да событий в провинции Дейр-эз-Зор.

      — Призываем всё-таки не руководствоваться ошибочной информацией и серьёзно подходить к описанию таких потенциально важных эпизодов, чтобы не быть в плену искажённых данных, — прокомментировал Песков.

      Ранее в Кремле призывали не использовать сообщения СМИ как первоисточник информации о судьбе россиян в Арабской Республике. Там также отметили, что все поступающие данные ещё необходимо проверить.Хрен редьки не слаще,но всё же хоть что то ответили.
      210окв
      1. Мар.Тира Вчера, 13:15
        А чего ещё вы можете от него услышать?Он не военный,информацией с ним ни кто делиться не будет.Будет всё ясно,тогда и ляпнет что нибудь.Кстати в прошлом году,судьба свела на рыбалке с бывшим пресс секретарём Путина, Алексеем Алексеевичем Громовым Один,и без охраны,правда с товарищем Но вот пообщаться не удалось.Он уже уезжал.
        Мар.Тира
        1. Flatter Вчера, 18:42
          "А чего ещё вы можете от него услышать?Он не военный,информацией с ним ни кто делиться не будет"
          У него бывшая жена во Франции живет,мог бы у нее поинтересоваться.
          Flatter
      2. Николай Грек Вчера, 18:50
        Цитата: 210окв
        Ну ладно.И когда он это сказал?На какой день?А если нападение на страну?Будем ждать подтверждения и озабоченности?

        во-первых, при нападении на страну вы услышите сирены!! request request soldier soldier soldier во-вторых не стоит ждать оправданий на каждый фейк!! fool fool wassat wassat wassat
        Николай Грек
    2. Отец солдата Вчера, 13:11
      Цитата: Мар.Тира
      Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал журналистов не руководствоваться ошибочной информацией на фоне сообщений о гибели россиян в Сирии. Об этом представитель Кремля заявил, отвечая на вопрос о возможности введения траура из-да событий в провинции Дейр-эз-Зор.

      — Призываем всё-таки не руководствоваться ошибочной информацией и серьёзно подходить к описанию таких потенциально важных эпизодов, чтобы не быть в плену искажённых данных, — прокомментировал Песков.

      Ранее в Кремле призывали не использовать сообщения СМИ как первоисточник информации о судьбе россиян в Арабской Республике. Там также отметили, что все поступающие данные ещё необходимо проверить.Хрен редьки не слаще,но всё же хоть что то ответили.

      Я Пескову всегда верю, особенно фразе "мы не располагаем информацией".
      Отец солдата
  3. Siegen Вчера, 13:03
    У страха глаза велики belay
    Siegen
  4. Грац Вчера, 13:05
    и тем не менее,очень много источников сообщают о гибели около 20 человек из ЧВК , в том числе и Прилепин подтвердил, что его сослуживец по подразделению ДНР погиб в этом инциденте в Сирии капитан ГРУ в отставке
    Грац
    1. Muvka Вчера, 13:09
      Ну так в новости ясно написано, что именно о сотнях - фейк. Я тоже думаю, что 10-20, ну может 30 человек. Прошла неделя, в доступе есть информация по 6 именам. Это все, что я нарыл в инете. А перекопал я много. В любом случае, это наши люди, но тут они без уведомления МО решили сделать вылазку, наверняка за деньги, они же наемники. В очередной раз повторюсь - это мое мнение, которое я 4 дня формировал. Вот.
      Muvka
      1. Стропорез Вчера, 13:35
        Цитата: Muvka
        В любом случае, это наши люди, но тут они без уведомления МО решили сделать вылазку, наверняка за деньги, они же наемники.

