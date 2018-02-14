00:12 15 февраля
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Минобороны Франции закупает бронемашины VBMR Leger

Французская компания Nexter Systems (KNDS) получила заказ на разработку и производство для Вооруженных сил Франции перспективных бронированных машин VBMR Leger с колесной формулой 4х4, сообщает bmpd.

Проектное изображение перспективной французской бронированной машины Nexter VBMR Leger с колесной формулой 4х4 в разведывательном варианте.

Сообщается, что машина VBMR Leger станет третьим образцом перспективной колесной бронетехники французской армии в рамках программы SCORPION после ранее законтрактованных бронемашин с колесной формулой 6х6 VBMR Griffon и EBRC Jaguar (которые будут производиться консорциумом Nexter, RTD и Thales).


«Машина VBMR Leger будет разработана и производиться в пяти законтрактованных вариантах, включая патрульный (бронетранспортер), разведывательный, машина связи, машина РЭБ, санитарный. В дальнейшем возможна разработка еще нескольких вариантов (командирский, инженерный, машины передовых артиллерийских наблюдателей)», – говорится в материале.

Согласно обнародованному на днях проекту французской государственной программы вооружений на период 2019-2025 годов, к 2025 году вооруженным силам Франции предполагается поставка 489 машин VBMR Leger. Стоимость одной серийной машины должна составлять от 500 до 700 тыс. евро.

Характеристики машины пока не раскрываются. Предположительно, ее боевой вес составит около 15 тонн. Вместимость патрульно варианта – 10 десантников.

Использованы фотографии: Nexter Systems
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Комментарии 14

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  1. Гигант мысли Вчера, 13:29
    Для операций иностранного легиона где-нибудь в Африке эта бронемашина вполне подойдёт.
    Гигант мысли
    1. Отец солдата Вчера, 13:41
      Для перевозки денег инкассаторами вполне сойдет.
      Отец солдата
  2. ul_vitalii Вчера, 13:31
    "Тигры" покоя не дают, красавцы хорошо показали себя в Крыму.
    ul_vitalii
    1. Серый брат Вчера, 13:38
      Цитата: ul_vitalii
      "Тигры" покоя не дают,

      Это скорее аналог "Тайфуна ВДВ".
      Серый брат
  3. vital.33 Вчера, 13:32
    Ща кто нить обязательно напишет; - "с кем воевать собрались?", "откуда деньги у нищебродов?", "РПГ её как картонку прошибёт" , "Макрон решил в машинки поиграть" , "лучше бы у нас купили тигр/медведь/ чево та там ещё..." )))
    vital.33
    1. Chertt Вчера, 13:35
      Эк у вас воображение работает. Не один разумный человек, такие вопросы не задаст.
      Ну кроме
      Цитата: vital.33
      чево та там ещё..." )))
      Chertt
      1. vital.33 Вчера, 13:40
        Шутите??)) Да на каждой статье о какой-либо технике таких "вопросов" - вагон..))
        vital.33
    2. Серый брат Вчера, 13:36
      Цитата: vital.33
      Ща кто нить обязательно напишет

      Пепелац существует пока исключительно в виде рендера, поэтому априори неуязвим для любых средств поражения.
      Серый брат
      1. vital.33 Вчера, 13:47
        То, что он существует пока в виде рендера, абсолютно никому не мешает..)))
        vital.33
        1. Серый брат Вчера, 13:50
          Цитата: vital.33
          То, что он существует пока в виде рендера, абсолютно никому не мешает..)))

          Да, я вижу. Ниже коммент почитайте))) Ничего ещё даже проектировать не начали, а уже и "линейка широкая", и "броня на уровне", и вообще неплохой аппарат получился)))
          Серый брат
          1. vital.33 Вчера, 13:53
            Ну, проектировать вроде начали))), судя по "проектному изображению"..)))
            vital.33
            1. Серый брат Вчера, 13:58
              Цитата: vital.33
              Ну, проектировать вроде начали))), судя по "проектному изображению"..)))

              Дизайнеры работают, да.
              Серый брат
  4. КВУ-НСвД Вчера, 13:33
    500 до 700 тыс. евро.
    В принципе недорого
    ее боевой вес составит около 15 тонн.
    Думаю броня на уровне
    10 десантников.
    Отделение таскает . Да и линейка широкая . Если проходимость хорошая и ломатся будет нечасто , то неплохой аппарат . Модуль дистанционный не помешал бы , правда тогда и цена...
    КВУ-НСвД
  5. IMH Вчера, 14:29
    Судя по тому, что дно не «V» образное, этот агрегат обычная братская могила. Или они собираются только на парадах раскатывать?- тогда очень красивая машина, и оптика можная smile
    IMH
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