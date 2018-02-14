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Минобороны Франции закупает бронемашины VBMR Leger
Французская компания Nexter Systems (KNDS) получила заказ на разработку и производство для Вооруженных сил Франции перспективных бронированных машин VBMR Leger с колесной формулой 4х4, сообщает bmpd.
Сообщается, что машина VBMR Leger станет третьим образцом перспективной колесной бронетехники французской армии в рамках программы SCORPION после ранее законтрактованных бронемашин с колесной формулой 6х6 VBMR Griffon и EBRC Jaguar (которые будут производиться консорциумом Nexter, RTD и Thales).
«Машина VBMR Leger будет разработана и производиться в пяти законтрактованных вариантах, включая патрульный (бронетранспортер), разведывательный, машина связи, машина РЭБ, санитарный. В дальнейшем возможна разработка еще нескольких вариантов (командирский, инженерный, машины передовых артиллерийских наблюдателей)», – говорится в материале.
Согласно обнародованному на днях проекту французской государственной программы вооружений на период 2019-2025 годов, к 2025 году вооруженным силам Франции предполагается поставка 489 машин VBMR Leger. Стоимость одной серийной машины должна составлять от 500 до 700 тыс. евро.
Характеристики машины пока не раскрываются. Предположительно, ее боевой вес составит около 15 тонн. Вместимость патрульно варианта – 10 десантников.
Сообщается, что машина VBMR Leger станет третьим образцом перспективной колесной бронетехники французской армии в рамках программы SCORPION после ранее законтрактованных бронемашин с колесной формулой 6х6 VBMR Griffon и EBRC Jaguar (которые будут производиться консорциумом Nexter, RTD и Thales).
«Машина VBMR Leger будет разработана и производиться в пяти законтрактованных вариантах, включая патрульный (бронетранспортер), разведывательный, машина связи, машина РЭБ, санитарный. В дальнейшем возможна разработка еще нескольких вариантов (командирский, инженерный, машины передовых артиллерийских наблюдателей)», – говорится в материале.
Согласно обнародованному на днях проекту французской государственной программы вооружений на период 2019-2025 годов, к 2025 году вооруженным силам Франции предполагается поставка 489 машин VBMR Leger. Стоимость одной серийной машины должна составлять от 500 до 700 тыс. евро.
Характеристики машины пока не раскрываются. Предположительно, ее боевой вес составит около 15 тонн. Вместимость патрульно варианта – 10 десантников.
Использованы фотографии: Nexter Systems
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