        Строго говоря , чвк законодательно запрещены в РФ, соответственно МО не будет признавать погибших не только подчинёнными, а вообще гражданами РФ.
        Не вижу никакой принципиальной разницы между наёмниками,как с нашей стороны , так и со стороны противника. "Солдаты удачи" априори ставят на карту свою жизнь против денег и скорее всего в контракте чётко оговорено, что будет в случае гибели наёмника.
        Знаю двух парней , которые служили во французском "Иностранном легионе", оба воевали в Африке, через 5-ть лет контракта ,стали гражданами Франции.
        Вот здесь неплохой обзор
        Стропорез
      2. Тикси-3 Вчера, 13:53
        Цитата: Muvka
        но тут они без уведомления МО решили сделать вылазку

        это вам ведь в МО подтвердили?
        Цитата: Muvka
        наверняка за деньги, они же наемники

        и что же вы так про них не писали когда именно эти воины, брали крым в наши руки и донбасс защищали?....там они патриоты? а тут наемники!! совсем вы заблудились
        Тикси-3
    2. zhekazs Вчера, 13:14
      Цитата: Грац
      тем не менее,очень много источников сообщают

      Только почему-то поисковики на запрос выдают сайты с домена .ua - характерно, не правда ли? Это к вопросу об обстреле колонны под ДэЗ.
      zhekazs
      1. Стропорез Вчера, 13:52
        Цитата: zhekazs
        Только почему-то поисковики на запрос выдают сайты с домена .ua - характерно, не правда ли? Это к вопросу об обстреле колонны под ДэЗ.

        Дело в том , что у нас -эта инфа под грифом.чвк есть, но офиц. его нет.
        А вы знаете, что два командира Вагнера удостоены звания Герой России ?
        Стропорез
        1. zhekazs Вчера, 14:18
          Цитата: Стропорез
          А вы знаете, что два командира Вагнера удостоены звания Герой России ?

          Нет, не знал. У нас же
          Цитата: Стропорез
          -эта инфа под грифом.

          Поэтому, не имеет смысла строить догадки, что произошло под ДэЗ, укросми доверия нет, наши же, официальные, всю полноту информации не предоставят, под грифом ведь. Может и узнаем когда-нибудь.
          Цитата: Стропорез
          чвк есть, но офиц. его нет.

          Недавно, здесь, на ВО была дискуссия по поводу официального признания ЧВК в РФ, много было высказано мнений и за и против... Но если, "частникам" Героев присуждают, это уже заставляет задуматься, может и стоит дать МО полномочия на контракты с подобными структурами без оглашения на публику таких отношений.
          zhekazs
          1. Стропорез Вчера, 14:28
            Цитата: zhekazs
            . Может и узнаем когда-нибудь.

            Дело в том, что кроме убитых, там ещё были и раненые, которые уже дают интервью, в ютубе уже есть.
            Цитата: zhekazs
            Но если, "частникам" Героев присуждают, это уже заставляет задуматься, может и стоит дать МО полномочия на контракты с подобными структурами без оглашения на публику таких отношений.

            Вы уже сами и ответили,поэтому и молчат!
            Но в информационном мире шила в мешке не утаишь.А относительно бойцов Грац уже выложил статью Прилепина.
            Так ,что просто так к Вагнеру не "записывают".А вообще ,люди рискуют жизнью,т.к здесь работы нет.Была инфа, что платят 500 гринов в сутки, но не подтвердить, не опровергнуть, я не могу. hi
            Стропорез
    3. Комментарий был удален.
      1. Грац Вчера, 13:18
        Прилепин рассказал о погибшем в Сирии сослуживце

        Писатель и политрук одного из батальонов ополчения ДНР Захар Прилепин подтвердил гибель в Сирии капитана ГРУ в отставке Игоря Косотурова, который отправился в арабскую республику из Донбасса.

        «Чтобы ложных разговоров не было, еще один погибший в Сирии – капитан ГРУ в отставке Игорь Косотуров действительно служил у нас в батальоне. Косотур – такой и был у него позывной», – написал Прилепин в Facebook.

        Он охарактеризовал Косотурова как «аномально спокойного», добавив, что не помнит «людей с подобной степенью невозмутимости».

        «Для упоротых надо, наверное, пояснять, что в ГРУ он уже не служил – был на пенсии, и занимался тем, чем умел заниматься лучше всего в жизни: воевал. У нас многие из Донбасса уезжают в Сирию, потом возвращаются и снова служат здесь, обычное дело», – подчеркнул Прилепин.

        газета Взгляд
        Грац
        1. antiamerikan Вчера, 13:30
          и никакой ответки
          antiamerikan
    4. Николай Грек Вчера, 18:52
      Цитата: Грац
      и тем не менее,очень много источников сообщают о гибели около 20 человек из ЧВК , в том числе и Прилепин подтвердил, что его сослуживец по подразделению ДНР погиб в этом инциденте в Сирии капитан ГРУ в отставке

      recourse recourse в гиркина превращается???!!! what what fool fool fool
      Николай Грек
  5. КВУ-НСвД Вчера, 13:09
    А вот сразу нельзя было выйти и чётко сказать ?
    КВУ-НСвД
    1. sogdy Вчера, 15:30
      Цитата: КВУ-НСвД
      А вот сразу нельзя было выйти и чётко сказать ?

      О чем? или на что?
      Сразу было сказано, что в районе находились сирийские проправительственные ополченцы, о намерениях и о боестолкновении они не сообщали.
      Мягко обойден вопрос о том, были ли с их стороны погибшие. Таки они своих погибших не подтверждают. Сообщают о погибших гражданских и боевиках в племени - стороннике "курдов" (американцев).
      И таки да, переговоры там сильно опосредованны, неспешны, плевать им на возбуждение наших "аналитиков". А ведь еще надо договориться о личном ознакомлении консульской службы (то бишь своими глазами на уже захороненных посмотреть).
      sogdy
  6. Комментарий был удален.
    1. ul_vitalii Вчера, 13:27
      Жене своей покажи.
      ul_vitalii
  7. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  8. antiamerikan Вчера, 13:28
    и че? верить миду?
    antiamerikan
    1. KonoGon Вчера, 13:50
      Цитата: antiamerikan
      и че? верить миду?
      Читаейте polynkov. Журнал.
      KonoGon
    2. кедр Вчера, 13:54
      Жене верь и будет счастье.
      кедр
  9. ochakow703 Вчера, 13:51
    Вроде все верно, и наш МИД паузу выдержал правильную. Смущает три вещи - на каком основании американцы атакуют позиции, где (даже) предположительно могут находиться россияне. Второе - почему до сих пор никто! не официально не заявил о незаконном нахождении там коалиционных войск, ООН должен быть завален заявлениями до седьмого этажа. И третье - почему хватает совести погибших российских добровольцев (А они именно ДОБРОВОЛЬЦЫ) грязным словом - наемники. И это слово болтается в государственных СМИ на первых полосах.
    ochakow703
    1. Muvka Вчера, 14:55
      Справедливости ради, не позиции. Наоборот Сирийцы с нашими нападали. И это не добровольцы. Это наемники. Они воюют за неплохие деньги. И сама компания берез заказы за деньги. Это именно наемники.
      Muvka
    2. Стирбьорн Вчера, 16:36
      Цитата: ochakow703
      И третье - почему хватает совести погибших российских добровольцев (А они именно ДОБРОВОЛЬЦЫ) грязным словом - наемники.

      Ну вот с таким бывшим "добровольцем", сегодня интервью выложили, шила в мешке не утаишь

      Могу лишь сказать одно, "Вагнер" – это пушечное мясо, и с потерями там не особо считаются при выполнении задач.
      – Какие гарантии того, что вас не будут судить в России за наемничество?
      – Гарантий никаких нет, что всех бывших сотрудников "группы Вагнер" не посадят в тюрьму за наемничество. Но пока живу себе спокойно.
      – Условия контракта какие?
      – Условия контракта прописывалась отдельно. Как упоминал выше, сумма по зарплате 240 тыс. руб. в месяц. Плюс в случае гибели выплачивалась компенсация в размере 5 млн руб. родным. https://www.nakanune.ru/articles/113700/
      Стирбьорн
  10. Одиссей Вчера, 14:59
    Оценка Михаила Полынкова после общения с ранеными.
    1. Это было не ЧВК в общем понимании этого слова. Люди подписывали контракт с кампанией «Евро полис» и шли по гражданским специальностям, как слесари, геодезисты, топографисты и так далее.
    2. В операции участвовало три штурмовых отряда. «Весна» - бывшие «Карпаты», который состоял из жителей Донбасса и россиян, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе. 2 отряд и 5-й. Не уставные роты по 121 человек, а штурмовых отряда. Штат каждого из них – 350 человек. В каждом их отрядов была своя техника, такие как зушки на уралах и брдм. Так же в операции участвовала броннегруппа с танками Т-72 и артдивизион из М-30. Обещали прикрытие ПВО, но его не было. Местных в составе колонны практически не было. Непосредственно объекты штурмовала «Весна». 2-й и 5-й отряд стояли в колонне на подходе, ожидая команды. Почти сразу после начала штурма начался артобстрел. Связи долгое время не было. Источник говорит, что минометы 120-е но может и ошибаться. Потом был ракетно-бомбовый удар. Точность попадания запредельная. На глазах источника ракета точно попала в БРДМ. Около четырех часов утра остатки колонны утюжили вертушки. На выходе остатки подразделений снова накрали ракетно-бомбовым ударом. Обратно на переправу из всей бронегруппы добрался только один танк. Артдивизион весь остался там. У одного расчета было попадание прямо в бк.
    3. О потерях источник говорит, что из его отряда погибли более двухсот человек. И это учитывая то, что его отряд не принимал участие в штурме. На этом основании, я легко верю в цифру 600 погибших.
    4. Бортов с раненными было много. Везли не только в Москву и МО, но и Питер и Ростов. Надо отдать должное. Эвакуация была оперативная (в чем были в том и привозили) и лечение на высоком уровне.
    5. По поводу фото и видео. Всем кто подписал контракт строгий запрет на съемку. В смартфоны устанавливают специальную программу, которая блокирует диктофон и камеру.
    Одиссей
    1. dnestr74 Вчера, 15:32
      Похоже на правду.
      dnestr74
    2. Muvka Вчера, 15:38
      Как может отряд потерять более 200 человек, если он не участвовал в штурме? Скажите. Вот я сижу дома, тоже не участвовал в штурм и не погиб. По поводу камер, у местных жителей их тоже отключают? Еще вопрос, а почему нашим военным такие программы не ставят? Дураки? Почему постоянно фото с телефона с Хмеймим появляются? И последнее - почему Есть имена только 6рых человек?
      Muvka
      1. Одиссей Вчера, 16:20
        Цитата: Muvka
        Как может отряд потерять более 200 человек, если он не участвовал в штурме?

        Вы на первую строчку обратили внимание ? Еще раз-Оценка Михаила Полынкова. Вот у него и спросите.Благо тут один Бандеровец/Власовец под ником sogdy уже и данные его выложил.Или сходите в больницы-раненые в травматологии.
        С моей точки зрения -как раз на ровной местности и в составе колоны потери могли быть больше чем у людей непосредственно вошедших в огневой контакт и как-то укрывшихся.
        Но это,мнения,раненого с которым говорил Полынков.Он может ошибаться.Вы должны знать,оценка рядового бойца участвующего в бою может быть ошибочной.Он знает только то,что так сказать -перед ним и то что ему говорят другие.
        Цитата: Muvka
        Вот я сижу дома, тоже не участвовал в штурм и не погиб.

        Очень смешно. Подписывайтесь контракт-езжайте в Сирию,ну а дальше мы будем смеяться над Вашим трупом и говорить-Вывсеврете.
        Цитата: Muvka
        По поводу камер, у местных жителей их тоже отключают?

        У местных бойцов ? ХЗ,возможно есть.Но никто свои трупы снимать не будет-максимум похороны (я помниться Вам уже писал про это). Если Вы имеете в виду курдов,то они могли заснять только сгоревшую технику и если эти видео и есть,то они у американцев.
        Цитата: Muvka
        И последнее - почему Есть имена только 6рых человек?

        Уже 8.Будут всплывать постепенно. И это только те ,кто связан с какими-либо партиями или известные люди,или люди с очень смелыми родственниками.Например-один из погибших нацбол,соответственно,здесь власти бессильны предотвратить огласку.
        Ну и ,разумеется,будут делать все возможное,чтобы никакой огласки не было.Собственно уже когда подписывают контракт эти вопросы оговариваются.
        Но еще раз повторю-точное число погибших,на текущий момент,неизвестно.
        Одиссей
        1. Muvka Вчера, 16:23
          Назовите все 8. Я реально только 6 находил. Если не сложно, со ссылками.
          Muvka
          1. Одиссей Вчера, 18:19
            Цитата: Muvka
            Назовите все 8. Я реально только 6 находил

            Алексей Ладыгин- Рязань, Станислав Матвеев и Игорь Косотуров- Асбест Свердловской области, Владимир Логинов -Калининград, Игорь Ананьев- Москва,Руслан Гаврилова-поселок Кедровое Свердловской области,Шихов Алексей -Нижний Новгород,Владимир Калсигин-Харьков. Возможно я что-то упустил,но пока вроде бы,слава Богу,все.
            Еще раз- мое мнение,потери в 500-600 завышены,такого не может быть.И меня в этой истории волнует прежде всего не потери (как это не горько ,а людей не вернешь),а
            1) Ответка американцам.
            2) Наказание тех ответственен за несогласованость действий (это если мягко выражаться).
            P.S. Кстати,если судить по брифингу Пентагона они задействовали-F-15Es, MQ-9s, B-52s, AC-130s and AH-64 Apaches.Мне с трудом вериться,что это было спонтанным.Они наверняка имели информацию о предполагаемом наступлении.
            P.P.S. Само по себе наступление-совершенно правильно,вопрос как это было сделано.
            Одиссей
            1. Muvka Вчера, 18:59
              Спасибо. Я тоже считаю, что человек 10-20, от силы 30. 200 я считаю завышенными. А насчет ответки, мы гораздо сильнее Сирию утюжили, неизвестно, какое количество амерских наемников и инструкторов уничтожили.
              Muvka
            2. Стропорез Вчера, 19:08
              Цитата: Одиссей
              Возможно я что-то упустил,но пока вроде бы,слава Богу,все.

              Коллега, вот видео попалось...., посмотрите. hihttps://youtu.be/wAVkond7FmE
              Стропорез
        2. rodus Вчера, 17:05
          Одиссей, красава брат! Этих за хвост не дергай, бесполезно, обольют дегтем и в перьях вываляют, работа у них у чертей такая yes
          rodus
        3. Николай Грек Вчера, 18:57
          Цитата: Одиссей
          Цитата: Muvka
          Как может отряд потерять более 200 человек, если он не участвовал в штурме?

          Вы на первую строчку обратили внимание ? Еще раз-Оценка Михаила Полынкова. Вот у него и спросите.Благо тут один Бандеровец/Власовец под ником sogdy уже и данные его выложил.Или сходите в больницы-раненые в травматологии.
          С моей точки зрения -как раз на ровной местности и в составе колоны потери могли быть больше чем у людей непосредственно вошедших в огневой контакт и как-то укрывшихся.
          Но это,мнения,раненого с которым говорил Полынков.Он может ошибаться.Вы должны знать,оценка рядового бойца участвующего в бою может быть ошибочной.Он знает только то,что так сказать -перед ним и то что ему говорят другие.
          Цитата: Muvka
          Вот я сижу дома, тоже не участвовал в штурм и не погиб.

          Очень смешно. Подписывайтесь контракт-езжайте в Сирию,ну а дальше мы будем смеяться над Вашим трупом и говорить-Вывсеврете.
          Цитата: Muvka
          По поводу камер, у местных жителей их тоже отключают?

          У местных бойцов ? ХЗ,возможно есть.Но никто свои трупы снимать не будет-максимум похороны (я помниться Вам уже писал про это). Если Вы имеете в виду курдов,то они могли заснять только сгоревшую технику и если эти видео и есть,то они у американцев.
          Цитата: Muvka
          И последнее - почему Есть имена только 6рых человек?

          Уже 8.Будут всплывать постепенно. И это только те ,кто связан с какими-либо партиями или известные люди,или люди с очень смелыми родственниками.Например-один из погибших нацбол,соответственно,здесь власти бессильны предотвратить огласку.
          Ну и ,разумеется,будут делать все возможное,чтобы никакой огласки не было.Собственно уже когда подписывают контракт эти вопросы оговариваются.
          Но еще раз повторю-точное число погибших,на текущий момент,неизвестно.

          вы видос видели, который америкосы выложили и окрестили его тем самым разрушительным ударом??? what what wassat wassat wassat
          Николай Грек
      2. voyaka uh Вчера, 16:42
        "Как может отряд потерять более 200 человек, если он не участвовал в штурме? Скажите"///

        Неужели даже такие простые вещи надо объяснять? recourse
        Не все вместе кучей идут на штурм.
        Часть атакует, часть в это время находятся в развертываниии на подходе,
        в транспорте или в пеших колоннах.
        Накрыли с воздуха тех, кто был на подходе. У них - самые большие потери.
        voyaka uh
      3. rodus Вчера, 16:57
        "И последнее - почему Есть имена только 6рых человек?" - еще один laughing вас что, всех сюда согнали?)) Заткнитесь и не палитесь уже.

        Уже не секрет, что в больницы Краснодара, Ростова, Москвы и еще в некоторые поступило много раненых, которых!!! Которых, перевозили самолеты МО?, Не? А чьи? и Где инфа по раненым? Нету и не будет. Нету та нету, а они есть!

        P.s. Троллянди, скажите тому идиоту, который сюда всех вас согнал, что он полный бездарь в вопросах информационного подавления laughing
        С глубоким Уважением!
        DEMIURG 3.
        rodus
        1. Muvka Вчера, 17:30
          Для меня секрет. Потому как никаких доказательств нет. А троллем являетесь только вы. Я верю только фактам. И по вашей веселой реакции на это событие я вижу, что вы - животное.
          Muvka
          1. Николай Грек Вчера, 19:03
            Цитата: Muvka
            Для меня секрет. Потому как никаких доказательств нет. А троллем являетесь только вы. Я верю только фактам. И по вашей веселой реакции на это событие я вижу, что вы - животное.

            из "фактов" тока вот!!! request request request

            https://lenta.ru/news/2018/02/13/video_udar/
            Николай Грек
        2. nemec55 Вчера, 20:04
          сТраный вы тип
          Да же если и были потери а у вас смайлы ржут
          судя по этому
          rodus
          Участник

          КОММЕНТАРИЕВ
          67

          ЗАРЕГИСТРИРОВАН
          30 августа 2017 16:13

          то согнали сюда Вас и спрашивается кто ?
          Кто усеррано кричит о стольких жертвах ? Даже если они и есть я вот допустим не рву рубаху доказывая А вот Вас таких на сайте как грязи стало
          Кто ВЫ ?
          nemec55
    3. Комментарий был удален.
      1. Одиссей Вчера, 16:00
        Цитата: sogdy
        Вербовщик боевиков

        Это Вы с "Миротворца" что-ли копируете ? Какая прелесть laughing
        С какой это,кстати,защитники Донбасса стали "боевиками и НВФ "
        Оно понятно,что бандеровцы и власовцы (сторонники олигархического режима установленного в РФ) близнецы-братья. Но зачем же так палиться ?
        Одиссей
        1. sogdy Вчера, 16:17
          Так ить и высказывания подобных людей генерируются "миротворцами". Таки не заметили?
          Выполнение немедийной работы предполагает немедийность личности. Иначе работа не может быть исполнена. Таки практика.
          И да, в подобных случаях наиболее полные данные у противника. Тоже практика. А вот их достоверность - совсем другой вопрос.
          Но это обличенцам без разницы.
          И да, мы защищаем страну и государство, а "режим" устанавливают гражданские.
          sogdy
      2. rodus Вчера, 16:34
        Тролли, я прям вашей работой залюбовался! laughing только есть один маленький ньюанс - ВЫ ЯВНО ПЕРЕБОРЩИЛИ СО СВОИМ КОЛИЧЕСТВОМ, КАК И С КОЛИЧЕСТВОМ КОММЕНТАРИЕВ laughing laughing ну и методички смените, а то шпарите как под копирку, дятлы недоделанные lol wassat

        P.s. Гиркин врет значит, а вы сразу и безоговорочно поверили Пескову и МО? Информацию вы искали, - это не ту ли, которую удаляли максимум через час после опубликования? Браво, браво!!! Шерлок Хомс пред вами снимает шляшу hi laughing
        rodus
        1. nemec55 Вчера, 20:07
          И опять Вы и опять что то кому то доказываете
          nemec55
      3. Стирбьорн Вчера, 16:45
        Эй товарищ, кто вам разрешил личные данные публиковать?! fool
        Статья 137 УК РФ. Нарушение неприкосновенности частной жизни
        Стирбьорн
        1. rodus Вчера, 17:07
          Так они в "особом статусе" им всё можно laughing
          rodus
        2. sogdy Вчера, 21:36
          Цитата: Стирбьорн
          Эй товарищ, кто вам разрешил личные данные публиковать?! fool
          Статья 137 УК РФ. Нарушение неприкосновенности частной жизни

          Вы решили кого-нибудь обнаружить по данным "Миротворца"? Вы в какой параллельной реальности живете?
          А вот товарищ обличитель Одиссей прокололся. Как, впрочем, и великий аналитеГ.
          sogdy
          1. Стирбьорн Вчера, 22:41
            Цитата: sogdy
            А вот товарищ обличитель Одиссей прокололся. Как, впрочем, и великий аналитеГ.

            недолго музыка играла laughing
            Стирбьорн
  11. Separ Вчера, 17:22
    В ответ мы ждём 200-х всяких там "котиков"
    Separ
  12. Старый Хрен Вчера, 19:26
    "США атаковали российских наемников стратегическими бомбардировщиками." - сейчас на "Рамблере" висит такая новость.
    https://news.rambler.ru/world/39145046-v-52-atako
    vali-rossiyskih-naemnikov-v-sirii/?utm_source=hea
    d&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news
    &utm_content=news
    Старый Хрен
  13. Россия мы Вчера, 22:13
    В министерстве иностранных дел РФ сообщения о якобы «сотнях погибших в Сирии российских граждан» назвали фейком.
    Вот меня-просто бесит этот ваш американизм.Зачем вы берёте их американские слова-у вас что-Русских слов нету? Молитесь уже на эти США-слова их берёте-забывая свои Русские! Сюда-вместо американкого слова "фейк"-правильно и грамотно писать-Русские слова-ложь,обман.И правильно нужно писать не
    В министерстве иностранных дел РФ сообщения о якобы «сотнях погибших в Сирии российских граждан» назвали фейком.
    В министерстве иностранных дел РФ сообщения о якобы «сотнях погибших в Сирии российских граждан» назвали обманом,ложью.

    Мне-белорусу нужно вас учить Русскому языку что ли??? Позор...
    И-очень хороший такой вопрос у меня-почему Русские СМИ на территории России Русской православной-не наказывают за распростратение заведомо ложной информации-то есть по сути-за дачу ложных показаний??? Что это за хрень вообще такая??????? Вы-в своём уме вообще-не реагировать на это??? Вы-должны заставить эти СМИ-опровергнуть их лживую информацию,попросить прощения у страны и народа-и после этого-наказать их за распространение ложной информации!
    Россия мы
Картина дня